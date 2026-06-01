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Новости Видео Операция СБУ Павутина
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Годовщина спецоперации "Паутина": как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ

1 июня 2025 года - историческая дата, когда СБУ провела спецоперацию "Паутина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, мир был поражен уровнем украинского мастерства, а оккупанты поняли: даже глубокий тыл РФ больше не является недосягаемым. Это был не просто удар по врагу, а уникальная по своей сложности операция, которая уже вошла в учебники современного военного искусства.

В СБУ отметили, что операция осуществлялась по поручению президента Владимира Зеленского и под непосредственным руководством генерал-лейтенанта Василия Малюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ до сих пор не может восстановить потенциал стратегической авиации после операции СБУ "Паутина", - источник

Подготовка

Спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет - в условиях полной секретности и максимальной конспирации. Ее целью было не только нанести масштабные потери, но и разрушить иллюзию безопасности, которую в РФ выстраивали десятилетиями.

В определенный момент 117 FPV-дронов одновременно атаковали стратегическую авиацию противника на четырех военных аэродромах РФ: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В результате поражено 41 самолет, среди которых - Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50. Сумма нанесенного ущерба превышает 7 млрд долларов.

Уничтожена часть "ядерной триады" 

Особое значение "Паутине" придал тот факт, что СБУ уничтожила часть "ядерной триады" РФ. Именно ею Кремль годами запугивал и шантажировал весь цивилизованный мир.

Детали одной из самых ярких и результативных спецопераций современной войны смотрите в видео.

Читайте: СБУ и НБУ представили памятную монету, посвященную спецоперации "Паутина". ФОТОрепортаж

Спецоперация СБУ "Паутина"

  • 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
  • Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Удалось поразить 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
  • Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации противника, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка об операции "Паутина".
  • 3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, было поражено 41 российский военный самолет.
  • Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Читайте также: Для реализации операции "Паутина" СБУ создала логистическую компанию в Челябинске, - Малюк

Автор: 

самолет (3721) СБУ (20733) уничтожение (9960) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+14
По суті, ми виконали, частково, завдання, яке стояло перед усім блоком НАТО, на протязі ДЕСЯТИЛІТЬ!!! Не будучи ядерною державою...
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01.06.2026 10:13 Ответить
+12
нада павтаріть
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01.06.2026 09:53 Ответить
+11
А потім оманська гнида зняла Малюка і спецоперації подібного масштабу закінчилися
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01.06.2026 09:58 Ответить
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нада павтаріть
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01.06.2026 09:53 Ответить
По суті, ми виконали, частково, завдання, яке стояло перед усім блоком НАТО, на протязі ДЕСЯТИЛІТЬ!!! Не будучи ядерною державою...
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01.06.2026 10:13 Ответить
павутина, фламінго, трембіта - довгий нептун
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01.06.2026 09:55 Ответить
Річниця спецоперації "Павутина": як СБУ ************ 41 літак стратегічної авіації кацапособак . Джерело: https://censor.net/ua/v4006041
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01.06.2026 22:07 Ответить
А можна на біс?
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01.06.2026 09:58 Ответить
А потім оманська гнида зняла Малюка і спецоперації подібного масштабу закінчилися
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01.06.2026 09:58 Ответить
Причому тут Зєля? У всьому винна гадалка фен-шуй.
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01.06.2026 10:04 Ответить
І саме тому так званий президент не призначає голову СБУ є лише в.о.
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01.06.2026 10:02 Ответить
так були часи....а зараз по мацкве тільки двушечки...
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01.06.2026 10:09 Ответить
Як то кажуть, треба повторити.
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01.06.2026 10:30 Ответить
Вперше в історії стратегічна авіація знищена на землі! Тепер кацапи змушені після спорядження ракетами в Енгельсі тікати на Українку. А поті звідти виходити на пускові рубежу над Каспієм. І то гарно, чим далі літають, тим менший ресурс лаптєльотів залишається. А нових то зробити не можуть. Так тріада плавно переходить в діаду.
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01.06.2026 11:53 Ответить
ще національне свято оголосіть... Це буденна робота військових, так само як пекаря, щодня годуючого хлібом тисячі людей. І пекарі до речі свою роботу роблять краще
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01.06.2026 12:13 Ответить
буденна робота це в тебе - серти ротом в Інтернеті.
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01.06.2026 13:46 Ответить
Може, покажете таку ж за масштабом і зухвалістю "буденну бойову (не інформаційну) роботу" русні на нашій території, або на території якихось інших держав?
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01.06.2026 16:08 Ответить
 
 