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Новости Отношения Украины и Польши
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Спикер Сейма Польши призвал не обострять споры с Украиной

Влодзимеж Чажастый во время выступления в Польше

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что для Варшавы важно поддерживать хорошие отношения с Украиной и не обострять споры вокруг исторической политики.

Об этом сообщает польское изданиеDo Rzeczy,  которое цитирует Цензор.НЕТ.

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Польша о рисках обострения отношений с Украиной

Во время встречи с жителями Сосновца Влодзимеж Чажастый отметил, что в Польше усиливаются антиукраинские настроения. Он также обратил внимание, что значительная часть дискуссий между странами связана именно с исторической политикой.

По его словам, в интересах Польши — сохранение стабильных отношений с Украиной и предотвращение конфликтов на эмоциях.

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Позиция относительно истории и будущего сотрудничества

Чажастый прокомментировал вопрос присвоения одной из украинских воинских частей названия "Героев УПА" и отметил, что не видит логического объяснения этому решению.

В то же время он подчеркнул важность долгосрочного подхода к отношениям между странами и призвал не принимать поспешных решений, в частности относительно возможного лишения Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

"В интересах Польши — поддерживать хорошие отношения с Украиной, а не обострять споры по поводу исторической политики", — заявил Чажастый.

  • К слову, бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получал высшую польскую государственную награду — орден Белого Орла — "в другое время и при других условиях". По словам польского экс-президента, сейчас обстоятельства и "поведение Владимира Зеленского также" претерпели изменения. Дуда подчеркнул, что окончательный вердикт о том, стоит ли лишать главу Украины награды, будет принимать действующий президент Навроцкий, однако выразил надежду, что тот "учтет обстоятельства".

Автор: 

Польша (9055) сейм (98) Евросоюз (18150)
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Топ комментарии
+13
Питання: А в Польщі є якісь військові частини названі в честь Армії Крайової чи якихось інших повстанських формувань які боролись за незалежність Польщі?

Питання друге: Чи є хочаб один Українець якому не було би пох*й на те чи є такі названі формування в Польщі чи ні.
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03.06.2026 02:01 Ответить
+13
Ой дурень.
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03.06.2026 03:16 Ответить
+5
та можна було б нагадувати.... але...
Ех, як би ж то в 2019-му не зробили отої... і поляки, скоріш за все, зараз ьи не возбухали б...
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03.06.2026 04:35 Ответить
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Питання: А в Польщі є якісь військові частини названі в честь Армії Крайової чи якихось інших повстанських формувань які боролись за незалежність Польщі?

Питання друге: Чи є хочаб один Українець якому не було би пох*й на те чи є такі названі формування в Польщі чи ні.
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03.06.2026 02:01 Ответить
Ой дурень.
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03.06.2026 03:16 Ответить
Дивні ідеї бували навіть в Енштейна. Зараз подивимось, що напишуть люди з диагнозом дебілізм, дятелизм і сіонізм.
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03.06.2026 04:28 Ответить
🤝👍👏🫡💯🤝⚔️🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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03.06.2026 07:02 Ответить
А без сіонізма ніяк? Чи без нього методічка не відпрацьовується?
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03.06.2026 07:28 Ответить
Помітив, що прихильники Нетаньяху зневажливо ставляться до поляків. Сусідів треба захистити. То був жарт.
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03.06.2026 07:48 Ответить
Та вже сам сіонизм відпрацював на перепоховання Мельника за антиукраїнською методичкою з кремля.❤️🇺🇦❤️
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03.06.2026 08:42 Ответить
Згоден. Наразі перше завдання - ***** з расєєю здолати. З Польщею після Перемоги будемо балакати.
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03.06.2026 06:34 Ответить
Про свої цінності треба говорити завжди.Це завжди наразі.❤️🇺🇦❤️
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03.06.2026 08:44 Ответить
На жаль Україна воює а через Польщу проходе транзит всього необхідного. Тому і терпимо таку зневагу з боку сусідів. Ось недавно тільки з мадярами більш менш устаканили
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03.06.2026 04:01 Ответить
Ой дурень.
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03.06.2026 06:35 Ответить
Ми не терпимо. Україна вдячна Польщі за цей транзит. Тож пан Чажастий має рацію: відкласти історичні суперечки до Перемоги. Наразі зосередитись на найважливішому, зробити ворогам пі.дец! А хто не з нами - той ворожий пі.ераст! Не менше!
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03.06.2026 06:50 Ответить
Історичні суперечки треба взагалі відкласти, залишивши їх виключно для науки, якщо вони реально ніяким чином не впливають на сьогоднішнє життя пересічних громадян. Бо можна ж піти і в глиб історії щодо причинно-наслідкових ланцюжків, причому лише на кілька десятиліть: якби Польща Пілсудського не захопила б в насильницький спосіб ЗУНР на початку. 20 ст., то теми ОУН, УПА тощо взагалі б не було в польсько-українському контексті (вона залишилася б лише в україно-московських відносинах).
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03.06.2026 07:29 Ответить
Аналогічно вчинити з усіма, хто хоч колись хоч раз зробив хоч щось не на користь Україні.
Так побєдім.
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03.06.2026 06:25 Ответить
Їм треба постійно нагадувати про їх історичні прой@би
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03.06.2026 03:46 Ответить
та можна було б нагадувати.... але...
Ех, як би ж то в 2019-му не зробили отої... і поляки, скоріш за все, зараз ьи не возбухали б...
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03.06.2026 04:35 Ответить
Хочь одна притомна людина серед дуд та навроцьких тощо.
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03.06.2026 05:44 Ответить
Дивлюсь і думку гадаю: Скільки ж у нас власних невгамовних ідіотів типу того ж Босака! Його близнюки, тільки від різних мам - України і Польщі. Тільки папа у них спільний - кончений нацик з наколкою на лобі "Я понад усе!"... І посеред усього цього бовтається як гівно в ополонці наш Сверхумудрьонний Лідор-піаніст, неперевершений володар світового кубка дурного язикаі Гітьман України па случаю - Воно!
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03.06.2026 05:54 Ответить
Не бачу логічного пояснення чому пшеків повинно турбувати в честь кого в Україні когось називають? Тим паче чому пшеки істерять як божевільні бабки на базарі.
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03.06.2026 06:13 Ответить
Може це план Патрушева-Зеленського? Як це не загострювати? З дуба рухнулі?
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03.06.2026 06:16 Ответить
Ще один, з запарєбрікавих🫣🤔🤬🤬 - «рухнулі»…!!
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03.06.2026 07:05 Ответить
Ні, це план путіна. Зеленський тільки знаряддя для втілення тих планів, Патрушев - ляльковод.
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03.06.2026 07:35 Ответить
Хоч хтось знайшовся адекватний серед польських політиків: історія на те і історія, щоб залишатися виключно в наукових та художніх книжках та творах і не лізти в сьогоденне життя. Від того, що в Україні чи в Польщі з'явиться чи зникне якась назва, це реально вплине на якість життя хоч одного громадянина іншої країни? Отож бо!
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03.06.2026 07:19 Ответить
Це треба ж майже з всіма посваритися ! 40 років прожив в союзі і не чув жодного поганого слова від поляків і про поляків . Потім до 2010 теж . Почали тявкати януковичі - кацапи нацькувати . Але й після цього Польща була найбільш дружньою країною . А той , що обзивав Голів сосіскою , сидить в ООН . Отакі дипломати .А корисні ідіоти підтримують російські наратив і кричать :"забрати посла!" Та іншу маячню .
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03.06.2026 07:31 Ответить
Чому сьогоднішні політики Польщі не нагадуть полякам і світу, - Urbi et Orbi/ Місту та світу, - про трагічні сторінки в історії відносин Польща і Росії: віроломний напад СССР на Польщу у вересні 1939 року: депортацію еліти і тотальне знищення польської еліти - Катинь і в інших місцях масових розстрілів; фактичний "дозвіл" Гітлеру на розправу над повстаннями Варшави - Варшавське повстання 1944 року / powstanie warszawskie - головна військова операція польського опору Армії Крайової Armia Krajowa проти Третього рейху і все що було потім, при "освобождении" і советізації Польщі... ?

Чому у Польщі якраз тепер, коли Україна - жертва агресії тієї ж Росії, продовжує обороняти свою територію, несе колосальні людські і матеріалні жертви, спадкоємиці СССР, розворушують старі рани в історії двох народів, - поляків і українців ?

Чи це не є дії на догоду Кремлю, агресору?

Напевно, існує дві Польщі: одна за Москву, інша справжня Польща.

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Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА
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03.06.2026 07:32 Ответить
"Розворушують" у Польші? А хіба торчок квартальний займає якусь посаду у Польші? Це що, саме зараз треба блазню провокувати поляків? Тим більше, що для самого квартального мерзотника Мельник, Бандера, Коновалець, Шухевич, Взагалі УПА, ОУН - вороги, як і для усіх інших міндичів? Втім, чому дивуватися, якщо усі перераховані постаті є ворогами і для більшості хохлів, бо "бендери", "фашисти". Але зараз! Фронт тріщить, армія виснажена, бо б'ється на два фронти, з кацапами зовні і з міндичами - мародерами за спиною, бійці у окопах вже п'ятий рік. А воно з бункера виконує провокативні вказівки московських кураторів. Бо ніхто з його рідних не воює, як і ніхто з друзів квартальних, ******** у безпечних краях, як і папа з мамою, а те, що українці масово гинуть на фронті та під обстрілами у тилу, мерзотнику похер. Як і похер наслідки його дій на догоду московським кураторам.
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03.06.2026 07:49 Ответить
Зеленський робить це щоб довести що він патріот. По суті це ваша вина, це ви обзиваєте його малоросом. І потім, чому поляки повинні вирішувати що і як називати українцям.
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03.06.2026 08:08 Ответить
Іронічно що за Україну заступається польський комуніст.
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03.06.2026 07:40 Ответить
Коли політики лізуть в історію, завжди виграють московити!
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03.06.2026 09:21 Ответить
 
 