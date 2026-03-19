В Ірландії зарізали українця, коли він ішов по продукти

В ірландському місті Корк вбили 31-річного громадянина України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує національний мовник RTÉ.

Трагедія сталася у центрі міста, коли чоловік вийшов з дому, щоб купити продукти для сімейної вечері напередодні Дня святого Патрика.

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Обставини нападу

За даними слідства, злочин стався у понеділок близько 20:00 на вулиці Ловер-Джон-стріт. Правоохоронці вважають, що йдеться про неспровокований вуличний напад.

Попри важкі ножові поранення, чоловік зміг пройти майже 100 метрів до свого житлового комплексу, де знепритомнів. Сусіди викликали екстрені служби, однак врятувати його не вдалося — він помер на місці.

Затримання підозрюваного

Поліція вже затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вбивства. Наразі він перебуває під вартою.

Знаряддя злочину поки не знайдено, однак слідчі розраховують на записи з камер відеоспостереження, встановлені у цьому районі.