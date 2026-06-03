Спикер Сейма Польши призвал не обострять споры с Украиной

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что для Варшавы важно поддерживать хорошие отношения с Украиной и не обострять споры вокруг исторической политики.

Об этом сообщает польское изданиеDo Rzeczy, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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Польша о рисках обострения отношений с Украиной

Во время встречи с жителями Сосновца Влодзимеж Чажастый отметил, что в Польше усиливаются антиукраинские настроения. Он также обратил внимание, что значительная часть дискуссий между странами связана именно с исторической политикой.

По его словам, в интересах Польши — сохранение стабильных отношений с Украиной и предотвращение конфликтов на эмоциях.

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Позиция относительно истории и будущего сотрудничества

Чажастый прокомментировал вопрос присвоения одной из украинских воинских частей названия "Героев УПА" и отметил, что не видит логического объяснения этому решению.

В то же время он подчеркнул важность долгосрочного подхода к отношениям между странами и призвал не принимать поспешных решений, в частности относительно возможного лишения Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

"В интересах Польши — поддерживать хорошие отношения с Украиной, а не обострять споры по поводу исторической политики", — заявил Чажастый.