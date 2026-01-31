225 ОШП призвал отменить решение Верховного Суда о переносе могил павших защитников
Решение Верховного Суда Украины, которое предусматривает перезахоронение погибших бойцов и возвращение земли Национального военного кладбища в государственный лесной фонд, должно быть отменено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую реакцию на резонансное постановление от 29 января обнародовали в 225 ОШП, назвав его ударом по национальной памяти.
"Формально — о земле. По сути — о месте памяти погибших Защитников в государстве, за которое они отдали жизнь. Воины, погибшие, защищая Украину, не могут становиться заложниками бюрократии, судебных коллизий, политических игр или чьих-то амбиций", — подчеркивают в 225 ОШП.
В заявлении полка подчеркнуто, что павшие защитники отдали свои жизни. Государство обязано отдать им последний долг достойно, без унижений и торгов.
"Мы видели, как ребят выносят с поля боя. Тела многих оставались лежать там, потому что отправить эвакуационную группу за ними означало верную смерть. Поэтому мы знаем, что для семей значит место, где можно встать на колени и сказать: "Я буду помнить тебя". Мертвые Герои имеют такое же право на уважение, как и живые", — отмечено в обращении.
225 отдельный штурмовой полк требует отменить постановление Верховного Суда и оставить могилы Защитников в покое.
Он подтвердил правомерность решения десятка судов низшей инстанции, в том числе апелляционных.
Детальний план затвердили в порушення всіх вимог процедури і в порушення вимог санітарного та містобудівного законодавства - тепер могили прямо в зеленій зоні . . .
Що цікаво, мешканці казали, що там місця мало, через півроку знову питання постане і все одно ж доведеться шукати місце для меморіального кладовища. То давайте одразу, а не порушувати закон і права мешканців. Пропонували навіть конкретні варіанти на околицях міста, де би кладовище нікому не заважало. Але ті ділянки мерія планує під "дерибан" для роздачі забудовникам, тому "ні". Легше стравити між собою учасників бойових дій / членів сімей загиблих з мешканцями мікрорайону. Перекрикували : "Які півроку, Ви що, не вірите в нашу швидку Перемогу ? " Ми казали : "В Перемогу - віримо, в швидку - ні, ще буде багато жертв і страждань, ймовірно роки". За це знову ледве не побили . . .
Як наслідок - вже половина виділеної в центрі додаткової території захоронена. За кілька місяців місць не залишиться. Можна звичайно прийти у міськраду і плюнути в очі тому заступнику, який з піною у рота кричав, що цієї ділянки буде достатньо і що ми не розуміємо, що говоримо. А толку ? Могили вже є і їх навряд чи хто коли перенесе . . .
Можна в суд подати - та справа чутлива, точно стінка на стінку підуть люди, кому воно треба ?
Хоча бачу по цій новині, що в інших місцях люди права свої захищають і навіть успішно.
Повага до загиблих має бути - це безсумнівно, бо хлопці життя поклали. Але поклали вони життя за Україну, яка живе по закону, а не по безпрєдєлу. Живих теж потрібно поважати - солдати за них загинули, за те, щоб їм нормально жилося, а не щоб в грунтових водах трупна отрута була. Водопровід 100 річний, як решето, то все в крани просочується. Городи знову ж таки . . .
І взагалі це проблема комплексна, просто зараз через війну і масові смерті загострилася - потрібно законодавство і обов'язкова кремація мабуть. Для комунального колумбарія (для капсул з попелом) багато місця не треба - кілька вертикальних стел, на одному гектарі можна мільйонне місто поховати. Немає стільки вільної землі, особливо у щільно забудованих населених пунктах та малоземельних гірських районах, аби кладовища розросталися на гектари. Треба як в Європі - хочеш могилу, нехай родина оренду платить велику за землю. Закінчився строк оренди 25 років - якщо ніхто не продовжує, 5 років очікування, а тоді ексгумація, кремація і повторне використання ділянки. Скорочувати треба кладовища, а не перетворювати країну в один великий цвинтар.
а приехать в Мархаливку (15 км по одееской от Киева) только не зимой и похоронить в воде (1,6 м. глубиной) побратима на болоте. А потом развесить на смереках судьев и экологов которые пытались запретить им это делать
Тоді все стане на свой місця...
Для сына Рыбачука и всего 225-го ОШП.
что для семей значит место, где можно встать на колени и сказать: "Я буду помнить тебя"
Все семьи, должны захватить с собой резиновые коврики и сапоги. Потому что преклонять колени придется в болте. Куда начали хоронить. Не было во всей Украине сухого места. Перед Верховным Судом было 10 обычных, 3 апелляционных и пять экологических экспертиз. Лучшая память погибшим бойцам опустить гроб в болото.
И вот в этой стране банда клоуна сделала доброе дело? Построило Мемориал.
Кладбище устроено на болоте.
Вырубили сотни кубов вековых дубов. Заповедник ЮНЕСКО. Ни одно бревно не попало на фронт. Военные приехавшие за лесом оху...вали. Лес только за наличку.
Назовите как угодно. Но метр вниз сыро. Полтора, лужа. Глубже вода.
Всем желающим. Откройте телеграм канал "підтримаемо Мархаливку" там фото. Истории десятков судов и экспертиз.
Только представьте на какой уровень вышло если это рассматривал Верховный суд.
Или наберите в интернете "Смарагдова мережа" Юнеско.
Т.грам канал "підтримаемо Мархаливку" первые гробы (безымянные) опускают в воду. В присутствии принявшего решение.
Вы просто не знаете о этом конщунстве.
От меня кладбище 5 км.
На открытии был президент ему понравилось (хоронили безымянных) но он для меня не авторитет
Підрозділу - повага - КОМІСАРАМ-МАНІПУЛЯНТАМ - по Е Балу.
Чому.??
Та тому що це кладовище - не символ пам'яті загиблих захисників України, а ПІАр посадових осіб на роки вперед і стабільна годівничка похоронної мафії Києва. ПІД час війни , як і тротуарна плитка у Львові - НЕ НА ЧАСІ.
Полеглим захисникам наша глибока повага і вони будуть в пам'яті ПЕРШ за все рідних та побратимів.
Разом з тим, плитка у Львові і Харкові - перекладається, чиновники - на похоронах захисників- бувають регулярно - стильно- модно - І НІЧОГО НЕ ВАРТУЄ. На ЩЕ живих і сім'ї загиблих захисників НАСРАТИ.
РІДНИМ загиблих захисників - розтягнули виплати на 80 місяців, їх ЖИВИМ побратимам - тим що воюють- піднімати грошове забезпечення - не збираються, про тих, хто ВИЖИВ але втратив здоров'я - швидко забувають і ганяють по МСЕК і судах для відновлення справедливості.
Максимальна НЕ повага. ЗАТЕ ПІАР І РОЗПИЛ БАБЛА - НАШЕ ВСЕ,
Тому що Київ - столиця ?
А Київ буде столицею завжди ?
Оптимісти !
Подивиться що для Европи "Смарагдова мережа" місце поховання