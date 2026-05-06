Зеленський підписав закон про військові кладовища
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок створення та функціонування військових кладовищ і правила почесного поховання захисників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.
Документ системно врегульовує питання увічнення пам’яті загиблих і померлих осіб, які боронили державу, а також встановлює чіткі правила використання земель під такі об’єкти.
"Закон формує єдині підходи до створення військових кладовищ і гарантує належне вшанування захисників України", — зазначається в поясненні до документа.
Нові правила для військових кладовищ і меморіалів
Закон передбачає можливість створення Національного військового меморіального кладовища та мережі регіональних меморіальних кладовищ. Для цього дозволяється використовувати землі державної власності.
Водночас визначено чіткі обмеження. Заборонено розміщувати такі об’єкти на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, землях водного фонду та в межах житлової забудови.
Документ також уточнює ключові терміни. Зокрема, законодавчо закріплено поняття військового кладовища, меморіального кладовища, історичного військового поховання та сектору військових поховань.
Окремо наголошується, що регіональні меморіальні кладовища стануть частиною єдиної системи національного рівня.
Хто має право на почесне поховання і як це фінансується
Закон визначає перелік осіб, яких можуть ховати з військовими почестями. До нього входять військовослужбовці сектору безпеки і оборони, поліцейські, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також нагороджені державними відзнаками і учасники міжнародних миротворчих місій.
Водночас встановлено обмеження. Почесне поховання не передбачене для осіб із непогашеною судимістю за умисні злочини.
Порядок організації поховань і правила увічнення пам’яті визначатиме уряд. У складних або окремих випадках рішення ухвалюватиме спеціальна комісія.
Фінансування поховань здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, а в окремих випадках — місцевих бюджетів. Усі поховання та перепоховання підлягатимуть обов’язковій реєстрації, зокрема в електронній формі.
Також документ закріплює, що військові меморіальні кладовища залишаються у державній власності і не можуть передаватися в оренду чи приватизовуватися.
- 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
скандальний вірш Й. Бродского "Прощевайте, хохлы!"
На Независимость Украины
Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
время покажет - кузькину мать, руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченый изотопом,
- жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада -
даром, что без креста: но хохлам не надо.
Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?
Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам - подавись мы жмыхом и потолком - не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
