РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14022 посетителя онлайн
Новости Похороны на НВМК
817 6

На военном кладбище вводят кенотафы для пропавших без вести защитников

На Национальном военном мемориальном кладбище в Украине начнут устанавливать кенотафы - символические места памяти о павших защитниках и защитницах, место захоронения которых отсутствует или неизвестно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в государственном учреждении "НВМК".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что это значит для семей

Кенотаф станет важным пространством памяти, куда смогут приходить родные, побратимы и сестры погибших военных, чтобы почтить их память.

Особенно это актуально для случаев, когда тело Героя не найдено или невозможно установить место захоронения.

В то же время государство гарантирует, что место под кенотаф, само надгробное сооружение и его установка будут полностью бесплатными.

Читайте: Решение о запрете работ на НВМК стало возможным из-за пробелов в законе, - Алфьоров

Какими будут кенотафы

Предусмотрено несколько вариантов мемориальных сооружений:

  •  памятник в виде креста;
  •  памятник в виде плиты;
  •  ниша в колумбарной стене.

Формат выбирается семьей или заявителем при оформлении документов.

Читайте также: Минветеранов начало служебное расследование по поводу бронирования мест на Национальном военном мемориальном кладбище

Кто может инициировать установку

Подать заявку могут близкие родственники погибшего:

  •  муж или жена;
  •  родители, дети, братья, сестры;
  • дедушка, бабушка, внуки;
  •  другие близкие лица.

Для этого необходимо обратиться в государственное учреждение "НВМК" с соответствующим заявлением, указав, что кенотаф ранее не устанавливался на других кладбищах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первый месяц состоялось 108 захоронений украинских защитников на Национальном военном мемориальном кладбище

Какие документы необходимы

К заявлению необходимо приложить:

  •  документ, удостоверяющий личность заявителя;
  •  свидетельство о смерти;
  •  решение суда об объявлении Защитника или Защитницы умершим;
  •  документы, подтверждающие статус (участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны).

В случае электронного обращения необходимо предоставить скан-копии этих документов.

Читайте также: Рашисты атаковали территорию НВМК: места захоронений защитников остались невредимыми. ФОТОрепортаж

Как происходит рассмотрение

Документы рассматриваются в течение 10 рабочих дней после получения ответа от МВД об отсутствии непогашенной судимости.

В случае отказа заявителю предоставляют обоснованное объяснение, а после устранения причин можно подать документы повторно.

Что предусматривает процедура установления

После проверки документов между заявителем и государственным учреждением заключается официальный договор.

В нем определяются:

  •  тип надгробного сооружения;
  •  конкретное место его установки.

Именно этот договор является основанием для бесплатного изготовления и монтажа кенотафа за счет государственного бюджета.

Также он гарантирует право на будущее захоронение Героя именно на этом месте, если его останки будут найдены.

Читайте также: Пятерых неизвестных защитников, отдавших жизнь за Родину, похоронили на мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

Что будет, если тело найдут

В случае возвращения тела возможны два варианта:

  •  похороны в гробу на месте установленного кенотафа;
  •  размещение урны с прахом в колумбарной нише.

Таким образом, кенотаф не только символичен, но и может стать полноценным местом захоронения.

Когда кенотаф могут демонтировать

Если судебное решение об объявлении лица умершим будет отменено или если захоронение состоится в другом месте, кенотаф подлежит демонтажу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Урну с прахом журналиста и героя ГУР МО Алексея Чубашева похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

Автор: 

пропавший без вести (180) Национальное военное мемориальное кладбище (40)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.04.2026 15:32 Ответить
Ці "кенотафи" спокійно можна поставить на кладовищі, за місцем проживання загиблого воїна - щоб родичі могли сходить, в "поминальний день, і пом"януть... А це "Меморіальне" кладовище, в тому вигляді, в якому воно створюється зараз - чергове місце "наварювання грошей", за рахунок держави...
показать весь комментарий
09.04.2026 15:34 Ответить
З кенотафами більше вкрасти можна..у пеклі зеленомордим і їх поплічникам чорти повинні найжорстокіші тортури вигадати. Ну і окремий котел, тварюкам.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:48 Ответить
зі всією повагою до захисників і тим більше захисників на щиті!
а, як що зниклий повернеться? може в полон потрапив.....
будуть виколупувати прізвище з кенотафу?

замість того, що б планувати розвиток україни після війни, створення робочих місць для ветеранів, створення умов швидкої адаптації ветеранів, в україні почався популістичний чиновничий дроч на тему війни!
показать весь комментарий
09.04.2026 15:53 Ответить
 
 