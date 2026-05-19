Украина работает над тем, чтобы перезахоронить на своей территории основателя ОУН Коновальца, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовятся решения о перезахоронении первого лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца, чья могила находится за рубежом.
Об этом президент сообщил во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.
Перезахоронение украинцев
Глава государства рассказал, что Киев начинает процесс возвращения героев, которые боролись за независимость Украины и были похоронены в других государствах.
"У нас есть возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, в Украине, дома. Сейчас такой процесс начался в отношении полковника Андрея Мельника и его жены Софии. (…) Украинский народ заслуживает своей исторической памяти, и эту подлинную память мы укрепляем. Благодарю всех, кто нам помогает! Команда Офиса сейчас сосредоточена, в частности, на этой задаче", — сказал Зеленский.
- Отметим, что 30 апреля Верховная Рада приняла закон, который, среди прочего, предусматривает перезахоронение борцов за независимость Украины в XX веке на НВМК.
Справочно
Евгений Коновалец — полковник армии Украинской Народной Республики, командир Сечевых Стрельцов, член Стрелецкого Совета, командующий Украинской военной организацией, председатель Провода украинских националистов, первый председатель Организации украинских националистов. Один из идеологов украинского национализма.
Коновалец погиб 23 мая 1938 года от руки сотрудника советских спецслужб Павла Судоплатова в нидерландском городе Роттердаме. Там же его и похоронили на кладбище "Кросвейк".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Журналісти "Української правди" https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ розпиталипрезидента про його ставлення до Степана Бандери.
На пряме запитання Зеленський відповів "у мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій за тих часів", оскільки він тоді не жив.
Стосовно того, чи є Степан Бандера героєм діючий президент розповів "Я виріс на Дніпропетровщині, де нам з самого початку ще за радянських часів казали хто такий Бандера. І він не був другом для України. Потім, коли була уже незалежність України усі піднімали це питання, ми читали, що ми... Він був одним із тих людей, які боролися за незалежність України".
Разом з тим, Президент вважає, "що всі люди, які захищали незалежність України, - є її синами, є її дійсно героями".
Також Зеленський заявив про відсутність спільного розуміння історії українцями: "нема такого, що народ точно зрозумів, ось нас обʼєднують такі сторінки, такі герої, такі люди".
При цьому, він вважає, що "дідам, які воювали з фашистами" треба дати час "зрозуміти, що відбувалось". І одночасно: "Навіщо їх змінювати?".
Під час запису інтерв'ю Зеленський постійно повторює "Бендера" замість "Бандера".
Президента також запитали про історичні постаті, які його захоплюють. Зеленський назвав двох осіб: Леоніда Кравчука та Богдана Хмельницького.
"Я дуже поважно відношусь до Кравчука. Він дав Україні незалежність. Щоб там не було. Багато всього кажуть.
Але хто такий Кравчук сьогодні? Він - перший президент України. Зрозуміло, що люди підтримали на референдумі. Все це зрозуміло. Але…" - сказав Зеленський.
У Богдана Хмельницького діючий президент відмітив "дипломатію, перемовини й хитрість". І при цьому зауважив, що козацький гетьман "щось домовився, комусь продався". І "все це, знаєте, дрібниці, з яких не складається історія України".
зеЛідор особисто руками буде ловити ракети, якими кацапи можуть бити по могилах українських героїв?
Ху@ло заради цього і "кінжалів" не пожаліє, щоб рашистська пропаганда потім верещала від радості.
треба щось робити з цією памʼяттю українців . Може архиви спецслужб Румунії можуть надати довідки про це , і ще про виконавців злочину
Тотальна дегуманізація української ідентичності Зеленським:
Через призму жартів Зеленського про «відсунуті кордони» та «********* палички» видно, що українська державність, суверенітет та прагнення свободи не мали для нього жодної ціннісної ваги.
Українська мова, культура та національні герої (як-от Бандера чи бійці УПА) у продуктах «Кварталу 95» системно висміювалися через призму радянських/російських стереотипів: українець зображувався або як недолугий селянин-хуторянин («хохол»), або як агресивний, недалекий «націоналіст-радикал».Трагедія Майдану та перші смерті на фронті сприймалися Зеленським виключно як привід для заробітку на низькосортному гуморі.
Чому Зеля цім замається у військовий час ? Бо нічого іншого він не вміє