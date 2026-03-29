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Новости Фото Потери Украины
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Пятерых неизвестных защитников, отдавших жизнь за Украину, похоронили на мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

На территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в субботу, 28 марта, состоялась церемония почетного захоронения неопознанных тел военнослужащих и полицейских, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, в мероприятии приняли участие: руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, заместители главы Офиса Главы государства Ирина Верещук и Виктор Микита, представители Министерства обороны и начальники ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд объяснил решение о запрете работ на военном кладбище в Киевской области: Принято в рамках закона

Похоронены пять неизвестных защитников

Во время церемонии были похоронены пять неизвестных защитников, отдавших свои жизни за Родину. Решение об их захоронении на Национальном военном мемориальном кладбище приняли Полтавская, Киевская, Харьковская, Черновицкая и Ривненская областные военные администрации.

На сегодняшний день на территории НВМК осуществлено 242 захоронения, 172 из них - неизвестных защитников Украины.

захоронение неизвестных воинов
захоронение неизвестных воинов
захоронение неизвестных воинов
захоронение неизвестных воинов
захоронение неизвестных воинов
захоронение неизвестных воинов

Также читайте: За три месяца на Национальном военном кладбище похоронили 185 погибших защитников, - Минветеранов

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захоронения (258) потери (4697) Национальное военное мемориальное кладбище (46)
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Топ комментарии
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Надіюся - зразки ДНК відібрані? Можливо, з часом з'являться родичі? Може, хтось зараз перебуває на ТОТ. Хтось вивезенмй в Росію. Хтось - в Європі...
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29.03.2026 12:42 Ответить
+21
Шана полеглим! Ганьба ішаку та його злочинній банді!
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29.03.2026 12:43 Ответить
+18
Низький уклін полеглим Захисникам України!!
Зеленський, разом з опухлими рилами отих потужників та незламників, верещучкою та гончаруком, шмигалем, свириденко, разумковим, даниловим, умеровим, стефанчуками, бачуть НАСЛІДКИ своїх діянь з 2019 року, на шкоду Україні!!
Памятаймо про своїх Захисників, Українці!
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29.03.2026 12:51 Ответить

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