УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9429 відвідувачів онлайн
Новини Програми для українських біженців
583 0

Греція продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Уряд Грецької Республіки продовжив термін дії тимчасового захисту для українських шукачів притулку ще на один рік - до 4 березня 2027 року.

Про це повідомило Посольство України в Греції, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Інформуємо вас, що згідно з рішенням Міністра міграції та притулку Грецької Республіки Атанасіоса Плевріса № 4507 від 09.01.2026, термін дії тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, офіційно продовжено ще на один рік - до 4 березня 2027 року", - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Повний текст офіційного документа та детальні роз’яснення для громадян оприлюднені на сайті Міністерства міграції та притулку Греції.

Посольство також закликало українську громаду поширювати цю інформацію серед співвітчизників, для яких питання легалізації статусу в країні залишається актуальним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 534 км антидронового захисту облаштовано у 2025 році, - Міноборони

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трирівневу систему захисту від російських дронів створили на Херсонщині, - ОВА

Автор: 

біженці (2030) Греція (626) захист (250)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 