Норвегія не надаватиме українським чоловікам призовного віку статус тимчасового колективного захисту

Уряд Норвегії готує зміни до міграційної політики, які передбачають посилення правил для новоприбулих українських чоловіків віком 18–60 років. Йдеться про обмеження доступу до тимчасового колективного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило Міністерство юстиції країни.

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Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен заявила, що імміграція до Норвегії повинна бути контрольованою, стійкою та справедливою.

Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль

"З осені 2025 року Норвегія, як і багато інших європейських країн, зазнала збільшення кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північній Європі. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль", – оголосила міністерка.

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Найближчим часом уряд направить на громадське обговорення пропозицію, згідно з якою українські чоловіки віком 18–60 років, за окремими винятками, більше не отримуватимуть у Норвегії тимчасовий колективний захист. Вони зможуть подавати заяви на притулок за загальними правилами.

"Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати. Розселення біженців є добровільним завданням для муніципалітетів. За останні роки норвезькі громади виконали величезну роботу й розселили майже 100 тисяч переміщених осіб з України. Багато муніципалітетів повідомляють про перевантаження місцевих послуг і нестачу житла", – прокоментувала міністерка праці та інтеграції К'єрсті Стенсенг.

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Посилення правил стосуватиметься лише нових заявників

Посилення правил стосуватиметься лише нових заявників і не впливатиме на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії.

Обмеження також не поширюватимуться на чоловіків, які документально звільнені від служби або очевидно не здатні її проходити, а також на осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації.

Передбачаються винятки і для чоловіків, які одноосібно опікуються дітьми, що прибули разом з ними або перебувають у Норвегії.

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Коли ухвалять зміни

Уряд планує ухвалити зміни до Великодня з подальшим швидким набуттям ними чинності.

Нагадаємо, у серпні 2025 року уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.