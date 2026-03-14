За год в Германии значительно возросло число украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет среди беженцев, несмотря на запрет на выезд из Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt со ссылкой на данные Центрального реестра иностранцев.

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось 1 340 362 украинца, прибывших из-за войны в Украине. Среди них:

  • 349 520 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет;

  • 500 393 женщины в той же возрастной группе.

За год количество мужчин призывного возраста выросло примерно на 52 000, а количество женщин — почти на 24 000.

Демографические тенденции и мобилизационные ограничения

Анализ Федерального агентства по занятости для возрастной группы 15–64 года показал:

  • Доля мужчин среди беженцев сейчас составляет 41%;

  • в мае 2022 года она составляла 26%.

Эти данные отражают политически чувствительную ситуацию: после объявления всеобщей мобилизации многие украинские мужчины призывного возраста сталкивались с ограничениями на выезд.

  • Изначально выезд был запрещен для мужчин в возрасте 18–60 лет.

  • В августе 2025 года Киев разрешил выезжать лицам до 22 лет, и эта возможность активно использовалась.

По данным BAMF, в феврале 2026 года Германия зарегистрировала 8 783 украинских просителей убежища, из которых 4 392 — мужчины, включая несовершеннолетних.

Политические дискуссии в Германии

"Прогнозы показывают, что с обеих сторон погибли сотни тысяч солдат. Я понимаю каждого, кто спасается от этой бойни бегством", – сказала Клара Бюнгер, эксперт по вопросам внутренней политики Левой партии. Критика, однако, раздается со стороны правящего ХДС/ХСС.

"Юношам призывного возраста из Украины не место в немецкой системе социального обеспечения", – заявил пресс-секретарь партии по вопросам внутренней политики Александр Тром.

Другие европейские страны, такие как Польша, уже давно скорректировали свои льготы. Тром также призывает к "справедливому распределению украинских беженцев в Европе".

Маминій черешні мосійчучки починати хвилюватись?
14.03.2026 09:51 Ответить
14.03.2026 09:51 Ответить
А в Ізраїлі два "біженця". Міндіч і шугармен.
14.03.2026 09:54 Ответить
14.03.2026 09:54 Ответить
Це надійно збережений генофонд нації 🤔
14.03.2026 09:55 Ответить
14.03.2026 09:55 Ответить
Накуя вільному народу такий сцікливий та нікчемний генофонд слимаків?
14.03.2026 09:58 Ответить
14.03.2026 09:58 Ответить
Щоб було кому давати цінні поради як треба розбудовувати Вільну і Незалежну Україну! Вони зі сторони підкажуть
14.03.2026 10:06 Ответить
14.03.2026 10:06 Ответить
Та ви дійсно слепий!
14.03.2026 10:16 Ответить
14.03.2026 10:16 Ответить
Котрий за кілька поколінь повністю розчиниться і зникне. Це пабєда...
14.03.2026 10:02 Ответить
14.03.2026 10:02 Ответить
Нащадки П.П. Шарікова окупували Дойчланд. І всі вони поранені на колчаківськіх фронтах.
14.03.2026 09:56 Ответить
14.03.2026 09:56 Ответить
А де оці всі в коментарях поділись, з німецькими прапорцями, бо впн?
14.03.2026 09:56 Ответить
14.03.2026 09:56 Ответить
а скільки серед них чоловіків, які виїхали до родин після демобілізації через поранення? я знаю двох, вони родом з донеччини, в Україні їм поки що жити нема де. Зароблять в Німеччині - куплять в Тернополі квартиру
14.03.2026 09:58 Ответить
14.03.2026 09:58 Ответить
Від цієї новини у диванних людожерів-розстрілювачів може статися нервовий розлад 🤭
14.03.2026 10:00 Ответить
14.03.2026 10:00 Ответить
Диванні патріоти обурені
14.03.2026 10:04 Ответить
14.03.2026 10:04 Ответить
Одна справа жінки і діти і інша справа здорові бики які тікають від війни ,чи не пора німцям прикрити цю лавочку.
14.03.2026 10:20 Ответить
14.03.2026 10:20 Ответить
Просто Німеччині не варто садити на виплати усих підряд. Виплати для пенсіонерів, людей з інвалідністю, мам з малими дітками. Усим іншим - на перший період, а далі - до роботи. Як це зробили балтійські країни, Чехія, Польща, тому в них найвищий % працевлаштувань.
14.03.2026 10:36 Ответить
14.03.2026 10:36 Ответить
А ви себе до якої категорії чоловіків відносите?
14.03.2026 10:37 Ответить
14.03.2026 10:37 Ответить
Німці пишуть-"Юнакам призовного віку з України не місце в німецькій системі соціального забезпечення" Наші переведуть-Дідів на фронт!
14.03.2026 10:27 Ответить
14.03.2026 10:27 Ответить
ДПСУ працює
14.03.2026 10:29 Ответить
14.03.2026 10:29 Ответить
А коли це 63 заборонили? Чи це для кількості? Так рахували б вже до 80-ти...
14.03.2026 10:33 Ответить
14.03.2026 10:33 Ответить
З Польши переїхали.
14.03.2026 10:41 Ответить
14.03.2026 10:41 Ответить
Сирський анонсував новий "наступ"... Ось і результат.
14.03.2026 10:52 Ответить
14.03.2026 10:52 Ответить
 
 