Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 2 августа (обновлено)

Рада продлила военное положение на 90 суток: что известно?

Верховная Рада поддержала законопроект о продлении военного положения на 90 дней до 2 августа 2026 года.

Подробности

Это было 19-е голосование за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.

Решение поддержали 315 народных депутатов.

Рада продовжила воєнний стан до 2 серпня 2026 року

Также нардепы поддержали продление срока действия всеобщей мобилизации.

Решение поддержали 304 нардепа.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 діб: що відомо?

Далее законопроект должен подписать спикер Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Как известно, ранее Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года. Законы подписал Зеленский.

Топ комментарии
+19
Мені іноді здається, що я цей гумовий гундосний вибір номер 2 не переживу...
28.04.2026 13:00 Ответить
+15
Короче це на все наше життя.
28.04.2026 13:00 Ответить
+15
А чому не стан війни де простим українцям мають надати електрику ,газ,продукти першого вжитку бесплатно.
28.04.2026 13:03 Ответить
Короче це на все наше життя.
28.04.2026 13:00 Ответить
Вряд чи, такими темпами м'ясних штурмів скоро повторимо долю Парагваю, або навіть гірше, он вже аж 200 поліцейских поїхали на курси "навчання", зебіли ви задоволені?
28.04.2026 13:14 Ответить
ніяка доля парагваю нам не грозить - втрати на війні мізерні - десь під 150 000 - в 2 світовій ми втратили 10 млн

АЛЕ - люди просто виїжджають бо це уже довше чим друга світова а потерпіти люди можуть будь-що але не все життя
28.04.2026 13:44 Ответить
Які 150тис?Нафіга тоді мобілізація потрібна??Ну ти і клоун
28.04.2026 16:09 Ответить
бо 150 000 померло - помнож на 4 дізнаєшся поранених - а це десь більше 500 000 і того

650 000. Додай СЗЧ 200-250 000, І маєш цифру під 1 млн, додай що 500 000 виїхало нелегально закордон додай тих кого відпустили від 18 до 22 - а це ще десь 1 млн

і того 2.5 млн мінус від армії. Додай поліцію чиновників і тд і того ще десь 1 млн якщо не більше і ти побачиш чого ТАКА МОБІЛІЗАЦІЯ бо по факту щоб замінити тих хто вибув треба мобілізувати ВСІХ хто без броні
28.04.2026 16:13 Ответить
якби померло як там тобі кажуть всепропальщики рузкіе 1 млн то поранених би було під 3-4

при загальному резерві в 7 млн - ЦЕ КІНЕЦЬ. Просто порахуй.
28.04.2026 16:14 Ответить
Вивозять вже навіть тім кому нема 15 років , массово, війна затягується і нічим хорошого для України це не обернеться
28.04.2026 16:09 Ответить
150000 ? Навіщо тоді 30 000 щомісяця набирають?
28.04.2026 17:36 Ответить
30 000 щомісяця це десь 350 000 в рік це за 3 роки 1 млн - а саме 3 роки така мобілізація бо в 2022 її не було з ТЦК

а потім подивіться що я писав 150 000 - померло, 550 00 - поранені, 200 000+ СЗЧ і побачите що цифри збігаються один в один
28.04.2026 17:39 Ответить
Не погоджуюсь. По різних причинах. Втч в 2022 також була мобілізація. І ТЦК ходило. Просто було ще багато хто йшов сам. А друге- по деяких побічних ознаках загиблих бійців ЗСУ не меньше 500К. Поранені вертаються до частин. 50 %.
28.04.2026 23:59 Ответить
Якщо вам 50+ то скоріше за все так, якщо молодший - будьте оптимістом. Навіть Йосипа декому вдалося пережити.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:02 Ответить
*виріб
28.04.2026 13:28 Ответить
а ви знаєте як в голові йде сприйняття текстової інформації🤣.
Я й не примітив помилки, якби не тицнули носом.
28.04.2026 13:31 Ответить
Ну як тут не згадати?
"По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком."
28.04.2026 13:36 Ответить
ну це трохи перебор але мізки так і спримають.
28.04.2026 13:39 Ответить
А чому не стан війни де простим українцям мають надати електрику ,газ,продукти першого вжитку бесплатно.
28.04.2026 13:03 Ответить
а пістіт шо будуть тоді слуги пейсатих?
28.04.2026 13:04 Ответить
Вступай у ЗСУ тут все безоплатно.
28.04.2026 13:05 Ответить
Відразу видно що на фронті не був.
28.04.2026 13:34 Ответить
І зарплату кожному по 50000... І пенсії по 25000 кожному... і фабрікі-рабочім в зємлю- крєстьянам!
28.04.2026 13:07 Ответить
і дачу по 500 мільонів євриків кожному інваліду від держави.
28.04.2026 13:12 Ответить
ты антисимит? тогда семитам ничего не останется
28.04.2026 13:18 Ответить
Ти, мабуть, комунізм будував. Однак пахати по дванадцять-чотирнадцять годин без зарплати і без виходу на пенсію до скону не хочеш.
28.04.2026 13:34 Ответить
відверто кажучи я полюю за такими цінними обізнаними особами як оце ви.
ви не могли б сказати в якому нормативно-правовому акті "про стан війни" я міг би ознайомитись з переліком всі цих таких бажаних благ для "простих українців"?
28.04.2026 14:42 Ответить
19- те голосування, а їм в Монако досі ніхто не повідомив що в нас війна. Якщо ви думаєте що в зможете знайти в стінах ВР 334 депутати одночасно, дуже помиляєтесь.
28.04.2026 15:24 Ответить
Якщо батьки не хочуть на фронт, забирайте у них дітей і створюйте штурмовиків моряків.
28.04.2026 13:08 Ответить
Зебіли, ви це зробили разом у 2019. Час помирати за свій вибір.
28.04.2026 13:09 Ответить
Опозиція проголосувала також. Не поширюйте рос ІПСО, що ніби "в Україні розкол в елітах".
28.04.2026 15:23 Ответить
Хтось бачив це "голосування"? Відео підтвердження?
28.04.2026 13:12 Ответить
да продлите уже до 2030 года
28.04.2026 13:17 Ответить
А бусификацию поддержали ? Давай, давай, терять в принципе уже нечего..
28.04.2026 13:18 Ответить
А хто пам'ятає як це зелене падло в діловому костюмчику 24 лютого 22 року, у черговому своєму відосику з такою ухмилкою вводило военний стан? Потирав ручки як же можна прибарахлітса на цих зебілах
28.04.2026 13:22 Ответить
А там точно було присутньо 334 депутата? Бо коли іноді хтось з депутатів показує відео з власного телефону, то там від сили кілька десятків людей перебуває, котрі до того ж повністю ігнорують виступаючих на трибуні колег. То хто ж тисне кнопки?
28.04.2026 13:27 Ответить
Зелена країна вмрій, вмирайте за те щоб зелена шобла жила своє найкраще життя
28.04.2026 13:35 Ответить
Война крутится, деньги мутятся... 😁
28.04.2026 14:09 Ответить
І лише у двох людей (Гончаренко і Скороход) знайшлися 'яйця' щоб голосувати проти цього. Всі інші 315 гумових виробів (включаючи нашу псевдо-опозицію) просто сидять і тикають кнопки за вказівкою Зе.
28.04.2026 14:17 Ответить
скажіть будь ласка, якщо сьогодні воєнний стан не продовжити, росія сьогодні ж припинить війну чи чекати до завтра?
28.04.2026 14:44 Ответить
Можна скасувати воєнний стан і набирати як в рашці , на контракт за 200 та гривень на місяць, гроші є але , як же потім красти?!
28.04.2026 16:11 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності...

поки триває збройна агресія росії проти України скасувати воєнний стан не можна.
28.04.2026 16:53 Ответить
То це майже одноголосно
28.04.2026 14:20 Ответить
Ну так якщо тільки військовий стан скасовується (при заморозці війни на лбз чи ще якость ) то ой як багато чоловіків тупо виїде з цієї зеленої країни вмрій, назавжди, бо нема ніяких гарантій що пуйло передумає і знову піде
28.04.2026 16:12 Ответить
А хто вам казав,що кордони відкриють,чи країни ЄС забажають пускати до себе?
28.04.2026 16:44 Ответить
Ну так у рашки кордони відкриті їздять куди заманеться, навіть у Європу
28.04.2026 16:46 Ответить
 
 