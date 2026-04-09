На военном кладбище вводят кенотафы для пропавших без вести защитников

На Национальном военном мемориальном кладбище в Украине начнут устанавливать кенотафы - символические места памяти о павших защитниках и защитницах, место захоронения которых отсутствует или неизвестно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в государственном учреждении "НВМК".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что это значит для семей

Кенотаф станет важным пространством памяти, куда смогут приходить родные, побратимы и сестры погибших военных, чтобы почтить их память.

Особенно это актуально для случаев, когда тело Героя не найдено или невозможно установить место захоронения.

В то же время государство гарантирует, что место под кенотаф, само надгробное сооружение и его установка будут полностью бесплатными.

Какими будут кенотафы

Предусмотрено несколько вариантов мемориальных сооружений:

памятник в виде креста;

памятник в виде плиты;

ниша в колумбарной стене.

Формат выбирается семьей или заявителем при оформлении документов.

Кто может инициировать установку

Подать заявку могут близкие родственники погибшего:

муж или жена;

родители, дети, братья, сестры;

дедушка, бабушка, внуки;

другие близкие лица.

Для этого необходимо обратиться в государственное учреждение "НВМК" с соответствующим заявлением, указав, что кенотаф ранее не устанавливался на других кладбищах.

Какие документы необходимы

К заявлению необходимо приложить:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

свидетельство о смерти;

решение суда об объявлении Защитника или Защитницы умершим;

документы, подтверждающие статус (участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны).

В случае электронного обращения необходимо предоставить скан-копии этих документов.

Как происходит рассмотрение

Документы рассматриваются в течение 10 рабочих дней после получения ответа от МВД об отсутствии непогашенной судимости.

В случае отказа заявителю предоставляют обоснованное объяснение, а после устранения причин можно подать документы повторно.

Что предусматривает процедура установления

После проверки документов между заявителем и государственным учреждением заключается официальный договор.

В нем определяются:

тип надгробного сооружения;

конкретное место его установки.

Именно этот договор является основанием для бесплатного изготовления и монтажа кенотафа за счет государственного бюджета.

Также он гарантирует право на будущее захоронение Героя именно на этом месте, если его останки будут найдены.

Что будет, если тело найдут

В случае возвращения тела возможны два варианта:

похороны в гробу на месте установленного кенотафа;

размещение урны с прахом в колумбарной нише.

Таким образом, кенотаф не только символичен, но и может стать полноценным местом захоронения.

Когда кенотаф могут демонтировать

Если судебное решение об объявлении лица умершим будет отменено или если захоронение состоится в другом месте, кенотаф подлежит демонтажу.

