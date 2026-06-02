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Новини відносини України та Польщі
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Дуда про орден для Зеленського у 2023 році: Умови були інші, зараз його поведінка змінилася

Колишній президент Польщі Анджей Дуда з президентом України Володимиром Зеленським

Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський отримував найвищу польську державну нагороду — орден Білого Орла — "в інший час і за інших умов". Відтак чинний глава Польщі Кароль Навроцький має врахувати це під час ухвалення рішення про можливе позбавлення нагороди.

Про це Дуда розповів у коментарі виданню Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Дуди

За словами польського експрезидента, зараз обставини та "поведінка Володимира Зеленського також" зазнали змін. Дуда наголосив, що остаточний вердикт щодо того, чи варто відбирати у керівника України нагороду, ухвалюватиме чинний президент Навроцький, проте висловив сподівання, що той "врахує обставини".

"Звісно, президент вислухає думку капітули й, без сумніву, ухвалюючи рішення, врахує всі обставини та факти. А вони різні — не всі пам’ятаються, не всі широко відомі й не всі помітні в нинішній атмосфері", - додав польський експрезидент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський був нагороджений орденом Білого Орла у 2023 році тодішнім президентом Анджеєм Дудою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експосол Польщі повернув вручений Зеленським орден через надання підрозділу імені "Героїв УПА"

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцькому доведеться їхати та забирати орден в українських військових, а не в Зеленського, - Садовий

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Зеленський Володимир (27901) орден (118) Польща (9317) Дуда Анджей (787) Навроцький Кароль (149)
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Топ коментарі
+11
Поляків, як і кацапів не повинно турбувати те на якій мові розмовляють сусіди, кому і які пам'ятники ставлять, та чиї ім'я присвоюють бойовим бригадам, які до речі тих же пшеків захищають наразі від російської навали
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02.06.2026 20:41 Відповісти
+10
Да віддайте вже ляхам їх сраний орден. Нехай вони вручать його своєму любимому Ху'йлу. Рашисти ж стілько гарного зробили для Польщі
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02.06.2026 20:43 Відповісти
+8
1923 - орденом Білого Орла нагороджений Беніто Мусоліні ... нагородження й досі не скасовано .
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02.06.2026 20:42 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
ну тоді він і коксу менше вживав....
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02.06.2026 20:33 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/xvt-bOuyjGY
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02.06.2026 20:51 Відповісти
Віцеспікер парламенту Польщі та лідер правопопулістської партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу через присвоєння українському підрозділу «імені Героїв УПА».
На думку Босака, позбавлення Зеленського польського ордена Білого Орла є символічним жестом. «Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив», - сказав він в інтерв'ю RMF FM 2 червня.
За його словами, Польща має оголосити про блокування вступу України до ЄС, доки Київ «не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації». Крім того, Босак вважає, що Варшава має припинити фінансування роботи Starlink та «вийти з боргових систем разом з іншими країнами Євросоюзу».
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02.06.2026 20:35 Відповісти
Тема УПА та українських біженців активно експлуатується правими силами (партії «Право і справедливість» (PiS) та «Конфедерація») для мобілізації електорату перед майбутніми парламентськими виборами.
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02.06.2026 20:41 Відповісти
Генштаб Польщі та незалежні аналітики прямо заявляють про масовані атаки російських ботоферм. Вони цілеспрямовано роздмухують тему Волинської трагедії в соцмережах (особливо на платформі X), щоб підірвати стратегічне партнерство Варшави та Києва.
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02.06.2026 20:42 Відповісти
Орден Білого Бобра
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02.06.2026 20:38 Відповісти
Поляків, як і кацапів не повинно турбувати те на якій мові розмовляють сусіди, кому і які пам'ятники ставлять, та чиї ім'я присвоюють бойовим бригадам, які до речі тих же пшеків захищають наразі від російської навали
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02.06.2026 20:41 Відповісти
1923 - орденом Білого Орла нагороджений Беніто Мусоліні ... нагородження й досі не скасовано .
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02.06.2026 20:42 Відповісти
І що?За що скасовувати?Повідай нам
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02.06.2026 20:46 Відповісти
Да віддайте вже ляхам їх сраний орден. Нехай вони вручать його своєму любимому Ху'йлу. Рашисти ж стілько гарного зробили для Польщі
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02.06.2026 20:43 Відповісти
під препаратами?
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02.06.2026 20:45 Відповісти
Просто простий, як двері, українчик.

"Взять і всьо поделіть" у новому виконанні.
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02.06.2026 22:10 Відповісти
А всю военную помощь им тоже отдадим вместе с орденом? Чего мелочиться?
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02.06.2026 20:48 Відповісти
А вони вимагають?
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02.06.2026 20:52 Відповісти
Так вроде это вы предлагаете в позу обиженного встать. Ну чтобы два раза не вставать отдадим полякам тогда все.
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02.06.2026 21:15 Відповісти
Класичні три поділи Речі Посполитої (XVIII століття)
У цих трьох акціях ініціаторами та виконавцями виступали Російська імперія, Королівство Пруссія та Австрійська монархія Габсбургів:
Перший поділ (1772 рік): Росія захопила Інфлянти (Латгалію) та частину східної Білорусі (навколо Могилева, Вітебська й Гомеля).
Другий поділ (1793 рік): Проходив без участі Австрії. Росія анексувала Правобережну Україну (Поділля, Волинь, Київщину, Брацлавщину) та центральну Білорусь з Мінськом.
Третій поділ (1795 рік): Призвів до повної ліквідації польської державності. Росія забрала західну Волинь, решту Білорусі, Литву та Курляндію.
Віденський конгрес (1815 рік) - Четвертий поділ у XIX столітті
Після розгрому Наполеона Бонапарта європейські монархи перекроїли карту Європи. Створене Наполеоном Варшавське герцогство було ліквідоване та знову поділене між Росією, Пруссією та Австрією.
Російська імперія отримала більшу частину цих земель (близько 80% території колишнього герцогства), де утворили автономне Царство Польське під владою російського імператора.
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02.06.2026 20:54 Відповісти
Так уж повелось в Европе. Если что непонятно - дели Польшу.
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02.06.2026 21:06 Відповісти
Дуда про орден для Зеленського у 2023 році: Умови були інші, зараз його поведінка змінилася
===================
а поведінка ляхів зовсім не змінилася
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02.06.2026 21:40 Відповісти
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02.06.2026 20:46 Відповісти
🤝
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02.06.2026 21:24 Відповісти
Перше---Кваснецький і Кучма вибачились за події які вібулись раніше. Друге-- історики, дослідникі обоїх країн повинні викласти реальні події які відбулись в наших стосунках Причому те,що доведено доказовою базою А політики,з обоїх сторін,повинні посилатись на цей документ. Росія весь час намагається вбити клин в наших вілносинах БУДЕ ЗАВЖДИ БРЕХАТИ.
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02.06.2026 20:50 Відповісти
Добре полякам патякати про абстрактні речі, поки вкраїнці тримають фронт.
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02.06.2026 20:51 Відповісти
Навроцький просто йде шляхом ***** чи Орбана - ті також , свою неспроможність вирішувати внутрішні проблєми , відволікали "загостренням" закордонних відносин .
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02.06.2026 20:56 Відповісти
Практично всі польські функціонери негативно про це висловились

І вимальовується така картина : всі вони на боці Пілсудського (а може й дмовського), тобто те, що підписав Петлюра віддаючи Галичину та Волинь полякам, всіх їх влаштовує аж по сьогодні, тому петлюрівців ніхто не ганьбить, як ніхто не збирається відбирати орден Білого Орла в Івана Мазепи чи Віктора Ющенка

А ось ті, хто на Волині та Галичині опирався рішенню Петлюри і не хотів жити під Польщею - ті оголошені "вбивцями та різунами". Можна подумати, що прям все ціле УПА воювало виключно з польськими цивільними, і ніколи не стріляло в вояків трьох армій, від поляків до совєтів та гітлерівців. Досить таки підлий дискурс.
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02.06.2026 20:57 Відповісти
Взагалі то було 3 різних УПА... І вони м'яко кажучи, не дуже любили одне однного. У Польщі претензії лише для одноі з них... Якщо ж наши історики почнуть викладати все РЕАЛЬНО, то питання щодо того - хто був ким, і чому згадки про одних комуністи стирали, а іншими лякали, виникнуть вже у наших...
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02.06.2026 21:41 Відповісти
3 різних УПА були на початку, і реально воювали з них тільки 2, якщо не помиляюся (бульбівці та бандерівці), а потім фактично залишилися тільки бандерівці

претензії в Польщі до всіх, хто опирався полякам - а це, здається, робили "всі 3 УПА"
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02.06.2026 22:12 Відповісти
Між іншим, навіть Дуда не признається, що він тоді нагородив орденом не так Зелю, як весь український народ та ЗСУ за супротив споконвічному ворогу обом народам (і поляків, і українців), а саме касапам.
Але, як тільки пшекам стало менше бздьожно - так одразу кинулися забирати орден під надуманим приводом...

Та нехай. Тим більше - забирають в Зелі.
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02.06.2026 20:59 Відповісти
О, ще один поляк виявився довбойобом. Хто там наступний за Дудой? Черга велика?
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02.06.2026 21:00 Відповісти
Валенса вже б сидів і помовкував - гебешний сексот. Чому ж не обурювався коли Ющенко присвоїв Бандері і Шухевичу героїв України? Але поляки вже почали придиратися до наших водіїв (бачив в інеті), то резина не та, то шини виступають за бампер. Це почато нової істерії, після жнив знову почнуть блокувати зерновози.
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02.06.2026 21:03 Відповісти
Ішак свідомо провокує не тільки поляків. Це чмо здогадується, що йому невдовзі прийде кінець та прийдеться відповідати за свої численні злочини.
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02.06.2026 21:04 Відповісти
Хочу нагадати, що Орденом Білого Орла Польщі був у 1923 році нагороджений Беніто Мусоліні. Дуче ніколи не позбавляли цієї найвищої польської нагороди. Навіть посмертно.

Звичайно, рішення ухвалювати Президенту України. Але на його місці я все ж повернув б Орден Білого Орла до Варшави, мотивуючи це тим, що лідеру демократичної держави Україна, яка бореться проти зовнішньої агресії держави новітнього фашистського штибу (Росії), не личить мати спільну державну нагороду із найвідомішим фашистом в світовій історії (Беніто Мусоліні).
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02.06.2026 21:08 Відповісти
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02.06.2026 21:29 Відповісти
А через яку країну йтиме допомога Заходу? Не падкажете? Підла історія і треба якось вилазити з цього... Скрізь самі шантажисти...
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02.06.2026 21:33 Відповісти
Польщі відмовитися бути хабом для зброї Україні - собі дорожче. Якщо Україна впаде, то і пів року не пройде як буде удар по Польщі. Ці жолнєжи не витримають і трьох місяців - це не українські бійці.
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02.06.2026 21:53 Відповісти
новий експерд
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02.06.2026 22:13 Відповісти
лідеру демократичної держави Україна

Україна вже декілька років не має жодних ознак демократії.
Саме тому орден Мусоліні дуже личить і українському узурпатору.
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02.06.2026 22:00 Відповісти
Та засунь собі в жопу свої недонагороди
Хто ти такий щоб вказувати сильнішій державі що їй робити !??
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02.06.2026 21:22 Відповісти
Поговоримо про умови змiнилися... Хто нам дохтур, шо князi(держави), колись вiддали нашi землi(частину краiни), через родство, спочатку в ВКЛ, а тi в свою чергу, через таке саме сватiвство з поляками - в Польщу? Та часи змiнилися. Заре не та Польща , як колись, бо до цього призвела слабкiсть Польщi, та й украiнський визвольний рух, тобто ми помiнялися ролями, стосовно наших земель. Методи боротьби як з польськоi, так i з нашоi сторони були мiсцями неадекватними. Пацифiкацiя(Перацький) украiнцiв поляками, знищення украiнцiв Армiею Крайовою, на що УПА вiдповiла дзеркально... Менi не зрозумiло, яким боком Польща, в свiй час осоветчена, до тiеi довоенноi буржуазноi Польщi? Перегорнули сторiнку , та й пiшли далi, через обоюдне примирення...Ось це й буде умовою, яка змiнить майбутне до кращого... ЗЫ... Пам`ятка доморощеним лабухам... Так, нацiональний рух за соборнiсть Украiни, - це добре. Так, героiзм простих воякiв, борцiв за соборнiсть Украiни, - честь iм, хвала i пошана. Але не забуваемо, що Бандера полiтично вiв боротьбу за самостiйну тоталiтарну УКРАiНУ ( ПРИКЛАДИ ТОТАЛiТАРНИХ КРАiН: гiтлерiвська Германiя, фашистська Iталiя, радянський союз, сраасейская федерацiя...). Я би Бандеру, з його тоталiтаризмом, не хтiв би бачити у соборнiй Украiнi. Або й Мельник, котрий був ТЦКашником у Гiтлера , постачав бранцiв з Галичини у дивiзiю "СС Галичина", Навiть якби Мельнику Гiтлер i дозволив би зайти в Украiну на бiлому конi, то Мельник був би не бiльше(за рангом) як намiсник Гiтлера в Украiнi. Я би такого правителя Украiни не бажав би. Це всеодно, що помiняти шило на мило... Тому й з назвами всього, що пов`язано з Бандерою та Мельником треба бути розсудливим.
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02.06.2026 21:28 Відповісти
Більшість проблем через брак спілкування .
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02.06.2026 21:54 Відповісти
Скажімо так, ЗЄ особисто не заслужив жодних відзнак, окрім вироку суду.

Дурість була давати.
Ще більша дурість забирати.
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02.06.2026 21:58 Відповісти
Пердоліки довбані. Були часи, коли знущалися з українців не гірше за кацапів. Мабуть, забули своє. Постійно згадують "волинську різню", а про операцію "Вісла" забули.
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02.06.2026 22:02 Відповісти
 
 