Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш обговорить із Федоровим підрозділ ССО імені "Героїв УПА"
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш цього тижня обговорить із українським колегою, зокрема, присвоєння військовому підрозділу ССО імені "Героїв УПА".
Про це він заявив в ефірі TVP Info, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, він прокоментував плани лідера Польщі Навроцького позбавити Зеленського Ордена Білого Орла.
"Я хотів би, щоб президент (Навроцький) підійшов до цього з розсудливістю. Однак я рішуче засуджую рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу імені УПА. Це рішення, яке викликає біль і страждання у мільйонах польських сердець", - сказав міністр.
За його словами, йдеться не про помсту, а про пам’ять.
"Потрібно зробити все, щоб президент України змінив свою думку", - додав Косіняк-Камиш.
Це питання, додав польський міністр, він обговорить із українським колегою Федоровим.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".
- Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.
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Уверен, что рядовые поляки тоже не знали.
Що сталося із США, які відмовилися нам давати ракети до ракетних комплексів "Патріот"? Їх дії хто засудив і як їх покарано? А стало соромно керівництву США, коли вони зупинили нам велику допомогу грошима? Хто від цих дій постраждав народ США чи народ України????????
Вот только какой ценой для самой Польши? Польские политики хотят позаигрывать с электоратом. Вот нашелся повод. Несколько лет назад они рассказывали, что Германия должна им 250 млрд евро по итогам ВМВ.
Но не выставляют счёт за ВМВ рф, закрывают расследование по гибели своего правительства в авиакатастрофе и т.д.
Резюме:
Если политики Польши, не поляки, а именно политики в Польше не хотят ссориться, они заваливают свои хлеборезки.
а також просто зануритися в історичні факти щодо знищення Воїнами УПА московських окупантів
Реакція Навроцького у вигляді погроз забрати Орден Білого Орла виглядає просто сміхотворною, і Зеленському його потрібно відвезти назад, бо бути в компанії нагороджених ним це просто не поважати не стільки себе скільки Україну.
Ось список в якому не варто бути порядній людині.
Беніто Муссоліні (Італія) - диктатор і лідер фашистського режиму (нагороджений у 1923 році).
Галеаццо Чано (Італія) - міністр закордонних справ фашистської Італії та зять Муссоліні (нагороджений у 1938 році).
Філіпп Петен (Франція) - маршал, який пізніше очолив колабораціоністський режим Віші та співпрацював із нацистською Німеччиною.
Мігель Прімо де Рівера (Іспанія) - військовий диктатор авторитарного режиму 1920-х років.
Міклош Горті (Угорщина) - регент та диктатор Угорського королівства.
Мало того, не хотіли би пшеки вибачення у всього світу просити за те що ті їх дії сприяли для створення монстра - ******** московії, яка загрозлива для всієї Європи.
І ще доповню, що УПА створені діями пшеків проти українців.