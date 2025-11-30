За три месяца на Национальном военном кладбище похоронили 185 погибших защитников - Минветеранов

На Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) за первые три месяца с момента открытия состоялось 185 захоронений украинских защитников.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сколько захоронений состоялось?

"По состоянию на 29 ноября на Национальном военном мемориальном кладбище осуществлено 38 захоронений погибших (умерших) Защитников, указанных в части первой статьи 15-1 закона "О захоронении и похоронном деле", 8 из которых – в колумбарийной стене, и 147 захоронений неопознанных тел (останков) военнослужащих, полицейских, которые погибли (умерли) в результате вооруженной агрессии против Украины в соответствии со статьей 15-2 закона", - рассказали в министерстве.

Читайте также: За первый месяц состоялось 108 захоронений украинских защитников на Национальном военном мемориальном кладбище

В Минветеранов подчеркнули, что Национальное военное мемориальное кладбище постоянно взаимодействует с семьями погибших, многие из которых годами ждали возможности достойного захоронения своих близких.

"Сейчас в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" уже обратились десятки семей погибших Защитников Украины с заявлениями о захоронении своих родных на территории НВМК. Процесс захоронений является постоянным: обращения поступают регулярно и их количество постепенно растет. Семьи ожидают проведения торжественных церемоний в соответствии с определенными процедурами. Мы поддерживаем с ними связь, чтобы обеспечить достойное исполнение последней воли Защитников и должным образом почтить их память", - заявили в ведомстве.

Смотрите также: Урну с прахом журналиста и героя ГУР МО Алексея Чубашева похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж