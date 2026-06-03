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Новини відносини України та Польщі
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Спікер Сейму Польщі закликав не загострювати суперечки з Україною

Влодзімеж Чажастий під час виступу в Польщі

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що для Варшави важливо підтримувати добрі відносини з Україною та не загострювати суперечки навколо історичної політики.

Про це повідомляє польське видання Do Rzeczy, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Польща про ризики загострення відносин з Україною

Під час зустрічі з мешканцями Сосновця Влодзімеж Чажастий зазначив, що в Польщі посилюються антиукраїнські настрої. Він також звернув увагу, що значна частина дискусій між країнами пов’язана саме з історичною політикою.

За його словами, в інтересах Польщі є збереження стабільних відносин з Україною та уникнення конфліктів на емоціях.

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Позиція щодо історії та майбутнього співпраці

Чажастий прокоментував питання присвоєння одній із українських військових частин назви "Героїв УПА" та зазначив, що не бачить логічного пояснення цьому рішенню.

Водночас він наголосив на важливості довгострокового підходу до відносин між країнами та закликав не ухвалювати поспішних рішень, зокрема щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

"В інтересах Польщі – підтримувати добрі відносини з Україною, а не загострювати суперечки щодо історичної політики", – заявив Чажастий.

  • До слова, колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський отримував найвищу польську державну нагороду — орден Білого Орла — "в інший час і за інших умов". За словами польського експрезидента, зараз обставини та "поведінка Володимира Зеленського також" зазнали змін. Дуда наголосив, що остаточний вердикт щодо того, чи варто відбирати у керівника України нагороду, ухвалюватиме чинний президент Навроцький, проте висловив сподівання, що той "врахує обставини".

Автор: 

Польща (9317) сейм (72) Євросоюз (15163)
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Питання: А в Польщі є якісь військові частини названі в честь Армії Крайової чи якихось інших повстанських формувань які боролись за незалежність Польщі?

Питання друге: Чи є хочаб один Українець якому не було би пох*й на те чи є такі названі формування в Польщі чи ні.
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03.06.2026 02:01 Відповісти
1. вiддати ***** орден
2. ********* посла, повний розрив дип. вiдношень
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03.06.2026 02:42 Відповісти
Ой дурень.
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03.06.2026 03:16 Відповісти
 
 