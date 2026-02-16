РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Похороны на НВМК
1 332 5

Решение о запрете работ на НВМК стало возможным из-за пробелов в законе, - Алферов

Ситуация с захоронениями на НВМК: причины и возможный выход

Ситуация с Национальным военным мемориальным кладбищем возникла из-за нерешительности государственных органов и юридических пробелов.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, Национальное мемориальное кладбище в государстве, которое 12 лет находится в состоянии войны, должно было быть создано давно.

Альферов считает, что нерешительность государственных органов и юридические пробелы привели к неприятной ситуации сегодня.

"Для меня достаточно неоднозначна позиция и как со стороны госслужащего, и как со стороны военного в запасе по поводу этой истории. Во-первых, существует огромное количество пробелов в законе. Не приняты нормы об обязательных конкурсах... У нас есть экологическое законодательство, здесь тоже пробел. Есть законопроект 4461 по поводу экологических зон", - пояснил он.

Автор материала написала, что указанная земля входит в Изумрудную сеть- ряд территорий, признанных важными для сохранения природы в рамках Европейской конвенции в странах, не являющихся членами ЕС. Изумрудную сеть создали в 1998 году для реализации Бернской конвенции (Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе), которую Украина ратифицировала еще в 1996 году.

"В то же время, суд учел (данные) об Изумрудной зоне, используя международное законодательство, потому что в нашем - пробел. Почему в нашем пробел? Законы об экологических зонах не принимаются из-за большого количества застройщиков или лесорубов. Система, прогнившая в 90-х и в начале 2000-х, дает такие результаты. Страна 12 лет в войне, а мы переживаем последствия капитализации определенных олигархов", - добавил глава Института нацпамяти.

Читайте также: Первое захоронение опознанного Защитника Виктора Климчука состоялось на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

Решение

Нотариус Ирина Каминская, с которой пообщался Цензор.НЕТ, подчеркивает необходимость выполнения решения суда, иначе даже в случае сохранения статус-кво Национальное мемориальное кладбище будет находиться в подвешенном состоянии.

Так, говорит она, сначала предыдущий владелец участка - Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - должен обратиться с оригиналом решения в Главное управление Госгеокадастра в Киевской области о возвращении целевого назначения земельного участка.

После этого - к государственному регистратору в Киевской области для возврата права пользования земельным участком.

"О судьбе сооружений и могил в решении суда ничего не сказано. Теоретически для их сноса должны быть поданы следующие иски. Но поднимется ли у кого-то рука для этого? Это был бы радикальный шаг, который бьет по имиджу государства и по памяти воинов, отдавших свою жизнь за это государство и общество", - говорится в материале.

Читайте: За три месяца на Национальном военном кладбище похоронили 185 погибших защитников - Минветеранов

Что предшествовало?

  • Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище официально открыли в августе 2025 года, тогда же состоялись первые захоронения. По состоянию на конец сентября там похоронили 108 погибших украинских военнослужащих.
  • В то же время строительство кладбища с самого начала сопровождалось критикой. Речь шла, в частности, о якобы высоком уровне грунтовых вод на выделенном под строительство участке, а также о связях компаний-подрядчиков с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым. Расследователи hromadske установили, что тендер на строительство выиграл консорциум с участием связанного с Ермолаевым фонда "Технологии". Кроме того, основным поставщиком гранита для кладбища должна была стать компания "АК ПРО", которая также принадлежит этому бизнесмену.
  • После решения Верховного суда о незаконности передачи земельного участка под мемориальное кладбище ряд украинских военных подразделений выступил с публичной критикой, назвав это посягательством на уже осуществленное почтение погибших воинов. С соответствующими заявлениями, в частности, выступили командование Десантно-штурмовых войск, 1 отдельный штурмовой полк, Третий армейский корпус и другие подразделения.
  • Верховный Суд заявил, что решение о запрете дальнейших работ по обустройству военного кладбища в Киевской области принято исключительно в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также: Урну с прахом журналиста и героя ГУР МО Алексея Чубашева похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

Автор: 

захоронения (33) Национальное военное мемориальное кладбище (17)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову порох винуватий...
показать весь комментарий
16.02.2026 10:39 Ответить
Зеленні рукожопи не вміють і не зочуть по закону робити.Або спеціально створюють скандали і конфлікти
показать весь комментарий
16.02.2026 10:52 Ответить
Та тут сама ІДЕЯ - "провальна"... Після І Світової війни британці зіткнулися з подібною проблемою - як увічнить пам"ять загиблих "підданих корони"?... Провести ексгумацію та вивезти останки з полів Франції та Бельгії - НЕМОЖЛИВО... І вони прийняли геніальне рішення - побудували "Кенотаф". На стінах його написали їх імена. І ВСЕ...
У нас проблема виростає "в рази" - бо до цього додається ще й національно-релігійна складова - "поминальні дні" - "гробки", діди"... Це дні, коли родичі поминають померлих та відвідують їх могили... Уявімо ці дні, на НВМК... Чи зможуть люди з усієї України, туди приїхать? І ЩО там буде твориться в ці дні? Чи не простіше поховать людей, за місцем їх народження, чи проживання (за бажанням родичів)?! А на цьому кладовищі хоронить тих, хто не має родичів, або тих, чия "мала Батьківщина" - в окупації, чи за інших причин, які унеможливлюють поховання за місцем народження чи проживання... І проблема ЩЕЗНЕ!
Але це НВМК - занадто "смачна кормушка" для тих, хто хоче заробить на "скорботі"... От з-за цього і йде "гризня"...
показать весь комментарий
16.02.2026 11:03 Ответить
Тут є рація. То, що зелені рукожопи- клєптомани робили це заради " вкрав і хоч трава не рости", це факт.
показать весь комментарий
16.02.2026 14:43 Ответить
Ці ублюдочні, зеленоморді потвори, все роблять ради картинки та шоу. Але, якщо можна, обгадити українських патріотів та вкрасти гроші, то тут подвійний хайп
показать весь комментарий
16.02.2026 15:34 Ответить
 
 