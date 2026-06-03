Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш обговорить із Федоровим підрозділ ССО імені "Героїв УПА"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш цього тижня обговорить із українським колегою, зокрема, присвоєння військовому підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

Про це він заявив в ефірі TVP Info, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, він прокоментував плани лідера Польщі Навроцького позбавити Зеленського Ордена Білого Орла.

"Я хотів би, щоб президент (Навроцький) підійшов до цього з розсудливістю. Однак я рішуче засуджую рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу імені УПА. Це рішення, яке викликає біль і страждання у мільйонах польських сердець", - сказав міністр.

За його словами, йдеться не про помсту, а про пам’ять.

"Потрібно зробити все, щоб президент України змінив свою думку", - додав Косіняк-Камиш.

Це питання, додав польський міністр, він обговорить із українським колегою Федоровим.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".

Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вимагатиме позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через це рішення.

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