225 ОШП закликав скасувати рішення Верховного Суду щодо перенесення могил полеглих захисників

Рішення Верховного Суду України, яке передбачає перепоховання полеглих бійців і повернення землі Національного військового кладовища до державного лісового фонду, має бути скасоване.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку реакцію на резонансну постанову від 29 січня оприлюднили в 225 ОШП, назвавши її ударом по національній пам’яті.

"Формально — про землю. По суті — про місце пам’яті загиблих Захисників у державі, за яку вони віддали життя. Воїни, які загинули, захищаючи Україну, не можуть ставати заручниками бюрократії, судових колізій, політичних ігор чи чиїхось амбіцій", — наголошують у 225 ОШП.

В заяві полку підкреслено, що полеглі захисники віддали свої життя. Держава зобов’язана віддати їм останню шану гідно, без принижень і торгів.

"Ми бачили, як хлопців виносять з поля бою. Тіла багатьох залишалися лежати там, бо відправити евакуаційну групу за ними означало вірну смерть. Тому ми знаємо, що для родин означає місце, де можна стати на коліна і сказати: "Я пам’ятатиму тебе". Мертві Герої мають таке ж право на повагу, як і живі", — зазначено у зверненні.

225 окремий штурмовий полк вимагає скасувати постанову Верховного Суду та залишити могили Захисників у спокої.

Якщо військові кажутьщо не треба переносити могили, то значить не треба, бо у Верховного Суду можуть бути неприємності без суду і слідства.
31.01.2026 20:46 Відповісти
У верховному суді сидять такі ж самі корупціонери як і в простих судах
31.01.2026 20:51 Відповісти
Треба просто повернути синка судді Рибачука з Іспанії і відправити в 225 ОШП !
Тоді все стане на свой місця...
31.01.2026 20:57 Відповісти
... або розпочнуть барикадуватися!
31.01.2026 20:52 Відповісти
Військові нічого не кажуть, нам пох, де нас поховають, це не про память, це про грощі.
31.01.2026 21:34 Відповісти
Ти слюні витри розмріялось тупориле суд став на сторону мешканців громади бо отруювать трупним ядом грунтові поверхневі вод які там залягають високо загроза здоров,ю людей
31.01.2026 21:53 Відповісти
Так карта выпала. Или Бог дал. 4- действующих, 1 закрытое, 1 будущее, Мемориальное. Самое большое в мире кладбище в Ираке лет около 500. В Европе наше будет делить второе место с ростовским, но то с начала семидесятых. Под кладбище выделено 20 га. (20 стандартных с.х полей) ща пока лесом (дубом спиленым) банкуют
31.01.2026 22:11 Відповісти
Верховный суд Украины не мог стать на сторону мешканців. Это не его.
Он подтвердил правомерность решения десятка судов низшей инстанции, в том числе апелляционных.
31.01.2026 22:14 Відповісти
В Ужгороді та сама ситуація - захоронення прямо в центрі міста, в кількох метрах від приватного житлового фонду. Коли мешканці двох вулиць звернулися до міської Ради з проханням виділити місце для меморіального кладовища як належить згідно з чинними санітарними правилами (тобто у приміській зоні, а не в центрі міста, де житло), то міська Рада восени 2025 р. організувала в порушення всіх процедур екстрені "громадські слухання", пригнала туди ветеранські організації і родичів загиблих - в результаті мешканців прилеглих вулиць, які залишилися в меншості, ледве не побили . . . Навіть рота не давали відкрити, облили брудом в соцмережах і т. п. . . .
Детальний план затвердили в порушення всіх вимог процедури і в порушення вимог санітарного та містобудівного законодавства - тепер могили прямо в зеленій зоні . . .

Що цікаво, мешканці казали, що там місця мало, через півроку знову питання постане і все одно ж доведеться шукати місце для меморіального кладовища. То давайте одразу, а не порушувати закон і права мешканців. Пропонували навіть конкретні варіанти на околицях міста, де би кладовище нікому не заважало. Але ті ділянки мерія планує під "дерибан" для роздачі забудовникам, тому "ні". Легше стравити між собою учасників бойових дій / членів сімей загиблих з мешканцями мікрорайону. Перекрикували : "Які півроку, Ви що, не вірите в нашу швидку Перемогу ? " Ми казали : "В Перемогу - віримо, в швидку - ні, ще буде багато жертв і страждань, ймовірно роки". За це знову ледве не побили . . .

Як наслідок - вже половина виділеної в центрі додаткової території захоронена. За кілька місяців місць не залишиться. Можна звичайно прийти у міськраду і плюнути в очі тому заступнику, який з піною у рота кричав, що цієї ділянки буде достатньо і що ми не розуміємо, що говоримо. А толку ? Могили вже є і їх навряд чи хто коли перенесе . . .
Можна в суд подати - та справа чутлива, точно стінка на стінку підуть люди, кому воно треба ?
Хоча бачу по цій новині, що в інших місцях люди права свої захищають і навіть успішно.

Повага до загиблих має бути - це безсумнівно, бо хлопці життя поклали. Але поклали вони життя за Україну, яка живе по закону, а не по безпрєдєлу. Живих теж потрібно поважати - солдати за них загинули, за те, щоб їм нормально жилося, а не щоб в грунтових водах трупна отрута була. Водопровід 100 річний, як решето, то все в крани просочується. Городи знову ж таки . . .

І взагалі це проблема комплексна, просто зараз через війну і масові смерті загострилася - потрібно законодавство і обов'язкова кремація мабуть. Для комунального колумбарія (для капсул з попелом) багато місця не треба - кілька вертикальних стел, на одному гектарі можна мільйонне місто поховати. Немає стільки вільної землі, особливо у щільно забудованих населених пунктах та малоземельних гірських районах, аби кладовища розросталися на гектари. Треба як в Європі - хочеш могилу, нехай родина оренду платить велику за землю. Закінчився строк оренди 25 років - якщо ніхто не продовжує, 5 років очікування, а тоді ексгумація, кремація і повторне використання ділянки. Скорочувати треба кладовища, а не перетворювати країну в один великий цвинтар.
31.01.2026 23:44 Відповісти
Они, військові" должны не становиться заложниками бюрократии, судебных коллизий, политических игр или чьих-то амбиций
а приехать в Мархаливку (15 км по одееской от Киева) только не зимой и похоронить в воде (1,6 м. глубиной) побратима на болоте. А потом развесить на смереках судьев и экологов которые пытались запретить им это делать
31.01.2026 22:00 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/754083444412136 Такого "вшанування" вимагають військові?!
31.01.2026 23:18 Відповісти
Це чий Верховний суд, кацапський, чи як.. Це якийсь лютий треш.
31.01.2026 20:56 Відповісти
Треба не скасувати рішення, а розпустити той продажний суд!
31.01.2026 20:57 Відповісти
Живу в Иванковичах - наискось от кладбища.
что для семей значит место, где можно встать на колени и сказать: "Я буду помнить тебя" Источник: https://censor.net/ru/n3598258
Все семьи, должны захватить с собой резиновые коврики и сапоги. Потому что преклонять колени придется в болте. Куда начали хоронить. Не было во всей Украине сухого места. Перед Верховным Судом было 10 обычных, 3 апелляционных и пять экологических экспертиз. Лучшая память погибшим бойцам опустить гроб в болото.
31.01.2026 21:20 Відповісти
Вы живете в стране розовых пони? Неа, вы живете в стране шатлов, Великого будівництва та воровства в Энергоатоме.
И вот в этой стране банда клоуна сделала доброе дело? Построило Мемориал.
Кладбище устроено на болоте.
Вырубили сотни кубов вековых дубов. Заповедник ЮНЕСКО. Ни одно бревно не попало на фронт. Военные приехавшие за лесом оху...вали. Лес только за наличку.
31.01.2026 21:26 Відповісти
Ви, будь-ласка, визначтеся: 'столітні дуби' чи 'болота'? Нічого, що ці дві речі абсолютно несумісні в природному плані, га?
01.02.2026 08:26 Відповісти
Эксперимент - лучшая проверка теории. Приезжайте. Почтить память, сами увидите. И велосипед берите, если есть. Ща, денег в стране мало, стройку кабака и гостиницы, на кладбище, остановили. Ху...рять велодорожку. Сможете прокатиться.
Тебе кацапсятина це взагалі не повинно стосуватись
31.01.2026 21:56 Відповісти
Є конкретний ряджений х#й, який прийняв рішення. Знайти -і на смереку. Його синок в Іспанії (який до речі підлягає мобілізації) не дуже засмутиться.
31.01.2026 21:15 Відповісти
Э конкретный человек принявший решение хоронить бойцов в болоте. Три года и место свободно.
Т.грам канал "підтримаемо Мархаливку" первые гробы (безымянные) опускают в воду. В присутствии принявшего решение.
Вы просто не знаете о этом конщунстве.
От меня кладбище 5 км.
31.01.2026 21:29 Відповісти
Та їм пох . Вони гавкають гроші відробляють . Поцріоти
01.02.2026 00:29 Відповісти
Гавкають? Ах ти падло. Заяви це Мадяру та ще купі бойових підрозділів.
01.02.2026 05:42 Відповісти
Мадяру верим. Но. Пусть приедет, побратима хоронить в болоте. Тогда и я заткнусь. Мадяру понравится и я буду доволен.
На открытии был президент ему понравилось (хоронили безымянных) но он для меня не авторитет
01.02.2026 08:58 Відповісти
Ще й війна не скінчилась, військові вже починають заважати.
31.01.2026 21:19 Відповісти
Прямо весь прок вимагає, усі одразу?
31.01.2026 21:31 Відповісти
Чергова маніпуляція від імені бойового підрозділу
Підрозділу - повага - КОМІСАРАМ-МАНІПУЛЯНТАМ - по Е Балу.
Чому.??
Та тому що це кладовище - не символ пам'яті загиблих захисників України, а ПІАр посадових осіб на роки вперед і стабільна годівничка похоронної мафії Києва. ПІД час війни , як і тротуарна плитка у Львові - НЕ НА ЧАСІ.
Полеглим захисникам наша глибока повага і вони будуть в пам'яті ПЕРШ за все рідних та побратимів.
Разом з тим, плитка у Львові і Харкові - перекладається, чиновники - на похоронах захисників- бувають регулярно - стильно- модно - І НІЧОГО НЕ ВАРТУЄ. На ЩЕ живих і сім'ї загиблих захисників НАСРАТИ.
РІДНИМ загиблих захисників - розтягнули виплати на 80 місяців, їх ЖИВИМ побратимам - тим що воюють- піднімати грошове забезпечення - не збираються, про тих, хто ВИЖИВ але втратив здоров'я - швидко забувають і ганяють по МСЕК і судах для відновлення справедливості.
Максимальна НЕ повага. ЗАТЕ ПІАР І РОЗПИЛ БАБЛА - НАШЕ ВСЕ,
31.01.2026 21:58 Відповісти
А чому Національне військове кладовище біля Києва ?
Тому що Київ - столиця ?
А Київ буде столицею завжди ?
Оптимісти !
01.02.2026 01:11 Відповісти
А судді хто?
01.02.2026 05:48 Відповісти
А забороніть там назавжди будь-яку девелоперську діяльність та будівельні роботи, крім облаштування меморіального цвинтаря, і зразу весь пил у всіляких 'громадських захисників' пройде.
01.02.2026 08:20 Відповісти
Это пид....ам из Европы?
Подивиться що для Европи "Смарагдова мережа" місце поховання
