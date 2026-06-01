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Новини Відео Операція СБУ Павутина
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Річниця спецоперації "Павутина": як СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації РФ. ВIДЕО

1 червня 2025 року - історична дата, коли СБУ провела спецоперацію "Павутина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, світ був вражений рівнем української майстерності, а окупанти зрозуміли: навіть глибокий тил рф більше не є недосяжним. Це був не просто удар по ворогу, а унікальна за своєю складністю операція, яка вже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва.

В СБУ зазначили, що операція здійснювалась за дорученням президента Володимира Зеленського та під безпосереднім керівництвом генерал-лейтенанта Василя Малюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ досі не може відновити потенціал стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина", - джерело

Підготовка

Спецоперація "Павутина" готувалась понад півтора року - в умовах повної таємності та максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в РФ вибудовували десятиліттями.

У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах рф: "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

У результаті уражено 41 літак, серед яких - Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Сума завданих збитків перевищує 7 млрд доларів.

Знищено частину "ядерної тріади" 

Особливої ваги "Павутині" надав той факт, що СБУ знищила частину "ядерної тріади" РФ. Саме нею кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ.

Деталі однієї з найяскравіших та найрезультативніших спецоперацій сучасної війни дивіться у відео.

Читайте: СБУ та НБУ презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації "Павутина". ФОТОрепортаж

Спецоперація СБУ "Павутина"

  • 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
  • Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
  • Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
  • Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
  • 3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
  • Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Також читайте: Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила логістичну компанію у Челябінську, - Малюк

Автор: 

літак (3101) СБУ (13927) знищення (10276) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+14
По суті, ми виконали, частково, завдання, яке стояло перед усім блоком НАТО, на протязі ДЕСЯТИЛІТЬ!!! Не будучи ядерною державою...
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01.06.2026 10:13 Відповісти
+12
нада павтаріть
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01.06.2026 09:53 Відповісти
+11
А потім оманська гнида зняла Малюка і спецоперації подібного масштабу закінчилися
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01.06.2026 09:58 Відповісти
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нада павтаріть
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01.06.2026 09:53 Відповісти
По суті, ми виконали, частково, завдання, яке стояло перед усім блоком НАТО, на протязі ДЕСЯТИЛІТЬ!!! Не будучи ядерною державою...
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01.06.2026 10:13 Відповісти
павутина, фламінго, трембіта - довгий нептун
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01.06.2026 09:55 Відповісти
Річниця спецоперації "Павутина": як СБУ ************ 41 літак стратегічної авіації кацапособак . Джерело: https://censor.net/ua/v4006041
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01.06.2026 22:07 Відповісти
А можна на біс?
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01.06.2026 09:58 Відповісти
А потім оманська гнида зняла Малюка і спецоперації подібного масштабу закінчилися
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01.06.2026 09:58 Відповісти
Причому тут Зєля? У всьому винна гадалка фен-шуй.
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01.06.2026 10:04 Відповісти
І саме тому так званий президент не призначає голову СБУ є лише в.о.
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01.06.2026 10:02 Відповісти
так були часи....а зараз по мацкве тільки двушечки...
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01.06.2026 10:09 Відповісти
Як то кажуть, треба повторити.
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01.06.2026 10:30 Відповісти
Вперше в історії стратегічна авіація знищена на землі! Тепер кацапи змушені після спорядження ракетами в Енгельсі тікати на Українку. А поті звідти виходити на пускові рубежу над Каспієм. І то гарно, чим далі літають, тим менший ресурс лаптєльотів залишається. А нових то зробити не можуть. Так тріада плавно переходить в діаду.
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01.06.2026 11:53 Відповісти
ще національне свято оголосіть... Це буденна робота військових, так само як пекаря, щодня годуючого хлібом тисячі людей. І пекарі до речі свою роботу роблять краще
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01.06.2026 12:13 Відповісти
буденна робота це в тебе - серти ротом в Інтернеті.
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01.06.2026 13:46 Відповісти
Може, покажете таку ж за масштабом і зухвалістю "буденну бойову (не інформаційну) роботу" русні на нашій території, або на території якихось інших держав?
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01.06.2026 16:08 Відповісти
 
 