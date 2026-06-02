Дуда об ордене для Зеленского в 2023 году: Условия были другие, сейчас его поведение изменилось
Бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил высшую польскую государственную награду — орден Белого Орла — "в другое время и при других условиях". Поэтому действующий глава Польши Кароль Навроцкий должен учесть это при принятии решения о возможном лишении награды.
Об этом Дуда рассказал в комментарии изданию Onet, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Дуды
По словам польского экс-президента, сейчас обстоятельства и "поведение Владимира Зеленского также" претерпели изменения. Дуда подчеркнул, что окончательный вердикт о том, стоит ли лишать главу Украины награды, будет принимать действующий президент Навроцкий, однако выразил надежду, что тот "учтет обстоятельства".
"Конечно, президент выслушает мнение капитулы и, без сомнения, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. А они разные — не все запоминаются, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере", — добавил бывший президент Польши.
Напомним, что Владимир Зеленский был награжден орденом Белого Орла в 2023 году тогдашним президентом Анджеем Дудой.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".
На думку Босака, позбавлення Зеленського польського ордена Білого Орла є символічним жестом. «Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив», - сказав він в інтерв'ю RMF FM 2 червня.
За його словами, Польща має оголосити про блокування вступу України до ЄС, доки Київ «не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації». Крім того, Босак вважає, що Варшава має припинити фінансування роботи Starlink та «вийти з боргових систем разом з іншими країнами Євросоюзу».
У цих трьох акціях ініціаторами та виконавцями виступали Російська імперія, Королівство Пруссія та Австрійська монархія Габсбургів:
Перший поділ (1772 рік): Росія захопила Інфлянти (Латгалію) та частину східної Білорусі (навколо Могилева, Вітебська й Гомеля).
Другий поділ (1793 рік): Проходив без участі Австрії. Росія анексувала Правобережну Україну (Поділля, Волинь, Київщину, Брацлавщину) та центральну Білорусь з Мінськом.
Третій поділ (1795 рік): Призвів до повної ліквідації польської державності. Росія забрала західну Волинь, решту Білорусі, Литву та Курляндію.
Віденський конгрес (1815 рік) - Четвертий поділ у XIX столітті
Після розгрому Наполеона Бонапарта європейські монархи перекроїли карту Європи. Створене Наполеоном Варшавське герцогство було ліквідоване та знову поділене між Росією, Пруссією та Австрією.
Російська імперія отримала більшу частину цих земель (близько 80% території колишнього герцогства), де утворили автономне Царство Польське під владою російського імператора.
І вимальовується така картина : всі вони на боці Пілсудського (а може й дмовського), тобто те, що підписав Петлюра віддаючи Галичину та Волинь полякам, всіх їх влаштовує аж по сьогодні, тому петлюрівців ніхто не ганьбить, як ніхто не збирається відбирати орден Білого Орла в Івана Мазепи чи Віктора Ющенка
А ось ті, хто на Волині та Галичині опирався рішенню Петлюри і не хотів жити під Польщею - ті оголошені "вбивцями та різунами". Можна подумати, що прям все ціле УПА воювало виключно з польськими цивільними, і ніколи не стріляло в вояків трьох армій, від поляків до совєтів та гітлерівців. Досить таки підлий дискурс.
Але, як тільки пшекам стало менше бздьожно - так одразу кинулися забирати орден під надуманим приводом...
Та нехай. Тим більше - забирають в Зелі.
Звичайно, рішення ухвалювати Президенту України. Але на його місці я все ж повернув б Орден Білого Орла до Варшави, мотивуючи це тим, що лідеру демократичної держави Україна, яка бореться проти зовнішньої агресії держави новітнього фашистського штибу (Росії), не личить мати спільну державну нагороду із найвідомішим фашистом в світовій історії (Беніто Мусоліні).
Хто ти такий щоб вказувати сильнішій державі що їй робити !??