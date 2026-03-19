В Ирландии зарезали украинца, когда он шел за продуктами

В ирландском городе Корк убит 31-летний гражданин Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальный вещатель RTÉ.

Трагедия произошла в центре города, когда мужчина вышел из дома, чтобы купить продукты для семейного ужина накануне Дня святого Патрика.

Обстоятельства нападения

По данным следствия, преступление произошло в понедельник около 20:00 на улице Ловер-Джон-стрит. Правоохранители считают, что речь идет о неспровоцированном уличном нападении.

Несмотря на тяжелые ножевые ранения, мужчина смог пройти почти 100 метров до своего жилого комплекса, где потерял сознание. Соседи вызвали экстренные службы, однако спасти его не удалось - он умер на месте.

Задержание подозреваемого

Полиция уже задержала 40-летнего мужчину, которого подозревают в совершении убийства. В настоящее время он находится под стражей.

Орудие преступления пока не найдено, однако следователи рассчитывают на записи с камер видеонаблюдения, установленных в этом районе.