Пятерых неизвестных защитников, отдавших жизнь за Украину, похоронили на мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

На территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в субботу, 28 марта, состоялась церемония почетного захоронения неопознанных тел военнослужащих и полицейских, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, в мероприятии приняли участие: руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, заместители главы Офиса Главы государства Ирина Верещук и Виктор Микита, представители Министерства обороны и начальники ОВА.

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Похоронены пять неизвестных защитников

Во время церемонии были похоронены пять неизвестных защитников, отдавших свои жизни за Родину. Решение об их захоронении на Национальном военном мемориальном кладбище приняли Полтавская, Киевская, Харьковская, Черновицкая и Ривненская областные военные администрации.

На сегодняшний день на территории НВМК осуществлено 242 захоронения, 172 из них - неизвестных защитников Украины.













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