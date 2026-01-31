225 ОШП призвал отменить решение Верховного Суда о переносе могил павших защитников

Решение Верховного Суда Украины, которое предусматривает перезахоронение погибших бойцов и возвращение земли Национального военного кладбища в государственный лесной фонд, должно быть отменено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую реакцию на резонансное постановление от 29 января обнародовали в 225 ОШП, назвав его ударом по национальной памяти.

"Формально — о земле. По сути — о месте памяти погибших Защитников в государстве, за которое они отдали жизнь. Воины, погибшие, защищая Украину, не могут становиться заложниками бюрократии, судебных коллизий, политических игр или чьих-то амбиций", — подчеркивают в 225 ОШП.

В заявлении полка подчеркнуто, что павшие защитники отдали свои жизни. Государство обязано отдать им последний долг достойно, без унижений и торгов.

"Мы видели, как ребят выносят с поля боя. Тела многих оставались лежать там, потому что отправить эвакуационную группу за ними означало верную смерть. Поэтому мы знаем, что для семей значит место, где можно встать на колени и сказать: "Я буду помнить тебя". Мертвые Герои имеют такое же право на уважение, как и живые", — отмечено в обращении.

225 отдельный штурмовой полк требует отменить постановление Верховного Суда и оставить могилы Защитников в покое.