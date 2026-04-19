РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8732 посетителя онлайн
Новости Возвращение беженцев Депортация украинцев
2 381 29

Ирландия готовит выплаты украинцам за возвращение домой

Правительство Ирландии планирует изменить подход к поддержке украинских беженцев и постепенно сократить действие программ размещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра по вопросам миграции Колма Брофи, которое приводит The Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Страна рассматривает возможность прекращения контрактов на проживание для около 16 тысяч человек, которые прибыли в начале полномасштабного вторжения и находятся на государственном обеспечении.

"Пакет помощи для украинцев должен быть соразмерным той щедрости, с которой их принимали ранее", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение беженцев в Украину начнется в 2027 году, – прогноз НБУ

Новые условия поддержки и сокращение программ

Среди ключевых изменений, которые прорабатывает правительство Ирландии, - введение финансовой помощи для добровольного возвращения украинцев домой. Сейчас лица, ищущие убежища, могут получить до 2500 евро на человека или до 10 тысяч евро на семью. В то же время, для украинцев обещают сформировать отдельный пакет выплат.

Кроме того, планируется постепенное сокращение компенсаций для ирландцев, предоставляющих жилье беженцам в рамках программы ARP. Размер выплат могут снизить с 600 до 400 евро, а впоследствии полностью отменить.

Читайте также: В Германии резко возросло количество украинских мужчин-беженцев

Масштабы помощи и дальнейшие шаги

По данным СМИ, с февраля 2022 года более 125 тысяч украинцев получили временную защиту в Ирландии. В период с июля 2022 года по март этого года почти 28 тысяч принимающих семей получили более 438 миллионов евро компенсаций за размещение около 64 тысяч украинцев.

Ожидается, что соответствующий план правительство может реализовать в течение ближайших 12 месяцев после его утверждения.

  • Ранее Норвегия ужесточила правила для украинских беженцев. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать коллективную защиту.

Читайте также: В Ирландии зарезали украинца, когда он шел за продуктами

Автор: 

беженцы (1720) Ирландия (147) украинцы (3900) возврат (323)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Скоро уся Європа буде наших бігунків примусово повертати. От такі наші люди, на халяву урвати - то святе.
Потім сюди приїдуть і будуть по тпо вимагати виплат.
показать весь комментарий
+5
Є ті кому немає куди повертатися . І одночасно немає здоров'я щоб працювати по 12 на дядю щоб починати все з нуля, а точніше якось вижити в країні мрій.
По виплатам - є такі що змогли якось більше року отримувати виплати ТПО перебуваючи на захисті за кордоном ..
показать весь комментарий
+4
А Ахмеди нехай там сидять на соціалі і плодяться як зайці
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
та мені сорока на хвості принесла, що в норвегію і за спасибіг працють часто
показать весь комментарий
19.04.2026 21:14 Ответить
Ойх, не розчесуйте мені нерви. Що ви верзете вже.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:22 Ответить
Сестра дружини з Умані, мала яку не яку роботу, будинок, огород... *****. Вирішила під шумок здриснути на заробіток. Потім дітей перетягла. Син не витримав і повернувся; у хасидів більше має і вдома. А та усе мріє про ману небесну... Ну не дурна, скажіть мені?
показать весь комментарий
19.04.2026 21:57 Ответить
Не будут их возвращать, и не надейся. Жопу свою защищать в стране чудес имени Зе будешь сам
показать весь комментарий
19.04.2026 22:08 Ответить
Туристи з закарпаття поїдуть додому?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:58 Ответить
Ой вей..
Щось сумує чавелла ..
показать весь комментарий
19.04.2026 21:08 Ответить
Ні, не сумує, бо за такі гроші циганво купить нові паспорти і знов в рейд, тепер в Альпи
показать весь комментарий
19.04.2026 21:11 Ответить
показать весь комментарий
якщо тобі подобається лазити по смітникам не завидуй - смітники є і в Україні.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:03 Ответить
А що сказати хотіли?
показать весь комментарий
19.04.2026 21:17 Ответить
розумному достатньо
показать весь комментарий
19.04.2026 21:19 Ответить
Теж з смітника пишете?
показать весь комментарий
19.04.2026 21:20 Ответить
Для продовження розмови дай відповідь - вуйко , ти з свого села на бусі куди найдалі іздив?
показать весь комментарий
19.04.2026 21:24 Ответить
Тебе сьогодні на@уй ще ніхто не посилав?
показать весь комментарий
19.04.2026 21:26 Ответить
хочеш звільнити місто? навтішаввся
показать весь комментарий
19.04.2026 21:30 Ответить
Куди українцю подотися? - хіба в Швейцарію - там безплатний сир
показать весь комментарий
19.04.2026 21:01 Ответить
З мін зп 1200 євро в неділю й самі зможуть за житло платить. Може й виїдуть якісь любителі халяви, та й то до іншої країни ЄС. Мабуть так взагалі можна буде зробити "коло пошани" зібравши "виїзні гроші" з десятка країн, як то раніше робили з продовженням шенгену.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:07 Ответить
Я так розумію повертатимуть всіх, а не тільки військовозобов'язаних.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:08 Ответить
це лише говорить про завершеннч активноi фази.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:10 Ответить
прикольний бізнес!! облом для приймаючих країн!! які приймали то їх всих оптом, за їх власний рахунок. а депортувати вони вимушені кожного прийнятого, рітейлом. за власний рахунок!! з доплатами! )))
показать весь комментарий
19.04.2026 21:13 Ответить
міняй країну або заздри мовчки.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:18 Ответить
та якось давно вже пох! і ґе вари, і їх країни, і їх шефи, які ці пєчєнькі їм оплачують )) їж суху мівіну і сухе вино в таблєтках з рябчіками жуй ))) більше не подам!!
показать весь комментарий
19.04.2026 21:27 Ответить
тобі видніше, сперечатися не буду.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:29 Ответить
залишаться тільки ті, що мають добре оплачувану роботу, орендувати житло там дорого..
показать весь комментарий
19.04.2026 21:19 Ответить
Эти туристы не поедут домой в Украину,как и зеленский по хорошему не откажется от президентства
показать весь комментарий
19.04.2026 21:43 Ответить
 
 