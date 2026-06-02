Дуда про орден для Зеленського у 2023 році: Умови були інші, зараз його поведінка змінилася
Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський отримував найвищу польську державну нагороду — орден Білого Орла — "в інший час і за інших умов". Відтак чинний глава Польщі Кароль Навроцький має врахувати це під час ухвалення рішення про можливе позбавлення нагороди.
Про це Дуда розповів у коментарі виданню Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція Дуди
За словами польського експрезидента, зараз обставини та "поведінка Володимира Зеленського також" зазнали змін. Дуда наголосив, що остаточний вердикт щодо того, чи варто відбирати у керівника України нагороду, ухвалюватиме чинний президент Навроцький, проте висловив сподівання, що той "врахує обставини".
"Звісно, президент вислухає думку капітули й, без сумніву, ухвалюючи рішення, врахує всі обставини та факти. А вони різні — не всі пам’ятаються, не всі широко відомі й не всі помітні в нинішній атмосфері", - додав польський експрезидент.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський був нагороджений орденом Білого Орла у 2023 році тодішнім президентом Анджеєм Дудою.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".
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На думку Босака, позбавлення Зеленського польського ордена Білого Орла є символічним жестом. «Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив», - сказав він в інтерв'ю RMF FM 2 червня.
За його словами, Польща має оголосити про блокування вступу України до ЄС, доки Київ «не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації». Крім того, Босак вважає, що Варшава має припинити фінансування роботи Starlink та «вийти з боргових систем разом з іншими країнами Євросоюзу».
"Взять і всьо поделіть" у новому виконанні.
У цих трьох акціях ініціаторами та виконавцями виступали Російська імперія, Королівство Пруссія та Австрійська монархія Габсбургів:
Перший поділ (1772 рік): Росія захопила Інфлянти (Латгалію) та частину східної Білорусі (навколо Могилева, Вітебська й Гомеля).
Другий поділ (1793 рік): Проходив без участі Австрії. Росія анексувала Правобережну Україну (Поділля, Волинь, Київщину, Брацлавщину) та центральну Білорусь з Мінськом.
Третій поділ (1795 рік): Призвів до повної ліквідації польської державності. Росія забрала західну Волинь, решту Білорусі, Литву та Курляндію.
Віденський конгрес (1815 рік) - Четвертий поділ у XIX столітті
Після розгрому Наполеона Бонапарта європейські монархи перекроїли карту Європи. Створене Наполеоном Варшавське герцогство було ліквідоване та знову поділене між Росією, Пруссією та Австрією.
Російська імперія отримала більшу частину цих земель (близько 80% території колишнього герцогства), де утворили автономне Царство Польське під владою російського імператора.
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а поведінка ляхів зовсім не змінилася
І вимальовується така картина : всі вони на боці Пілсудського (а може й дмовського), тобто те, що підписав Петлюра віддаючи Галичину та Волинь полякам, всіх їх влаштовує аж по сьогодні, тому петлюрівців ніхто не ганьбить, як ніхто не збирається відбирати орден Білого Орла в Івана Мазепи чи Віктора Ющенка
А ось ті, хто на Волині та Галичині опирався рішенню Петлюри і не хотів жити під Польщею - ті оголошені "вбивцями та різунами". Можна подумати, що прям все ціле УПА воювало виключно з польськими цивільними, і ніколи не стріляло в вояків трьох армій, від поляків до совєтів та гітлерівців. Досить таки підлий дискурс.
претензії в Польщі до всіх, хто опирався полякам - а це, здається, робили "всі 3 УПА"
Але, як тільки пшекам стало менше бздьожно - так одразу кинулися забирати орден під надуманим приводом...
Та нехай. Тим більше - забирають в Зелі.
Звичайно, рішення ухвалювати Президенту України. Але на його місці я все ж повернув б Орден Білого Орла до Варшави, мотивуючи це тим, що лідеру демократичної держави Україна, яка бореться проти зовнішньої агресії держави новітнього фашистського штибу (Росії), не личить мати спільну державну нагороду із найвідомішим фашистом в світовій історії (Беніто Мусоліні).
Україна вже декілька років не має жодних ознак демократії.
Саме тому орден Мусоліні дуже личить і українському узурпатору.
Хто ти такий щоб вказувати сильнішій державі що їй робити !??
Дурість була давати.
Ще більша дурість забирати.