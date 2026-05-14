В Україні запровадили військовий ритуал прощання для захисників, яких суд визнав померлими

Рада ухвалила військовий ритуал прощання для захисників без поховання

Верховна Рада ухвалила закон про запровадження військового прощального ритуалу для захисників України, яких суд оголосив померлими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №15029 підтримали 273 народні депутати.

Йдеться про військових, чиї тіла не вдалося поховати.

Що передбачає закон

Документ вводить процедуру віддання військових почестей біля кенотафа – пам’ятного знака на місці без поховання.

Для проведення церемонії формуватимуть спеціальний почет.

До нього входитимуть керівник почту, сурмач, барабанщик або військовий оркестр, прощальна команда, салютна команда та прапороносна група.

Законом також визначено порядок проведення церемонії та розміщення учасників ритуалу.

Хто ухвалюватиме рішення

Рішення про проведення церемонії зможуть приймати родичі загиблого або особи, які встановлюють кенотаф.

Якщо близьких немає, рішення ухвалюватиме начальник гарнізону, керівник ТЦК або голова місцевої адміністрації.

Організацію ритуалу покладуть на начальника гарнізону або керівника ТЦК.

Для загиблих поліцейських витрати на проведення церемонії покриватимуть із бюджету.

В українській традиціі і близько немає подібних ритуалів.А ось в єврейській - є.На єврейських цвинтарах подібні кенотафи не рідкість,навіть на львівському Янівському цвинтарі на жидівській його частині практично на кожній третій могилі лежать камені в пам"ять померлих родичів,які тут не поховані...
14.05.2026 13:31 Відповісти
Про мертвих піклуються більше, ніж про живих
14.05.2026 14:48 Відповісти
 
 