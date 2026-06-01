Годовщина операции "Павутина": Зеленский наградил засекреченных разработчиков удара СБУ

1 июня 2026 года президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами людей, благодаря которым год назад состоялась историческая операция Службы безопасности Украины под кодовым названием "Павутина".

Об этом глава государства заявил в соцсетях.

Награждение бойцов

Зеленский подчеркнул, что имена награжденных пока не могут быть обнародованы из соображений безопасности, поскольку детали разгрома российской авиации до сих пор остаются под грифом "секретно".

"Сегодня наградил государственными наградами Украины людей, без которых не состоялась бы "Павутина". Называть их не имеем права – все абсолютно секретно до сих пор и еще долго будет. Это уже историческая операция Службы безопасности Украины, которая тщательно готовилась и именно в этот день год назад вышла на завершающий этап, а именно – поражение российской военной техники", – написал Зеленский.

Президент напомнил, что именно 1 июня прошлого года украинская дальнобойность достигла невиданных ранее масштабов, нанеся справедливый удар по стратегической авиации врага, которая ежедневно терроризирует мирные города Украины.

По результатам операции "Павутина" был уничтожен или, по меньшей мере, поврежден 41 самолет РФ. Глава государства отметил, что этот асимметричный шаг продемонстрировал технологическое превосходство Украины: еще никогда в истории Россия не теряла столько дорогой авиатехники из-за атак несравненно более дешевых беспилотников-камикадзе.

"Украина в очередной раз доказала, что умеет действовать асимметрично, защищается активно и по-настоящему креативно, и что у России нет шансов преодолеть украинскую смелость. Украина всегда будет на шаг впереди – в технологичности, в храбрости... Спасибо всем нашим воинам за меткость! Спасибо СБУ за дальновидное лидерство!" — резюмировал Зеленский в годовщину успешной атаки.

Он также добавил, что пока Кремль пытается затягивать и расширять войну, украинцы будут продолжать ежедневно применять "дальнобойные санкции" и находить ответы, которые гарантированно уничтожат военный потенциал оккупантов.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Удалось поразить 41 российский самолет — среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации противника, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка об операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, был поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

