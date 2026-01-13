Греція продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Уряд Грецької Республіки продовжив термін дії тимчасового захисту для українських шукачів притулку ще на один рік - до 4 березня 2027 року.

Про це повідомило Посольство України в Греції.

"Інформуємо вас, що згідно з рішенням Міністра міграції та притулку Грецької Республіки Атанасіоса Плевріса № 4507 від 09.01.2026, термін дії тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, офіційно продовжено ще на один рік - до 4 березня 2027 року", - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Повний текст офіційного документа та детальні роз’яснення для громадян оприлюднені на сайті Міністерства міграції та притулку Греції.

Посольство також закликало українську громаду поширювати цю інформацію серед співвітчизників, для яких питання легалізації статусу в країні залишається актуальним.

Що передувало?

Відомо, що ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців.

Із близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни Росії проти України, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

