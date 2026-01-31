225 ОШП закликав скасувати рішення Верховного Суду щодо перенесення могил полеглих захисників

Рішення Верховного Суду України, яке передбачає перепоховання полеглих бійців і повернення землі Національного військового кладовища до державного лісового фонду, має бути скасоване.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку реакцію на резонансну постанову від 29 січня оприлюднили в 225 ОШП, назвавши її ударом по національній пам’яті.

"Формально — про землю. По суті — про місце пам’яті загиблих Захисників у державі, за яку вони віддали життя. Воїни, які загинули, захищаючи Україну, не можуть ставати заручниками бюрократії, судових колізій, політичних ігор чи чиїхось амбіцій", — наголошують у 225 ОШП.

В заяві полку підкреслено, що полеглі захисники віддали свої життя. Держава зобов’язана віддати їм останню шану гідно, без принижень і торгів.

"Ми бачили, як хлопців виносять з поля бою. Тіла багатьох залишалися лежати там, бо відправити евакуаційну групу за ними означало вірну смерть. Тому ми знаємо, що для родин означає місце, де можна стати на коліна і сказати: "Я пам’ятатиму тебе". Мертві Герої мають таке ж право на повагу, як і живі", — зазначено у зверненні.

Також читайте: "Пам’ять не скасовують постановами": військових обурило рішення Верховного Суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище

225 окремий штурмовий полк вимагає скасувати постанову Верховного Суду та залишити могили Захисників у спокої.