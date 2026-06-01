Річниця операції "Павутина": Зеленський нагородив засекречених розробників удару СБУ

Президент Володимир Зеленський 1 червня 2026 року відзначив державними нагородами людей, завдяки яким рік тому відбулася історична далекобійна операція Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина".

Про це глава держави заявив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагородження бійців

Зеленський наголосив, що імена нагороджених наразі не можуть бути оприлюднені з міркувань безпеки, оскільки деталі розгрому російської авіації досі залишаються під грифом "секретно".

"Сьогодні відзначив державними нагородами України людей, без яких би не відбулась "Павутина". Називати їх не маємо права – все абсолютно таємно досі та ще довго буде. Це вже історична операція Служби безпеки України, яка ретельно готувалась і саме в цей день рік тому вийшла на завершальний етап, а саме – ураження російської військової техніки", - написав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Річниця спецоперації "Павутина": як СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації РФ. ВIДЕО

Президент нагадав, що саме 1 червня минулого року українська далекобійність сягнула небачених раніше масштабів, завдавши справедливого удару по стратегічній авіації ворога, яка щодня тероризує мирні міста України.

За результатами операції "Павутина" було знищено або щонайменше пошкоджено 41 літак РФ. Глава держави зауважив, що цей асиметричний крок продемонстрував технологічну перевагу України: ще ніколи в історії Росія не втрачала стільки дорогої авіатехніки через атаки незрівнянно дешевших безпілотників-камікадзе.

"Україна вкотре довела, що вміє діяти асиметрично, обороняється активно та справді креативно й що Росія не має шансу здолати українську сміливість. Україна завжди буде на крок попереду – у технологічності, у хоробрості... Дякую всім нашим воїнам за влучність! Дякую СБУ за далекобійне лідерство!" - резюмував Зеленський у річницю успішної атаки.

Він також додав, що доки Кремль намагається затягувати та розширювати війну, українці продовжуватимуть щодня застосовувати "далекобійні санкції" і знаходитимуть відповіді, які гарантовано знищуватимуть військовий потенціал окупантів.

Читайте також: РФ досі не може відновити потенціал стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина", - джерело

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте також: Нацбанк випустив нову пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ "Павутина". ФОТО