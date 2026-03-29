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Новини Фото Втрати України
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П’ятьох невідомих захисників, які віддали життя за Батьківщину, поховали на меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж

На території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у суботу, 28 березня, відбулася церемонія почесного поховання невпізнаних тіл військовослужбовців та поліцейських, які загинули внаслідок збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, у заході взяли участь: керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, заступники очільника Офісу Глави держави Ірина Верещук та Віктор Микита, представники Міністерства оборони й начальники ОВА.

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Поховано п'ятьох невідомих захисників

Під час церемонії було поховано п'ятьох невідомих захисників, які віддали свої життя за Батьківщину. Рішення щодо їхнього поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі ухвалили Полтавська, Київська, Харківська, Чернівецька та Рівненська обласні військові адміністрації.

Станом на сьогодні на території НВМК здійснено 242 поховання, 172 з них - невідомих захисників України.

поховання невідомих воїнів
поховання невідомих воїнів
поховання невідомих воїнів
поховання невідомих воїнів
поховання невідомих воїнів
поховання невідомих воїнів

Читайте: Науковець Борис Авксентюк загинув під час ворожого удару по Вінниці. ФОТО

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поховання (243) втрати (4716) Національне військове меморіальне кладовище (51)
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Топ коментарі
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Надіюся - зразки ДНК відібрані? Можливо, з часом з'являться родичі? Може, хтось зараз перебуває на ТОТ. Хтось вивезенмй в Росію. Хтось - в Європі...
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29.03.2026 12:42 Відповісти
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Шана полеглим! Ганьба ішаку та його злочинній банді!
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29.03.2026 12:43 Відповісти
+18
Низький уклін полеглим Захисникам України!!
Зеленський, разом з опухлими рилами отих потужників та незламників, верещучкою та гончаруком, шмигалем, свириденко, разумковим, даниловим, умеровим, стефанчуками, бачуть НАСЛІДКИ своїх діянь з 2019 року, на шкоду Україні!!
Памятаймо про своїх Захисників, Українці!
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29.03.2026 12:51 Відповісти

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