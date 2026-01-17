Улицу в честь Героя Ичкерии Олега Челнова не могут переименовать в Харькове: мешает статус "пропавшего без вести"

В течение длительного времени в Харькове обсуждают переименование улицы Бакулина в честь уроженца города, воина Олега Челнова (позывной Беркут), который еще в 90-х годах боролся с российскими оккупационными войсками в Чечне.

Борьба за имя

Олег Челнов получил высшие награды от чеченского народа. Его именем была названа улица в столице Чечни - Грозном. Однако после прихода кадыровцев к власти она была переименована.

В то же время в родном городе процесс чествования его памяти фактически остановился из-за бюрократических препятствий.

Почему власти не дают разрешение на переименование

Главной проблемой являются документы, ведь в Украине Олег Челнов до сих пор официально считается "пропавшим без вести". Хотя о его гибели в Грозном в 1996 году известно многое, украинские суды уже два года не могут официально признать факт его смерти.

Документы, подтверждающие его подвиги и гибель, были выданы Чеченской Республикой Ичкерия. Однако в украинских государственных учреждениях эти бумаги не имеют юридической силы. Из-за этого городские власти Харькова не спешат принимать решение, ожидая окончательных выводов судов.

Ближайшее заседание по этому делу запланировано на 19 января.

Кто такой Олег Челнов?

Олег Челнов, известный под позывным "Беркут", был одним из тех, кто еще тридцать лет назад предупреждал: если Россию не остановить на Кавказе, она придет в Украину.

Спасал людей в Армении: В 1988 году он поехал добровольцем разбирать завалы после страшного землетрясения, за что получил орден за мужество.

Воевал в Чечне: В середине 90-х он возглавил группу украинских добровольцев. Олег считал, что это не "чужая война", а защита интересов Украины на дальних подступах.

Стал национальным героем: Он был одним из немногих иностранцев, кто получил звание Героя нации от чеченского лидера Джохара Дудаева. В Грозном в его честь даже назвали улицу, которую позже уничтожили российские власти. Для Олега Челнова это была не чужая война, а часть общей борьбы против одного врага — России.

Как дочь пытается вернуть имя отца

Дочь Олега Челнова Алина вспоминает слова отца об опасности со стороны Москвы, которые после 2014 года стали реальностью для всех.

Теперь она пытается через суды добиться справедливости.

Она собирает свидетельства от побратимов отца из УНА-УНСО и современных бойцов батальона имени Шейха Мансура, чтобы доказать: Олег Челнов - герой, заслуживающий памяти в родном Харькове.

Активисты и семья уже подготовили новые обращения в городской совет, надеясь, что бюрократические трудности наконец удастся преодолеть.

Для дочери это не просто бюрократический процесс - это возвращение имени человека, который начал защищать Украину еще тогда, когда мир предпочитал закрывать глаза.