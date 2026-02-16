Рішення про заборону робіт на НВМК стало можливим через прогалини в законі, - Алфьоров

Ситуація із Національним військовим меморіальним кладовищем виникла через нерішучість державних органів та юридичні прогалини.

Що відомо?

За його словами, Національне меморіальне кладовище у державі, яка 12 років перебуває у стані війни, мало б бути створене давно.

Алфьоров вважає, що нерішучість державних органів та юридичні прогалини призвели до неприємної ситуації сьогодні.

"Для мене є достатньо неоднозначна позиція і як з боку держслужбовця, і як з боку військового в запасі щодо цієї історії. По-перше, існує величезна кількість прогалин в законі. Не прийняті норми щодо обов’язкових конкурсів... Є у нас екологічне законодавство, тут теж прогалина. Є законопроєкт 4461 з приводу екологічних зон", - пояснив він.

Авторка матеріалу пояснила, що вказана земля входить до Смарагдової межі – низки територій, які визнані важливими для збереження природи в межах Європейської конвенції в країнах, які не є членами ЄС. Смарагдову мережу створили у 1998 році для реалізації Бернської конвенції (Конвенція про охорону дикої фауни та флори і природних середовищ існування в Європі), яку Україна ратифікувала ще в 1996 році.

"Водночас суд врахував (дані) про Смарагдову зону, використовуючи міжнародне законодавство, бо в нашому прогалина. Чому в нашому прогалина? Закони про екологічні зони не приймаються через велику кількість забудовників чи лісорубів. Система, яка прогнила в 90-х і на початку 2000-х, дає такі результати. Країна 12 років у війні, а ми переживаємо наслідки капіталізації певних олігархів", - додав голова Інституту нацпам'яті.

Рішення

Нотаріус Ірина Камінська, з якою поспілкувався Цензор.НЕТ, підкреслює необхідність виконання рішення суду, інакше навіть у разі збереження статус-кво Національне меморіальне кладовище матиме підвішене становище.

Так, каже вона, спочатку попередній власник ділянки - Національний університет біоресурсів і природокористування України - має звернутися з оригіналом рішення до Головного управління Держгеокадастру в Київській області про повернення цільового призначення земельної ділянки.

Після цього - до державного реєстратора в Київській області для повернення права користування земельною ділянкою.

"Про долю споруд та могил у рішенні суду нічого не сказано. Теоретично для їхнього знесення мають бути подані наступні позови. Та чи підніметься в когось рука для цього? Це був би радикальний крок, який б’є по іміджу держави та по пам’яті воїнів, які віддали своє життя за цю державу і суспільство", - йдеться в матеріалі.

Що передувало?

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрили у серпні 2025 року, тоді ж відбулися перші поховання. Станом на кінець вересня там поховали 108 полеглих українських військовослужбовців.

Водночас будівництво кладовища від початку супроводжувалося критикою. Йшлося, зокрема, про нібито високий рівень ґрунтових вод на виділеній під будівництво ділянці, а також про зв’язки компаній-підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Розслідувачі hromadske встановили, що тендер на будівництво виграв консорціум за участі пов’язаного з Єрмолаєвим фонду "Технології". Крім того, основним постачальником граніту для кладовища мала стати компанія "АК ПРО", яка також належить цьому бізнесмену.

Після рішення Верховного суду про незаконність передачі земельної ділянки під меморіальне кладовище низка українських військових підрозділів виступила з публічною критикою, назвавши це зазіханням на вже здійснене вшанування загиблих воїнів. З відповідними заявами, зокрема, виступили командування Десантно-штурмових військ, 1 окремий штурмовий полк, Третій армійський корпус та інші підрозділи.

Верховний Суд заявив, що рішення про заборону подальших робіт із облаштування військового кладовища на Київщині ухвалене виключно відповідно до чинного законодавства .

