1 647 21

Зеленський підписав закон про військові кладовища

Затверджено порядок створення військових меморіальних кладовищ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок створення та функціонування військових кладовищ і правила почесного поховання захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Документ системно врегульовує питання увічнення пам’яті загиблих і померлих осіб, які боронили державу, а також встановлює чіткі правила використання земель під такі об’єкти.

"Закон формує єдині підходи до створення військових кладовищ і гарантує належне вшанування захисників України", — зазначається в поясненні до документа.

Нові правила для військових кладовищ і меморіалів

Закон передбачає можливість створення Національного військового меморіального кладовища та мережі регіональних меморіальних кладовищ. Для цього дозволяється використовувати землі державної власності.

Водночас визначено чіткі обмеження. Заборонено розміщувати такі об’єкти на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, землях водного фонду та в межах житлової забудови.

Документ також уточнює ключові терміни. Зокрема, законодавчо закріплено поняття військового кладовища, меморіального кладовища, історичного військового поховання та сектору військових поховань.

Окремо наголошується, що регіональні меморіальні кладовища стануть частиною єдиної системи національного рівня.

Хто має право на почесне поховання і як це фінансується

Закон визначає перелік осіб, яких можуть ховати з військовими почестями. До нього входять військовослужбовці сектору безпеки і оборони, поліцейські, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також нагороджені державними відзнаками і учасники міжнародних миротворчих місій.

Водночас встановлено обмеження. Почесне поховання не передбачене для осіб із непогашеною судимістю за умисні злочини.

Порядок організації поховань і правила увічнення пам’яті визначатиме уряд. У складних або окремих випадках рішення ухвалюватиме спеціальна комісія.

Фінансування поховань здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, а в окремих випадках — місцевих бюджетів. Усі поховання та перепоховання підлягатимуть обов’язковій реєстрації, зокрема в електронній формі.

Також документ закріплює, що військові меморіальні кладовища залишаються у державній власності і не можуть передаватися в оренду чи приватизовуватися.

  • 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

А де судова реформа, де боротьба з корупцією ?
Бо ішак туповат, не може знайти порядних та досвідчених людей які б це робили.
06.05.2026 18:28
українцям -кладовище, жидам-влада.
06.05.2026 18:33
Отак - українцям цвирнтарі, евреям антісемітськи закона - не дай хто небудь скажуть шо всі друзі та партнери по бізнесу евреї та ще шо вони крадуть у ЗСУ і це призводить до смертей українців. А шож, більше 50 % підтримують саме такий збіг обставин. Кончена країна.
06.05.2026 18:59
Про иванова в законе есть?
06.05.2026 18:27
про пєтрова - он там работал

06.05.2026 19:17
Що ми, українці , вимагаємо , то те і маємо. Ви бачили , щоб жінки військових з картонками вимагали щось , тієї ж демобілізації ,чи підвищення грошового забезпечення ,чи якоїсь звітності від місцевих феодалів , а вони ж зобов'язані звітувати. Ми, українці , самі винні , що стали знову рабами . Ми живемо без свого національного бачення своєї держави, а тих , хто його мав , своєчасно не підтримували ,їх знищували , і так всі роки незалежності. Тому нами і маніпулюють,і керують нащадки , а більшість з них , євреї , або московити, НКВД -КГБ -ФСБ, парт-номенклатури КПСС-КПУ, червоних директорів та злочинного світу.. Скільки дурнів ведуться то на Порошенка,то на Тимошенко, то на регіоналів , то на Пінчука -Вакарчука , аби тільки не свій українець, а свого, так лайном обливаємо , що вони вже і самі не хочуть і рипатись. Святих нема , але ж є освічені розумні і системно досвідчені державники і серед наших,а толку ніякого. У нас не створені місцеві органи влади по європейському зразку , маємо феодальну вертикаль власників на місцях , яка не є публічною , а тому вони і не сплачують податок на місцях і все переводять за кордон , використовуючи украдені національні активи. А місцеві військові ,навіть ,вже кусок землі не можуть отримати , якщо ще є кому. Дожились. Євреї скуповують цілі села і міста разом з річками ,озерами , тепер українець і на рибалку не може безкоштовно сходити на ,начебто , своїй - чужій землі. Винні ми самі , бо не читали , не слідкували за прийняттям законів , обирали по приколу , або за копійчані хабарі , а євреї вчились юридичних, економічних наук та язиком ляпати на гуманітарних напрямках , до речі , і мови вивчали любі. А українці не всі свою знають, та ще цим і хвастаються від недалекого розуму . Євреї захватили Медіа , правосуддя , банки , а решта можна крутити як вони захочуть. Українці весь цей час між собою сварились всі ці роки на радість нашим ворогам, от і маємо те , що маємо. Історія минулого століття повторюється один до одного. На себе у дзеркало нам потрібно було частіше дивитись ,щоб не наступати на старі історичні граблі , але ж всерівно наступили .
06.05.2026 20:19
Коли вже люди порозумнішають і замінять кладовища на кремацію?
06.05.2026 18:31
Кладовища , це є доказом нашої присутності на цій землі .Якщо кремацію робити , то вже і слідів не залишиться, що дуже вигідно новим власникам земель, але все у світі змінюється , можливо наші нащадки , яких по світу ще вистачає , згадають про своїх пращурів на цій Землі, як це зробили євреї.
06.05.2026 20:27
Йому там місця нема! Він же чотириразовий ухилянт, а боягузам місце не на кладовищі, а біля параші...
06.05.2026 18:36
Працює, бідолашний, ніколи йому відпочити , бо конче необхідно вирішити ситуацію з військовими цвинтарями , якіх стає все більше!

І що б ті пересічні мали б з тими військовими цвинтарями, якби на другий термін лишився паскудний Папєрєднік ... навіть не уявляю!

Правда за Папєрєдніка тих військових цвинтарів майже не було , а ті що були - здавалися якимись зовсім малими в порівнянні з тими, що має Ненька за Послідовника, але то таке ...

Все одно пересічні73% дуже пишаються діяльністю Послідовника ... навіть ті пишаються, що вже 4 роки як худко чкурнули з Неньки до Європи по БЕЗВІЗУ клятого Папєрєдніка!

В такі дивні часи живемо!
06.05.2026 18:40
і замість законів про протидії корупції отримуйте про антисимітизм в країні де українці обрали єврея до влади...
якийсь сюр...
06.05.2026 18:48
Пане, та цей "єврей" , якби раніше з папоюСашею та мамоюРимою емігрував до Ізраїлю відкосив би й від служби в ЦАХАЛЬ!
06.05.2026 19:19
Зеля тупий, він не зробив ні одну реформу.
Він може робити прості речі , з кімось зустритись, записати відосик, не щоь більше він не здатен.
06.05.2026 18:49
А хто його обрав - українці.
06.05.2026 19:02
Щоб ні в кого не було сумнівів, що "плем'я" любить нас-гоїв, то прочитайте
скандальний вірш Й. Бродского "Прощевайте, хохлы!"
На Независимость Украины

Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
время покажет - кузькину мать, руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.

То не зелено-квитный, траченый изотопом,
- жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада -
даром, что без креста: но хохлам не надо.

Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре

стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам - подавись мы жмыхом и потолком - не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.

Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.

Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
06.05.2026 19:08
видається що це неоковирне матюкливе паскудство начебто брудний фейк, наклеп на Нобелєвського лауреата з літератури.
ну не між же ось таке написати цілий видатний поет !!! і Нобелівський лауреат

ан нєт ! таки щира правда ! ось що каже ШІ:
Стихотворение было написано в 1991-1992 годах. Оно стало эмоциональной реакцией поэта на распад СССР и провозглашение Украиной независимости.

ні буя сєбє рєакція інтєлєгєнтного чєловєка.
це ж як треба було ненавидіти українців (та й всіх інших нацменів) "посконному єврею кацапському шовіністу" щоб таку мерзоту накатати

.
06.05.2026 19:32
Можете даже "полюбуватися" відео, в котрому йося "самозабвєнно" гидить Україну та українців, читаючи свій пасувіль:
https://youtu.be/D1MHErftZp4?si=zL18lxAroR6alMYE
Бродский "На независимость Украины" (авторское исполнение). АВТОРСЬКЕ ВИКОНАННЯ, БЛД!!!!
06.05.2026 19:56
А потім цю мерзенну писанину підхватили даунбасівські колаборанти і вона стала для них чуть не гімном в "іхнєй борьбє". Читає бородай! Там ще є ціла купа кацапських та колаборантських декламаторів цього лайна:
https://youtu.be/hwLGanZJ95w?si=1x4CNfl-ZDIPd_B0
И.БРОДСКИЙ. НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ. 1991 г.
06.05.2026 20:02
А цей ублюдок взагалі знав шо раіса-рсфср перша оголосила про вихід із сируктур ссср, чим Де_Факто обнулила "саюз под машиной лєжит нжрушимий"...
06.05.2026 21:46
Ублюдок одним словом
06.05.2026 21:44
 
 