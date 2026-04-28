Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 2 серпня (оновлено)

Верховна Рада підтримала законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб до 2 серпня 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Це було 19 голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Рішення підтримали 315 нардепів.

Також нардепи підтримали продовження строку дії загальної мобілізації.

Рішення підтримали 304 нардепи.

Далі проєкти законів має підписати спікер Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Читайте: Хто з військовослужбовців має подати декларацію про доходи, ‒ роз’яснення Міноборони

Що передувало?

Як відомо, раніше Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року. Закони підписав Зеленський.

Читайте: ПАРЄ підтвердила неможливість проведення виборів під час воєнного стану, - резолюція