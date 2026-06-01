Річниця спецоперації "Павутина": як СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації РФ. ВIДЕО

1 червня 2025 року - історична дата, коли СБУ провела спецоперацію "Павутина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, світ був вражений рівнем української майстерності, а окупанти зрозуміли: навіть глибокий тил рф більше не є недосяжним. Це був не просто удар по ворогу, а унікальна за своєю складністю операція, яка вже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва.

В СБУ зазначили, що операція здійснювалась за дорученням президента Володимира Зеленського та під безпосереднім керівництвом генерал-лейтенанта Василя Малюка.

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Підготовка

Спецоперація "Павутина" готувалась понад півтора року - в умовах повної таємності та максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в РФ вибудовували десятиліттями.

У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах рф: "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".



У результаті уражено 41 літак, серед яких - Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Сума завданих збитків перевищує 7 млрд доларів.

Знищено частину "ядерної тріади"

Особливої ваги "Павутині" надав той факт, що СБУ знищила частину "ядерної тріади" РФ. Саме нею кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ.



Деталі однієї з найяскравіших та найрезультативніших спецоперацій сучасної війни дивіться у відео.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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