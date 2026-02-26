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Норвегія не надаватиме українським чоловікам призовного віку статус тимчасового колективного захисту

норвегія

Уряд Норвегії готує зміни до міграційної політики, які передбачають посилення правил для новоприбулих українських чоловіків віком 18–60 років. Йдеться про обмеження доступу до тимчасового колективного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило Міністерство юстиції країни.

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Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен заявила, що імміграція до Норвегії повинна бути контрольованою, стійкою та справедливою.

Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль

"З осені 2025 року Норвегія, як і багато інших європейських країн, зазнала збільшення кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північній Європі. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль", – оголосила міністерка.

Також читайте: Польща змінює правила надання допомоги українським біженцям

Найближчим часом уряд направить на громадське обговорення пропозицію, згідно з якою українські чоловіки віком 18–60 років, за окремими винятками, більше не отримуватимуть у Норвегії тимчасовий колективний захист. Вони зможуть подавати заяви на притулок за загальними правилами.

"Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати. Розселення біженців є добровільним завданням для муніципалітетів. За останні роки норвезькі громади виконали величезну роботу й розселили майже 100 тисяч переміщених осіб з України. Багато муніципалітетів повідомляють про перевантаження місцевих послуг і нестачу житла", – прокоментувала міністерка праці та інтеграції К'єрсті Стенсенг.

Також читайте: Греція продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Посилення правил стосуватиметься лише нових заявників

  • Посилення правил стосуватиметься лише нових заявників і не впливатиме на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії.
  • Обмеження також не поширюватимуться на чоловіків, які документально звільнені від служби або очевидно не здатні її проходити, а також на осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації.
  • Передбачаються винятки і для чоловіків, які одноосібно опікуються дітьми, що прибули разом з ними або перебувають у Норвегії.

Також читайте: Польща допомагає українським біженцям останній рік, - Навроцький

Коли ухвалять зміни

Уряд планує ухвалити зміни до Великодня з подальшим швидким набуттям ними чинності.

Нагадаємо, у серпні 2025 року уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.

Автор: 

біженці (2045) Норвегія (912) чоловіки (217)
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Топ коментарі
+33
Їх туди ніхто не кликав,щоб кимось визнавати. А з'ї@алися з власної країни- то кожен нехай сам за себе визначає свій статус за бугром.
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26.02.2026 16:07 Відповісти
+31
На сорти нікого не ділять. Здоровий бугай має захищати свою країну, а не втекти та сидіти на всяких допомогах за кордоном.
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26.02.2026 16:20 Відповісти
+17
Давно пора!
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26.02.2026 16:11 Відповісти
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26.02.2026 16:02 Відповісти
Скоро офіційно визнають людьми друргого сорту ?
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26.02.2026 16:04 Відповісти
Їх туди ніхто не кликав,щоб кимось визнавати. А з'ї@алися з власної країни- то кожен нехай сам за себе визначає свій статус за бугром.
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26.02.2026 16:07 Відповісти
Можливо. Але раніше там наче не ділили біженців по сортам.
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26.02.2026 16:09 Відповісти
На сорти нікого не ділять. Здоровий бугай має захищати свою країну, а не втекти та сидіти на всяких допомогах за кордоном.
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26.02.2026 16:20 Відповісти
Хто ти, воїне?
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26.02.2026 16:28 Відповісти
Чого цікавитесь з туманного Альбіону ?
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26.02.2026 19:03 Відповісти
а чому б мені не поцікавитися (де б я не був)? тим більше в особи, яка з піною біля рота відправляє інших на нуль
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26.02.2026 19:21 Відповісти
цитату, сер, пліз ... хто, кого, відправляє і куди ??
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26.02.2026 19:43 Відповісти
вчись читати між рядків
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26.02.2026 20:10 Відповісти
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27.02.2026 17:34 Відповісти
З якого фронту пишеш ?
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26.02.2026 16:38 Відповісти
захищати здорового бугая, який любив дешеві серіальчики про голобородька
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26.02.2026 16:57 Відповісти
Ніхто не захищає бугая, захищають українську територію
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26.02.2026 18:41 Відповісти
А от мусульман можуть приймати в будь-яких кількостях
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26.02.2026 16:11 Відповісти
Іслам рекламуєш?
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26.02.2026 16:15 Відповісти
Ну то вже їм вирішувати, а не тим, хто втік з України і дописує під іноземним прапором!
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26.02.2026 16:19 Відповісти
"Втік з України". Ти такими гучними (але тупими) фразами підставляєш усіх дипломатів, спортсменів та інших українців, що з будь-яких причин знаходяться закордоном
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26.02.2026 16:26 Відповісти
А що дипломати потребують статуса біженця?
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26.02.2026 16:38 Відповісти
до чого тут взагалі статус? прочитай статтю повністю спочатку
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26.02.2026 19:22 Відповісти
А ти хоч би заголовки читав
Норвегія не надаватиме українським чоловікам призовного віку статус тимчасового колективного захисту Джерело: https://censor.net/ua/n3602580
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26.02.2026 20:45 Відповісти
Вони зможуть подавати заяви на притулок за загальними правилами. Джерело: https://censor.net/ua/n3602580
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27.02.2026 01:37 Відповісти
Як я можу підставити тими словами, наприклад, дипломатів, які тобі привиділись? Кури щось більш легке!
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26.02.2026 17:52 Відповісти
Та тут ці коментатори просто маніпулюють, тому і дипломатів приплетають
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26.02.2026 18:42 Відповісти
"а не тим, хто втік з України і дописує під іноземним прапором"
це вже маніпуляція чи ще ні?
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26.02.2026 18:50 Відповісти
А що такий абіжений? Не зміг виїхати?🤣
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26.02.2026 16:15 Відповісти
Та з праорцем у нього все ОК!
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26.02.2026 17:54 Відповісти
вони навіть гірше ніж просто люди! щось мені підказує,що ти теж,чувачок....з якої ухилянтської нори строчиш? чи після отримання липової довідки про плоскостопіє ускладнене гемороєм,строчиш з закордонного табору для укрщурів?
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26.02.2026 18:13 Відповісти
а ти спікер якого підрозділу ЗСУ?
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26.02.2026 18:52 Відповісти
надтаємний підрозділ чистильників: анігіляція ухилянтів-ждунів на тиловій території і найбільш агресивних,крикливих ухилянтів-біженців за кордоном. але це секрет,прошу зберігати в секреті!
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26.02.2026 19:13 Відповісти
командир пропердженого дивану, ясно
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26.02.2026 19:19 Відповісти
З яких фронтів пишеш ?
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26.02.2026 19:09 Відповісти
А до чого тут сорт?
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26.02.2026 18:39 Відповісти
Давно пора!
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26.02.2026 16:11 Відповісти
Прикиньте, мальчики 18-22 уехали, а то что работать надо что бы было где жить им никто не сказал! И борщ им никто не варит.
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26.02.2026 16:15 Відповісти
Навчилися вже давно .
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26.02.2026 16:17 Відповісти
У нас мальчікі взагалі то до 25...
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26.02.2026 16:17 Відповісти
Чому це так, відомо лише тим, хто придумав таку х..ню. А спочатку мальчиками були до 27...
Здається ті невігласи, які зараз при владі і ніколи не служили в армії, щось переплутали. В радянській армії (коли я проходив там службу) 27 років то був крайній вік призову, а у нас навпаки.
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26.02.2026 16:36 Відповісти
Дискримінація військово зобов'язаних, це заборона служити їм в Армії.
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26.02.2026 16:21 Відповісти
а де така заборона є? Примус є, про заборону не чув..
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27.02.2026 13:34 Відповісти
Взагалі то 55+ зняті з обліку ще до прийняття закону про продовження мобілізаційного віку . А новоприйнятий закон не має юридичної зворотньої сили.
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26.02.2026 16:20 Відповісти
О ! А чого це я не знятий ??
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26.02.2026 19:05 Відповісти
Істерична спроба погнати на війну ще декілька тисяч чоловіків, яка не матиме успіху.
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26.02.2026 16:22 Відповісти
після зустрічі трампових антиімігрантів,давно рейтузи прав?
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26.02.2026 18:15 Відповісти
У курсі що Трумп ухилянт ?? свого часу, буквально
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26.02.2026 19:06 Відповісти
Правильно. Европу нужно защищать, а не отсиживаться в ней.
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26.02.2026 16:24 Відповісти
З якою країнию ЄС воює росія?
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26.02.2026 16:40 Відповісти
ааа ... Європа поняття географічне - от і маємо клопіт вже 12 років
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26.02.2026 19:07 Відповісти
Це тільки перша ластівка, котра запустить ланцюгову реакцію. Європа підтримає цю ініціативу.
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26.02.2026 17:07 Відповісти
Цю ідею там мусолять вже років 5, мабуть, і щось масовості не спостерігається
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26.02.2026 19:09 Відповісти
Опа ча. А як же ж гендєр? Як же ж хвімінізьм? Це ж порушує жіночі права!
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26.02.2026 17:55 Відповісти
Вийти заміж одночасно за двох чоловіків це не порушення жіночих прав?
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26.02.2026 18:08 Відповісти
"чоловіки то є не люди
то є державні боржники" (с)
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26.02.2026 18:06 Відповісти
Тобто люди, по твоєму. не захищають Державу від російських загарбників.
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26.02.2026 18:12 Відповісти
тобто ти знову змішав котлет з мухами. Жінки - люди? Якщо так, то чому вони не захищають? Чому фемінізм по легенді топив за рівні права, а по факту чомусь всі обов'язки на чоловіках, а права на жінках? Чому чоловіки стали громадянами другого сорту?
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27.02.2026 11:41 Відповісти
А коли, по твоєму, чоловіки стали громадянами другого сорту?
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27.02.2026 12:01 Відповісти
відтоді як у них стало прав менш ніж у жінок. Жінки можуть виїхати з "вільної країни", чоловіки - ні. Жінки не воюють і не ризикують життям - чоловіки "заборгували". У пенсійний фонд 67% надходжень від чоловіків, а 90% виплат їдуть жінкам, бо чоловік з його середнім віком 57.6 роки статистично не доживає до пенсії 3 роки, а з урахуванням нових вимог до стажу 35 років не доживає вже 8 років. У сімейному праві - 76% шлюбів закінчується розлученням, при цьому 80% за ініціативою жінки. Після розлучення, не залежно від бажання чоловіка українськи суди у 92% відсотків залишають дітей з жінкою, а якщо є єдине житло у якому вони проживають, то воно теж залишається жінці (на 18 років) навіть якщо то житло купляв чоловік до шлюбу. Ну і так, по дрібницям - окремі вагони на Укрзалізниці тільки для білих (жінок) за державний рахунок, окремі таксі для білих (жінок, оце вже приватна ініціатива) але все це гарно показує стан відношення до чоловіків як мусора, до громадян другого сорту. А потім хтось ще дивуется що чоловіки не бажають воювати за фемінофашизм та взагалі планують отсюда виїхати навіть якщо буде мир та не буде вже загрози війни..
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27.02.2026 12:44 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що Українська Армія воює не за незалежність України, а за фемінофашизм.
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27.02.2026 12:48 Відповісти
Ти знайшов ще один дуже цікавий привід не чинити опір російській агресії...у різні часи різні правила...
"За Магдебурзьке право виборче право в місті було обмеженим і належало лише повноправним міщанам. Не всі мешканці міста могли брати участь у виборах міської влади (ради, лави, війта).

Хто не мав виборчого права:
Жінки(!) - незалежно від майнового стану.
Кріпаки та залежні селяни, навіть якщо вони проживали в місті.
Наймити, підмайстри, учні цехів - тобто ті, хто не був самостійним господарем.
Бідні міщани без майна або ті, хто не сплачував податків.
Іноземці, які не отримали статусу повноправного громадянина міста.
Особи "без честі" (злочинці, банкрути, покарані судом).
У багатьох містах - нехристияни або представники релігійних меншин (залежно від місцевих норм)." - бажав би відновлення цього Права? (у Київі воно теж було)
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27.02.2026 13:00 Відповісти
на зараз пирамида така:
1 гатунок - олігархи, чиновники, судді, прокури, не залежно від статі
2 гатунок - жінки
3 гатунок - чоловіки які не ввійшли у перший гатунок
І саме 3 гатунок чомусь заборгував захищати країну де його положення на самому дні, а перші два гатунки від цього звільнені. Дивно, і чому ж чоловіки не згодні з таким положенням справ, не бажають за це воювати, та взагалі бажають залишити цей концтабір?
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27.02.2026 13:33 Відповісти
Пропонуєш чоловікам призивного віку переїхати у росію?
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27.02.2026 17:08 Відповісти
З усього зрозумів лише те, що твоє положення на самому дні, росія та Норвегія це те ж саме і нам потрібно в Ізраїль.
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27.02.2026 17:55 Відповісти
не обов'язково в Ізраїль (там теж з правами чоловіків не зовсім ок, хоча і краще ніж у нас. Я тобі вже писав що у світі 256 країн, де жити вирішує кожен для себе сам. Я лише кажу де жити не варто, якщо ти чоловік.
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27.02.2026 18:11 Відповісти
А нахрін кому ти там потрібен?
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27.02.2026 18:15 Відповісти
Значить ти проти існування держави Україна та української нації. За яких Президентів та Партії голосував на виборах та хто по національності?
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27.02.2026 18:22 Відповісти
Державна зрада (ст. 111 КК України) - це умисне діяння громадянина України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи безпеці: перехід на бік ворога, шпигунство, допомога іноземній державі/організації у підривній діяльності. В умовах воєнного стану передбачає позбавлення волі від 15 років до довічного з конфіскацією майна.
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28.02.2026 15:34 Відповісти
і за зебіла я не голосував, хоча це і не твоя справа бот.
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28.02.2026 15:33 Відповісти
Та зрозуміло...за Бойка, чи за Юлю... а чому не хочеш відповідати на моє питання що до твоєї національності?
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28.02.2026 15:36 Відповісти
А що ненормального ти побачив у Порошенку, і що в нього таке погане?
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28.02.2026 15:49 Відповісти
і якщо ти скажешь що жінки рожають, так по статистиці 4 з 10 українських жинок ніколи не народжували (і не планують народжувати), але отримують всі ці переваги над чоловіками тільки за фактом статі. Яки у законі було написано або народила 2-3 дітей (та хоча б одного уже, бог з ним), то звільняєшся від служби, а якщо ні - все на рівні з чоловіками, як у Ізраїлі де служать всі до 40 років.
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27.02.2026 12:50 Відповісти
Нарешті почув, що в Україні має бути, як в Ізраїлі...обрізання теж?...
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27.02.2026 12:53 Відповісти
якщо бажаєш - роби. Там це не обов'язково, на скільки мені відомо. Це єдине твоє питання, інших немає?
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27.02.2026 13:28 Відповісти
Так.
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27.02.2026 13:32 Відповісти
тобто ти згоден що у цій країні чоловіки зараз дискриміновані.
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27.02.2026 13:45 Відповісти
Адвокати з гендерної рівності вже потирають руки в очікуванні як дупу цієї міністерки пустять по колу у судах.
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26.02.2026 18:10 Відповісти
фіі ... нащо так грубо ... не по-джентельментські ...
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26.02.2026 19:10 Відповісти
Не приймуть. Будуть обговорювати ті "нові правила" та висловлювати глибоке занепокоєння.
В гіпотетичній війні здорові чоловіки їм самим будуть потрібні, ніж депортувати назад в наскрізь корумповану країну з президентом-ідіотом.
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26.02.2026 18:12 Відповісти
Присутні тут миролюбиві ухилянти-ждуни....гнівно засуджують антилюдський крок Норвегії....
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26.02.2026 18:17 Відповісти
гарний зараз у окопі інтернет.
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27.02.2026 11:47 Відповісти
Велика Британія різко скоротила кількість схвалених заявок на надання притулку для біженців з України. Родинам радять повертатися на захід України, називаючи це «безпечною» територією, сказано у матеріалі Sky News, який опублікували у четвер, 26 лютого
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26.02.2026 18:37 Відповісти
продлили еще на 2 года и никакого сокращения в прошлом месяце только я знаю приехало несколько семей
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27.02.2026 04:12 Відповісти
Північна Європа взагалі якийсь заповідник здорового глузду. Мабуть це клімат - тупі не виживали.
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26.02.2026 19:15 Відповісти
 
 