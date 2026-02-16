Решение о запрете работ на НВМК стало возможным из-за пробелов в законе, - Алферов

Ситуация с Национальным военным мемориальным кладбищем возникла из-за нерешительности государственных органов и юридических пробелов.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, Национальное мемориальное кладбище в государстве, которое 12 лет находится в состоянии войны, должно было быть создано давно.

Альферов считает, что нерешительность государственных органов и юридические пробелы привели к неприятной ситуации сегодня.

"Для меня достаточно неоднозначна позиция и как со стороны госслужащего, и как со стороны военного в запасе по поводу этой истории. Во-первых, существует огромное количество пробелов в законе. Не приняты нормы об обязательных конкурсах... У нас есть экологическое законодательство, здесь тоже пробел. Есть законопроект 4461 по поводу экологических зон", - пояснил он.

Автор материала написала, что указанная земля входит в Изумрудную сеть- ряд территорий, признанных важными для сохранения природы в рамках Европейской конвенции в странах, не являющихся членами ЕС. Изумрудную сеть создали в 1998 году для реализации Бернской конвенции (Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе), которую Украина ратифицировала еще в 1996 году.

"В то же время, суд учел (данные) об Изумрудной зоне, используя международное законодательство, потому что в нашем - пробел. Почему в нашем пробел? Законы об экологических зонах не принимаются из-за большого количества застройщиков или лесорубов. Система, прогнившая в 90-х и в начале 2000-х, дает такие результаты. Страна 12 лет в войне, а мы переживаем последствия капитализации определенных олигархов", - добавил глава Института нацпамяти.

Читайте также: Первое захоронение опознанного Защитника Виктора Климчука состоялось на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

Решение

Нотариус Ирина Каминская, с которой пообщался Цензор.НЕТ, подчеркивает необходимость выполнения решения суда, иначе даже в случае сохранения статус-кво Национальное мемориальное кладбище будет находиться в подвешенном состоянии.

Так, говорит она, сначала предыдущий владелец участка - Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - должен обратиться с оригиналом решения в Главное управление Госгеокадастра в Киевской области о возвращении целевого назначения земельного участка.

После этого - к государственному регистратору в Киевской области для возврата права пользования земельным участком.

"О судьбе сооружений и могил в решении суда ничего не сказано. Теоретически для их сноса должны быть поданы следующие иски. Но поднимется ли у кого-то рука для этого? Это был бы радикальный шаг, который бьет по имиджу государства и по памяти воинов, отдавших свою жизнь за это государство и общество", - говорится в материале.

Читайте: За три месяца на Национальном военном кладбище похоронили 185 погибших защитников - Минветеранов

Что предшествовало?

Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище официально открыли в августе 2025 года, тогда же состоялись первые захоронения. По состоянию на конец сентября там похоронили 108 погибших украинских военнослужащих.

В то же время строительство кладбища с самого начала сопровождалось критикой. Речь шла, в частности, о якобы высоком уровне грунтовых вод на выделенном под строительство участке, а также о связях компаний-подрядчиков с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым. Расследователи hromadske установили, что тендер на строительство выиграл консорциум с участием связанного с Ермолаевым фонда "Технологии". Кроме того, основным поставщиком гранита для кладбища должна была стать компания "АК ПРО", которая также принадлежит этому бизнесмену.

После решения Верховного суда о незаконности передачи земельного участка под мемориальное кладбище ряд украинских военных подразделений выступил с публичной критикой, назвав это посягательством на уже осуществленное почтение погибших воинов. С соответствующими заявлениями, в частности, выступили командование Десантно-штурмовых войск, 1 отдельный штурмовой полк, Третий армейский корпус и другие подразделения.

Верховный Суд заявил, что решение о запрете дальнейших работ по обустройству военного кладбища в Киевской области принято исключительно в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также: Урну с прахом журналиста и героя ГУР МО Алексея Чубашева похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж