В Ірландії зарізали українця, коли він ішов по продукти
В ірландському місті Корк вбили 31-річного громадянина України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує національний мовник RTÉ.
Трагедія сталася у центрі міста, коли чоловік вийшов з дому, щоб купити продукти для сімейної вечері напередодні Дня святого Патрика.
Обставини нападу
За даними слідства, злочин стався у понеділок близько 20:00 на вулиці Ловер-Джон-стріт. Правоохоронці вважають, що йдеться про неспровокований вуличний напад.
Попри важкі ножові поранення, чоловік зміг пройти майже 100 метрів до свого житлового комплексу, де знепритомнів. Сусіди викликали екстрені служби, однак врятувати його не вдалося — він помер на місці.
Затримання підозрюваного
Поліція вже затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вбивства. Наразі він перебуває під вартою.
Знаряддя злочину поки не знайдено, однак слідчі розраховують на записи з камер відеоспостереження, встановлені у цьому районі.
- Раніше ми повідомляли, що чоловік застрелив 11-річну доньку та наклав на себе руки в Ірпені на Київщині.
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На відміну від інших країн, де подібні люди зазвичай уникають конфліктів через страх наслідків, в Ірландії вони часто поводяться як "господарі вулиць". Підлітки 13-15 років можуть без вагань погрожувати ножем, і нерідко залишаються без серйозних наслідків. Бували випадки, коли групи таких дітей забігали в поїзди під час зупинок і нападали на пасажирів.
Ситуацію ускладнює те, що якщо ви дасте відсіч такому нападнику, особливо якщо ви іноземець, то ризикуєте самі опинитися під кримінальним переслідуванням. Агресія щодо іммігрантів - теж не рідкість. Останнім часом були випадки, коли постраждали хорвати лише за те, що розмовляли своєю мовою https://www.rte.ie/news/courts/2025/1117/1544355-mark-lee-anthony-delappe-court/, побили індуса, який їхав на роботу https://www.theguardian.com/world/2025/aug/10/violent-attacks-ireland-indian-immigrants, та американського туриста https://www.irishtimes.com/crime-law/courts/2025/02/26/teenager-who-instigated-attack-on-american-stephen-termini-in-dublin-sentenced-to-20-months-detention/
Це не пов'язано з мусульманськими громадами чи новими мігрантами - проблеми створюють саме місцеві асоціальні групи, які в Ірландії мають давню історію та складний соціальний контекст.
- ще одну Українку мусульманин
- тут думаю теж
думаю це не українців а всіх так в Европі просто европейці мовчать про навалу злочинів інакше б було ясно що в них геноцид не менше чим в нас
декласованих елементів
ніякого контролю,
хто приїжджає, в яких цілях, чим вони
в Європі займаються
Хтось дуже хоче перетворити Європу
у відстійник для агресивних іновірних хорьків
і пристанище терористів
Потрібно проконтролювати тих, хто
контролює мігрантів.
Не здивуюсь, коли керують цими процесами
кацапи з новими прізвищами.
падружка путіна почала цю масову істерію?
ну от.