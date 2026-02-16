Решение о запрете работ на НВМК стало возможным из-за пробелов в законе, - Алферов
Ситуация с Национальным военным мемориальным кладбищем возникла из-за нерешительности государственных органов и юридических пробелов.
Что известно?
По его словам, Национальное мемориальное кладбище в государстве, которое 12 лет находится в состоянии войны, должно было быть создано давно.
Альферов считает, что нерешительность государственных органов и юридические пробелы привели к неприятной ситуации сегодня.
"Для меня достаточно неоднозначна позиция и как со стороны госслужащего, и как со стороны военного в запасе по поводу этой истории. Во-первых, существует огромное количество пробелов в законе. Не приняты нормы об обязательных конкурсах... У нас есть экологическое законодательство, здесь тоже пробел. Есть законопроект 4461 по поводу экологических зон", - пояснил он.
Автор материала написала, что указанная земля входит в Изумрудную сеть- ряд территорий, признанных важными для сохранения природы в рамках Европейской конвенции в странах, не являющихся членами ЕС. Изумрудную сеть создали в 1998 году для реализации Бернской конвенции (Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе), которую Украина ратифицировала еще в 1996 году.
"В то же время, суд учел (данные) об Изумрудной зоне, используя международное законодательство, потому что в нашем - пробел. Почему в нашем пробел? Законы об экологических зонах не принимаются из-за большого количества застройщиков или лесорубов. Система, прогнившая в 90-х и в начале 2000-х, дает такие результаты. Страна 12 лет в войне, а мы переживаем последствия капитализации определенных олигархов", - добавил глава Института нацпамяти.
Решение
Нотариус Ирина Каминская, с которой пообщался Цензор.НЕТ, подчеркивает необходимость выполнения решения суда, иначе даже в случае сохранения статус-кво Национальное мемориальное кладбище будет находиться в подвешенном состоянии.
Так, говорит она, сначала предыдущий владелец участка - Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - должен обратиться с оригиналом решения в Главное управление Госгеокадастра в Киевской области о возвращении целевого назначения земельного участка.
После этого - к государственному регистратору в Киевской области для возврата права пользования земельным участком.
"О судьбе сооружений и могил в решении суда ничего не сказано. Теоретически для их сноса должны быть поданы следующие иски. Но поднимется ли у кого-то рука для этого? Это был бы радикальный шаг, который бьет по имиджу государства и по памяти воинов, отдавших свою жизнь за это государство и общество", - говорится в материале.
Что предшествовало?
- Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище официально открыли в августе 2025 года, тогда же состоялись первые захоронения. По состоянию на конец сентября там похоронили 108 погибших украинских военнослужащих.
- В то же время строительство кладбища с самого начала сопровождалось критикой. Речь шла, в частности, о якобы высоком уровне грунтовых вод на выделенном под строительство участке, а также о связях компаний-подрядчиков с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым. Расследователи hromadske установили, что тендер на строительство выиграл консорциум с участием связанного с Ермолаевым фонда "Технологии". Кроме того, основным поставщиком гранита для кладбища должна была стать компания "АК ПРО", которая также принадлежит этому бизнесмену.
- После решения Верховного суда о незаконности передачи земельного участка под мемориальное кладбище ряд украинских военных подразделений выступил с публичной критикой, назвав это посягательством на уже осуществленное почтение погибших воинов. С соответствующими заявлениями, в частности, выступили командование Десантно-штурмовых войск, 1 отдельный штурмовой полк, Третий армейский корпус и другие подразделения.
- Верховный Суд заявил, что решение о запрете дальнейших работ по обустройству военного кладбища в Киевской области принято исключительно в соответствии с действующим законодательством.
У нас проблема виростає "в рази" - бо до цього додається ще й національно-релігійна складова - "поминальні дні" - "гробки", діди"... Це дні, коли родичі поминають померлих та відвідують їх могили... Уявімо ці дні, на НВМК... Чи зможуть люди з усієї України, туди приїхать? І ЩО там буде твориться в ці дні? Чи не простіше поховать людей, за місцем їх народження, чи проживання (за бажанням родичів)?! А на цьому кладовищі хоронить тих, хто не має родичів, або тих, чия "мала Батьківщина" - в окупації, чи за інших причин, які унеможливлюють поховання за місцем народження чи проживання... І проблема ЩЕЗНЕ!
