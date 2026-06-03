Спікер Сейму Польщі закликав не загострювати суперечки з Україною

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що для Варшави важливо підтримувати добрі відносини з Україною та не загострювати суперечки навколо історичної політики.

Про це повідомляє польське видання Do Rzeczy, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Польща про ризики загострення відносин з Україною

Під час зустрічі з мешканцями Сосновця Влодзімеж Чажастий зазначив, що в Польщі посилюються антиукраїнські настрої. Він також звернув увагу, що значна частина дискусій між країнами пов’язана саме з історичною політикою.

За його словами, в інтересах Польщі є збереження стабільних відносин з Україною та уникнення конфліктів на емоціях.

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Позиція щодо історії та майбутнього співпраці

Чажастий прокоментував питання присвоєння одній із українських військових частин назви "Героїв УПА" та зазначив, що не бачить логічного пояснення цьому рішенню.

Водночас він наголосив на важливості довгострокового підходу до відносин між країнами та закликав не ухвалювати поспішних рішень, зокрема щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

"В інтересах Польщі – підтримувати добрі відносини з Україною, а не загострювати суперечки щодо історичної політики", – заявив Чажастий.