УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15155 відвідувачів онлайн
Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
1 132 18

Річниця операції "Павутина": Зеленський нагородив засекречених розробників удару СБУ

Наслідки операції СБУ Павутина: РФ досі не може відновити потенціал

Президент Володимир Зеленський 1 червня 2026 року відзначив державними нагородами людей, завдяки яким рік тому відбулася історична далекобійна операція Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина". 

Про це глава держави заявив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагородження бійців

Зеленський наголосив, що імена нагороджених наразі не можуть бути оприлюднені з міркувань безпеки, оскільки деталі розгрому російської авіації досі залишаються під грифом "секретно".

"Сьогодні відзначив державними нагородами України людей, без яких би не відбулась "Павутина". Називати їх не маємо права – все абсолютно таємно досі та ще довго буде. Це вже історична операція Служби безпеки України, яка ретельно готувалась і саме в цей день рік тому вийшла на завершальний етап, а саме – ураження російської військової техніки", - написав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Річниця спецоперації "Павутина": як СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації РФ. ВIДЕО

Президент нагадав, що саме 1 червня минулого року українська далекобійність сягнула небачених раніше масштабів, завдавши справедливого удару по стратегічній авіації ворога, яка щодня тероризує мирні міста України.

За результатами операції "Павутина" було знищено або щонайменше пошкоджено 41 літак РФ. Глава держави зауважив, що цей асиметричний крок продемонстрував технологічну перевагу України: ще ніколи в історії Росія не втрачала стільки дорогої авіатехніки через атаки незрівнянно дешевших безпілотників-камікадзе.

"Україна вкотре довела, що вміє діяти асиметрично, обороняється активно та справді креативно й що Росія не має шансу здолати українську сміливість. Україна завжди буде на крок попереду – у технологічності, у хоробрості... Дякую всім нашим воїнам за влучність! Дякую СБУ за далекобійне лідерство!" - резюмував Зеленський у річницю успішної атаки.

Він також додав, що доки Кремль намагається затягувати та розширювати війну, українці продовжуватимуть щодня застосовувати "далекобійні санкції" і знаходитимуть відповіді, які гарантовано знищуватимуть військовий потенціал окупантів.

Читайте також: РФ досі не може відновити потенціал стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина", - джерело

Спецоперація СБУ "Павутина"

  • 1 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
  • Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
  • Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
  • Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
  • 3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
  • Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте також: Нацбанк випустив нову пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ "Павутина". ФОТО

Автор: 

авіація (4284) Зеленський Володимир (27895) нагорода (1362) СБУ (13916)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
І обов'язково ж знайдеться нижче якесь падло, що в ту "Павутину" плюне.
Русня щось подібне хоч раз у нас/деінде робила?
Так, щоб по стратегічній зброї дешевими засобами ураження просто з-під носу?
показати весь коментар
01.06.2026 18:12 Відповісти
+3
оперативно
показати весь коментар
01.06.2026 18:11 Відповісти
+2
Навіщо про це трезвонить на весь світ !
показати весь коментар
01.06.2026 18:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оперативно
показати весь коментар
01.06.2026 18:11 Відповісти
Навіщо про це трезвонить на весь світ !
показати весь коментар
01.06.2026 18:26 Відповісти
fail safe
показати весь коментар
01.06.2026 18:12 Відповісти
І обов'язково ж знайдеться нижче якесь падло, що в ту "Павутину" плюне.
Русня щось подібне хоч раз у нас/деінде робила?
Так, щоб по стратегічній зброї дешевими засобами ураження просто з-під носу?
показати весь коментар
01.06.2026 18:12 Відповісти
підари вміють тіко гамнєшніком по мирних гаражах та балістикою по мирних багатоповерхівках
на інше підари не здатні
показати весь коментар
01.06.2026 18:17 Відповісти
Це була видатна операція, глибоко продумана і блискуче здійснена. Такого нищівного синхронного удару по розсередженим по віддаленим авіабазам літакам стратегічної авіації ворога ніхто в світі ніколи не наносив. Уразити, малими дронами, як повідомляють ЗМІ, вдалося 41 ворожий літак на суму близько 7 млрд. доларів США. І не тільки уразити, а ще й задокументувати результати на відео. Подяка і повага всім співробітникам, хто особисто приймав участь і зробив успішною спецоперацію "Павутиння"! Ми пишаємось цим видатним успіхом. Ізраїль пишається операцією "Пейджер" (назва умовна), а Україна - спецоперацією "Павутиння", яка назавжди увійшла у національну військову історію України.
показати весь коментар
01.06.2026 19:19 Відповісти
відредагували, свої претензії знімаю.
показати весь коментар
01.06.2026 18:16 Відповісти
певно малися на увазі специ-аналітики, бо технарів ще торік відзначили
показати весь коментар
01.06.2026 18:16 Відповісти
.... І, заодне, злив всі дані про них *****.
показати весь коментар
01.06.2026 18:16 Відповісти
Малюка теж нагородив, чи заборонив навіть згадувати про нього?
показати весь коментар
01.06.2026 18:18 Відповісти
Полковника СБУ Івана Воронича, який розробляв операцію Павутина, вбитого рашистами в Києві, преЗедент нагородив?
Чи є більш гідні, типу кнура Пікалова з "кварталу"?
показати весь коментар
01.06.2026 19:15 Відповісти
а під шумок таємності ще будуть нагороджені Лисий, Пікалов, Міндіч і інша зелена шобла.
показати весь коментар
01.06.2026 19:26 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
01.06.2026 20:04 Відповісти
Якщо ще раніше не нагороджені))
показати весь коментар
01.06.2026 20:39 Відповісти
Якщо ще раніше не нагороджені))
показати весь коментар
01.06.2026 20:40 Відповісти
скотина теперь рассекретила спецов
показати весь коментар
01.06.2026 19:33 Відповісти
 
 