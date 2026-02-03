Верховний Суд пояснив рішення щодо заборони робіт на військовому кладовищі на Київщині: Ухвалене в межах закону

Верховний Суд заявив, що рішення про заборону подальших робіт із облаштування військового кладовища на Київщині ухвалене виключно відповідно до чинного законодавства.

Про це йдеться в офіційній заяві Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.

У суді нагадали, що Верховна Рада раніше ухвалила закон, який забороняє змінювати цільове призначення земель природоохоронного фонду для розміщення кладовищ. Водночас, за даними суду, Київська обласна військова адміністрація попри цю норму змінила цільове призначення відповідної ділянки природоохоронної території для створення меморіалу.

Саме невідповідність таких дій вимогам закону стала підставою для рішення Верховного Суду. Як зазначається, ухвалене рішення фактично унеможливлює продовження робіт з облаштування військового кладовища на цій ділянці.

У Верховному суді підкреслили, що діяли в межах своїх повноважень та зобов’язані забезпечувати дотримання законодавства незалежно від суспільного резонансу.

Що передувало?

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрили у серпні 2025 року, тоді ж відбулися перші поховання. Станом на кінець вересня там поховали 108 полеглих українських військовослужбовців.

Водночас будівництво кладовища від початку супроводжувалося критикою. Йшлося, зокрема, про нібито високий рівень ґрунтових вод на виділеній під будівництво ділянці, а також про зв’язки компаній-підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Розслідувачі hromadske встановили, що тендер на будівництво виграв консорціум за участі пов’язаного з Єрмолаєвим фонду "Технології". Крім того, основним постачальником граніту для кладовища мала стати компанія "АК ПРО", яка також належить цьому бізнесмену.

Після рішення Верховного суду про незаконність передачі земельної ділянки під меморіальне кладовище низка українських військових підрозділів виступила з публічною критикою, назвавши це зазіханням на вже здійснене вшанування загиблих воїнів. З відповідними заявами, зокрема, виступили командування Десантно-штурмових військ, 1 окремий штурмовий полк, Третій армійський корпус та інші підрозділи.

