На военном кладбище вводят кенотафы для пропавших без вести защитников
На Национальном военном мемориальном кладбище в Украине начнут устанавливать кенотафы - символические места памяти о павших защитниках и защитницах, место захоронения которых отсутствует или неизвестно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в государственном учреждении "НВМК".
Что это значит для семей
Кенотаф станет важным пространством памяти, куда смогут приходить родные, побратимы и сестры погибших военных, чтобы почтить их память.
Особенно это актуально для случаев, когда тело Героя не найдено или невозможно установить место захоронения.
В то же время государство гарантирует, что место под кенотаф, само надгробное сооружение и его установка будут полностью бесплатными.
Какими будут кенотафы
Предусмотрено несколько вариантов мемориальных сооружений:
- памятник в виде креста;
- памятник в виде плиты;
- ниша в колумбарной стене.
Формат выбирается семьей или заявителем при оформлении документов.
Кто может инициировать установку
Подать заявку могут близкие родственники погибшего:
- муж или жена;
- родители, дети, братья, сестры;
- дедушка, бабушка, внуки;
- другие близкие лица.
Для этого необходимо обратиться в государственное учреждение "НВМК" с соответствующим заявлением, указав, что кенотаф ранее не устанавливался на других кладбищах.
Какие документы необходимы
К заявлению необходимо приложить:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о смерти;
- решение суда об объявлении Защитника или Защитницы умершим;
- документы, подтверждающие статус (участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны).
В случае электронного обращения необходимо предоставить скан-копии этих документов.
Как происходит рассмотрение
Документы рассматриваются в течение 10 рабочих дней после получения ответа от МВД об отсутствии непогашенной судимости.
В случае отказа заявителю предоставляют обоснованное объяснение, а после устранения причин можно подать документы повторно.
Что предусматривает процедура установления
После проверки документов между заявителем и государственным учреждением заключается официальный договор.
В нем определяются:
- тип надгробного сооружения;
- конкретное место его установки.
Именно этот договор является основанием для бесплатного изготовления и монтажа кенотафа за счет государственного бюджета.
Также он гарантирует право на будущее захоронение Героя именно на этом месте, если его останки будут найдены.
Что будет, если тело найдут
В случае возвращения тела возможны два варианта:
- похороны в гробу на месте установленного кенотафа;
- размещение урны с прахом в колумбарной нише.
Таким образом, кенотаф не только символичен, но и может стать полноценным местом захоронения.
Когда кенотаф могут демонтировать
Если судебное решение об объявлении лица умершим будет отменено или если захоронение состоится в другом месте, кенотаф подлежит демонтажу.
а, як що зниклий повернеться? може в полон потрапив.....
будуть виколупувати прізвище з кенотафу?
замість того, що б планувати розвиток україни після війни, створення робочих місць для ветеранів, створення умов швидкої адаптації ветеранів, в україні почався популістичний чиновничий дроч на тему війни!