Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 2 августа (обновлено)
Верховная Рада поддержала законопроект о продлении военного положения на 90 дней до 2 августа 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Это было 19-е голосование за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.
Решение поддержали 315 народных депутатов.
Также нардепы поддержали продление срока действия всеобщей мобилизации.
Решение поддержали 304 нардепа.
Далее законопроект должен подписать спикер Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.
Что предшествовало?
Как известно, ранее Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года. Законы подписал Зеленский.
АЛЕ - люди просто виїжджають бо це уже довше чим друга світова а потерпіти люди можуть будь-що але не все життя
650 000. Додай СЗЧ 200-250 000, І маєш цифру під 1 млн, додай що 500 000 виїхало нелегально закордон додай тих кого відпустили від 18 до 22 - а це ще десь 1 млн
і того 2.5 млн мінус від армії. Додай поліцію чиновників і тд і того ще десь 1 млн якщо не більше і ти побачиш чого ТАКА МОБІЛІЗАЦІЯ бо по факту щоб замінити тих хто вибув треба мобілізувати ВСІХ хто без броні
при загальному резерві в 7 млн - ЦЕ КІНЕЦЬ. Просто порахуй.
а потім подивіться що я писав 150 000 - померло, 550 00 - поранені, 200 000+ СЗЧ і побачите що цифри збігаються один в один
Я й не примітив помилки, якби не тицнули носом.
"По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком."
ви не могли б сказати в якому нормативно-правовому акті "про стан війни" я міг би ознайомитись з переліком всі цих таких бажаних благ для "простих українців"?
поки триває збройна агресія росії проти України скасувати воєнний стан не можна.