МЗС Ізраїлю засудило перепоховання голови ОУН Мельника в Україні
Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника.
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Реакція Ізраїлю
"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Не можна ігнорувати історичну правду та пам'ять про жертв, вбитих нацистами та їхніми поплічниками", - йдеться у повідоменні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на військовому кладовищі.
Сергій Заліщук
26.05.2026 13:38
Tema9
26.05.2026 13:40
Харьков Сумской
26.05.2026 13:39
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тавро «колабораціонізму»: Російська історіографія та державні медіа традиційно використовують ім'я Мельника (поруч із Бандерою) для демонізації українського визвольного руху. Російська пропаганда класифікує «мельниківців» виключно як «фашистських пособників», повністю ігноруючи факти того, що сам Мельник був заарештований гестапо та утримувався в німецькому концтаборі Заксенгаузен.Реакція на перепоховання: Прах полковника Андрія Мельника та його дружини Софії перепоховали в Україні (на території Національного військового меморіального кладовища). Подібні події вшанування українських національних героїв на державному рівні завжди викликають у Москви істерику, чергові звинувачення у "нацизмі" та спроби дискредитувати Україну на міжнародній арені. [https://suspilne.media/1315040-ostanki-lidera-oun-melnika-ta-jogo-druzini-perepohovali-na-nvmk/ 1, https://www.instagram.com/reel/DYxFZB7sjZM/ 2]
більшого зла ніж більшовики не існувало в природі
Правительство Израиля, не евреи, а именно правительство Израиля, Ваше сожаление высказывание на бессмертном полке в маскве. Чтоб Украина не похоронила его на кладбище в 10 метрах от вашего героя в Умани.
Сожалетели х#ровы.
Зате до діячів Українського Визвольного Руху -- постійні претензії!
Україна сама вирішить що робити, лайно патлате.
Краще злочинців перестаньте переховувати та покривати
Розстріляли у потилицю, виморили голодом, замучили у концентраційних таборах...
Чи "ето другоє"?