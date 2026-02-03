Верховный Суд объяснил решение о запрете работ на военном кладбище в Киевской области: Принято в рамках закона
Верховный Суд заявил, что решение о запрете дальнейших работ по обустройству военного кладбища в Киевской области принято исключительно в соответствии с действующим законодательством.
Об этом говорится в официальном заявлении Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ.
В суде напомнили, что Верховная Рада ранее приняла закон, который запрещает изменять целевое назначение земель природоохранного фонда для размещения кладбищ. В то же время, по данным суда, Киевская областная военная администрация, несмотря на эту норму, изменила целевое назначение соответствующего участка природоохранной территории для создания мемориала.
Именно несоответствие таких действий требованиям закона стало основанием для решения Верховного Суда. Как отмечается, принятое решение фактически делает невозможным продолжение работ по обустройству военного кладбища на этом участке.
В Верховном суде подчеркнули, что действовали в пределах своих полномочий и обязаны обеспечивать соблюдение законодательства независимо от общественного резонанса.
Что предшествовало?
Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище официально открыли в августе 2025 года, тогда же состоялись первые захоронения. По состоянию на конец сентября там похоронили 108 павших украинских военнослужащих.
В то же время строительство кладбища с самого начала сопровождалось критикой. Речь шла, в частности, о якобы высоком уровне грунтовых вод на выделенном под строительство участке, а также о связях компаний-подрядчиков с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым. Расследователи hromadske установили, что тендер на строительство выиграл консорциум с участием связанного с Ермолаевым фонда "Технологии". Кроме того, основным поставщиком гранита для кладбища должна была стать компания "АК ПРО", которая также принадлежит этому бизнесмену.
После решения Верховного суда о незаконности передачи земельного участка под мемориальное кладбище ряд украинских военных подразделений выступил с публичной критикой, назвав это посягательством на уже осуществленное почтение погибших воинов. С соответствующими заявлениями, в частности, выступили командование Десантно-штурмовых войск, 1 отдельный штурмовой полк, Третий армейский корпус и другие подразделения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зате депутати і всілякі упирі на місцях будують маєтки і в природоохоронному, і рекреаційній і закриваючи доступ до води ..весь технічний обвідний канал біля ГЕС на Київському морі забудований котеджами що категорично заборонено законом
суди, мусора, депутати, прокурори - це та гниль і падаль що як рак знищує Україїну.
Водночас, за даними суду, Київська обласна військова адміністрація попри цю норму змінила цільове призначення відповідної ділянки природоохоронної території для створення меморіалу."
Джерело: https://censor.net/ua/n3598642
Але винуватий Верховний суд!
Тим військовим, які почали "крити" Верховний Суд за це рішення, варто подумати за державу якого зразка вони воюють. За клон Мордора чи за державу із діючими законами і нормами моралі.
Знайти всі випадки,де Верховний суд або змінював цільове призначення землі,або підтверджував ці зміни нижчими судами.І ткнути в ці зміни суддів їхніми жирними мордами.От вже справді,чим вищий суд - тим вища несправедливість.А верховна несправедливість тільки там,у ВС,за місце в якому треба або заплатити мільйони,або переспати з батальйоном високопосадовців...і все одно заплатити...
от коли почнуть зносити такі котеджі - тоді можна говорити про те щоб перенести поховання
бо маєтки стоять - а тіла загиблих Героїв хочуть викопати
і вангую..через певний час там будуть таки стояти маєтки Гнид
Верховний Суд дуже швидко прийняв тут рішення ..в той час як інші там справи гниють роками
зазвичай все оформляється на троюрідних внучатих племінників.
Мова про незаконне виділення землі і наявність чи відсутність рішень ВС з цього приводу, які протирічать закону.
"я погоджусь з Вами лише в тому випадку коли точно в таких саме випадках де побудовані маєтки тих самих судей почнуть зносити їх ..
от коли почнуть зносити такі котеджі - тоді можна говорити про те щоб перенести поховання"
а якщо мова йде про судів ВС - то порушення закону - це неважливо зхабарі, неправильні декларації . чи побудовані маєйтки
закон один і для всіх.
і коли махровий в корупції ВС по саму маківку дуже швидко приймає рішення САМЕ по кладовищу для загиблих ЗСУ - це наводить на роздуми.
і вважаю досить приділив уваги руснявому боту аллі.
Про єрмаківського шниря мамедова, який діяв протизаконно і створив цю проблему.
Окрім протизаконної зміни цільового призначення земельної ділянки мамедовим
'будівництво кладовища від початку супроводжувалося критикою.
Йшлося, зокрема, про нібито високий рівень ґрунтових вод на виділеній під будівництво ділянці, а також про зв'язки компаній-підрядників із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Розслідувачі hromadske встановили, що тендер на будівництво виграв консорціум за участі пов'язаного з Єрмолаєвим фонду "Технології". Крім того, основним постачальником граніту для кладовища мала стати компанія "АК ПРО", яка також належить цьому бізнесмену.
Джерело: https://censor.net/ua/n3598642
навіть вже останки воїнів ЗСУ турбує
а з Вами все ясно
https://nashigroshi.org/2016/12/21/suddya-zapysav-na-rodychku-rozkishnyj-budynok-pobudovanyj-v-zaboronenij-zoni-dnipra/
ви погугліть ..це перше що попалось
а взагалі ..ви працюєте може клерком в ВС ..чи просто підробляєте холуйньой?
ще погугліть про Князева ..
ВС України - це гниль та мразі
як і ткаченко (в девічєствє мамедов)
Мохнорила банда заради наживи створює проблеми, а винуваті потім всі навколо окрім них.
а Ви схоже бот..і схоже руснявий
Суддів, які ухвалили це блюзнірське рішення, потрібно негайно позбавити суддівських мантій!
Ви пропонуєте їх всіх викопати через якісь рішення злочинних суддів?