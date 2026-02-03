Новости Национальное военное мемориальное кладбище
2 542 44

Верховный Суд объяснил решение о запрете работ на военном кладбище в Киевской области: Принято в рамках закона

НВМК

Верховный Суд заявил, что решение о запрете дальнейших работ по обустройству военного кладбища в Киевской области принято исключительно в соответствии с действующим законодательством. 

Об этом говорится в официальном заявлении Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ.

В суде напомнили, что Верховная Рада ранее приняла закон, который запрещает изменять целевое назначение земель природоохранного фонда для размещения кладбищ. В то же время, по данным суда, Киевская областная военная администрация, несмотря на эту норму, изменила целевое назначение соответствующего участка природоохранной территории для создания мемориала.

Именно несоответствие таких действий требованиям закона стало основанием для решения Верховного Суда. Как отмечается, принятое решение фактически делает невозможным продолжение работ по обустройству военного кладбища на этом участке.

В Верховном суде подчеркнули, что действовали в пределах своих полномочий и обязаны обеспечивать соблюдение законодательства независимо от общественного резонанса.

Что предшествовало?

Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище официально открыли в августе 2025 года, тогда же состоялись первые захоронения. По состоянию на конец сентября там похоронили 108 павших украинских военнослужащих.

В то же время строительство кладбища с самого начала сопровождалось критикой. Речь шла, в частности, о якобы высоком уровне грунтовых вод на выделенном под строительство участке, а также о связях компаний-подрядчиков с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым. Расследователи hromadske установили, что тендер на строительство выиграл консорциум с участием связанного с Ермолаевым фонда "Технологии". Кроме того, основным поставщиком гранита для кладбища должна была стать компания "АК ПРО", которая также принадлежит этому бизнесмену.

После решения Верховного суда о незаконности передачи земельного участка под мемориальное кладбище ряд украинских военных подразделений выступил с публичной критикой, назвав это посягательством на уже осуществленное почтение погибших воинов. С соответствующими заявлениями, в частности, выступили командование Десантно-штурмовых войск, 1 отдельный штурмовой полк, Третий армейский корпус и другие подразделения.

Верховный Суд (1086) Национальное военное мемориальное кладбище (41)
Топ комментарии
ага .. військове кладовище ні

зате депутати і всілякі упирі на місцях будують маєтки і в природоохоронному, і рекреаційній і закриваючи доступ до води ..весь технічний обвідний канал біля ГЕС на Київському морі забудований котеджами що категорично заборонено законом

суди, мусора, депутати, прокурори - це та гниль і падаль що як рак знищує Україїну.
03.02.2026 12:30 Ответить
Зелені рукожопи ніхрена нормально,по закону зробити не можуть.Все роблять через жопу задля піара та відката швидкого.
03.02.2026 12:31 Ответить
Київська, цивільна влада пропонувала ділянку для меморіалу поблизу вже існуючих поховань в Биківні, де поховані жертви сталінських репресій, але Тимурчик Мамедов, очевидно за вказівкою ОПи всупереч законодавству став тулити Меморіал в зовсім іншому місці.
Але винуватий Верховний суд!

Тим військовим, які почали "крити" Верховний Суд за це рішення, варто подумати за державу якого зразка вони воюють. За клон Мордора чи за державу із діючими законами і нормами моралі.
03.02.2026 13:08 Ответить
03.02.2026 12:30 Ответить
ще сбушників забув
03.02.2026 13:51 Ответить
Зелені рукожопи ніхрена нормально,по закону зробити не можуть.Все роблять через жопу задля піара та відката швидкого.
03.02.2026 12:31 Ответить
А це до чого?Ти розумієш що оп в гонитві за піаром паплюжить память полеглих?І,якщо забудова природоохоронних зон до зелених має виправдати оце плятство?
03.02.2026 13:37 Ответить
Тебе вклинило?То баканова теж можна виправдати що і до 19р в сбу не все ок було?Ну то ладно,най буде так.Баканов норм.
03.02.2026 14:22 Ответить
Верховный суд май йти туди де і шмаркля !
03.02.2026 12:31 Ответить
Верховний суд винен що оп нічерта по закону не може а моєливо і не хоче зробити?
03.02.2026 12:33 Ответить
Та правління зепідара почалось з порушення закон де ви були *****. Чекайте у макитру може долари спадуть з глаз.
03.02.2026 13:12 Ответить
Знайти всі випадки,де Верховний суд або змінював цільове призначення землі,або підтверджував ці зміни нижчими судами.І ткнути в ці зміни суддів їхніми жирними мордами.От вже справді,чим вищий суд - тим вища несправедливість.А верховна несправедливість тільки там,у ВС,за місце в якому треба або заплатити мільйони,або переспати з батальйоном високопосадовців...і все одно заплатити...
03.02.2026 12:53 Ответить
Як знайдете, покажіть.
03.02.2026 13:29 Ответить
"У суді нагадали, що Верховна Рада раніше ухвалила закон, який забороняє змінювати цільове призначення земель природоохоронного фонду для розміщення кладовищ.
Водночас, за даними суду, Київська обласна військова адміністрація попри цю норму змінила цільове призначення відповідної ділянки природоохоронної території для створення меморіалу."

Джерело: https://censor.net/ua/n3598642
03.02.2026 13:01 Ответить
03.02.2026 13:08 Ответить
Юрій Туркеш

03.02.2026 13:14 Ответить
Знайдіть.
03.02.2026 13:20 Ответить
Биківню хочуть забудувати, а тому, маємо це.
03.02.2026 15:55 Ответить
я погоджусь з Вами лише в тому випадку коли точно в таких саме випадках де побудовані маєтки тих самих судей почнуть зносити їх ..

от коли почнуть зносити такі котеджі - тоді можна говорити про те щоб перенести поховання

бо маєтки стоять - а тіла загиблих Героїв хочуть викопати

і вангую..через певний час там будуть таки стояти маєтки Гнид
03.02.2026 15:57 Ответить
Хто саме із суддів Верховного суду побудував свої будинки із порушенням законів?
03.02.2026 16:22 Ответить
а я не казав про суддів конкретно ВС ..ви стрілки не переводьте .. погляньте на технічний канал ГЕС біля Вишгорода ? )

Верховний Суд дуже швидко прийняв тут рішення ..в той час як інші там справи гниють роками
03.02.2026 16:27 Ответить
і знову ж таки не корчіть з себе дурочку.

зазвичай все оформляється на троюрідних внучатих племінників.
03.02.2026 16:28 Ответить
Не клейте з себе дурня і не перескакуйте з одного на інше.
Мова про незаконне виділення землі і наявність чи відсутність рішень ВС з цього приводу, які протирічать закону.

03.02.2026 16:36 Ответить
тих самих судів- малось на увазі судів судової системи України

а якщо мова йде про судів ВС - то порушення закону - це неважливо зхабарі, неправильні декларації . чи побудовані маєйтки

закон один і для всіх.

і коли махровий в корупції ВС по саму маківку дуже швидко приймає рішення САМЕ по кладовищу для загиблих ЗСУ - це наводить на роздуми.
03.02.2026 16:41 Ответить
Прочитайте ВСЮ статтю, яку коментуєте, і побачите хто саме створив цю проблему.
03.02.2026 16:44 Ответить
я все прочитай.

і вважаю досить приділив уваги руснявому боту аллі.
03.02.2026 16:46 Ответить
Бачу, що не читав. Але не здатен зрозуміти написане українською мовою.
Про єрмаківського шниря мамедова, який діяв протизаконно і створив цю проблему.

Окрім протизаконної зміни цільового призначення земельної ділянки мамедовим
'будівництво кладовища від початку супроводжувалося критикою.
Йшлося, зокрема, про нібито високий рівень ґрунтових вод на виділеній під будівництво ділянці, а також про зв'язки компаній-підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Розслідувачі hromadske встановили, що тендер на будівництво виграв консорціум за участі пов'язаного з Єрмолаєвим фонду "Технології". Крім того, основним постачальником граніту для кладовища мала стати компанія "АК ПРО", яка також належить цьому бізнесмену.

Джерело: https://censor.net/ua/n3598642
03.02.2026 17:00 Ответить
Розпустити всі суди, нехай мохнорила банда творить що хоче?
03.02.2026 17:03 Ответить
вона і творить що хоче.

навіть вже останки воїнів ЗСУ турбує

а з Вами все ясно
03.02.2026 17:04 Ответить
Розпустити всі суди?
03.02.2026 17:06 Ответить
і живе собі суддя і все норм

https://nashigroshi.org/2016/12/21/suddya-zapysav-na-rodychku-rozkishnyj-budynok-pobudovanyj-v-zaboronenij-zoni-dnipra/
03.02.2026 16:43 Ответить
Суддя Сергій Жуков: Виявили, що живе в елітному маєтку з виноградниками, озерами та лісом, вартість якого близько 1 мільйона доларів, хоча нерухомість записана на знайомих, а сам суддя стверджує, що лише орендує будинок

ви погугліть ..це перше що попалось

а взагалі ..ви працюєте може клерком в ВС ..чи просто підробляєте холуйньой?
03.02.2026 16:30 Ответить
https://bihus.info/suddya-verhovnogo-sudu-zasvityvsya-v-odnomu-iz-najdorozhchyh-kotedzhnyh-mistechok-kyyeva/
03.02.2026 16:32 Ответить
"Чорний день в історії суду" триває: Головою ВС обрали Станіслава Кравченка

ще погугліть про Князева ..

ВС України - це гниль та мразі

як і ткаченко (в девічєствє мамедов)
03.02.2026 16:35 Ответить
От якби підєрмаківський Мамедов не йшов всупереч пропозиціям влади Києва облаштувати Меморіал в Биківні, де вже є поховання, не приймав протизаконні рішення по земельних ділянках під Меморіал, не клав болт на висновки про високий рівень грунтових вод, не віддавав будівництво Меморіалу підсанкційному злодію, то проблем із похованнями загиблих воїнів зараз не було би ВЗАГАЛІ.
Мохнорила банда заради наживи створює проблеми, а винуваті потім всі навколо окрім них.

03.02.2026 16:42 Ответить
я зельонй гниду мамедова-ткаченва з великої не пишу

а Ви схоже бот..і схоже руснявий
03.02.2026 16:44 Ответить
Дуже аргументована відповідь. 😀
03.02.2026 16:54 Ответить
Суддю-морального інваліда - на фронт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.02.2026 13:30 Ответить
Суддя винен в порушенні зеленими закону?
03.02.2026 13:39 Ответить
Військові чітко висловили свою позицію стосовно ухваленої Верховним Судом постанови - це наруга над пам'яттю полеглих захисників України.
Суддів, які ухвалили це блюзнірське рішення, потрібно негайно позбавити суддівських мантій!
03.02.2026 13:49 Ответить
Наруга-це через жопу документи на цвинтар оформляти
03.02.2026 14:56 Ответить
Там на тому кладовищі нині поховано 214 тіл загиблих воїнів.
Ви пропонуєте їх всіх викопати через якісь рішення злочинних суддів?
04.02.2026 08:39 Ответить
А оце потрібно питати в мінюста,усього кабміну і вру-чому документи через сраку оформлені.Тепер винен вс а не лідор нації що був присутній на перших похованнях?Цей цуцванг наша влада своїми руками створила.І вини вс тут немає.
04.02.2026 10:14 Ответить
Директор Національного меморіального кладовища за рік добудував дачу, купив дружині авто та отримав "зимову тисячу" від держави
04.02.2026 11:25 Ответить
 
 