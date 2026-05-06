Зеленський підписав закон про військові кладовища

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок створення та функціонування військових кладовищ і правила почесного поховання захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Документ системно врегульовує питання увічнення пам’яті загиблих і померлих осіб, які боронили державу, а також встановлює чіткі правила використання земель під такі об’єкти.

"Закон формує єдині підходи до створення військових кладовищ і гарантує належне вшанування захисників України", — зазначається в поясненні до документа.

Нові правила для військових кладовищ і меморіалів

Закон передбачає можливість створення Національного військового меморіального кладовища та мережі регіональних меморіальних кладовищ. Для цього дозволяється використовувати землі державної власності.

Водночас визначено чіткі обмеження. Заборонено розміщувати такі об’єкти на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, землях водного фонду та в межах житлової забудови.

Документ також уточнює ключові терміни. Зокрема, законодавчо закріплено поняття військового кладовища, меморіального кладовища, історичного військового поховання та сектору військових поховань.

Окремо наголошується, що регіональні меморіальні кладовища стануть частиною єдиної системи національного рівня.

Хто має право на почесне поховання і як це фінансується

Закон визначає перелік осіб, яких можуть ховати з військовими почестями. До нього входять військовослужбовці сектору безпеки і оборони, поліцейські, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також нагороджені державними відзнаками і учасники міжнародних миротворчих місій.

Водночас встановлено обмеження. Почесне поховання не передбачене для осіб із непогашеною судимістю за умисні злочини.

Порядок організації поховань і правила увічнення пам’яті визначатиме уряд. У складних або окремих випадках рішення ухвалюватиме спеціальна комісія.

Фінансування поховань здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, а в окремих випадках — місцевих бюджетів. Усі поховання та перепоховання підлягатимуть обов’язковій реєстрації, зокрема в електронній формі.

Також документ закріплює, що військові меморіальні кладовища залишаються у державній власності і не можуть передаватися в оренду чи приватизовуватися.

30 квітня Верховна Рада ухвалила закон щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

