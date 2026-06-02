Дуда об ордене для Зеленского в 2023 году: Условия были другие, сейчас его поведение изменилось

Бывший президент Польши Анджей Дуда с президентом Украины Владимиром Зеленским

Бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил высшую польскую государственную награду — орден Белого Орла — "в другое время и при других условиях". Поэтому действующий глава Польши Кароль Навроцкий должен учесть это при принятии решения о возможном лишении награды.

Об этом Дуда рассказал в комментарии изданию Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Дуды

По словам польского экс-президента, сейчас обстоятельства и "поведение Владимира Зеленского также" претерпели изменения. Дуда подчеркнул, что окончательный вердикт о том, стоит ли лишать главу Украины награды, будет принимать действующий президент Навроцкий, однако выразил надежду, что тот "учтет обстоятельства".

"Конечно, президент выслушает мнение капитулы и, без сомнения, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. А они разные — не все запоминаются, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере", — добавил бывший президент Польши.

Напомним, что Владимир Зеленский был награжден орденом Белого Орла в 2023 году тогдашним президентом Анджеем Дудой.

Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

ну тоді він і коксу менше вживав....
02.06.2026 20:33 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/xvt-bOuyjGY
02.06.2026 20:51 Ответить
Віцеспікер парламенту Польщі та лідер правопопулістської партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу через присвоєння українському підрозділу «імені Героїв УПА».
На думку Босака, позбавлення Зеленського польського ордена Білого Орла є символічним жестом. «Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив», - сказав він в інтерв'ю RMF FM 2 червня.
За його словами, Польща має оголосити про блокування вступу України до ЄС, доки Київ «не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації». Крім того, Босак вважає, що Варшава має припинити фінансування роботи Starlink та «вийти з боргових систем разом з іншими країнами Євросоюзу».
02.06.2026 20:35 Ответить
Тема УПА та українських біженців активно експлуатується правими силами (партії «Право і справедливість» (PiS) та «Конфедерація») для мобілізації електорату перед майбутніми парламентськими виборами.
02.06.2026 20:41 Ответить
Генштаб Польщі та незалежні аналітики прямо заявляють про масовані атаки російських ботоферм. Вони цілеспрямовано роздмухують тему Волинської трагедії в соцмережах (особливо на платформі X), щоб підірвати стратегічне партнерство Варшави та Києва.
02.06.2026 20:42 Ответить
Орден Білого Бобра
02.06.2026 20:38 Ответить
Поляків, як і кацапів не повинно турбувати те на якій мові розмовляють сусіди, кому і які пам'ятники ставлять, та чиї ім'я присвоюють бойовим бригадам, які до речі тих же пшеків захищають наразі від російської навали
02.06.2026 20:41 Ответить
1923 - орденом Білого Орла нагороджений Беніто Мусоліні ... нагородження й досі не скасовано .
02.06.2026 20:42 Ответить
І що?За що скасовувати?Повідай нам
02.06.2026 20:46 Ответить
Да віддайте вже ляхам їх сраний орден. Нехай вони вручать його своєму любимому Ху'йлу. Рашисти ж стілько гарного зробили для Польщі
02.06.2026 20:43 Ответить
під препаратами?
02.06.2026 20:45 Ответить
А всю военную помощь им тоже отдадим вместе с орденом? Чего мелочиться?
02.06.2026 20:48 Ответить
А вони вимагають?
02.06.2026 20:52 Ответить
Так вроде это вы предлагаете в позу обиженного встать. Ну чтобы два раза не вставать отдадим полякам тогда все.
02.06.2026 21:15 Ответить
Класичні три поділи Речі Посполитої (XVIII століття)
У цих трьох акціях ініціаторами та виконавцями виступали Російська імперія, Королівство Пруссія та Австрійська монархія Габсбургів:
Перший поділ (1772 рік): Росія захопила Інфлянти (Латгалію) та частину східної Білорусі (навколо Могилева, Вітебська й Гомеля).
Другий поділ (1793 рік): Проходив без участі Австрії. Росія анексувала Правобережну Україну (Поділля, Волинь, Київщину, Брацлавщину) та центральну Білорусь з Мінськом.
Третій поділ (1795 рік): Призвів до повної ліквідації польської державності. Росія забрала західну Волинь, решту Білорусі, Литву та Курляндію.
Віденський конгрес (1815 рік) - Четвертий поділ у XIX столітті
Після розгрому Наполеона Бонапарта європейські монархи перекроїли карту Європи. Створене Наполеоном Варшавське герцогство було ліквідоване та знову поділене між Росією, Пруссією та Австрією.
Російська імперія отримала більшу частину цих земель (близько 80% території колишнього герцогства), де утворили автономне Царство Польське під владою російського імператора.
02.06.2026 20:54 Ответить
Так уж повелось в Европе. Если что непонятно - дели Польшу.
02.06.2026 21:06 Ответить
Перше---Кваснецький і Кучма вибачились за події які вібулись раніше. Друге-- історики, дослідникі обоїх країн повинні викласти реальні події які відбулись в наших стосунках Причому те,що доведено доказовою базою А політики,з обоїх сторін,повинні посилатись на цей документ. Росія весь час намагається вбити клин в наших вілносинах БУДЕ ЗАВЖДИ БРЕХАТИ.
02.06.2026 20:50 Ответить
Добре полякам патякати про абстрактні речі, поки вкраїнці тримають фронт.
02.06.2026 20:51 Ответить
Навроцький просто йде шляхом ***** чи Орбана - ті також , свою неспроможність вирішувати внутрішні проблєми , відволікали "загостренням" закордонних відносин .
02.06.2026 20:56 Ответить
Практично всі польські функціонери негативно про це висловились

І вимальовується така картина : всі вони на боці Пілсудського (а може й дмовського), тобто те, що підписав Петлюра віддаючи Галичину та Волинь полякам, всіх їх влаштовує аж по сьогодні, тому петлюрівців ніхто не ганьбить, як ніхто не збирається відбирати орден Білого Орла в Івана Мазепи чи Віктора Ющенка

А ось ті, хто на Волині та Галичині опирався рішенню Петлюри і не хотів жити під Польщею - ті оголошені "вбивцями та різунами". Можна подумати, що прям все ціле УПА воювало виключно з польськими цивільними, і ніколи не стріляло в вояків трьох армій, від поляків до совєтів та гітлерівців. Досить таки підлий дискурс.
02.06.2026 20:57 Ответить
Між іншим, навіть Дуда не признається, що він тоді нагородив орденом не так Зелю, як весь український народ та ЗСУ за супротив споконвічному ворогу обом народам (і поляків, і українців), а саме касапам.
Але, як тільки пшекам стало менше бздьожно - так одразу кинулися забирати орден під надуманим приводом...

Та нехай. Тим більше - забирають в Зелі.
02.06.2026 20:59 Ответить
О, ще один поляк виявився довбойобом. Хто там наступний за Дудой? Черга велика?
02.06.2026 21:00 Ответить
Валенса вже б сидів і помовкував - гебешний сексот. Чому ж не обурювався коли Ющенко присвоїв Бандері і Шухевичу героїв України? Але поляки вже почали придиратися до наших водіїв (бачив в інеті), то резина не та, то шини виступають за бампер. Це почато нової істерії, після жнив знову почнуть блокувати зерновози.
02.06.2026 21:03 Ответить
Ішак свідомо провокує не тільки поляків. Це чмо здогадується, що йому невдовзі прийде кінець та прийдеться відповідати за свої численні злочини.
02.06.2026 21:04 Ответить
Хочу нагадати, що Орденом Білого Орла Польщі був у 1923 році нагороджений Беніто Мусоліні. Дуче ніколи не позбавляли цієї найвищої польської нагороди. Навіть посмертно.

Звичайно, рішення ухвалювати Президенту України. Але на його місці я все ж повернув б Орден Білого Орла до Варшави, мотивуючи це тим, що лідеру демократичної держави Україна, яка бореться проти зовнішньої агресії держави новітнього фашистського штибу (Росії), не личить мати спільну державну нагороду із найвідомішим фашистом в світовій історії (Беніто Мусоліні).
02.06.2026 21:08 Ответить
А через яку країну йтиме допомога Заходу? Не падкажете? Підла історія і треба якось вилазити з цього... Скрізь самі шантажисти...
02.06.2026 21:33 Ответить
Та засунь собі в жопу свої недонагороди
Хто ти такий щоб вказувати сильнішій державі що їй робити !??
02.06.2026 21:22 Ответить
Поговоримо про умови змiнилися... Хто нам дохтур, шо князi(держави), колись вiддали нашi землi(частину краiни), через родство, спочатку в ВКЛ, а тi в свою чергу, через таке саме сватiвство з поляками - в Польщу? Та часи змiнилися. Заре не та Польща , як колись, бо до цього призвела слабкiсть Польщi, та й украiнський визвольний рух, тобто ми помiнялися ролями, стосовно наших земель. Методи боротьби як з польськоi, так i з нашоi сторони були мiсцями неадекватними. Пацифiкацiя(Перацький) украiнцiв поляками, знищення украiнцiв Армiею Крайовою, на що УПА вiдповiла дзеркально... Менi не зрозумiло, яким боком Польща, в свiй час осоветчена, до тiеi довоенноi буржуазноi Польщi? Перегорнули сторiнку , та й пiшли далi, через обоюдне примирення...Ось це й буде умовою, яка змiнить майбутне до кращого... ЗЫ... Пам`ятка доморощеним лабухам... Так, нацiональний рух за соборнiсть Украiни, - це добре. Так, героiзм простих воякiв, борцiв за соборнiсть Украiни, - честь iм, хвала i пошана. Але не забуваемо, що Бандера полiтично вiв боротьбу за самостiйну тоталiтарну УКРАiНУ ( ПРИКЛАДИ ТОТАЛiТАРНИХ КРАiН: гiтлерiвська Германiя, фашистська Iталiя, радянський союз, сраасейская федерацiя...). Я би Бандеру, з його тоталiтаризмом, не хтiв би бачити у соборнiй Украiнi. Або й Мельник, котрий був ТЦКашником у Гiтлера , постачав бранцiв з Галичини у дивiзiю "СС Галичина", Навiть якби Мельнику Гiтлер i дозволив би зайти в Украiну на бiлому конi, то Мельник був би не бiльше(за рангом) як намiсник Гiтлера в Украiнi. Я би такого правителя Украiни не бажав би. Це всеодно, що помiняти шило на мило... Тому й з назвами всього, що пов`язано з Бандерою та Мельником треба бути розсудливим.
02.06.2026 21:28 Ответить
 
 