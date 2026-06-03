Спикер Сейма Польши призвал не обострять споры с Украиной
Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что для Варшавы важно поддерживать хорошие отношения с Украиной и не обострять споры вокруг исторической политики.
Об этом сообщает польское изданиеDo Rzeczy, которое цитирует Цензор.НЕТ.
Польша о рисках обострения отношений с Украиной
Во время встречи с жителями Сосновца Влодзимеж Чажастый отметил, что в Польше усиливаются антиукраинские настроения. Он также обратил внимание, что значительная часть дискуссий между странами связана именно с исторической политикой.
По его словам, в интересах Польши — сохранение стабильных отношений с Украиной и предотвращение конфликтов на эмоциях.
Позиция относительно истории и будущего сотрудничества
Чажастый прокомментировал вопрос присвоения одной из украинских воинских частей названия "Героев УПА" и отметил, что не видит логического объяснения этому решению.
В то же время он подчеркнул важность долгосрочного подхода к отношениям между странами и призвал не принимать поспешных решений, в частности относительно возможного лишения Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
"В интересах Польши — поддерживать хорошие отношения с Украиной, а не обострять споры по поводу исторической политики", — заявил Чажастый.
- К слову, бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получал высшую польскую государственную награду — орден Белого Орла — "в другое время и при других условиях". По словам польского экс-президента, сейчас обстоятельства и "поведение Владимира Зеленского также" претерпели изменения. Дуда подчеркнул, что окончательный вердикт о том, стоит ли лишать главу Украины награды, будет принимать действующий президент Навроцкий, однако выразил надежду, что тот "учтет обстоятельства".
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Питання друге: Чи є хочаб один Українець якому не було би пох*й на те чи є такі названі формування в Польщі чи ні.
Так побєдім.
Ех, як би ж то в 2019-му не зробили отої... і поляки, скоріш за все, зараз ьи не возбухали б...
Чому у Польщі якраз тепер, коли Україна - жертва агресії тієї ж Росії, продовжує обороняти свою територію, несе колосальні людські і матеріалні жертви, спадкоємиці СССР, розворушують старі рани в історії двох народів, - поляків і українців ?
Чи це не є дії на догоду Кремлю, агресору?
Напевно, існує дві Польщі: одна за Москву, інша справжня Польща.
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Від суперечок України та Польщі виграє лише Москва, - МЗС про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА