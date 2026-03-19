В Ирландии зарезали украинца, когда он шел за продуктами

В ирландском городе Корк убит 31-летний гражданин Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальный вещатель RTÉ.

Трагедия произошла в центре города, когда мужчина вышел из дома, чтобы купить продукты для семейного ужина накануне Дня святого Патрика.

Обстоятельства нападения

По данным следствия, преступление произошло в понедельник около 20:00 на улице Ловер-Джон-стрит. Правоохранители считают, что речь идет о неспровоцированном уличном нападении.

Несмотря на тяжелые ножевые ранения, мужчина смог пройти почти 100 метров до своего жилого комплекса, где потерял сознание. Соседи вызвали экстренные службы, однако спасти его не удалось - он умер на месте.

Задержание подозреваемого

Полиция уже задержала 40-летнего мужчину, которого подозревают в совершении убийства. В настоящее время он находится под стражей.

Орудие преступления пока не найдено, однако следователи рассчитывают на записи с камер видеонаблюдения, установленных в этом районе.

  • Ранее мы сообщали, что мужчина застрелил 11-летнюю дочь и покончил с собой в Ирпене Киевской области. 

- Українку мусульмнин
- ще одну Українку мусульманин
- тут думаю теж

думаю це не українців а всіх так в Европі просто европейці мовчать про навалу злочинів інакше б було ясно що в них геноцид не менше чим в нас
19.03.2026 01:09 Ответить
В Ірландії найбільші проблеми з безпекою часто пов'язані не з мігрантами чи мусульманами, а з місцевими маргіналізованими групами - так званими "travellers" та окремими декласованими елементами. Особливо це стосується підлітків із соціально неблагополучних районів. За двадцять років життя в Ірландії я неодноразово стикався з тим, що рівень агресії серед таких молодіжних груп дуже високий. У Дубліні значна частина насильницьких злочинів припадає саме на них.

На відміну від інших країн, де подібні люди зазвичай уникають конфліктів через страх наслідків, в Ірландії вони часто поводяться як "господарі вулиць". Підлітки 13-15 років можуть без вагань погрожувати ножем, і нерідко залишаються без серйозних наслідків. Бували випадки, коли групи таких дітей забігали в поїзди під час зупинок і нападали на пасажирів.

Ситуацію ускладнює те, що якщо ви дасте відсіч такому нападнику, особливо якщо ви іноземець, то ризикуєте самі опинитися під кримінальним переслідуванням. Агресія щодо іммігрантів - теж не рідкість. Останнім часом були випадки, коли постраждали хорвати лише за те, що розмовляли своєю мовою https://www.rte.ie/news/courts/2025/1117/1544355-mark-lee-anthony-delappe-court/, побили індуса, який їхав на роботу https://www.theguardian.com/world/2025/aug/10/violent-attacks-ireland-indian-immigrants, та американського туриста https://www.irishtimes.com/crime-law/courts/2025/02/26/teenager-who-instigated-attack-on-american-stephen-termini-in-dublin-sentenced-to-20-months-detention/

Це не пов'язано з мусульманськими громадами чи новими мігрантами - проблеми створюють саме місцеві асоціальні групи, які в Ірландії мають давню історію та складний соціальний контекст.
19.03.2026 03:46 Ответить
Розвели демократію і благодєнство "для
декласованих елементів
ніякого контролю,
хто приїжджає, в яких цілях, чим вони
в Європі займаються
Хтось дуже хоче перетворити Європу
у відстійник для агресивних іновірних хорьків
і пристанище терористів
Потрібно проконтролювати тих, хто
контролює мігрантів.
Не здивуюсь, коли керують цими процесами
кацапи з новими прізвищами.
падружка путіна почала цю масову істерію?
ну от.
19.03.2026 05:54 Ответить
Мабуть вже найближчим часом слід очікувати поширення високотехнологічних злочинів із застосуванням дронів. Зокрема - застосування дронів для погроз, рекету, замовних вбивств та знищення майна, пограбування та крадіжки дронами поштових відправлень, викрадення дронів, у тому числі зграями та роями дронів з ШІ Охоронні агенції мабуть готуються до відповідного захисту клієнтів та обʼєктів...
19.03.2026 01:31 Ответить
Ну, рої дронів, які викрадають поштові відправлення, ми за своє життя навряд чи побачимо, а от те що для замовних вбивсьв снайперські гвинтівки, або навіть пістолети з глушниками відходять у минуле - це вже реально.
19.03.2026 01:58 Ответить
Дронами вже доставляють наркотики, тютюнові вироби. Викрадення і грабежі зграями та роями дронів з розподіленням функцій і взаємодією для досягнення спільної цілі, чому б ні?
У поштових відправленнях, пишуть, вже відправляють вузли та деталі зброї на замовлення клієнтів.
19.03.2026 02:20 Ответить
пограбування контрабанда та доставка наркотиків за допомогою коптера фіксувались ще до вторгнення. До роїв ще як до неба.
Деталі зброї відправлялись поштою ще до появи коптерів у широкому вжитку.
19.03.2026 02:26 Ответить
За офіційними даними Офісу Генерального прокурора та Нацполіції, у 2024 році в Україні щодня відбувалося в середньому близько 3 кримінальних вбивств (не пов'язаних із бойовими діями).
19.03.2026 01:03 Ответить
У 2024 році в Україні зафіксовано найменшу за всю історію незалежності кількість вбивств - 1052. Так, у 2023 році було зафіксовано 1099 вбивств, а у 2014 найбільша відома кількість - 1721.

Про це повідомив заступник Голови Нацполіції України - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Так, того року у 1043 випадках правоохоронцям вдалося притягнути зловмисників до відповідальності.
19.03.2026 01:12 Ответить
В даному випадку вбивця 40-річний
19.03.2026 07:13 Ответить
"Якщо ви чуєте стук копит, це скоріш за все кінь, а не зебра" - Бритва Оккама.

В Ірландії так багато своїх місцевих відморозків, пияків, маргіналів та людей з мізками, промитими ІРА (так само, як на рашці - комуняками та ностальгуючими по совку), ще й з вибухливим темпераментом ("ірландським") та агресивною повединкою, що оті мусуьмани їх самі бояться.
19.03.2026 10:03 Ответить
на безлюдній вулиці Корку ні до кого було вигукнути "я триста", і через хвилину бути забинтованим компресійним бандажом з хітозаном.
19.03.2026 02:06 Ответить
ШІ у зличинців ?
Ви про яку компанію так думаєте Google й Gemminy ? OpenAI або claude.ai ?!

А ти просто спробуй спитати у ШІ тупо ТТХ M777 й які там набої . Це в рази надійшіше за БАН Цензору . Топто тобі культурно розкажуть за якими юрдичними нормами ця інформація рахується чутливою й конфіденціальною .... На рахунок раз . А ось написать χyйло в YouTube й тебе не забанять , бо у скіпті фронтенда 1 мілліон слів як банлист дуже гальмує "двигун" . Це ж не C++ й не C# де така кількість обходится в лупі за мікросекунди ...
А ШІ це не один сервак й не якась там Вінда чи Лінукс . Це MainFrame й не один ціла купа кластерів з серверами . Жоден наркобарон не має такі потужності в його розпорядженні , та й інтелекту не вистачить , щоб очолити цілу IT корпорацію тільки заради того, що хитро вбити володаря плантацій коки з сусіднього району .
Зараз такі часи , такі технічні можливості , що вбивство конкурента має сенс лише в нелегальном секторі , який в 100 разів меньший й слабкійший , й тупійший . Це тільки в тупих серіалах про мафію малють такого фріка в окулярах , який щелкає по клаві й пише "хробака" для бандитів , а кінці його вбивають ... тупо що замовк на віки . Угу - той фрік 50 раз обвіб би кабана того кілера навколо пальця й в разі його вбивства *********** в 10 тисячяч сайтів усі докази злочину ...
19.03.2026 03:01 Ответить
А того кабана бос (такий же тупий як й бик) пита -- а ти падла усі флешки вигріб ... Ну добре , що не флопі-диск ...

А потім вони з бандою штурмують штаб гитхаба й виявляэться , що той фрік живий й він Біл Гейтс -- володарь того гитхаба й крім того MS & ...
19.03.2026 03:09 Ответить
"Яка страшна історія! Нема чого виїжджати, краще вдома сидіти." - Напевно така очікувана реакція на подібні новини.
19.03.2026 05:34 Ответить
Берлін вже засрали , курять в метро на станціях наркоту толкають, поліція стоїть дивиться
19.03.2026 07:06 Ответить
якщо вони сьогодні не захистять цю демократію під назвою "вседозволеність і анархія"
то завтра європейці прокинуться в халіфаті
де хто "невірний"- шнель відправлятимуть до праотців.
Я вважаю, що , якщо живеш в іншій країні- то ти або приймаєш закони цієї країни,
або їдеш додому .
19.03.2026 07:29 Ответить
Слухайте, ну навіщо всюди мигрантів прив'язувати? Десь у цій новині є щось про мигрантів (крім жертви)?
В Ірландії такі "свої", що й чужих не треба!!!
19.03.2026 10:07 Ответить
в поліції все більше кацапів з"являється
може, в цьому причина нічогонероблення?
знову ж - ніякого контролю, або контролює той,
кого самого треба проконтролювати.
19.03.2026 07:30 Ответить
Жах. Це другий випадок в Ірландії за рік. Нещодавно нашу 17тирічну дитину зарізав сомалієць в Дубліні, а оце якась полос в Корку. Для Ірландії це не типово, але останнім часом трапляється багато криміналу. Може таки ірландці трохи прокинуться і хоча б видадуть поліції зброю та перестануть випускати з тюрми після «трьох днів»
19.03.2026 06:29 Ответить
"Для Ірландії це не типово"

для ирландии это очень даже типично, там довольно много маргиналов, а часть общества еще живет с идеями ира
19.03.2026 10:55 Ответить
коли тобі 31 рік то не потрібно ходити увечері в ірландіі в магазин та ще й на якогось ..патріка.. а коли вже пішов то бери з кухні ножа . йди й оглядайся навкруги бо це тобі не харків . чернігів . суми . запоріжжя . дніпро або кривий ріг де набагато ..безпечніше.. ходити за продуктами в магазин
19.03.2026 06:46 Ответить
но-но
мій брат он у Київі сходив, зара під Одесою в учебці
19.03.2026 08:02 Ответить
Для чого притулили "Раніше ми повідомляли, що чоловік застрелив 11-річну доньку та наклав на себе руки в Ірпені на Київщині".

Який звязок з убивством у Ірландії В Ірландії зарізали українця, коли він ішов по продукти
19.03.2026 08:48 Ответить
то програма так новини пов'язує
мабуть ШІ підключили ось він і марить
19.03.2026 10:39 Ответить
Іструмент ШІ у руках дебіла - страшна зброя ескалації дебілізації...
19.03.2026 11:04 Ответить
"В ірландському місті Корк вбили 31-річного громадянина України."

"Героєм Ірландії" він не стане. Міг би стати "Героєм України", але він вибрав інший шлях...
19.03.2026 09:38 Ответить
У нас би ще й бусіку до магазину підвезли
19.03.2026 10:09 Ответить
а мене на Академі ножем у спину пирнули в 2014
чому нема цієї новини???
га, мудаки?
19.03.2026 10:40 Ответить
Не та вже Європа. Ще вони нам розказують про європейські цінності і як нам жити
19.03.2026 11:08 Ответить
 
 