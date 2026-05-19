Украина работает над тем, чтобы перезахоронить на своей территории основателя ОУН Коновальца, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовятся решения о перезахоронении первого лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца, чья могила находится за рубежом.

Об этом президент сообщил во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.

Перезахоронение украинцев

Глава государства рассказал, что Киев начинает процесс возвращения героев, которые боролись за независимость Украины и были похоронены в других государствах.

"У нас есть возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, в Украине, дома. Сейчас такой процесс начался в отношении полковника Андрея Мельника и его жены Софии. (…) Украинский народ заслуживает своей исторической памяти, и эту подлинную память мы укрепляем. Благодарю всех, кто нам помогает! Команда Офиса сейчас сосредоточена, в частности, на этой задаче", — сказал Зеленский.

Отметим, что 30 апреля Верховная Рада приняла закон, который, среди прочего, предусматривает перезахоронение борцов за независимость Украины в XX веке на НВМК.

Справочно

Евгений Коновалец — полковник армии Украинской Народной Республики, командир Сечевых Стрельцов, член Стрелецкого Совета, командующий Украинской военной организацией, председатель Провода украинских националистов, первый председатель Организации украинских националистов. Один из идеологов украинского национализма.

Коновалец погиб 23 мая 1938 года от руки сотрудника советских спецслужб Павла Судоплатова в нидерландском городе Роттердаме. Там же его и похоронили на кладбище "Кросвейк".

