На військовому кладовищі встановлюватимуть кенотафи для зниклих безвісти захисників

На Національному військовому меморіальному кладовищі в Україні почнуть встановлювати кенотафи – символічні місця пам’яті для полеглих Захисників і Захисниць, чиє місце поховання відсутнє або невідоме.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в державній установі "НВМК".

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Що це означає для родин

Кенотаф стане важливим простором пам’яті, куди зможуть приходити рідні, побратими та посестри загиблих військових, щоб вшанувати їхню пам’ять.

Особливо це актуально для випадків, коли тіло Героя не знайдено, або неможливо встановити місце поховання.

Водночас держава гарантує, що місце під кенотаф, сама намогильна споруда та її встановлення будуть повністю безкоштовними.

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Якими будуть кенотафи

Передбачено кілька варіантів меморіальних споруд:

пам’ятник у вигляді хреста;

пам’ятник у вигляді плити;

ніша в колумбарній стіні.

Формат обирається родиною або заявником під час оформлення документів.

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Хто може ініціювати встановлення

Подати заявку можуть близькі родичі загиблого:

чоловік або дружина;

батьки, діти, брати, сестри;



дідусь, бабуся, онуки;

інші близькі особи.

Для цього необхідно звернутися до державної установи "НВМК" із відповідною заявою, зазначивши, що кенотаф раніше не встановлювався на інших кладовищах.

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Які документи потрібні

До заяви необхідно додати:

документ, що посвідчує особу заявника;

свідоцтво про смерть;

рішення суду про оголошення Захисника чи Захисниці померлим;

документи, що підтверджують статус (учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни).

У разі електронного звернення потрібно надати скан-копії цих документів.

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Як відбувається розгляд

Документи розглядають протягом 10 робочих днів після отримання відповіді від МВС щодо відсутності непогашеної судимості.

У разі відмови заявнику надають обґрунтоване пояснення, а після усунення причин можна подати документи повторно.

Що передбачає процедура встановлення

Після перевірки документів між заявником і державною установою укладається офіційний договір.

У ньому визначають:

тип намогильної споруди;

конкретне місце її встановлення.

Саме цей договір є підставою для безкоштовного виготовлення та монтажу кенотафа за рахунок державного бюджету.

Також він гарантує право на майбутнє поховання Героя саме на цьому місці, якщо його останки буде знайдено.

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Що буде, якщо тіло знайдуть

У разі повернення тіла можливі два варіанти:

поховання у труні на місці встановленого кенотафа;

розміщення урни з прахом у колумбарній ніші.

Таким чином, кенотаф не лише символічний, а й може стати повноцінним місцем поховання.

Коли кенотаф можуть демонтувати

Якщо судове рішення про оголошення особи померлою буде скасоване або якщо поховання відбудеться в іншому місці, кенотаф підлягатиме демонтажу.

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