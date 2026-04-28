Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 2 серпня (оновлено)
Верховна Рада підтримала законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб до 2 серпня 2026 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це було 19 голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Рішення підтримали 315 нардепів.
Також нардепи підтримали продовження строку дії загальної мобілізації.
Рішення підтримали 304 нардепи.
Далі проєкти законів має підписати спікер Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.
Як відомо, раніше Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року. Закони підписав Зеленський.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АЛЕ - люди просто виїжджають бо це уже довше чим друга світова а потерпіти люди можуть будь-що але не все життя
650 000. Додай СЗЧ 200-250 000, І маєш цифру під 1 млн, додай що 500 000 виїхало нелегально закордон додай тих кого відпустили від 18 до 22 - а це ще десь 1 млн
і того 2.5 млн мінус від армії. Додай поліцію чиновників і тд і того ще десь 1 млн якщо не більше і ти побачиш чого ТАКА МОБІЛІЗАЦІЯ бо по факту щоб замінити тих хто вибув треба мобілізувати ВСІХ хто без броні
при загальному резерві в 7 млн - ЦЕ КІНЕЦЬ. Просто порахуй.
а потім подивіться що я писав 150 000 - померло, 550 00 - поранені, 200 000+ СЗЧ і побачите що цифри збігаються один в один
Я й не примітив помилки, якби не тицнули носом.
"По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком."
ви не могли б сказати в якому нормативно-правовому акті "про стан війни" я міг би ознайомитись з переліком всі цих таких бажаних благ для "простих українців"?
поки триває збройна агресія росії проти України скасувати воєнний стан не можна.