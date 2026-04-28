Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 2 августа (обновлено)

Верховная Рада поддержала законопроект о продлении военного положения на 90 дней до 2 августа 2026 года.

Это было 19-е голосование за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.

Решение поддержали 315 народных депутатов.

Также нардепы поддержали продление срока действия всеобщей мобилизации.

Решение поддержали 304 нардепа.

Далее законопроект должен подписать спикер Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Как известно, ранее Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года. Законы подписал Зеленский.

