Дуда про орден для Зеленського у 2023 році: Умови були інші, зараз його поведінка змінилася

Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський отримував найвищу польську державну нагороду — орден Білого Орла — "в інший час і за інших умов". Відтак чинний глава Польщі Кароль Навроцький має врахувати це під час ухвалення рішення про можливе позбавлення нагороди.

Про це Дуда розповів у коментарі виданню Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Дуди

За словами польського експрезидента, зараз обставини та "поведінка Володимира Зеленського також" зазнали змін. Дуда наголосив, що остаточний вердикт щодо того, чи варто відбирати у керівника України нагороду, ухвалюватиме чинний президент Навроцький, проте висловив сподівання, що той "врахує обставини".

"Звісно, президент вислухає думку капітули й, без сумніву, ухвалюючи рішення, врахує всі обставини та факти. А вони різні — не всі пам’ятаються, не всі широко відомі й не всі помітні в нинішній атмосфері", - додав польський експрезидент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський був нагороджений орденом Білого Орла у 2023 році тодішнім президентом Анджеєм Дудою.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

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