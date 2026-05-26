МИД Израиля осудил перезахоронение главы ОУН Мельника в Украине
Израиль осудил перезахоронение в Украине лидера ОУН Андрея Мельника.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Израиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Реакция Израиля
"Мы выражаем сожаление по поводу решения провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Нельзя игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что главу ОУН Мельника и его жену перезахоронили на военном кладбище.
Топ комментарии
більшого зла ніж більшовики не існувало в природі
Правительство Израиля, не евреи, а именно правительство Израиля, Ваше сожаление высказывание на бессмертном полке в маскве. Чтоб Украина не похоронила его на кладбище в 10 метрах от вашего героя в Умани.
Сожалетели х#ровы.
Україна сама вирішить що робити, лайно патлате.
Краще злочинців перестаньте переховувати та покривати