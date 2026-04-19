Ирландия готовит выплаты украинцам за возвращение домой

Правительство Ирландии планирует изменить подход к поддержке украинских беженцев и постепенно сократить действие программ размещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра по вопросам миграции Колма Брофи, которое приводит The Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Страна рассматривает возможность прекращения контрактов на проживание для около 16 тысяч человек, которые прибыли в начале полномасштабного вторжения и находятся на государственном обеспечении.

"Пакет помощи для украинцев должен быть соразмерным той щедрости, с которой их принимали ранее", - отметил министр.

Новые условия поддержки и сокращение программ

Среди ключевых изменений, которые прорабатывает правительство Ирландии, - введение финансовой помощи для добровольного возвращения украинцев домой. Сейчас лица, ищущие убежища, могут получить до 2500 евро на человека или до 10 тысяч евро на семью. В то же время, для украинцев обещают сформировать отдельный пакет выплат.

Кроме того, планируется постепенное сокращение компенсаций для ирландцев, предоставляющих жилье беженцам в рамках программы ARP. Размер выплат могут снизить с 600 до 400 евро, а впоследствии полностью отменить.

Масштабы помощи и дальнейшие шаги

По данным СМИ, с февраля 2022 года более 125 тысяч украинцев получили временную защиту в Ирландии. В период с июля 2022 года по март этого года почти 28 тысяч принимающих семей получили более 438 миллионов евро компенсаций за размещение около 64 тысяч украинцев.

Ожидается, что соответствующий план правительство может реализовать в течение ближайших 12 месяцев после его утверждения.

Ранее Норвегия ужесточила правила для украинских беженцев. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать коллективную защиту.

