Вице-спикер польского Сейма Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС из-за названия подразделения ССО

В Польше ультраправые призвали заблокировать вступление Украины в ЕС из-за подразделения "Героев УПА"

В Польше раздались призывы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного названия "имени Героев УПА".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

С таким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма и лидер ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак.

По его мнению, Польша должна заблокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев, по его словам, не откажется от "культа преступников" и не разблокирует все эксгумации жертв Волынской трагедии.

Предложил прекратить финансирование Starlink

Босак заявил, что Варшава должна перейти к более жестким мерам в отношениях с Украиной.

"Если мы хотим оказать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние", – сказал польский политик.

Среди предложенных мер он назвал прекращение оплаты систем Starlink, которыми пользуются украинские военные, а также отказ от механизмов совместного финансирования помощи Украине за счет заимствования средств.

Кроме того, лидер "Конфедерации" заявил, что нынешняя политика польских властей якобы создала ситуацию, когда украинская сторона не учитывает позицию польских политиков.

Поводом для заявлений Босака стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

+9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000731086170&__cft__[0]=AZbdlex7FH2OWSU1y5FHic5MWSrirfUyK6WoL0pR5OwnozikBmJAxqg7FHdJrvuon8YHVvBx6s-Bcj6aflT_hbes1GvpdypD1tLYJOxNj4UiH9A5fvR_npLy6RiDkTsq8emUQXW-_KYSeh9IRbsQ4IF0wPICmHZ7SKZkbIxBlttlzyMDFTZ3is1qev-WuSPwLe3-HxX6aryxSBcDc_rL-mRuMrAL3r8xKvSf8uTGCObfGw&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро Полюхович

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BgTFv44nKpWGsu14N5JcsAJ4wGUeJ2gKQc27quAsBoH9EaZjcnZt5VGWnTeF46S1l&id=100000731086170&__cft__[0]=AZbdlex7FH2OWSU1y5FHic5MWSrirfUyK6WoL0pR5OwnozikBmJAxqg7FHdJrvuon8YHVvBx6s-Bcj6aflT_hbes1GvpdypD1tLYJOxNj4UiH9A5fvR_npLy6RiDkTsq8emUQXW-_KYSeh9IRbsQ4IF0wPICmHZ7SKZkbIxBlttlzyMDFTZ3is1qev-WuSPwLe3-HxX6aryxSBcDc_rL-mRuMrAL3r8xKvSf8uTGCObfGw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·

Свєнтокшиська бригада (пол. Brygada Świętokrzyska; «бригада Святого Хреста») - колабораційна бригада польських Національних збройних сил під час Другої світової війни. Створена з польських ультранаціоналістів. Підтримувала нацистську ідеологію Дмовського та відкрито співпрацювала з німцями Третього Рейху. Була відома антисемітськими закликами і акціями прямої дії.

Підпільна газета «Шанець» у 1943 році писала про справжню мету «Національних збройних сил»:

"Ми переконані, що жоден німець або єврей, жоден українець або литовець не може бути повноправним громадянином майбутньої польської держави. (...) Ми повинні рішуче відкинути безглузду ідею громадянської рівності. (...) Треба повністю позбутися євреїв як чужого, безумовно ворожого і нездатного до асиміляції елемента"

Свєнтокшиська бригада воювала за Третій Рейх у складі армії Гітлера навіть після смерті Гітлера - аж до 5 травня 1945 року...

*****

15 вересня 2017 року Сейм Польщі одноголосно ухвалив рішення відсвяткувати 75-ту річницю «Народових Збройних Сил» (НЗС) і окремо відзначив вшанування Свєнтокшиської бригади.

17 лютого 2018 прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький поклав вінок і запалив свічку на могилах військових Свєнтокшиської бригади.

*******

І ці люди забороняють нам ̷д̷л̷у̷б̷а̷т̷и̷с̷я̷ ̷у̷ ̷н̷о̷с̷і̷ вшановувати УПА, яка боролася проти гітлерівців?

02.06.2026 12:17 Ответить
+9
Ні. В липні 2013 року 148 тридерастів депутатів з ПР та КПУ звернулись з такою пропозицією до сейму Польщі.

На теперішній час діяльність цих партій заборонена у судовому порядку. Ви ще комсомол з піонерією згадайте.
02.06.2026 12:29 Ответить
+8
Инициатива зедрота, с подачи кремлядей.
02.06.2026 12:16 Ответить
Инициатива зедрота, с подачи кремлядей.
02.06.2026 12:16 Ответить
Тристороння угода.
02.06.2026 12:20 Ответить
А що робити з 8 піхотною дівізією польської армії імені Армії Крайової?
02.06.2026 12:30 Ответить
Ну якщо це зараз наша головна проблема, то треба дійсно щось робити. Можливо, що Польща стане ще однією західною Україною.
02.06.2026 12:41 Ответить
Це йому потрібно було, щоб хоч трохи відволікти увагу від міндіча.
02.06.2026 12:29 Ответить
Виконавець завдань прутіна, спокійно сидить в Польщі і гадить в ЄС, поки польські спецСлужби шукають агентів ****** на дорогах та лісних галявинах??!?!
02.06.2026 12:59 Ответить
Тобто культ злочинців Армії Крайової у Польщі - це норма, а культ героїв УПА - це злочин? Польща реально хоче нав'язати нам своє викривлене бачення історії?
02.06.2026 12:16 Ответить
Ви про що , взагалі ...?
В 2013 більше 200 депутатів ВРУ офіційно звернулось до Польщі з проханням жорстко засуджувати діяльність ОУН та Бандери ! Забули ?
02.06.2026 12:20 Ответить
Ні. В липні 2013 року 148 тридерастів депутатів з ПР та КПУ звернулись з такою пропозицією до сейму Польщі.

На теперішній час діяльність цих партій заборонена у судовому порядку. Ви ще комсомол з піонерією згадайте.
02.06.2026 12:29 Ответить
Можливо 148 , але не це головне - що в результаті ? Через 13 років Україна засудила їх за це ?
Ні . Навпаки - багато з них (наприклад - Яценко , Ларін , Фельдман та ін ..) й досі є депутатами ВРУ .
02.06.2026 12:35 Ответить
Ну то відомі політичні проститутки чоловіки легкої поведінки, які депутатами практично всіх скликань стали заради схематозів. Якщо не засуджені, значить нехило відслюнявлюють кому треба.
02.06.2026 12:43 Ответить
Так ото ж !
Що ми можемо вимагати від поляків , якщо ми навіть тут , серед самих себе , розібратися не можем ?
02.06.2026 12:45 Ответить
Дуже просто. Вимагати від поляків, щоб вони від нас нічого не вимагали. А свою історію перечитали. Бо шибко гонорові.
02.06.2026 12:57 Ответить
звісно що хоче. Непокаране зло завжди повертається. Пшеки кожен раз захоплювали чужі землі - нас, білорусів, литовців, чехів - а потім корчили з себе жертву коли з ними робили те саме ще сильніші німці та москалі. Все 20-е століття нічого цих клоунів так і не навчило бо світ за цей час так і не вказав їм (як і москалям) на їх злочини.
02.06.2026 12:21 Ответить
Так, вони сцикливо ************ це, користуючим становищем України
02.06.2026 12:24 Ответить
так, бо це прояв імперських амбіцій Польщі. Питання в тому, як буде реагувати наш уряд (бордель з ліжками) та Президент (неназваний "Вова" з Династії)
02.06.2026 12:28 Ответить
Польща ніколи не була імперією. Князівство, королівство, Річ Посполита. Жодних самостійних досягнень протягом 20 століття. Двічі втрачала державність. Економічним успіхом наприкінці 20 століття Польща повністю зобовязана іноземному фінансуванню завдяки Папі римському. В Польщу влили під час холодної війни близько трильйона баксів. В Україну ніхто нічого не вливав. Нас тільки грабували всі кому не лінь. І продовжують це робити з блужливими посмішками на сороміцьких пиках з виразом "стурбованості". То ж врешті треба більше покладатися та розраховувати на власні сили, мождивості і ресурси. І головне!!! - вбивати корупціонерів як ворогів народу!
02.06.2026 12:45 Ответить
👏на час дії воєнного стану повернути смертну кару і пункт відміни її для вступу в ЄС зробити останнім. А не відмінили в першу чергу й крадуть, як не в себе..
02.06.2026 13:00 Ответить
Із такою заявою виступив віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак.
Трошки очікувано.
У нас теж є фрукти, до воссоєдінєнія с братскім народом прізивающіє, і їх сильно побільше, ніж "конфедератів". В будь-який МАФ РПЦ зайди і плюнь - не схибиш.
02.06.2026 12:16 Ответить
Всё правильно вы процитировали. Да только к сожалению кровью сейчас умываемся мы, в Украине. А не поляки. Поляки нас просто добивают. Никогда они не были нам друзьями. А сейчас поймали момент.
02.06.2026 12:21 Ответить
Справа в тому що у нас не МЗС а збіговисько випадкових людей по блату. Нікчеми. Аматори. Імпотенти. Куколди.
02.06.2026 12:22 Ответить
І просто курви пристроєні до корита!
02.06.2026 12:24 Ответить
Причину завжди можна знайти - то в нас багато зерна - тепер УПА
02.06.2026 12:18 Ответить
Ви ще забули про українські молочні продукти...

Зате пшеківським тепер у нас все забито..треба заборонити їх товари взагалі..
02.06.2026 12:33 Ответить
Ну то не купуйте з пальмовою олією.
02.06.2026 12:50 Ответить
Чокнуті тварюки.
02.06.2026 12:19 Ответить
Видно уей прокацаплений босяк дуже хоче, щоб на кордоні з україною стояли не українські прикордонники, а кацапосвинячі виродки.
02.06.2026 12:20 Ответить
ми не заважаємо полякам називати підрозділи сил збройових Ржечіпосполітей Полскей іменами генералів АК Коморовського та Ровецького, тому хай поляки не заважають нам називати наші військові підрозділи іменами наших героїв визвольної боротьби, або в іншому випадку хай чемно йдуть *****.
02.06.2026 12:20 Ответить
я пам'ятаю як ляхів називали адвокатом України в Європі . ось воно справжнє лице ляха .
02.06.2026 12:20 Ответить
Нормальне в них лице . Те , що там кричать їхні окремі політикани - це одне , а те що робить офіційна влада Польщі - це зовсім інше !
02.06.2026 12:23 Ответить
Це поки, що буде, якщо українці перестануть боротися з кацапами.
02.06.2026 12:26 Ответить
ви в курсі що робить їх президент ? може комусь нормальне лице в катів українського народу .
02.06.2026 12:30 Ответить
Ми в курсі , що робить їх президент . В сусідньому з нами підрозділі є польські танки та БТРи , а особисто в мене , як особиста зброя , польський GROT - не дуже гарний , але дякуємо і за те !
02.06.2026 12:38 Ответить
то подарунок від попереднього президента під дією страху від кацапською агресії . дякую тобі воїне за захист ! судячи зі зброї ви служите в НГУ . поляки замість радянської зброї отримали ******* натівську .
02.06.2026 12:47 Ответить
Не треба судить, за поведінкою окремих покидьків, про цілий народ... Так само, як за поведінкою "медведчуків", "захарченків", "ків", "царьових" та інших "шуфричів", не можна судить про народ України...
02.06.2026 12:26 Ответить
саме польській народ вибрав Навроцького тай цього спікера хтось обирав .
02.06.2026 12:34 Ответить
А в дзеркало не хочете подивитись, якщо ви з України?
02.06.2026 12:45 Ответить
Давайте запропонуємо полякам одночасно скасувати всі назви, пов'язані з УПА і АК (армією крайовою).
02.06.2026 12:22 Ответить
От зелене чмо, заради дешевого піару знищить все.
02.06.2026 12:22 Ответить
поляки хворі, стара психологічна травма, свідомо ненавидять УПА, а підсвідомо мріють знову колонізувати українські землі... це при тому що велика частина України так і залишилась під їх п,ятою.
02.06.2026 12:25 Ответить
Що ляхи, забули запах козацької матні?
02.06.2026 12:26 Ответить
А в Польщі хтось розглядає наступний варіант: Україна таки скасовує ці назви і спокійно вступає в ЄС; на наступний день після підняття синьо-жовтого прапора в Брюсселі все відновлює і починає мститися, блокуючи цікаві для Польщі питання? Чи там мізки здатні прораховувати не більше одного кроку вперед?
02.06.2026 12:27 Ответить
Їбане пшеко-лайно
а параші предʼявити за відкрите вбивство політиків слабо? Навіть рот відкрити засцяли
а тут поки ми бʼємося самотужки з парешею - ці підари сміливі стали
02.06.2026 12:28 Ответить
За авіатрощу з Лєхом Качинським вони таки засц@ли кацапів запитати..
02.06.2026 12:36 Ответить
І треба було ту новину запихнути? Головдебіл роздрочив польских шавок, а Цензор тепер надрочує козяків з диванного куріня...
Головний варьят Польші сказав з трибуни сейму... Не "закликали", а закликав. Ну і його фанати постукали кухлями у пивнушках. Партія Босака входить в коаліцію трьох партій, які користуються підтримкою 11-15% виборців.
02.06.2026 12:37 Ответить
Якось похєр. Зараз ніхто Україну нікуди не бере. А якщо чи коли кудись будуть брати і це буде єдиною проблемою, то можна і перейменувати.
02.06.2026 12:47 Ответить
* то можна буде і перейменувати.
02.06.2026 12:48 Ответить
я думаю що як не ці то інші все рівно заблокують рух в євро -якщо не ця причина то видумають іншу-тому якось плювать на їх хотєлки--після кацапів слідуюча заруба з ними-ще козаки з ними рубались-пісень народних в нас щодо них тьма
02.06.2026 12:48 Ответить
Зелене чмо навмисно це зробило. Прекрасно знає, що фсб завжди в Польщі прокручує свої провокації, з недавнього блокування шляхів "фермерами". Тему УПА завжди безпрограшно піднімає, коли треба розісрати Україну з Польщею.
02.06.2026 12:51 Ответить
ти дибіл?
02.06.2026 12:56 Ответить
крім того поляки ненавидять нас-там багато поїхали туди жити-і ті вважають що в них проблеми із за українців-тому поляки будуть голосувати за таких ворогів як ця тварюка-і потім конфлікт
02.06.2026 12:54 Ответить
У нас дебільно-ЗЕбільна влада і ніяке МЗС.Вся історія співіснування Польщі і України пронизана такими випадками які викликають непорозуміння і взаємне звинувачення.Так владі ,МЗС теж потрібно висунути звинувачення в адрес Польщі,тієї ж армії Крайовій,ще комусь там за поставлений пам'ятник людині яка співпрацювала з нацистами,знищувала українців.Ми чомусь цього не бачимо і не влазимо у внутрішні справи поляків,то чому дозволяємо їм лізти в наші ?
02.06.2026 12:59 Ответить
І яка дійсна у цьому причина сьогоднішнього коло історичного загострення?
Адже за 200 останніх років Польща мала свою незалежну країну лише на 25 років довше ніж Україна.
Виною цьому була Московія.
Ми були поневолені одним загарбником. І на цей час Московія нас першими вирішила повернути у своє царство пітьми. В поляки - на черзі.
Тож, як вбачається, причина зовсім в іншому - в економічній площині.
Справа в тім, що Польща за час свого перебування у складі Європейського Союзу отримала субсидій (нетто, за вирахуванням членських внесків) близько 160 млрд. євро. І продовжує ці субсидії отримувати.
Тож, вся ця історія - це про гроші, які може втратити Польща, якщо Україна стане активно просуватись у напрямку членства в ЄС.
02.06.2026 13:00 Ответить
 
 