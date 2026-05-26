МЗС Ізраїлю засудило перепоховання голови ОУН Мельника в Україні

Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Реакція Ізраїлю

"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Не можна ігнорувати історичну правду та пам'ять про жертв, вбитих нацистами та їхніми поплічниками", - йдеться у повідоменні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на військовому кладовищі.

