Вице-спикер польского Сейма Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС из-за названия подразделения ССО
В Польше раздались призывы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного названия "имени Героев УПА".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.
С таким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма и лидер ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
По его мнению, Польша должна заблокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев, по его словам, не откажется от "культа преступников" и не разблокирует все эксгумации жертв Волынской трагедии.
Предложил прекратить финансирование Starlink
Босак заявил, что Варшава должна перейти к более жестким мерам в отношениях с Украиной.
"Если мы хотим оказать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние", – сказал польский политик.
Среди предложенных мер он назвал прекращение оплаты систем Starlink, которыми пользуются украинские военные, а также отказ от механизмов совместного финансирования помощи Украине за счет заимствования средств.
Кроме того, лидер "Конфедерации" заявил, что нынешняя политика польских властей якобы создала ситуацию, когда украинская сторона не учитывает позицию польских политиков.
Поводом для заявлений Босака стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".
В 2013 більше 200 депутатів ВРУ офіційно звернулось до Польщі з проханням жорстко засуджувати діяльність ОУН та Бандери ! Забули ?
На теперішній час діяльність цих партій заборонена у судовому порядку. Ви ще комсомол з піонерією згадайте.
Ні . Навпаки - багато з них (наприклад - Яценко , Ларін , Фельдман та ін ..) й досі є депутатами ВРУ .
проституткичоловіки легкої поведінки, які депутатами практично всіх скликань стали заради схематозів. Якщо не засуджені, значить нехило відслюнявлюють кому треба.
Що ми можемо вимагати від поляків , якщо ми навіть тут , серед самих себе , розібратися не можем ?
Трошки очікувано.
У нас теж є фрукти, до воссоєдінєнія с братскім народом прізивающіє, і їх сильно побільше, ніж "конфедератів". В будь-який МАФ РПЦ зайди і плюнь - не схибиш.
Свєнтокшиська бригада (пол. Brygada Świętokrzyska; «бригада Святого Хреста») - колабораційна бригада польських Національних збройних сил під час Другої світової війни. Створена з польських ультранаціоналістів. Підтримувала нацистську ідеологію Дмовського та відкрито співпрацювала з німцями Третього Рейху. Була відома антисемітськими закликами і акціями прямої дії.
Підпільна газета «Шанець» у 1943 році писала про справжню мету «Національних збройних сил»:
"Ми переконані, що жоден німець або єврей, жоден українець або литовець не може бути повноправним громадянином майбутньої польської держави. (...) Ми повинні рішуче відкинути безглузду ідею громадянської рівності. (...) Треба повністю позбутися євреїв як чужого, безумовно ворожого і нездатного до асиміляції елемента"
Свєнтокшиська бригада воювала за Третій Рейх у складі армії Гітлера навіть після смерті Гітлера - аж до 5 травня 1945 року...
15 вересня 2017 року Сейм Польщі одноголосно ухвалив рішення відсвяткувати 75-ту річницю «Народових Збройних Сил» (НЗС) і окремо відзначив вшанування Свєнтокшиської бригади.
17 лютого 2018 прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький поклав вінок і запалив свічку на могилах військових Свєнтокшиської бригади.
І ці люди забороняють нам ̷д̷л̷у̷б̷а̷т̷и̷с̷я̷ ̷у̷ ̷н̷о̷с̷і̷ вшановувати УПА, яка боролася проти гітлерівців?
Зате пшеківським тепер у нас все забито..треба заборонити їх товари взагалі..
а параші предʼявити за відкрите вбивство політиків слабо? Навіть рот відкрити засцяли
а тут поки ми бʼємося самотужки з парешею - ці підари сміливі стали
Головний варьят Польші сказав з трибуни сейму... Не "закликали", а закликав. Ну і його фанати постукали кухлями у пивнушках. Партія Босака входить в коаліцію трьох партій, які користуються підтримкою 11-15% виборців.
Адже за 200 останніх років Польща мала свою незалежну країну лише на 25 років довше ніж Україна.
Виною цьому була Московія.
Ми були поневолені одним загарбником. І на цей час Московія нас першими вирішила повернути у своє царство пітьми. В поляки - на черзі.
Тож, як вбачається, причина зовсім в іншому - в економічній площині.
Справа в тім, що Польща за час свого перебування у складі Європейського Союзу отримала субсидій (нетто, за вирахуванням членських внесків) близько 160 млрд. євро. І продовжує ці субсидії отримувати.
Тож, вся ця історія - це про гроші, які може втратити Польща, якщо Україна стане активно просуватись у напрямку членства в ЄС.