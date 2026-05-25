Україна готує перепоховання засновника ОУН Коновальця, вже є дозвіл, - ОП

Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого керівника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який нині похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі (Нідерланди).

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Роттердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом", - сказала Верещук після церемонії перепоховання голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) в понеділок.

У планах - повернення видатних діячів різних епох

Крім того, вона додала, що мова йде не лише про повернення діячів 20 ст., але різних історичних періодів, зокрема Княжої і Козацької доби.

На запитання, чи будуть видатні особи, яких перепоховуватимуть на НВМК, в майбутньому повторно перепоховані на Національному пантеоні, вона зазначила, що наразі в планах прийняття закону про Пантеон, який і визначить рамки майбутніх дій: хто там може бути похований, після якого періоду.

Верещук зазначила, що постановами Кабінету міністрів будуть прийматися рішення по кожному окремому діячу.

Своєю чергою голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров додав, що наразі ведуться роботи по сотні видатних діячів.

Перепоховання Степана Бандери

Водночас спікери ухилилися від відповіді, чи планується перепоховання Степана Бандери.