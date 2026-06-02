Дуда об ордене для Зеленского в 2023 году: Условия были другие, сейчас его поведение изменилось

Бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил высшую польскую государственную награду — орден Белого Орла — "в другое время и при других условиях". Поэтому действующий глава Польши Кароль Навроцкий должен учесть это при принятии решения о возможном лишении награды.

Об этом Дуда рассказал в комментарии изданию Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Дуды

По словам польского экс-президента, сейчас обстоятельства и "поведение Владимира Зеленского также" претерпели изменения. Дуда подчеркнул, что окончательный вердикт о том, стоит ли лишать главу Украины награды, будет принимать действующий президент Навроцкий, однако выразил надежду, что тот "учтет обстоятельства".

"Конечно, президент выслушает мнение капитулы и, без сомнения, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. А они разные — не все запоминаются, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере", — добавил бывший президент Польши.

Напомним, что Владимир Зеленский был награжден орденом Белого Орла в 2023 году тогдашним президентом Анджеем Дудой.

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

