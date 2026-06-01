Годовщина спецоперации "Паутина": как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ

1 июня 2025 года - историческая дата, когда СБУ провела спецоперацию "Паутина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, мир был поражен уровнем украинского мастерства, а оккупанты поняли: даже глубокий тыл РФ больше не является недосягаемым. Это был не просто удар по врагу, а уникальная по своей сложности операция, которая уже вошла в учебники современного военного искусства.

В СБУ отметили, что операция осуществлялась по поручению президента Владимира Зеленского и под непосредственным руководством генерал-лейтенанта Василия Малюка.

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Подготовка

Спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет - в условиях полной секретности и максимальной конспирации. Ее целью было не только нанести масштабные потери, но и разрушить иллюзию безопасности, которую в РФ выстраивали десятилетиями.

В определенный момент 117 FPV-дронов одновременно атаковали стратегическую авиацию противника на четырех военных аэродромах РФ: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".



В результате поражено 41 самолет, среди которых - Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50. Сумма нанесенного ущерба превышает 7 млрд долларов.

Уничтожена часть "ядерной триады"

Особое значение "Паутине" придал тот факт, что СБУ уничтожила часть "ядерной триады" РФ. Именно ею Кремль годами запугивал и шантажировал весь цивилизованный мир.



Детали одной из самых ярких и результативных спецопераций современной войны смотрите в видео.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Удалось поразить 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации противника, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка об операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, было поражено 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

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