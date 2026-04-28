УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11868 відвідувачів онлайн
Новини Продовження воєнного стану і мобілізації
2 962 53

Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 2 серпня (оновлено)

Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 2 серпня (оновлено)

Верховна Рада підтримала законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб до 2 серпня 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Це було 19 голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Рішення підтримали 315 нардепів.

Також нардепи підтримали продовження строку дії загальної мобілізації.

Рішення підтримали 304 нардепи.

Далі проєкти законів має підписати спікер Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Що передувало?

Як відомо, раніше Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року. Закони підписав Зеленський.

Автор: 

ВР (15138) мобілізація (3388) воєнний стан (576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Мені іноді здається, що я цей гумовий гундосний вибір номер 2 не переживу...
показати весь коментар
28.04.2026 13:00 Відповісти
+15
Короче це на все наше життя.
показати весь коментар
28.04.2026 13:00 Відповісти
+15
А чому не стан війни де простим українцям мають надати електрику ,газ,продукти першого вжитку бесплатно.
показати весь коментар
28.04.2026 13:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче це на все наше життя.
показати весь коментар
28.04.2026 13:00 Відповісти
Вряд чи, такими темпами м'ясних штурмів скоро повторимо долю Парагваю, або навіть гірше, он вже аж 200 поліцейских поїхали на курси "навчання", зебіли ви задоволені?
показати весь коментар
28.04.2026 13:14 Відповісти
ніяка доля парагваю нам не грозить - втрати на війні мізерні - десь під 150 000 - в 2 світовій ми втратили 10 млн

АЛЕ - люди просто виїжджають бо це уже довше чим друга світова а потерпіти люди можуть будь-що але не все життя
показати весь коментар
28.04.2026 13:44 Відповісти
Які 150тис?Нафіга тоді мобілізація потрібна??Ну ти і клоун
показати весь коментар
28.04.2026 16:09 Відповісти
бо 150 000 померло - помнож на 4 дізнаєшся поранених - а це десь більше 500 000 і того

650 000. Додай СЗЧ 200-250 000, І маєш цифру під 1 млн, додай що 500 000 виїхало нелегально закордон додай тих кого відпустили від 18 до 22 - а це ще десь 1 млн

і того 2.5 млн мінус від армії. Додай поліцію чиновників і тд і того ще десь 1 млн якщо не більше і ти побачиш чого ТАКА МОБІЛІЗАЦІЯ бо по факту щоб замінити тих хто вибув треба мобілізувати ВСІХ хто без броні
показати весь коментар
28.04.2026 16:13 Відповісти
якби померло як там тобі кажуть всепропальщики рузкіе 1 млн то поранених би було під 3-4

при загальному резерві в 7 млн - ЦЕ КІНЕЦЬ. Просто порахуй.
показати весь коментар
28.04.2026 16:14 Відповісти
Вивозять вже навіть тім кому нема 15 років , массово, війна затягується і нічим хорошого для України це не обернеться
показати весь коментар
28.04.2026 16:09 Відповісти
150000 ? Навіщо тоді 30 000 щомісяця набирають?
показати весь коментар
28.04.2026 17:36 Відповісти
30 000 щомісяця це десь 350 000 в рік це за 3 роки 1 млн - а саме 3 роки така мобілізація бо в 2022 її не було з ТЦК

а потім подивіться що я писав 150 000 - померло, 550 00 - поранені, 200 000+ СЗЧ і побачите що цифри збігаються один в один
показати весь коментар
28.04.2026 17:39 Відповісти
Не погоджуюсь. По різних причинах. Втч в 2022 також була мобілізація. І ТЦК ходило. Просто було ще багато хто йшов сам. А друге- по деяких побічних ознаках загиблих бійців ЗСУ не меньше 500К. Поранені вертаються до частин. 50 %.
показати весь коментар
28.04.2026 23:59 Відповісти
Якщо вам 50+ то скоріше за все так, якщо молодший - будьте оптимістом. Навіть Йосипа декому вдалося пережити.
показати весь коментар
28.04.2026 14:02 Відповісти
Мені іноді здається, що я цей гумовий гундосний вибір номер 2 не переживу...
28.04.2026 13:00 Відповісти
*виріб
показати весь коментар
28.04.2026 13:28 Відповісти
а ви знаєте як в голові йде сприйняття текстової інформації🤣.
Я й не примітив помилки, якби не тицнули носом.
показати весь коментар
28.04.2026 13:31 Відповісти
Ну як тут не згадати?
"По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком."
показати весь коментар
28.04.2026 13:36 Відповісти
ну це трохи перебор але мізки так і спримають.
показати весь коментар
28.04.2026 13:39 Відповісти
А чому не стан війни де простим українцям мають надати електрику ,газ,продукти першого вжитку бесплатно.
28.04.2026 13:03 Відповісти
а пістіт шо будуть тоді слуги пейсатих?
показати весь коментар
28.04.2026 13:04 Відповісти
Вступай у ЗСУ тут все безоплатно.
показати весь коментар
28.04.2026 13:05 Відповісти
Відразу видно що на фронті не був.
показати весь коментар
28.04.2026 13:34 Відповісти
І зарплату кожному по 50000... І пенсії по 25000 кожному... і фабрікі-рабочім в зємлю- крєстьянам!
показати весь коментар
28.04.2026 13:07 Відповісти
і дачу по 500 мільонів євриків кожному інваліду від держави.
показати весь коментар
28.04.2026 13:12 Відповісти
ты антисимит? тогда семитам ничего не останется
показати весь коментар
28.04.2026 13:18 Відповісти
Ти, мабуть, комунізм будував. Однак пахати по дванадцять-чотирнадцять годин без зарплати і без виходу на пенсію до скону не хочеш.
показати весь коментар
28.04.2026 13:34 Відповісти
відверто кажучи я полюю за такими цінними обізнаними особами як оце ви.
ви не могли б сказати в якому нормативно-правовому акті "про стан війни" я міг би ознайомитись з переліком всі цих таких бажаних благ для "простих українців"?
показати весь коментар
28.04.2026 14:42 Відповісти
19- те голосування, а їм в Монако досі ніхто не повідомив що в нас війна. Якщо ви думаєте що в зможете знайти в стінах ВР 334 депутати одночасно, дуже помиляєтесь.
показати весь коментар
28.04.2026 15:24 Відповісти
Якщо батьки не хочуть на фронт, забирайте у них дітей і створюйте штурмовиків моряків.
показати весь коментар
28.04.2026 13:08 Відповісти
Зебіли, ви це зробили разом у 2019. Час помирати за свій вибір.
показати весь коментар
28.04.2026 13:09 Відповісти
Опозиція проголосувала також. Не поширюйте рос ІПСО, що ніби "в Україні розкол в елітах".
показати весь коментар
28.04.2026 15:23 Відповісти
Хтось бачив це "голосування"? Відео підтвердження?
показати весь коментар
28.04.2026 13:12 Відповісти
да продлите уже до 2030 года
показати весь коментар
28.04.2026 13:17 Відповісти
А бусификацию поддержали ? Давай, давай, терять в принципе уже нечего..
показати весь коментар
28.04.2026 13:18 Відповісти
А хто пам'ятає як це зелене падло в діловому костюмчику 24 лютого 22 року, у черговому своєму відосику з такою ухмилкою вводило военний стан? Потирав ручки як же можна прибарахлітса на цих зебілах
показати весь коментар
28.04.2026 13:22 Відповісти
А там точно було присутньо 334 депутата? Бо коли іноді хтось з депутатів показує відео з власного телефону, то там від сили кілька десятків людей перебуває, котрі до того ж повністю ігнорують виступаючих на трибуні колег. То хто ж тисне кнопки?
показати весь коментар
28.04.2026 13:27 Відповісти
Зелена країна вмрій, вмирайте за те щоб зелена шобла жила своє найкраще життя
показати весь коментар
28.04.2026 13:35 Відповісти
Война крутится, деньги мутятся... 😁
показати весь коментар
28.04.2026 14:09 Відповісти
І лише у двох людей (Гончаренко і Скороход) знайшлися 'яйця' щоб голосувати проти цього. Всі інші 315 гумових виробів (включаючи нашу псевдо-опозицію) просто сидять і тикають кнопки за вказівкою Зе.
показати весь коментар
28.04.2026 14:17 Відповісти
скажіть будь ласка, якщо сьогодні воєнний стан не продовжити, росія сьогодні ж припинить війну чи чекати до завтра?
показати весь коментар
28.04.2026 14:44 Відповісти
Можна скасувати воєнний стан і набирати як в рашці , на контракт за 200 та гривень на місяць, гроші є але , як же потім красти?!
показати весь коментар
28.04.2026 16:11 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності...

поки триває збройна агресія росії проти України скасувати воєнний стан не можна.
показати весь коментар
28.04.2026 16:53 Відповісти
То це майже одноголосно
показати весь коментар
28.04.2026 14:20 Відповісти
Ну так якщо тільки військовий стан скасовується (при заморозці війни на лбз чи ще якость ) то ой як багато чоловіків тупо виїде з цієї зеленої країни вмрій, назавжди, бо нема ніяких гарантій що пуйло передумає і знову піде
показати весь коментар
28.04.2026 16:12 Відповісти
А хто вам казав,що кордони відкриють,чи країни ЄС забажають пускати до себе?
показати весь коментар
28.04.2026 16:44 Відповісти
Ну так у рашки кордони відкриті їздять куди заманеться, навіть у Європу
показати весь коментар
28.04.2026 16:46 Відповісти
 
 