Ірландія готує виплати українцям за повернення додому

Уряд Ірландії планує змінити підхід до підтримки українських біженців і поступово скоротити дію програм розміщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра міграції Колма Брофі, яку наводить The Times.

Країна розглядає можливість припинення контрактів на проживання для близько 16 тисяч осіб, які прибули на початку повномасштабного вторгнення та перебувають на державному забезпеченні.

"Пакет допомоги для українців має бути пропорційним до тієї щедрості, з якою їх приймали раніше", – зазначив міністр.

Нові умови підтримки та скорочення програм

Серед ключових змін, які опрацьовує уряд Ірландії, — запровадження фінансової допомоги для добровільного повернення українців додому. Наразі шукачі притулку можуть отримати до 2500 євро на особу або до 10 тисяч євро на сім’ю. Водночас для українців обіцяють сформувати окремий пакет виплат.

Крім того, планується поступове зменшення компенсацій для ірландців, які надають житло біженцям у межах програми ARP. Розмір виплат можуть знизити з 600 до 400 євро, а згодом повністю скасувати.

Масштаби допомоги та подальші кроки

За даними ЗМІ, із лютого 2022 року понад 125 тисяч українців отримали тимчасовий захист в Ірландії. У період з липня 2022 року по березень цього року майже 28 тисяч приймаючих сімей отримали понад 438 мільйонів євро компенсацій за розміщення близько 64 тисяч українців.

Очікується, що відповідний план уряд може реалізувати протягом найближчих 12 місяців після його затвердження.

Раніше Норвегія посилила правила для українських біженців. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть колективний захист.

