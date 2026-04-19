Ірландія готує виплати українцям за повернення додому

Українцям в Ірландії пропонують гроші за повернення

Уряд Ірландії планує змінити підхід до підтримки українських біженців і поступово скоротити дію програм розміщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра міграції Колма Брофі, яку наводить The Times.

Країна розглядає можливість припинення контрактів на проживання для близько 16 тисяч осіб, які прибули на початку повномасштабного вторгнення та перебувають на державному забезпеченні.

"Пакет допомоги для українців має бути пропорційним до тієї щедрості, з якою їх приймали раніше", – зазначив міністр.

Нові умови підтримки та скорочення програм

Серед ключових змін, які опрацьовує уряд Ірландії, — запровадження фінансової допомоги для добровільного повернення українців додому. Наразі шукачі притулку можуть отримати до 2500 євро на особу або до 10 тисяч євро на сім’ю. Водночас для українців обіцяють сформувати окремий пакет виплат.

Крім того, планується поступове зменшення компенсацій для ірландців, які надають житло біженцям у межах програми ARP. Розмір виплат можуть знизити з 600 до 400 євро, а згодом повністю скасувати.

Масштаби допомоги та подальші кроки

За даними ЗМІ, із лютого 2022 року понад 125 тисяч українців отримали тимчасовий захист в Ірландії. У період з липня 2022 року по березень цього року майже 28 тисяч приймаючих сімей отримали понад 438 мільйонів євро компенсацій за розміщення близько 64 тисяч українців.

Очікується, що відповідний план уряд може реалізувати протягом найближчих 12 місяців після його затвердження.

  • Раніше Норвегія посилила правила для українських біженців. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть колективний захист.

біженці (2030) Ірландія (197) українці (2700) повернення (343)
Топ коментарі
+13
Є ті кому немає куди повертатися . І одночасно немає здоров'я щоб працювати по 12 на дядю щоб починати все з нуля, а точніше якось вижити в країні мрій.
По виплатам - є такі що змогли якось більше року отримувати виплати ТПО перебуваючи на захисті за кордоном ..
19.04.2026 21:06 Відповісти
+12
А Ахмеди нехай там сидять на соціалі і плодяться як зайці
19.04.2026 21:00 Відповісти
+9
Скоро уся Європа буде наших бігунків примусово повертати. От такі наші люди, на халяву урвати - то святе.
Потім сюди приїдуть і будуть по тпо вимагати виплат.
19.04.2026 20:57 Відповісти
та мені сорока на хвості принесла, що в норвегію і за спасибіг працють часто
19.04.2026 21:14 Відповісти
І що вони роблять з тим "спасибі"? Для чого працюють?
20.04.2026 02:01 Відповісти
Ойх, не розчесуйте мені нерви. Що ви верзете вже.
19.04.2026 21:22 Відповісти
Сестра дружини з Умані, мала яку не яку роботу, будинок, огород... *****. Вирішила під шумок здриснути на заробіток. Потім дітей перетягла. Син не витримав і повернувся; у хасидів більше має і вдома. А та усе мріє про ману небесну... Ну не дурна, скажіть мені?
19.04.2026 21:57 Відповісти
і таких багато. Дивує тупизна і недалекість. Більшість без видатних досягнень, досвіду, освіти, знання мови, дипломів і тп пруться у впевненості що там їм дадуть золоті гори.
20.04.2026 01:47 Відповісти
Не будут их возвращать, и не надейся. Жопу свою защищать в стране чудес имени Зе будешь сам
19.04.2026 22:08 Відповісти
наші українські ТПО не отримують ніякої практично допомоги, ні житла ні грошей від держави. копійки і то урізали і то не всім! так шо закрий свого звиздака
20.04.2026 00:45 Відповісти
Ой вей..
Щось сумує чавелла ..
19.04.2026 21:08 Відповісти
Ні, не сумує, бо за такі гроші циганво купить нові паспорти і знов в рейд, тепер в Альпи
19.04.2026 21:11 Відповісти
А Ахмеди нехай там сидять на соціалі і плодяться як зайці
19.04.2026 21:00 Відповісти
якщо тобі подобається лазити по смітникам не завидуй - смітники є і в Україні.
19.04.2026 21:03 Відповісти
А що сказати хотіли?
19.04.2026 21:17 Відповісти
розумному достатньо
19.04.2026 21:19 Відповісти
Теж з смітника пишете?
19.04.2026 21:20 Відповісти
Для продовження розмови дай відповідь - вуйко , ти з свого села на бусі куди найдалі іздив?
19.04.2026 21:24 Відповісти
Тебе сьогодні на@уй ще ніхто не посилав?
19.04.2026 21:26 Відповісти
хочеш звільнити місто? навтішаввся
19.04.2026 21:30 Відповісти
Куди українцю подотися? - хіба в Швейцарію - там безплатний сир
19.04.2026 21:01 Відповісти
З мін зп 1200 євро в неділю й самі зможуть за житло платить. Може й виїдуть якісь любителі халяви, та й то до іншої країни ЄС. Мабуть так взагалі можна буде зробити "коло пошани" зібравши "виїзні гроші" з десятка країн, як то раніше робили з продовженням шенгену.
19.04.2026 21:07 Відповісти
Та немає там такої мін зарплатні!
Касир лідла має десь біля 500 євро чистими на тиждень!
19.04.2026 22:44 Відповісти
Мо то мені за 2 тижня казали? У будь якому випадку потягнути житло там можливо й самотужки. А наприклад у Ізраїлі для того доведеться робити у дві зміни.
19.04.2026 23:28 Відповісти
В Ірландії, навіть маючи гроші, зняти житло це квест, а ціни на аренду захмарні...
19.04.2026 23:48 Відповісти
Ну ця проблема присутня практично усюди. Але відсутність прильотів вже допомагає з цим примиритись.
19.04.2026 23:56 Відповісти
Ірландія це дуже унила країна з парканами на краю географії, далі тільки Ісландія. З України туди їхали в основному заради пособія, там воно біля 250 євро на тиждень, а зарплатня такаж як наприклад у Німеччині, ось основна маса там лише заради халяви сидить роками.
20.04.2026 00:10 Відповісти
Загалом це звичайна річ для невеличких країн, якщо хочеш просунутися чи через навички, чи там через бізнес одразу стикаєшся, що через кількість людей це можливо лише у столиці, де у свою чергу, буде велика конкуренція та захмарні супутні витрати, тому легше одразу чкурнути у більшу країну. Хоча для тих хто не напружується від відсутності цивілізації та кайфує від риболовлі й пасторальних пейзажів мабуть буде норм.
20.04.2026 00:38 Відповісти
Я так розумію повертатимуть всіх, а не тільки військовозобов'язаних.
19.04.2026 21:08 Відповісти
це лише говорить про завершеннч активноi фази.
19.04.2026 21:10 Відповісти
прикольний бізнес!! облом для приймаючих країн!! які приймали то їх всих оптом, за їх власний рахунок. а депортувати вони вимушені кожного прийнятого, рітейлом. за власний рахунок!! з доплатами! )))
19.04.2026 21:13 Відповісти
міняй країну або заздри мовчки.
19.04.2026 21:18 Відповісти
та якось давно вже пох! і ґе вари, і їх країни, і їх шефи, які ці пєчєнькі їм оплачують )) їж суху мівіну і сухе вино в таблєтках з рябчіками жуй ))) більше не подам!!
19.04.2026 21:27 Відповісти
тобі видніше, сперечатися не буду.
19.04.2026 21:29 Відповісти
залишаться тільки ті, що мають добре оплачувану роботу, орендувати житло там дорого..
19.04.2026 21:19 Відповісти
Эти туристы не поедут домой в Украину,как и зеленский по хорошему не откажется от президентства
19.04.2026 21:43 Відповісти
 
 