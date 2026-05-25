Україна готує перепоховання засновника ОУН Коновальця, вже є дозвіл, - ОП

Євген Коновалець

Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Україна отримала дозвіл на перепоховання Коновальця

"Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Роттердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом", - сказала Верещук після церемонії перепоховання голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) в понеділок.

У планах - повернення видатних діячів різних епох

Крім того, вона додала, що мова йде не лише про повернення діячів 20 ст., але різних історичних періодів, зокрема Княжої і Козацької доби.

На запитання, чи будуть видатні особи, яких перепоховуватимуть на НВМК, в майбутньому повторно перепоховані на Національному пантеоні, вона зазначила, що наразі в планах прийняття закону про Пантеон, який і визначить рамки майбутніх дій: хто там може бути похований, після якого періоду.

Верещук зазначила, що постановами Кабінету міністрів будуть прийматися рішення по кожному окремому діячу.

Своєю чергою голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров додав, що наразі ведуться роботи по сотні видатних діячів.

Перепоховання Степана Бандери

Водночас спікери ухилилися від відповіді, чи планується перепоховання Степана Бандери.

+13
Все на що здатен Зеля займатися кладовищами
показати весь коментар
25.05.2026 11:33 Відповісти
+8
Коновалець згідно з мемуаристикою, захищав Київ від росіян зимою 1918 року, ім'я варте, щоб його не забувати.
показати весь коментар
25.05.2026 11:37 Відповісти
+8
БЛ!!!!!!!!!!

У нас півкраїни населення зникло - ЩО РОБИТИ??? ПРАВИЛЬНО - перепоховання яке могло почекати ще років 20-30
показати весь коментар
25.05.2026 11:40 Відповісти
За словами Кулеби цвинтарі нас обʼєднують.
показати весь коментар
25.05.2026 11:41 Відповісти
Возвращать наших мёртвых Героев ему оказалось проще, чем живых Миндичей.
показати весь коментар
25.05.2026 13:28 Відповісти
Ти дбл. Чому русня знищує нашу ідентичність? Бо це будуть манкурти без роду без племені.
показати весь коментар
25.05.2026 12:12 Відповісти
Перепоховання потрібно робити ПІСЛЯ завершення цієї війни.
Ху@ло не пошкодує ракет для знищення могили Коновальця.
Мафія мародерів зеленських-міндічів краще б менше обкрадала українців і ЗСУ, а не підставляла прах українських героїв під рашистські ракети.
показати весь коментар
25.05.2026 12:42 Відповісти
Я теж такої думки, що перепоховання героїв України, зелена команда робить тільки для того, щоб їх останки та могили знищили або ракетні обстріли русні, або вандали-інородці. Нема могил- немає пам'яті людьської!
показати весь коментар
25.05.2026 13:16 Відповісти
Ну так тепер у русні зʼявляється шанс знищити те, до чого вони майже вік як не могли дотягнутися. Вони почекають поки зєлупа перепоховає всіх наших легенд, а потім перепашуть Меморіал десятком фугасних кинджалів. Чи вони не займалися подібними речами? Ось позавчора був крайній приклад, по музеях
показати весь коментар
25.05.2026 13:04 Відповісти
оооо....
ось воно де.
заступниця іра, непотопляєма.
цікаво, андрєй займав купу посад в купі комітетах.
андрєя зняли?
а, хто замість нього?
кіріл, сожитєль гогіашвілі?
показати весь коментар
25.05.2026 11:42 Відповісти
Свої брудні справи з міндічами, цукерманами, шефірами, єрмаками, голобородьками вирішили прикрити перепохованням наших героїв. А ви бариги і мародери спроможні забезпечити їх спокій і українській землі? Мільйони виїхали за ваших помиллок і дій на користь ворога, спочивав собі прах Мельника і Коновальця, та ні ця бидлота вирішила прикритися їх славою.
показати весь коментар
25.05.2026 11:49 Відповісти
Дозволили проросійському сн таку акцію?
А де гарантія,що не попаде до рук бсф,тим більше ,в час війни,чому мовчать націоналістичні кола?
показати весь коментар
25.05.2026 11:49 Відповісти
Цікаво хто порадив Зелі займатися саме цім у наш час ?

показати весь коментар
25.05.2026 11:50 Відповісти
та структура, яка і вбила.
показати весь коментар
25.05.2026 12:58 Відповісти
Мабудь ота гадалка по фен шую!
показати весь коментар
25.05.2026 13:18 Відповісти
йбане, тупе зебидло. не має більш чим зайнятись.
показати весь коментар
25.05.2026 11:55 Відповісти
для дешевого актора є сенс, бо якщо про нього не будуть писати ЗМІ це фіаско
показати весь коментар
25.05.2026 12:12 Відповісти
Кацапчуків дуже нервує, що Українські Герої повернуться додому. Вже і тут приліпили клована...
показати весь коментар
25.05.2026 12:17 Відповісти
У вишиватників не вистачає мізків зрозуміти, що земафія не захистить могили українських героїв від рашистських Калібрів і Кинджалів.
показати весь коментар
25.05.2026 12:45 Відповісти
Я за перепоховання, але не на часі. Боюсь що кацапсіни не пожаліють балістику по меморіалу. Дім-музей Шухевича у Львові тому приклад.
показати весь коментар
25.05.2026 12:38 Відповісти
Найбільший парадокс і найбільше чудо це те, що війну з рашею і перепоховання Українських Героїв розпочали зовсім не Українські буржуазні націоналісти, а прєдставітєлі руского міра в Україні Зе і єво *******...
показати весь коментар
25.05.2026 12:42 Відповісти
Ніяке це не чудо. Це чергова піар акція банди з іноземними паспортами, яким плювати на українців і наших героїв.
показати весь коментар
25.05.2026 12:48 Відповісти
Ясна справа, що плювали. Але який поворот долі. Доля заставила шанувати і давніх націоналістів (як Мельник чи Коновалець), так і нинішніх (як Ющенко). Той що говорив про сеньйора помідора Голодомора, вклоняється ОУН УПА. Ще й увійде у сонм Героїв Українського Народу.
показати весь коментар
25.05.2026 12:54 Відповісти
Кривляння блазня, поклони ОУН УПА це тільки акторська гра.
Така ж сама, як і його президент Голобородько в кіно, голий-босий і на велосипеді.
показати весь коментар
25.05.2026 13:00 Відповісти
Тільки мене починає трясти, коли зелені торкаються таких постатей?
показати весь коментар
25.05.2026 12:52 Відповісти
Яка іронія - коли Зюзя вряди годи робить хоч щось хороше для нашої держави та ідентичності - Сашки поливають його брудом так само як він колись смердів своїм брудним ротом про синьйора-Голодомора і кажуть що це не на часі так само як він гундів про какую разніцу.
показати весь коментар
25.05.2026 13:03 Відповісти
 
 