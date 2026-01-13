РУС
Греция продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Правительство Греческой Республики продлило срок действия временной защиты для украинских просителей убежища еще на один год - до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщило Посольство Украины в Греции, передает Цензор.НЕТ.

"Информируем вас, что согласно решению Министра миграции и убежища Греческой Республики Атанасиоса Плевриса № 4507 от 09.01.2026, срок действия временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, официально продлен еще на один год - до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении диппредставительства.

Полный текст официального документа и подробные разъяснения для граждан опубликованы на сайте Министерства миграции и убежища Греции.

Посольство также призвало украинскую громаду распространять эту информацию среди соотечественников, для которых вопрос легализации статуса в стране остается актуальным.

Что предшествовало?

