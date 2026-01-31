"Память не отменяют постановлениями": военных возмутило решение Верховного Суда, который признал незаконной передачу участка под мемориальное кладбище

Фото: Алівія Фокша

Украинские военнослужащие массово выступают против решения Верховного Суда, который признал незаконной передачу участка под мемориальное кладбище. Защитники называют это надругательством над памятью павших героев.

"Память не отменяют постановлениями. Павших не "переносят" - их чтят. Наши побратимы, которые вернулись на щите, не должны становиться заложниками пустых споров и откровенного кощунства", - заявил 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ, который является наследником легендарного батальона "Волки Да Винчи".

"Создается впечатление, что не все должностные лица и представители судебной ветви власти помнят, что в Украине продолжается война. Каждый украинец, который сегодня имеет возможность работать в безопасном кабинете или жить в мирном городе, находится в неоплатном долгу перед теми, кто защищает это право ценой собственной жизни. Мы призываем к немедленному решению ситуации, чтобы память о защитниках Украины была почтена должным образом, а не похоронена под стопками судебных бумаг", - призывает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В ДШВ добавляют - сотни матерей, жен и детей ждут создания Национального мемориала. Решения, основанные исключительно на юридическом формализме - болезненный удар по тем, кто уже отдал государству самое дорогое.

"Взрыв мозга. Господа в мантиях! Далее должно было бы быть в адрес судей куча букв на французском, да и с половым уклоном, с призывами опомниться, с угрозами вернуться и прочее. Вы угадали, распорядители судьбы. Я обещал и не буду лезть в политику. Я не обещал, что будем терпеть подлость и надругательство над памятью наших погибших воинов. Мы помним каждого поименно. Героев и обидчиков", - написал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

"Право погибших на достойное почетное захоронение не может быть "ошибкой в оформлении". Когда суд отменяет создание Национального мемориала из-за процессуальных деталей - это больше, чем формальность. Это рана", - призвала пересмотреть судебное решение 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада.

С соответствующими заявлениями выступили и другие представители подразделений ВСУ.

Топ комментарии
+18
Навіщо це 1ОШП? Зайнятися більше нічим?
1. А нема питань до сепара Єрмолаєва? Бізнесмен, який веде свою діяльність на території росіі та справно платить податки до бюджету країни агресора, внесений в санкційний список президентом, будує першу чергу військово кладовища?
2. Що не було архітектурного відкритого конкурсу, і у проекта єдиний архітектор Дербін, який після 14 року спокійно працював з росіянами і їздив до Москви?
3. Що на ділянці високі грунтові води, відповідно до санітарних норм кладовище робити не можна якщо води від 2 метрів і вище, а там вони періодами виходять на поверхню. Дані грунтові води живлять не одно село, де звичайні місцеві жителі користуються простими криницями.
4. Що обʼєкт мав пройти обовʼязкову оцінку впливу на довкілля, але його відмінили, тому що будівництво по спрощеній процедурі. Класс ризику СС3, наслідки навколишніх сіл нікого не цікавили.
31.01.2026 12:22 Ответить
+13
Чувак, оскільки ти дуже емоційний, але малорозумний, дрводтця таким як ти пояснювати елементарні речі.
1. Що місце було вибрано із корупційних міркувань Зеленьського і Єрмака і їхніх опаришів.
2. Про порушення ЗАКОНІВ УКРАЇНИ кричали тисячі, але такі як ти того " не чув і не розумів".
3.Суди у будь- якій цивілізованій державі приймають рішення ЗГІДНО ЗАКОНІВ, а не емоцій, чи " політічєской цєлєсообразності". Це в путіна так роблять. Не може Верховний Суд пгиймати рішення, що протирічить ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ.
4. Єрмак і Зеленьський знали, що порушували закони, коли затвержували ділянку.
5. Ніхто цвинтар вже не перенесе. Просто Зеленьський заклав чергову міну під суспільство, а дурні, лають Верховний Суд
31.01.2026 13:12 Ответить
+12
так, звісно, це не повага до загиблих...але хіба є повагою маніпуляції зе-влади з землею? Тай, взагалі, за благими намірами ховається велика корупційна складова і аморальні вчинки на кшалт бронювання "голосу Банкової" Петрова
31.01.2026 11:55 Ответить
задарма віддають..... Так, звичайно )))
задарма - це, може в швейцарських Альпах, в Блаттені, яке льодовик повністю знищив. І то не думаю.
31.01.2026 14:02 Ответить
Думаю военные по первым аргументированным ответам, поняли как их подставили из мин ветеранов. А фамилии (военных) засвечены, как бы там нового скандала с "откатами" не нарисовалось.
31.01.2026 12:55 Ответить
Так, уже для завершения темы противоправных действий. Докуметообиг, анализируется на раз! Если кто то, что то по каким-то причинам сделал ДСП это тоже все быстро выясняется, следователю достаточно задать один вопрос Почему) ? А с агрегатными возможностями ИИ это не проблема и через час у следователя будет список документов, которые должны присутствовать, но почему то пропали) И выяснить почему они пропали не сложно)
31.01.2026 13:23 Ответить
Верховний Суд теж у Міндіча харчується?
31.01.2026 13:29 Ответить
Нє, тільки той,хто там кладовище організовує.
31.01.2026 14:58 Ответить
Обговорюється ставлення "нашої" влади до захисників України. То чому повилазила наволоч з іншими питаннями? Служаки зеленої плісняви, вас не вдавили шашлики?
31.01.2026 19:14 Ответить
В цьому місці вже знаходиться Південе кладовище та Німецьке військове кладовище , але Національне меморіальне там розміщувати не можна... бо, бо, бо, там болото, гроби в воді плавають, а бактерії в підземних водах...
31.01.2026 20:55 Ответить
Не обурило а нарешті потішело!
31.01.2026 23:13 Ответить
