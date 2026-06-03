Сибіга про претензії Польщі через підрозділ "Героїв УПА": Наш спільний ворог - Росія

Глава МЗС Андрій Сибіга прокоментував претензії Польщі через рішення президента Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Протягом майже двох років ми крок за кроком відбудовували конструктивний діалог. Розблокували пошуки та ексгумації. З гідністю і християнськими традиціями у декількох місцях провели перепоховання жертв. Відновили конгрес істориків, у рамках якого перевели обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової, науково-обʼєктивної дискусії.

На основі не політичних гасел, а архівних документів, матеріалів, наукових досліджень - що відкрило дорогу до діалогу з чутливих питань та дозволило врешті-решт почути один одного", - наголосив очільник МЗС.

Сибіга вважає, що не можна підважувати такий підхід взаємної поваги та розкручувати маховик ненависті.

"Тим більше в умовах, коли над усіма нами — українцями, поляками, іншими європейцями — знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії. Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви. Необхідно усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити нашу спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на головному: протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки, захисті вільного майбутнього наших народів", - сказав міністр.

Також, за словами глави МЗС, назву підрозділу обрали самі військові.

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"Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Сьогодні саме вони, ціною свого здоровʼя і часто життя тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози. І платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій.

Україна дуже тяжко виборювала свою незалежність. Покоління за поколінням. Так само як Польща йшла до своєї незалежності важкою працею та боротьбою - своїм власним шляхом.

Ми вдячні Польщі за її лідерську роль у підтримці України в цей страшний час війни. Прагнемо обговорювати всі питання, зокрема й найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості. Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього наших держав", - підсумував Сибіга.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".

Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.

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