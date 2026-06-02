Вице-спикер польского Сейма Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС из-за названия подразделения ССО

В Польше раздались призывы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного названия "имени Героев УПА".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

С таким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма и лидер ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак.

По его мнению, Польша должна заблокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев, по его словам, не откажется от "культа преступников" и не разблокирует все эксгумации жертв Волынской трагедии.

Предложил прекратить финансирование Starlink

Босак заявил, что Варшава должна перейти к более жестким мерам в отношениях с Украиной.

"Если мы хотим оказать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние", – сказал польский политик.

Среди предложенных мер он назвал прекращение оплаты систем Starlink, которыми пользуются украинские военные, а также отказ от механизмов совместного финансирования помощи Украине за счет заимствования средств.

Кроме того, лидер "Конфедерации" заявил, что нынешняя политика польских властей якобы создала ситуацию, когда украинская сторона не учитывает позицию польских политиков.

Поводом для заявлений Босака стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

