За рік у Німеччині значно збільшилася кількість українських чоловіків віком 18–63 років серед біженців, попри заборону виїзду з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt із посиланням на дані Центрального реєстру іноземців.

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Станом на 9 березня 2026 року в Німеччині перебувало 1 340 362 українці, які прибули через війну в Україні. Серед них:

349 520 чоловіків віком від 18 до 63 років;

500 393 жінки у тій самій віковій групі.

За рік кількість чоловіків призовного віку зросла приблизно на 52 000, а кількість жінок - майже на 24 000.

Демографічні тенденції та мобілізаційні обмеження

Аналіз Федерального агентства зайнятості для вікової групи 15–64 роки показав:

Частка чоловіків серед біженців зараз становить 41%;

У травні 2022 року вона була 26%.

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Ці дані відображають політично чутливу ситуацію: після оголошення загальної мобілізації багато українських чоловіків призовного віку стикалися з обмеженнями на виїзд.

Спочатку виїзд заборонявся для чоловіків віком 18–60 років.

У серпні 2025 року Київ дозволив виїжджати особам до 22 років, і ця можливість активно використовувалася.

За даними BAMF, у лютому 2026 року Німеччина зареєструвала 8 783 українських шукачів притулку, з яких 4 392 – чоловіки, включно з неповнолітніми.

Політичні дискусії у Німеччині

"Прогнози показують, що з обох сторін загинули сотні тисяч солдатів. Я розумію кожного, хто рятується від цієї бійні втечею", – сказала Клара Бюнґер, експерт з питань внутрішньої політики Лівої партії. Критика, однак, лунає з боку керівного ХДС/ХСС.

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"Юнакам призовного віку з України не місце в німецькій системі соціального забезпечення", – заявив речник партії з питань внутрішньої політики Александр Тром.

Інші європейські країни, такі як Польща, вже давно скоригували свої пільги. Тром також закликає до "справедливого розподілу українських біженців у Європі".