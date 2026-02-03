Верховный Суд объяснил решение о запрете работ на военном кладбище в Киевской области: Принято в рамках закона

Верховный Суд заявил, что решение о запрете дальнейших работ по обустройству военного кладбища в Киевской области принято исключительно в соответствии с действующим законодательством.

Об этом говорится в официальном заявлении Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В суде напомнили, что Верховная Рада ранее приняла закон, который запрещает изменять целевое назначение земель природоохранного фонда для размещения кладбищ. В то же время, по данным суда, Киевская областная военная администрация, несмотря на эту норму, изменила целевое назначение соответствующего участка природоохранной территории для создания мемориала.

Именно несоответствие таких действий требованиям закона стало основанием для решения Верховного Суда. Как отмечается, принятое решение фактически делает невозможным продолжение работ по обустройству военного кладбища на этом участке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 225 ОШП призвал отменить решение Верховного Суда о переносе могил павших защитников

В Верховном суде подчеркнули, что действовали в пределах своих полномочий и обязаны обеспечивать соблюдение законодательства независимо от общественного резонанса.

Что предшествовало?

Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище официально открыли в августе 2025 года, тогда же состоялись первые захоронения. По состоянию на конец сентября там похоронили 108 павших украинских военнослужащих.

В то же время строительство кладбища с самого начала сопровождалось критикой. Речь шла, в частности, о якобы высоком уровне грунтовых вод на выделенном под строительство участке, а также о связях компаний-подрядчиков с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым. Расследователи hromadske установили, что тендер на строительство выиграл консорциум с участием связанного с Ермолаевым фонда "Технологии". Кроме того, основным поставщиком гранита для кладбища должна была стать компания "АК ПРО", которая также принадлежит этому бизнесмену.

После решения Верховного суда о незаконности передачи земельного участка под мемориальное кладбище ряд украинских военных подразделений выступил с публичной критикой, назвав это посягательством на уже осуществленное почтение погибших воинов. С соответствующими заявлениями, в частности, выступили командование Десантно-штурмовых войск, 1 отдельный штурмовой полк, Третий армейский корпус и другие подразделения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почему VIP-уклонист Банковой Петров не говорит, что делал на военном кладбище? || Без цензуры. ВИДЕО