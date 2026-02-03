Верховний Суд пояснив рішення щодо заборони робіт на військовому кладовищі на Київщині: Ухвалене в межах закону

Верховний Суд заявив, що рішення про заборону подальших робіт із облаштування військового кладовища на Київщині ухвалене виключно відповідно до чинного законодавства. 

Про це йдеться в офіційній заяві Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.

У суді нагадали, що Верховна Рада раніше ухвалила закон, який забороняє змінювати цільове призначення земель природоохоронного фонду для розміщення кладовищ. Водночас, за даними суду, Київська обласна військова адміністрація попри цю норму змінила цільове призначення відповідної ділянки природоохоронної території для створення меморіалу.

Саме невідповідність таких дій вимогам закону стала підставою для рішення Верховного Суду. Як зазначається, ухвалене рішення фактично унеможливлює продовження робіт з облаштування військового кладовища на цій ділянці.

У Верховному суді підкреслили, що діяли в межах своїх повноважень та зобов’язані забезпечувати дотримання законодавства незалежно від суспільного резонансу.

Що передувало?

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрили у серпні 2025 року, тоді ж відбулися перші поховання. Станом на кінець вересня там поховали 108 полеглих українських військовослужбовців.

Водночас будівництво кладовища від початку супроводжувалося критикою. Йшлося, зокрема, про нібито високий рівень ґрунтових вод на виділеній під будівництво ділянці, а також про зв’язки компаній-підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Розслідувачі hromadske встановили, що тендер на будівництво виграв консорціум за участі пов’язаного з Єрмолаєвим фонду "Технології". Крім того, основним постачальником граніту для кладовища мала стати компанія "АК ПРО", яка також належить цьому бізнесмену.

Після рішення Верховного суду про незаконність передачі земельної ділянки під меморіальне кладовище низка українських військових підрозділів виступила з публічною критикою, назвавши це зазіханням на вже здійснене вшанування загиблих воїнів. З відповідними заявами, зокрема, виступили командування Десантно-штурмових військ, 1 окремий штурмовий полк, Третій армійський корпус та інші підрозділи.

Верховний Суд (1191) Національне військове меморіальне кладовище (47)
Топ коментарі
+16
ага .. військове кладовище ні

зате депутати і всілякі упирі на місцях будують маєтки і в природоохоронному, і рекреаційній і закриваючи доступ до води ..весь технічний обвідний канал біля ГЕС на Київському морі забудований котеджами що категорично заборонено законом

суди, мусора, депутати, прокурори - це та гниль і падаль що як рак знищує Україїну.
03.02.2026 12:30 Відповісти
+16
Зелені рукожопи ніхрена нормально,по закону зробити не можуть.Все роблять через жопу задля піара та відката швидкого.
03.02.2026 12:31 Відповісти
+8
Київська, цивільна влада пропонувала ділянку для меморіалу поблизу вже існуючих поховань в Биківні, де поховані жертви сталінських репресій, але Тимурчик Мамедов, очевидно за вказівкою ОПи всупереч законодавству став тулити Меморіал в зовсім іншому місці.
Але винуватий Верховний суд!

Тим військовим, які почали "крити" Верховний Суд за це рішення, варто подумати за державу якого зразка вони воюють. За клон Мордора чи за державу із діючими законами і нормами моралі.
03.02.2026 13:08 Відповісти
ще сбушників забув
03.02.2026 13:51 Відповісти
А це до чого?Ти розумієш що оп в гонитві за піаром паплюжить память полеглих?І,якщо забудова природоохоронних зон до зелених має виправдати оце плятство?
03.02.2026 13:37 Відповісти
Тебе вклинило?То баканова теж можна виправдати що і до 19р в сбу не все ок було?Ну то ладно,най буде так.Баканов норм.
03.02.2026 14:22 Відповісти
Верховный суд май йти туди де і шмаркля !
03.02.2026 12:31 Відповісти
Верховний суд винен що оп нічерта по закону не може а моєливо і не хоче зробити?
03.02.2026 12:33 Відповісти
Та правління зепідара почалось з порушення закон де ви були *****. Чекайте у макитру може долари спадуть з глаз.
03.02.2026 13:12 Відповісти
Знайти всі випадки,де Верховний суд або змінював цільове призначення землі,або підтверджував ці зміни нижчими судами.І ткнути в ці зміни суддів їхніми жирними мордами.От вже справді,чим вищий суд - тим вища несправедливість.А верховна несправедливість тільки там,у ВС,за місце в якому треба або заплатити мільйони,або переспати з батальйоном високопосадовців...і все одно заплатити...
03.02.2026 12:53 Відповісти
Як знайдете, покажіть.
03.02.2026 13:29 Відповісти
Юрій Туркеш

Знайдіть.
03.02.2026 13:20 Відповісти
Биківню хочуть забудувати, а тому, маємо це.
03.02.2026 15:55 Відповісти
я погоджусь з Вами лише в тому випадку коли точно в таких саме випадках де побудовані маєтки тих самих судей почнуть зносити їх ..

от коли почнуть зносити такі котеджі - тоді можна говорити про те щоб перенести поховання

бо маєтки стоять - а тіла загиблих Героїв хочуть викопати

і вангую..через певний час там будуть таки стояти маєтки Гнид
03.02.2026 15:57 Відповісти
Хто саме із суддів Верховного суду побудував свої будинки із порушенням законів?
03.02.2026 16:22 Відповісти
а я не казав про суддів конкретно ВС ..ви стрілки не переводьте .. погляньте на технічний канал ГЕС біля Вишгорода ? )

Верховний Суд дуже швидко прийняв тут рішення ..в той час як інші там справи гниють роками
03.02.2026 16:27 Відповісти
і знову ж таки не корчіть з себе дурочку.

зазвичай все оформляється на троюрідних внучатих племінників.
03.02.2026 16:28 Відповісти
Не клейте з себе дурня і не перескакуйте з одного на інше.
Мова про незаконне виділення землі і наявність чи відсутність рішень ВС з цього приводу, які протирічать закону.

Мова про незаконне виділення землі і наявність чи відсутність рішень ВС з цього приводу, які протирічать закону.

от коли почнуть зносити такі котеджі - тоді можна говорити про те щоб перенести поховання"
03.02.2026 16:36 Відповісти
тих самих судів- малось на увазі судів судової системи України

а якщо мова йде про судів ВС - то порушення закону - це неважливо зхабарі, неправильні декларації . чи побудовані маєйтки

закон один і для всіх.

і коли махровий в корупції ВС по саму маківку дуже швидко приймає рішення САМЕ по кладовищу для загиблих ЗСУ - це наводить на роздуми.
03.02.2026 16:41 Відповісти
Прочитайте ВСЮ статтю, яку коментуєте, і побачите хто саме створив цю проблему.
03.02.2026 16:44 Відповісти
я все прочитай.

і вважаю досить приділив уваги руснявому боту аллі.
03.02.2026 16:46 Відповісти
Бачу, що не читав. Але не здатен зрозуміти написане українською мовою.
Про єрмаківського шниря мамедова, який діяв протизаконно і створив цю проблему.

Окрім протизаконної зміни цільового призначення земельної ділянки мамедовим
'будівництво кладовища від початку супроводжувалося критикою.
Йшлося, зокрема, про нібито високий рівень ґрунтових вод на виділеній під будівництво ділянці, а також про зв'язки компаній-підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Розслідувачі hromadske встановили, що тендер на будівництво виграв консорціум за участі пов'язаного з Єрмолаєвим фонду "Технології". Крім того, основним постачальником граніту для кладовища мала стати компанія "АК ПРО", яка також належить цьому бізнесмену.

Джерело: https://censor.net/ua/n3598642
03.02.2026 17:00 Відповісти
Розпустити всі суди, нехай мохнорила банда творить що хоче?
03.02.2026 17:03 Відповісти
вона і творить що хоче.

навіть вже останки воїнів ЗСУ турбує

а з Вами все ясно
03.02.2026 17:04 Відповісти
Розпустити всі суди?
03.02.2026 17:06 Відповісти
і живе собі суддя і все норм

https://nashigroshi.org/2016/12/21/suddya-zapysav-na-rodychku-rozkishnyj-budynok-pobudovanyj-v-zaboronenij-zoni-dnipra/
03.02.2026 16:43 Відповісти
Суддя Сергій Жуков: Виявили, що живе в елітному маєтку з виноградниками, озерами та лісом, вартість якого близько 1 мільйона доларів, хоча нерухомість записана на знайомих, а сам суддя стверджує, що лише орендує будинок

ви погугліть ..це перше що попалось

а взагалі ..ви працюєте може клерком в ВС ..чи просто підробляєте холуйньой?
03.02.2026 16:30 Відповісти
https://bihus.info/suddya-verhovnogo-sudu-zasvityvsya-v-odnomu-iz-najdorozhchyh-kotedzhnyh-mistechok-kyyeva/
03.02.2026 16:32 Відповісти
"Чорний день в історії суду" триває: Головою ВС обрали Станіслава Кравченка

ще погугліть про Князева ..

ВС України - це гниль та мразі

як і ткаченко (в девічєствє мамедов)
03.02.2026 16:35 Відповісти
От якби підєрмаківський Мамедов не йшов всупереч пропозиціям влади Києва облаштувати Меморіал в Биківні, де вже є поховання, не приймав протизаконні рішення по земельних ділянках під Меморіал, не клав болт на висновки про високий рівень грунтових вод, не віддавав будівництво Меморіалу підсанкційному злодію, то проблем із похованнями загиблих воїнів зараз не було би ВЗАГАЛІ.
Мохнорила банда заради наживи створює проблеми, а винуваті потім всі навколо окрім них.

03.02.2026 16:42 Відповісти
я зельонй гниду мамедова-ткаченва з великої не пишу

а Ви схоже бот..і схоже руснявий
03.02.2026 16:44 Відповісти
Дуже аргументована відповідь. 😀
03.02.2026 16:54 Відповісти
Суддю-морального інваліда - на фронт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.02.2026 13:30 Відповісти
Суддя винен в порушенні зеленими закону?
03.02.2026 13:39 Відповісти
Військові чітко висловили свою позицію стосовно ухваленої Верховним Судом постанови - це наруга над пам'яттю полеглих захисників України.
Суддів, які ухвалили це блюзнірське рішення, потрібно негайно позбавити суддівських мантій!
03.02.2026 13:49 Відповісти
Наруга-це через жопу документи на цвинтар оформляти
03.02.2026 14:56 Відповісти
Там на тому кладовищі нині поховано 214 тіл загиблих воїнів.
Ви пропонуєте їх всіх викопати через якісь рішення злочинних суддів?
04.02.2026 08:39 Відповісти
А оце потрібно питати в мінюста,усього кабміну і вру-чому документи через сраку оформлені.Тепер винен вс а не лідор нації що був присутній на перших похованнях?Цей цуцванг наша влада своїми руками створила.І вини вс тут немає.
04.02.2026 10:14 Відповісти
Директор Національного меморіального кладовища за рік добудував дачу, купив дружині авто та отримав "зимову тисячу" від держави
04.02.2026 11:25 Відповісти
 
 