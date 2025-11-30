РУС
За три месяца на Национальном военном кладбище похоронили 185 погибших защитников - Минветеранов

На Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) за первые три месяца с момента открытия состоялось 185 захоронений украинских защитников.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Сколько захоронений состоялось?

"По состоянию на 29 ноября на Национальном военном мемориальном кладбище осуществлено 38 захоронений погибших (умерших) Защитников, указанных в части первой статьи 15-1 закона "О захоронении и похоронном деле", 8 из которых – в колумбарийной стене, и 147 захоронений неопознанных тел (останков) военнослужащих, полицейских, которые погибли (умерли) в результате вооруженной агрессии против Украины в соответствии со статьей 15-2 закона", - рассказали в министерстве.

В Минветеранов подчеркнули, что Национальное военное мемориальное кладбище постоянно взаимодействует с семьями погибших, многие из которых годами ждали возможности достойного захоронения своих близких.

"Сейчас в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" уже обратились десятки семей погибших Защитников Украины с заявлениями о захоронении своих родных на территории НВМК. Процесс захоронений является постоянным: обращения поступают регулярно и их количество постепенно растет. Семьи ожидают проведения торжественных церемоний в соответствии с определенными процедурами. Мы поддерживаем с ними связь, чтобы обеспечить достойное исполнение последней воли Защитников и должным образом почтить их память", - заявили в ведомстве.

захоронения (236) потери (4627) Национальное военное мемориальное кладбище (27)
Сортировать:
Вічна помста
30.11.2025 01:22 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

30.11.2025 01:49 Ответить
Я так думаю - тоі поховання лише людей, що не мають рідних в Україні, чи їх рідні живуть на окупованих територіях... Не вийде з цього "Арлінгтона"... Не той у людей наших, менталітет... Людина повинна буть похована у РІДНІЙ землі, а не "десь", за сотні кілометрів...
30.11.2025 02:41 Ответить
Все в порядку у нас з менталітетом. І що значить у рідній землі? Я військовий родом з Галичини, 10 років живу в Дніпрі і коли настане той час хочу, щоб мене поховали поруч з побратимами на НМВК. Просто для рідних загиблих воїнів це щось нове ще.
30.11.2025 06:33 Ответить
Все вірно. Лише зробили цей меморіал зі значним запізненням. Потрібно було цим почати займатись ще в 2014му. Але краще пізно ніж ніколи.
30.11.2025 07:26 Ответить
Для ідіотів,які вірили обираючи в президенти інфантільну,залежну від оплесків особу-актора що "хуже не будет", "не баригу-алігарха" це ціна за тупість.
30.11.2025 08:02 Ответить
 
 