МИД Израиля осудил перезахоронение главы ОУН Мельника в Украине

Израиль осудил перезахоронение в Украине лидера ОУН Андрея Мельника.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Израиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Реакция Израиля

"Мы выражаем сожаление по поводу решения провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Нельзя игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что главу ОУН Мельника и его жену перезахоронили на военном кладбище.

