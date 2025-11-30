За три місяці на Національному військовому кладовищі поховали 185 загиблих захисників - Мінветеранів

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перші три місяці з відкриття відбулося 185 поховань українських захисників.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скільки поховань відбулося?

"Станом на 29 листопада на Національному військовому меморіальному кладовищі здійснено 38 поховань загиблих (померлих) Захисників, зазначених у частині першій статті 15-1 закону "Про поховання та похоронну справу", 8 з яких – в колумбарній стіні, та 147 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України відповідно до статті 15-2 закону", - розповіли у міністерстві.

Читайте також: За перший місяць відбулося 108 поховань українських захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі

У Мінветеранів наголосили, що Національне військове меморіальне кладовище постійно взаємодіє з родинами полеглих, багато з яких роками чекали на можливість гідного поховання своїх близьких.

"Наразі до ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" вже звернулися десятки родин полеглих Захисників України із заявами про поховання своїх рідних на території НВМК. Процес поховань є постійним: звернення надходять регулярно і їхня кількість поступово зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми підтримуємо з ними зв’язок, щоб забезпечити гідне виконання останньої волі Захисників і належно вшанувати їхню пам’ять",- заявили у відомстві.

Дивіться також: Урну з прахом журналіста та героя ГУР МО Олексія Чубашева поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж