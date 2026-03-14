За год в Германии значительно возросло число украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет среди беженцев, несмотря на запрет на выезд из Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt со ссылкой на данные Центрального реестра иностранцев.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось 1 340 362 украинца, прибывших из-за войны в Украине. Среди них:

349 520 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет;

500 393 женщины в той же возрастной группе.

За год количество мужчин призывного возраста выросло примерно на 52 000, а количество женщин — почти на 24 000.

Демографические тенденции и мобилизационные ограничения

Анализ Федерального агентства по занятости для возрастной группы 15–64 года показал:

Доля мужчин среди беженцев сейчас составляет 41%;

в мае 2022 года она составляла 26%.

Эти данные отражают политически чувствительную ситуацию: после объявления всеобщей мобилизации многие украинские мужчины призывного возраста сталкивались с ограничениями на выезд.

Изначально выезд был запрещен для мужчин в возрасте 18–60 лет.

В августе 2025 года Киев разрешил выезжать лицам до 22 лет, и эта возможность активно использовалась.

По данным BAMF, в феврале 2026 года Германия зарегистрировала 8 783 украинских просителей убежища, из которых 4 392 — мужчины, включая несовершеннолетних.

Политические дискуссии в Германии

"Прогнозы показывают, что с обеих сторон погибли сотни тысяч солдат. Я понимаю каждого, кто спасается от этой бойни бегством", – сказала Клара Бюнгер, эксперт по вопросам внутренней политики Левой партии. Критика, однако, раздается со стороны правящего ХДС/ХСС.

"Юношам призывного возраста из Украины не место в немецкой системе социального обеспечения", – заявил пресс-секретарь партии по вопросам внутренней политики Александр Тром.

Другие европейские страны, такие как Польша, уже давно скорректировали свои льготы. Тром также призывает к "справедливому распределению украинских беженцев в Европе".