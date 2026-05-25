Украина готовит перезахоронение основателя ОУН Коновальца, разрешение уже получено, - ОП

Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрельцов и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Украина получила разрешение на перезахоронение Коновальца

"Следующим будет Евгений Коновалец, он похоронен в Роттердаме. У нас уже есть разрешение, мы готовимся и проведем церемонию перезахоронения в ближайшее время", - сказала Верещук после церемонии перезахоронения главы Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) в понедельник.

В планах - возвращение выдающихся деятелей разных эпох

Кроме того, она добавила, что речь идет не только о возвращении деятелей 20 века, но и различных исторических периодов, в частности Княжеской и Казацкой эпох.

На вопрос, будут ли выдающиеся личности, которых перезахоронят на НВМК, в будущем повторно перезахоронены в Национальном пантеоне, она отметила, что сейчас в планах принятие закона о Пантеоне, который и определит рамки будущих действий: кто там может быть похоронен, после какого периода.

Верещук отметила, что постановлениями Кабинета министров будут приниматься решения относительно каждого отдельного деятеля.

В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алфьоров добавил, что в настоящее время ведется работа относительно сотен выдающихся деятелей.

Перезахоронение Степана Бандеры

В то же время спикеры уклонились от ответа, планируется ли перезахоронение Степана Бандеры.