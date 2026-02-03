Верховний Суд пояснив рішення щодо заборони робіт на військовому кладовищі на Київщині: Ухвалене в межах закону
Верховний Суд заявив, що рішення про заборону подальших робіт із облаштування військового кладовища на Київщині ухвалене виключно відповідно до чинного законодавства.
Про це йдеться в офіційній заяві Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.
У суді нагадали, що Верховна Рада раніше ухвалила закон, який забороняє змінювати цільове призначення земель природоохоронного фонду для розміщення кладовищ. Водночас, за даними суду, Київська обласна військова адміністрація попри цю норму змінила цільове призначення відповідної ділянки природоохоронної території для створення меморіалу.
Саме невідповідність таких дій вимогам закону стала підставою для рішення Верховного Суду. Як зазначається, ухвалене рішення фактично унеможливлює продовження робіт з облаштування військового кладовища на цій ділянці.
У Верховному суді підкреслили, що діяли в межах своїх повноважень та зобов’язані забезпечувати дотримання законодавства незалежно від суспільного резонансу.
Що передувало?
Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрили у серпні 2025 року, тоді ж відбулися перші поховання. Станом на кінець вересня там поховали 108 полеглих українських військовослужбовців.
Водночас будівництво кладовища від початку супроводжувалося критикою. Йшлося, зокрема, про нібито високий рівень ґрунтових вод на виділеній під будівництво ділянці, а також про зв’язки компаній-підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Розслідувачі hromadske встановили, що тендер на будівництво виграв консорціум за участі пов’язаного з Єрмолаєвим фонду "Технології". Крім того, основним постачальником граніту для кладовища мала стати компанія "АК ПРО", яка також належить цьому бізнесмену.
Після рішення Верховного суду про незаконність передачі земельної ділянки під меморіальне кладовище низка українських військових підрозділів виступила з публічною критикою, назвавши це зазіханням на вже здійснене вшанування загиблих воїнів. З відповідними заявами, зокрема, виступили командування Десантно-штурмових військ, 1 окремий штурмовий полк, Третій армійський корпус та інші підрозділи.
зате депутати і всілякі упирі на місцях будують маєтки і в природоохоронному, і рекреаційній і закриваючи доступ до води ..весь технічний обвідний канал біля ГЕС на Київському морі забудований котеджами що категорично заборонено законом
суди, мусора, депутати, прокурори - це та гниль і падаль що як рак знищує Україїну.
Водночас, за даними суду, Київська обласна військова адміністрація попри цю норму змінила цільове призначення відповідної ділянки природоохоронної території для створення меморіалу."
Але винуватий Верховний суд!
Тим військовим, які почали "крити" Верховний Суд за це рішення, варто подумати за державу якого зразка вони воюють. За клон Мордора чи за державу із діючими законами і нормами моралі.
Знайти всі випадки,де Верховний суд або змінював цільове призначення землі,або підтверджував ці зміни нижчими судами.І ткнути в ці зміни суддів їхніми жирними мордами.От вже справді,чим вищий суд - тим вища несправедливість.А верховна несправедливість тільки там,у ВС,за місце в якому треба або заплатити мільйони,або переспати з батальйоном високопосадовців...і все одно заплатити...
от коли почнуть зносити такі котеджі - тоді можна говорити про те щоб перенести поховання
бо маєтки стоять - а тіла загиблих Героїв хочуть викопати
і вангую..через певний час там будуть таки стояти маєтки Гнид
Верховний Суд дуже швидко прийняв тут рішення ..в той час як інші там справи гниють роками
зазвичай все оформляється на троюрідних внучатих племінників.
Мова про незаконне виділення землі і наявність чи відсутність рішень ВС з цього приводу, які протирічать закону.
"я погоджусь з Вами лише в тому випадку коли точно в таких саме випадках де побудовані маєтки тих самих судей почнуть зносити їх ..
от коли почнуть зносити такі котеджі - тоді можна говорити про те щоб перенести поховання"
а якщо мова йде про судів ВС - то порушення закону - це неважливо зхабарі, неправильні декларації . чи побудовані маєйтки
закон один і для всіх.
і коли махровий в корупції ВС по саму маківку дуже швидко приймає рішення САМЕ по кладовищу для загиблих ЗСУ - це наводить на роздуми.
і вважаю досить приділив уваги руснявому боту аллі.
Про єрмаківського шниря мамедова, який діяв протизаконно і створив цю проблему.
Окрім протизаконної зміни цільового призначення земельної ділянки мамедовим
'будівництво кладовища від початку супроводжувалося критикою.
Йшлося, зокрема, про нібито високий рівень ґрунтових вод на виділеній під будівництво ділянці, а також про зв'язки компаній-підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Розслідувачі hromadske встановили, що тендер на будівництво виграв консорціум за участі пов'язаного з Єрмолаєвим фонду "Технології". Крім того, основним постачальником граніту для кладовища мала стати компанія "АК ПРО", яка також належить цьому бізнесмену.
навіть вже останки воїнів ЗСУ турбує
а з Вами все ясно
https://nashigroshi.org/2016/12/21/suddya-zapysav-na-rodychku-rozkishnyj-budynok-pobudovanyj-v-zaboronenij-zoni-dnipra/
ви погугліть ..це перше що попалось
а взагалі ..ви працюєте може клерком в ВС ..чи просто підробляєте холуйньой?
ще погугліть про Князева ..
ВС України - це гниль та мразі
як і ткаченко (в девічєствє мамедов)
Мохнорила банда заради наживи створює проблеми, а винуваті потім всі навколо окрім них.
а Ви схоже бот..і схоже руснявий
Суддів, які ухвалили це блюзнірське рішення, потрібно негайно позбавити суддівських мантій!
Ви пропонуєте їх всіх викопати через якісь рішення злочинних суддів?