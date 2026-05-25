Украина готовит перезахоронение основателя ОУН Коновальца, разрешение уже получено, - ОП

Евгений Коновалец

Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрельцов и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Украина получила разрешение на перезахоронение Коновальца

"Следующим будет Евгений Коновалец, он похоронен в Роттердаме. У нас уже есть разрешение, мы готовимся и проведем церемонию перезахоронения в ближайшее время", - сказала Верещук после церемонии перезахоронения главы Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) в понедельник.

В планах - возвращение выдающихся деятелей разных эпох

Кроме того, она добавила, что речь идет не только о возвращении деятелей 20 века, но и различных исторических периодов, в частности Княжеской и Казацкой эпох.

На вопрос, будут ли выдающиеся личности, которых перезахоронят на НВМК, в будущем повторно перезахоронены в Национальном пантеоне, она отметила, что сейчас в планах принятие закона о Пантеоне, который и определит рамки будущих действий: кто там может быть похоронен, после какого периода.

Верещук отметила, что постановлениями Кабинета министров будут приниматься решения относительно каждого отдельного деятеля.

В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алфьоров добавил, что в настоящее время ведется работа относительно сотен выдающихся деятелей.

Перезахоронение Степана Бандеры

В то же время спикеры уклонились от ответа, планируется ли перезахоронение Степана Бандеры.

Все на що здатен Зеля займатися кладовищами
25.05.2026 11:33 Ответить
За словами Кулеби цвинтарі нас обʼєднують.
25.05.2026 11:41 Ответить
Коновалець згідно з мемуаристикою, захищав Київ від росіян зимою 1918 року, ім'я варте, щоб його не забувати.
25.05.2026 11:37 Ответить
БЛ!!!!!!!!!!

У нас півкраїни населення зникло - ЩО РОБИТИ??? ПРАВИЛЬНО - перепоховання яке могло почекати ще років 20-30
25.05.2026 11:40 Ответить
Ти дбл. Чому русня знищує нашу ідентичність? Бо це будуть манкурти без роду без племені.
25.05.2026 12:12 Ответить
Перепоховання потрібно робити ПІСЛЯ завершення цієї війни.
Ху@ло не пошкодує ракет для знищення могили Коновальця.
Мафія мародерів зеленських-міндічів краще б менше обкрадала українців і ЗСУ, а не підставляла прах українських героїв під рашистські ракети.
25.05.2026 12:42 Ответить
оооо....
ось воно де.
заступниця іра, непотопляєма.
цікаво, андрєй займав купу посад в купі комітетах.
андрєя зняли?
а, хто замість нього?
кіріл, сожитєль гогіашвілі?
25.05.2026 11:42 Ответить
Свої брудні справи з міндічами, цукерманами, шефірами, єрмаками, голобородьками вирішили прикрити перепохованням наших героїв. А ви бариги і мародери спроможні забезпечити їх спокій і українській землі? Мільйони виїхали за ваших помиллок і дій на користь ворога, спочивав собі прах Мельника і Коновальця, та ні ця бидлота вирішила прикритися їх славою.
25.05.2026 11:49 Ответить
Дозволили проросійському сн таку акцію?
А де гарантія,що не попаде до рук бсф,тим більше ,в час війни,чому мовчать націоналістичні кола?
25.05.2026 11:49 Ответить
Цікаво хто порадив Зелі займатися саме цім у наш час ?

25.05.2026 11:50 Ответить
йбане, тупе зебидло. не має більш чим зайнятись.
25.05.2026 11:55 Ответить
для дешевого актора є сенс, бо якщо про нього не будуть писати ЗМІ це фіаско
25.05.2026 12:12 Ответить
Кацапчуків дуже нервує, що Українські Герої повернуться додому. Вже і тут приліпили клована...
25.05.2026 12:17 Ответить
У вишиватників не вистачає мізків зрозуміти, що земафія не захистить могили українських героїв від рашистських Калібрів і Кинджалів.
25.05.2026 12:45 Ответить
Я за перепоховання, але не на часі. Боюсь що кацапсіни не пожаліють балістику по меморіалу. Дім-музей Шухевича у Львові тому приклад.
25.05.2026 12:38 Ответить
Найбільший парадокс і найбільше чудо це те, що війну з рашею і перепоховання Українських Героїв розпочали зовсім не Українські буржуазні націоналісти, а прєдставітєлі руского міра в Україні Зе і єво *******...
25.05.2026 12:42 Ответить
Ніяке це не чудо. Це чергова піар акція банди з іноземними паспортами, яким плювати на українців і наших героїв.
25.05.2026 12:48 Ответить
 
 