УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4747 відвідувачів онлайн
Новини Втрати України Національне військове меморіальне кладовище
2 690 13

За три місяці на Національному військовому кладовищі поховали 185 загиблих захисників - Мінветеранів

НВМК

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перші три місяці з відкриття відбулося 185 поховань українських захисників.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скільки поховань відбулося?

"Станом на 29 листопада на Національному військовому меморіальному кладовищі здійснено 38 поховань загиблих (померлих) Захисників, зазначених у частині першій статті 15-1 закону "Про поховання та похоронну справу", 8 з яких – в колумбарній стіні, та 147 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України відповідно до статті 15-2 закону", - розповіли у міністерстві.

Читайте також: За перший місяць відбулося 108 поховань українських захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі

У Мінветеранів наголосили, що Національне військове меморіальне кладовище постійно взаємодіє з родинами полеглих, багато з яких роками чекали на можливість гідного поховання своїх близьких.

"Наразі до ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" вже звернулися десятки родин полеглих Захисників України із заявами про поховання своїх рідних на території НВМК. Процес поховань є постійним: звернення надходять регулярно і їхня кількість поступово зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми підтримуємо з ними зв’язок, щоб забезпечити гідне виконання останньої волі Захисників і належно вшанувати їхню пам’ять",- заявили у відомстві.

Дивіться також: Урну з прахом журналіста та героя ГУР МО Олексія Чубашева поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж

Автор: 

поховання (241) втрати (4693) Національне військове меморіальне кладовище (48)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

.
показати весь коментар
30.11.2025 01:49 Відповісти
+5
Вічна помста
показати весь коментар
30.11.2025 01:22 Відповісти
+4
Все в порядку у нас з менталітетом. І що значить у рідній землі? Я військовий родом з Галичини, 10 років живу в Дніпрі і коли настане той час хочу, щоб мене поховали поруч з побратимами на НМВК. Просто для рідних загиблих воїнів це щось нове ще.
показати весь коментар
30.11.2025 06:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна помста
показати весь коментар
30.11.2025 01:22 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

.
показати весь коментар
30.11.2025 01:49 Відповісти
Я так думаю - тоі поховання лише людей, що не мають рідних в Україні, чи їх рідні живуть на окупованих територіях... Не вийде з цього "Арлінгтона"... Не той у людей наших, менталітет... Людина повинна буть похована у РІДНІЙ землі, а не "десь", за сотні кілометрів...
показати весь коментар
30.11.2025 02:41 Відповісти
Все в порядку у нас з менталітетом. І що значить у рідній землі? Я військовий родом з Галичини, 10 років живу в Дніпрі і коли настане той час хочу, щоб мене поховали поруч з побратимами на НМВК. Просто для рідних загиблих воїнів це щось нове ще.
показати весь коментар
30.11.2025 06:33 Відповісти
Ти вирішуєш за ВСЮ Україну? Тобі поняття "гробки" ("діди"), відоме? Коли у "поминальні " дні люди приходять на могили рідних та їх там поминають? Поясни "на пальцях", як це зробить людям "з Галичини", коли їх родич похований під Києвом? І що буде твориться там, коли туди почнуть у ці дні люди з"їжджаться?
показати весь коментар
30.11.2025 09:18 Відповісти
Не плутай Арлінгтонське кладодовище розсташоване МАЙЖЕ В ЦЕНТРІ ВАШИНГТОНА з так званим "національним військовим кладовищем " розсташованим в болотистій місцевості ЗА 40 КІЛОМЕТРІВ ВІД КИЄВА ПІД ВАСИЛЬКОВОМ .це що така "повага до загиблих воїнів "що для них не знайшлося місця в Києві !
показати весь коментар
30.11.2025 10:24 Відповісти
До чого тут "місце розташування" меморіалу? Я веду мову про дотримання морально-релігійних принципів українців...
Меморіал, взагалі, передбачає не "місце реального поховання загиблого", а "символ"... У античних греків подібне іменувалося "кенотаф". (До речі, саме так називається меморіал загиблим у І Світовій війні, у Великобританії... Там ніяких могил НЕМАЄ - просто споруда, на якій увічнено імена загиблих... А ми все американців "мавпуємо"...).
Для подібної споруди місце і серед Києва знайшлося-б, і не треба було ні землю на болоті виділять, ні "вумнічать"...
показати весь коментар
30.11.2025 10:27 Відповісти
А де ті споруди розсташовані ,як правило в центрі міст ,а не хрін знає де ,подалі від людських очей ,було ж виділене для кладовища місце біля Биківні ,але ні ,бо там вже землю роздерибанили.
показати весь коментар
30.11.2025 10:32 Відповісти
Повторюю для "недоганяючих": До чого тут "місце розташування" меморіалу? Я веду мову про дотримання морально-релігійних принципів українців...
показати весь коментар
30.11.2025 10:35 Відповісти
Все вірно. Лише зробили цей меморіал зі значним запізненням. Потрібно було цим почати займатись ще в 2014му. Але краще пізно ніж ніколи.
показати весь коментар
30.11.2025 07:26 Відповісти
Для ідіотів,які вірили обираючи в президенти інфантільну,залежну від оплесків особу-актора що "хуже не будет", "не баригу-алігарха" це ціна за тупість.
показати весь коментар
30.11.2025 08:02 Відповісти
 
 