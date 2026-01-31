"Память не отменяют постановлениями": военных возмутило решение Верховного Суда, который признал незаконной передачу участка под мемориальное кладбище

Украинские военнослужащие массово выступают против решения Верховного Суда, который признал незаконной передачу участка под мемориальное кладбище. Защитники называют это надругательством над памятью павших героев.

"Память не отменяют постановлениями. Павших не "переносят" - их чтят. Наши побратимы, которые вернулись на щите, не должны становиться заложниками пустых споров и откровенного кощунства", - заявил 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ, который является наследником легендарного батальона "Волки Да Винчи".

"Создается впечатление, что не все должностные лица и представители судебной ветви власти помнят, что в Украине продолжается война. Каждый украинец, который сегодня имеет возможность работать в безопасном кабинете или жить в мирном городе, находится в неоплатном долгу перед теми, кто защищает это право ценой собственной жизни. Мы призываем к немедленному решению ситуации, чтобы память о защитниках Украины была почтена должным образом, а не похоронена под стопками судебных бумаг", - призывает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В ДШВ добавляют - сотни матерей, жен и детей ждут создания Национального мемориала. Решения, основанные исключительно на юридическом формализме - болезненный удар по тем, кто уже отдал государству самое дорогое.

"Взрыв мозга. Господа в мантиях! Далее должно было бы быть в адрес судей куча букв на французском, да и с половым уклоном, с призывами опомниться, с угрозами вернуться и прочее. Вы угадали, распорядители судьбы. Я обещал и не буду лезть в политику. Я не обещал, что будем терпеть подлость и надругательство над памятью наших погибших воинов. Мы помним каждого поименно. Героев и обидчиков", - написал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

"Право погибших на достойное почетное захоронение не может быть "ошибкой в оформлении". Когда суд отменяет создание Национального мемориала из-за процессуальных деталей - это больше, чем формальность. Это рана", - призвала пересмотреть судебное решение 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада.

С соответствующими заявлениями выступили и другие представители подразделений ВСУ.