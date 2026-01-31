УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Національне військове меморіальне кладовище
4 577 109

"Пам’ять не скасовують постановами": військових обурило рішення Верховного Суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище

меморіальне кладовище
Фото: Алівія Фокша

Українські військовослужбовці масово виступають проти рішення Верховного Суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Захисники називають це наругою над пам’яттю полеглих героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Памʼять не скасовують постановами. Полеглих не "переносять" - їх шанують. Наші побратими, які повернулися на щиті, не повинні ставати заручниками порожніх суперечок і відвертого блюзнірства", - заявив 1-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ, який є спадкоємцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі".

"Складається враження, що не всі посадові особи та представники судової гілки влади пам’ятають, що в Україні триває війна. Кожен українець, який сьогодні має можливість працювати у безпечному кабінеті чи жити у мирному місті, перебуває у неоплатному боргу перед тими, хто захищає це право ціною власного життя. Ми закликаємо до негайного вирішення ситуації, щоб пам’ять про захисників України була вшанована належним чином, а не похована під стосами судових паперів", - закликає командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Читайте: АМКУ викрив змову на тендерах Національного меморіального кладовища

​У ДШВ додають - сотні матерів, дружин та дітей чекають на створення Національного меморіалу. Рішення, що ґрунтуються виключно на юридичному формалізмі - болючий удар по тих, хто вже віддав державі найдорожче.

"Вибух мозку. Панове у мантіях! Далі мало б бути на адресу суддів купа літер французькою, та й зі статевим нахилом, з закликами схаменутися, з погрозами повернутися і таке інше. Йух ви вгадали, розпорядники долі. Я обіцяв, і не лізтиму у політику. Я не обіцяв, що терпітимемо паскудство та наругу над памʼяттю наших загиблих воїнів. Памʼятаємо кожного поіменно. Героїв і кривдників", - написав командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

"Право загиблих на гідне почесне поховання не може бути "помилкою в оформленні". Коли суд скасовує створення Національного меморіалу через процесуальні деталі - це більше, ніж формальність. Це рана", - закликала переглянути судове рішення 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада.

Також читайте: За три місяці на Національному військовому кладовищі поховали 185 загиблих захисників - Мінветеранів

Із відповідними заявами виступили і інші представники підрозділів ЗСУ.

Автор: 

Верховний Суд (1190) кладовище (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Навіщо це 1ОШП? Зайнятися більше нічим?
1. А нема питань до сепара Єрмолаєва? Бізнесмен, який веде свою діяльність на території росіі та справно платить податки до бюджету країни агресора, внесений в санкційний список президентом, будує першу чергу військово кладовища?
2. Що не було архітектурного відкритого конкурсу, і у проекта єдиний архітектор Дербін, який після 14 року спокійно працював з росіянами і їздив до Москви?
3. Що на ділянці високі грунтові води, відповідно до санітарних норм кладовище робити не можна якщо води від 2 метрів і вище, а там вони періодами виходять на поверхню. Дані грунтові води живлять не одно село, де звичайні місцеві жителі користуються простими криницями.
4. Що обʼєкт мав пройти обовʼязкову оцінку впливу на довкілля, але його відмінили, тому що будівництво по спрощеній процедурі. Класс ризику СС3, наслідки навколишніх сіл нікого не цікавили.
показати весь коментар
31.01.2026 12:22 Відповісти
+13
Чувак, оскільки ти дуже емоційний, але малорозумний, дрводтця таким як ти пояснювати елементарні речі.
1. Що місце було вибрано із корупційних міркувань Зеленьського і Єрмака і їхніх опаришів.
2. Про порушення ЗАКОНІВ УКРАЇНИ кричали тисячі, але такі як ти того " не чув і не розумів".
3.Суди у будь- якій цивілізованій державі приймають рішення ЗГІДНО ЗАКОНІВ, а не емоцій, чи " політічєской цєлєсообразності". Це в путіна так роблять. Не може Верховний Суд пгиймати рішення, що протирічить ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ.
4. Єрмак і Зеленьський знали, що порушували закони, коли затвержували ділянку.
5. Ніхто цвинтар вже не перенесе. Просто Зеленьський заклав чергову міну під суспільство, а дурні, лають Верховний Суд
показати весь коментар
31.01.2026 13:12 Відповісти
+12
так, звісно, це не повага до загиблих...але хіба є повагою маніпуляції зе-влади з землею? Тай, взагалі, за благими намірами ховається велика корупційна складова і аморальні вчинки на кшалт бронювання "голосу Банкової" Петрова
показати весь коментар
31.01.2026 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
задарма віддають..... Так, звичайно )))
задарма - це, може в швейцарських Альпах, в Блаттені, яке льодовик повністю знищив. І то не думаю.
показати весь коментар
31.01.2026 14:02 Відповісти
Думаю военные по первым аргументированным ответам, поняли как их подставили из мин ветеранов. А фамилии (военных) засвечены, как бы там нового скандала с "откатами" не нарисовалось.
показати весь коментар
31.01.2026 12:55 Відповісти
Так, уже для завершения темы противоправных действий. Докуметообиг, анализируется на раз! Если кто то, что то по каким-то причинам сделал ДСП это тоже все быстро выясняется, следователю достаточно задать один вопрос Почему) ? А с агрегатными возможностями ИИ это не проблема и через час у следователя будет список документов, которые должны присутствовать, но почему то пропали) И выяснить почему они пропали не сложно)
показати весь коментар
31.01.2026 13:23 Відповісти
Верховний Суд теж у Міндіча харчується?
показати весь коментар
31.01.2026 13:29 Відповісти
Нє, тільки той,хто там кладовище організовує.
показати весь коментар
31.01.2026 14:58 Відповісти
Обговорюється ставлення "нашої" влади до захисників України. То чому повилазила наволоч з іншими питаннями? Служаки зеленої плісняви, вас не вдавили шашлики?
показати весь коментар
31.01.2026 19:14 Відповісти
В цьому місці вже знаходиться Південе кладовище та Німецьке військове кладовище , але Національне меморіальне там розміщувати не можна... бо, бо, бо, там болото, гроби в воді плавають, а бактерії в підземних водах...
показати весь коментар
31.01.2026 20:55 Відповісти
Не обурило а нарешті потішело!
показати весь коментар
31.01.2026 23:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 