Норвегия не будет предоставлять украинским мужчинам призывного возраста статус временной коллективной защиты

Правительство Норвегии готовит изменения в миграционную политику, которые предусматривают ужесточение правил для вновь прибывших украинских мужчин в возрасте 18-60 лет. Речь идет об ограничении доступа к временной коллективной защите.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило Министерство юстиции страны.

Министр юстиции Астри Аас-Хансен заявила, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой.

Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль

"С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, испытала увеличение количества молодых украинских мужчин, приезжающих в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", – объявила министр.

В ближайшее время правительство направит на общественное обсуждение предложение, согласно которому украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, за отдельными исключениями, больше не будут получать в Норвегии временную коллективную защиту. Они смогут подавать заявления на убежище по общим правилам.

"Норвегия не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать. Расселение беженцев является добровольной задачей для муниципалитетов. За последние годы норвежские общины проделали огромную работу и расселили почти 100 тысяч перемещенных лиц из Украины. Многие муниципалитеты сообщают о перегрузке местных услуг и нехватке жилья", – прокомментировала министр труда и интеграции Кьерсти Стенсенг.

Ужесточение правил коснется только новых заявителей

Ужесточение правил коснется только новых заявителей и не повлияет на тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии.

Ограничения также не будут распространяться на мужчин, которые документально освобождены от службы или явно не способны ее проходить, а также на лиц, эвакуированных по программе медицинской эвакуации.

Предусмотрены исключения и для мужчин, которые единолично опекают детей, прибывших вместе с ними или находящихся в Норвегии.

Когда примут изменения

Правительство планирует принять изменения до Пасхи с последующим быстрым вступлением их в силу.

Напомним, в августе 2025 года правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, разрешив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.