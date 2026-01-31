Новости Национальное военное мемориальное кладбище
225 ОШП призвал отменить решение Верховного Суда о переносе могил павших защитников

Решение Верховного Суда Украины, которое предусматривает перезахоронение погибших бойцов и возвращение земли Национального военного кладбища в государственный лесной фонд, должно быть отменено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую реакцию на резонансное постановление от 29 января обнародовали в 225 ОШП, назвав его ударом по национальной памяти.

"Формально — о земле. По сути — о месте памяти погибших Защитников в государстве, за которое они отдали жизнь. Воины, погибшие, защищая Украину, не могут становиться заложниками бюрократии, судебных коллизий, политических игр или чьих-то амбиций", — подчеркивают в 225 ОШП.

В заявлении полка подчеркнуто, что павшие защитники отдали свои жизни. Государство обязано отдать им последний долг достойно, без унижений и торгов.

"Мы видели, как ребят выносят с поля боя. Тела многих оставались лежать там, потому что отправить эвакуационную группу за ними означало верную смерть. Поэтому мы знаем, что для семей значит место, где можно встать на колени и сказать: "Я буду помнить тебя". Мертвые Герои имеют такое же право на уважение, как и живые", — отмечено в обращении.

225 отдельный штурмовой полк требует отменить постановление Верховного Суда и оставить могилы Защитников в покое.

Якщо військові кажутьщо не треба переносити могили, то значить не треба, бо у Верховного Суду можуть бути неприємності без суду і слідства.
31.01.2026 20:46 Ответить
У верховному суді сидять такі ж самі корупціонери як і в простих судах
31.01.2026 20:51 Ответить
Треба просто повернути синка судді Рибачука з Іспанії і відправити в 225 ОШП !
Тоді все стане на свой місця...
31.01.2026 20:57 Ответить
... або розпочнуть барикадуватися!
31.01.2026 20:52 Ответить
Військові нічого не кажуть, нам пох, де нас поховають, це не про память, це про грощі.
31.01.2026 21:34 Ответить
Ти слюні витри розмріялось тупориле суд став на сторону мешканців громади бо отруювать трупним ядом грунтові поверхневі вод які там залягають високо загроза здоров,ю людей
31.01.2026 21:53 Ответить
Так карта выпала. Или Бог дал. 4- действующих, 1 закрытое, 1 будущее, Мемориальное. Самое большое в мире кладбище в Ираке лет около 500. В Европе наше будет делить второе место с ростовским, но то с начала семидесятых. Под кладбище выделено 20 га. (20 стандартных с.х полей) ща пока лесом (дубом спиленым) банкуют
31.01.2026 22:11 Ответить
Верховный суд Украины не мог стать на сторону мешканців. Это не его.
Он подтвердил правомерность решения десятка судов низшей инстанции, в том числе апелляционных.
31.01.2026 22:14 Ответить
В Ужгороді та сама ситуація - захоронення прямо в центрі міста, в кількох метрах від приватного житлового фонду. Коли мешканці двох вулиць звернулися до міської Ради з проханням виділити місце для меморіального кладовища як належить згідно з чинними санітарними правилами (тобто у приміській зоні, а не в центрі міста, де житло), то міська Рада восени 2025 р. організувала в порушення всіх процедур екстрені "громадські слухання", пригнала туди ветеранські організації і родичів загиблих - в результаті мешканців прилеглих вулиць, які залишилися в меншості, ледве не побили . . . Навіть рота не давали відкрити, облили брудом в соцмережах і т. п. . . .
Детальний план затвердили в порушення всіх вимог процедури і в порушення вимог санітарного та містобудівного законодавства - тепер могили прямо в зеленій зоні . . .

Що цікаво, мешканці казали, що там місця мало, через півроку знову питання постане і все одно ж доведеться шукати місце для меморіального кладовища. То давайте одразу, а не порушувати закон і права мешканців. Пропонували навіть конкретні варіанти на околицях міста, де би кладовище нікому не заважало. Але ті ділянки мерія планує під "дерибан" для роздачі забудовникам, тому "ні". Легше стравити між собою учасників бойових дій / членів сімей загиблих з мешканцями мікрорайону. Перекрикували : "Які півроку, Ви що, не вірите в нашу швидку Перемогу ? " Ми казали : "В Перемогу - віримо, в швидку - ні, ще буде багато жертв і страждань, ймовірно роки". За це знову ледве не побили . . .

Як наслідок - вже половина виділеної в центрі додаткової території захоронена. За кілька місяців місць не залишиться. Можна звичайно прийти у міськраду і плюнути в очі тому заступнику, який з піною у рота кричав, що цієї ділянки буде достатньо і що ми не розуміємо, що говоримо. А толку ? Могили вже є і їх навряд чи хто коли перенесе . . .
Можна в суд подати - та справа чутлива, точно стінка на стінку підуть люди, кому воно треба ?
Хоча бачу по цій новині, що в інших місцях люди права свої захищають і навіть успішно.

Повага до загиблих має бути - це безсумнівно, бо хлопці життя поклали. Але поклали вони життя за Україну, яка живе по закону, а не по безпрєдєлу. Живих теж потрібно поважати - солдати за них загинули, за те, щоб їм нормально жилося, а не щоб в грунтових водах трупна отрута була. Водопровід 100 річний, як решето, то все в крани просочується. Городи знову ж таки . . .

І взагалі це проблема комплексна, просто зараз через війну і масові смерті загострилася - потрібно законодавство і обов'язкова кремація мабуть. Для комунального колумбарія (для капсул з попелом) багато місця не треба - кілька вертикальних стел, на одному гектарі можна мільйонне місто поховати. Немає стільки вільної землі, особливо у щільно забудованих населених пунктах та малоземельних гірських районах, аби кладовища розросталися на гектари. Треба як в Європі - хочеш могилу, нехай родина оренду платить велику за землю. Закінчився строк оренди 25 років - якщо ніхто не продовжує, 5 років очікування, а тоді ексгумація, кремація і повторне використання ділянки. Скорочувати треба кладовища, а не перетворювати країну в один великий цвинтар.
31.01.2026 23:44 Ответить
Они, військові" должны не становиться заложниками бюрократии, судебных коллизий, политических игр или чьих-то амбиций
а приехать в Мархаливку (15 км по одееской от Киева) только не зимой и похоронить в воде (1,6 м. глубиной) побратима на болоте. А потом развесить на смереках судьев и экологов которые пытались запретить им это делать
31.01.2026 22:00 Ответить
https://www.facebook.com/reel/754083444412136 Такого "вшанування" вимагають військові?!
31.01.2026 23:18 Ответить
Це чий Верховний суд, кацапський, чи як.. Це якийсь лютий треш.
31.01.2026 20:56 Ответить
Треба не скасувати рішення, а розпустити той продажний суд!
31.01.2026 20:57 Ответить
Живу в Иванковичах - наискось от кладбища.
Для сына Рыбачука и всего 225-го ОШП.
что для семей значит место, где можно встать на колени и сказать: "Я буду помнить тебя"
Все семьи, должны захватить с собой резиновые коврики и сапоги. Потому что преклонять колени придется в болте. Куда начали хоронить. Не было во всей Украине сухого места. Перед Верховным Судом было 10 обычных, 3 апелляционных и пять экологических экспертиз. Лучшая память погибшим бойцам опустить гроб в болото.
31.01.2026 21:20 Ответить
Вы живете в стране розовых пони? Неа, вы живете в стране шатлов, Великого будівництва та воровства в Энергоатоме.
И вот в этой стране банда клоуна сделала доброе дело? Построило Мемориал.
Кладбище устроено на болоте.
Вырубили сотни кубов вековых дубов. Заповедник ЮНЕСКО. Ни одно бревно не попало на фронт. Военные приехавшие за лесом оху...вали. Лес только за наличку.
31.01.2026 21:26 Ответить
Ви, будь-ласка, визначтеся: 'столітні дуби' чи 'болота'? Нічого, що ці дві речі абсолютно несумісні в природному плані, га?
01.02.2026 08:26 Ответить
Эксперимент - лучшая проверка теории. Приезжайте. Почтить память, сами увидите. И велосипед берите, если есть. Ща, денег в стране мало, стройку кабака и гостиницы, на кладбище, остановили. Ху...рять велодорожку. Сможете прокатиться.
Назовите как угодно. Но метр вниз сыро. Полтора, лужа. Глубже вода.
Всем желающим. Откройте телеграм канал "підтримаемо Мархаливку" там фото. Истории десятков судов и экспертиз.
Только представьте на какой уровень вышло если это рассматривал Верховный суд.
Или наберите в интернете "Смарагдова мережа" Юнеско.
01.02.2026 08:52 Ответить
Тебе кацапсятина це взагалі не повинно стосуватись
31.01.2026 21:56 Ответить
Є конкретний ряджений х#й, який прийняв рішення. Знайти -і на смереку. Його синок в Іспанії (який до речі підлягає мобілізації) не дуже засмутиться.
31.01.2026 21:15 Ответить
Э конкретный человек принявший решение хоронить бойцов в болоте. Три года и место свободно.
Т.грам канал "підтримаемо Мархаливку" первые гробы (безымянные) опускают в воду. В присутствии принявшего решение.
Вы просто не знаете о этом конщунстве.
От меня кладбище 5 км.
31.01.2026 21:29 Ответить
Та їм пох . Вони гавкають гроші відробляють . Поцріоти
01.02.2026 00:29 Ответить
Гавкають? Ах ти падло. Заяви це Мадяру та ще купі бойових підрозділів.
01.02.2026 05:42 Ответить
Мадяру верим. Но. Пусть приедет, побратима хоронить в болоте. Тогда и я заткнусь. Мадяру понравится и я буду доволен.
На открытии был президент ему понравилось (хоронили безымянных) но он для меня не авторитет
01.02.2026 08:58 Ответить
Ти свиню неприкривай своє вічко гаслами від імені війська .
01.02.2026 12:26 Ответить
Толік,ти що ....дірявий???
01.02.2026 16:48 Ответить
Чуй пінчер , ти не з Мархалівських дупататів?
01.02.2026 19:49 Ответить
Ні. Я просто знайомий с твоєю мамашою.
01.02.2026 20:06 Ответить
Як побачиш її передавай вітання .
02.02.2026 05:50 Ответить
Ну вот что ты *******? Зачем? Для чего?
01.02.2026 05:43 Ответить
Ще й війна не скінчилась, військові вже починають заважати.
31.01.2026 21:19 Ответить
Прямо весь прок вимагає, усі одразу?
31.01.2026 21:31 Ответить
31.01.2026 21:44 Ответить
Чергова маніпуляція від імені бойового підрозділу
Підрозділу - повага - КОМІСАРАМ-МАНІПУЛЯНТАМ - по Е Балу.
Чому.??
Та тому що це кладовище - не символ пам'яті загиблих захисників України, а ПІАр посадових осіб на роки вперед і стабільна годівничка похоронної мафії Києва. ПІД час війни , як і тротуарна плитка у Львові - НЕ НА ЧАСІ.
Полеглим захисникам наша глибока повага і вони будуть в пам'яті ПЕРШ за все рідних та побратимів.
Разом з тим, плитка у Львові і Харкові - перекладається, чиновники - на похоронах захисників- бувають регулярно - стильно- модно - І НІЧОГО НЕ ВАРТУЄ. На ЩЕ живих і сім'ї загиблих захисників НАСРАТИ.
РІДНИМ загиблих захисників - розтягнули виплати на 80 місяців, їх ЖИВИМ побратимам - тим що воюють- піднімати грошове забезпечення - не збираються, про тих, хто ВИЖИВ але втратив здоров'я - швидко забувають і ганяють по МСЕК і судах для відновлення справедливості.
Максимальна НЕ повага. ЗАТЕ ПІАР І РОЗПИЛ БАБЛА - НАШЕ ВСЕ,
31.01.2026 21:58 Ответить
А чому Національне військове кладовище біля Києва ?
Тому що Київ - столиця ?
А Київ буде столицею завжди ?
Оптимісти !
01.02.2026 01:11 Ответить
А судді хто?
01.02.2026 05:48 Ответить
А забороніть там назавжди будь-яку девелоперську діяльність та будівельні роботи, крім облаштування меморіального цвинтаря, і зразу весь пил у всіляких 'громадських захисників' пройде.
01.02.2026 08:20 Ответить
Это пид....ам из Европы?
Подивиться що для Европи "Смарагдова мережа" місце поховання
01.02.2026 09:01 Ответить
 
 