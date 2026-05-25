Украина готовит перезахоронение основателя ОУН Коновальца, разрешение уже получено, - ОП
Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрельцов и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который в настоящее время похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Украина получила разрешение на перезахоронение Коновальца
"Следующим будет Евгений Коновалец, он похоронен в Роттердаме. У нас уже есть разрешение, мы готовимся и проведем церемонию перезахоронения в ближайшее время", - сказала Верещук после церемонии перезахоронения главы Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) в понедельник.
В планах - возвращение выдающихся деятелей разных эпох
Кроме того, она добавила, что речь идет не только о возвращении деятелей 20 века, но и различных исторических периодов, в частности Княжеской и Казацкой эпох.
На вопрос, будут ли выдающиеся личности, которых перезахоронят на НВМК, в будущем повторно перезахоронены в Национальном пантеоне, она отметила, что сейчас в планах принятие закона о Пантеоне, который и определит рамки будущих действий: кто там может быть похоронен, после какого периода.
Верещук отметила, что постановлениями Кабинета министров будут приниматься решения относительно каждого отдельного деятеля.
В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алфьоров добавил, что в настоящее время ведется работа относительно сотен выдающихся деятелей.
Перезахоронение Степана Бандеры
В то же время спикеры уклонились от ответа, планируется ли перезахоронение Степана Бандеры.
У нас півкраїни населення зникло - ЩО РОБИТИ??? ПРАВИЛЬНО - перепоховання яке могло почекати ще років 20-30
Ху@ло не пошкодує ракет для знищення могили Коновальця.
Мафія мародерів зеленських-міндічів краще б менше обкрадала українців і ЗСУ, а не підставляла прах українських героїв під рашистські ракети.
А де гарантія,що не попаде до рук бсф,тим більше ,в час війни,чому мовчать націоналістичні кола?
буржуазнінаціоналісти, а прєдставітєлі руского міра в Україні Зе і єво *******...