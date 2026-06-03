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Новости Отношения Украины и Польши
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Министр обороны Польши Косиняк-Камыш обсудит с Федоровым подразделение ССО имени "Героев УПА"

Подразделение Героев УПА: польский министр обсудит это с Федоровым

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на этой неделе обсудит со своим украинским коллегой, в частности - присвоение военному подразделению ССО имени "Героев УПА".

Об этом он заявил в эфире TVP Info, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, он прокомментировал планы лидера Польши Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла.

"Я хотел бы, чтобы президент (Навроцкий) подошел к этому с рассудительностью. Однако я решительно осуждаю решение президента Владимира Зеленского о присвоении подразделению имени УПА. Это решение, которое вызывает боль и страдания в миллионах польских сердец", - сказал министр.

По его словам, речь идет не о мести, а о памяти.

"Нужно сделать все, чтобы президент Украины изменил свое мнение", - добавил Косиняк-Камыш.

Этот вопрос, добавил польский министр, он обсудит с украинским коллегой Федоровым.

Читайте: Мэрия Люблина сняла украинский флаг со здания ратуши, - СМИ

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
  • Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

Читайте также: Зеленский должен извиниться за наименование подразделения ССО в честь УПА, - Пшидач

Автор: 

Польша (9055) УПА (618) Федоров Михаил (691) Косиняк-Камыш Владислав (79)
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Топ комментарии
+21
А,Армія Крайова та Армія Людова не викдикає страждання мільйонів українців?
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03.06.2026 09:45 Ответить
+10
Міністр оборони Польщі, так само як й будь-хто, немає права втручатись у внутрішні справи іншої держави. Крапка.
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03.06.2026 09:46 Ответить
+7
Якщо він таке заявить, це буде називатись шантажем, й тоді Польща стане на один рівень з такими ж кремлівськими підстилками як орбан й фіцо. По-друге, це огидно й не робить честі державі, яка вважає себе європейською й демократичною. Та й у Брюселі за це не погладять по голівці. Коротше, немає що тут обговорювати, бо Україна не забов"язана з будь-ким узгоджувати свої внутрішні дії.
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03.06.2026 10:00 Ответить
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А,Армія Крайова та Армія Людова не викдикає страждання мільйонів українців?
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03.06.2026 09:45 Ответить
Ата другоє.
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03.06.2026 10:11 Ответить
Все набагато простіше.навроцький та косяк-комиш відпрацьовують кацапської гроші та методички.Це цілеспрямована державна політика спочатку думали викопати 100 тис міфічних польських трупів на Волині коли обісралися почали шукати скалку в чужому оці.І це тільки початок наприклад українців в Польщі так багато що вони скоро виберуть свого президента....
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03.06.2026 10:48 Ответить
Хоч би ЗЕленського!
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03.06.2026 10:52 Ответить
Зелені все роблять для того, щоб нас посварити з європейськими сусідами.
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03.06.2026 09:45 Ответить
Или соседи ищут инфоровод для заигрывания с электоратом? Вы до польского инфосрача знали вообще о таком названии подразделения ЗСУ?
Уверен, что рядовые поляки тоже не знали.
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03.06.2026 10:27 Ответить
Дурачок
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03.06.2026 10:28 Ответить
Міністр оборони Польщі, так само як й будь-хто, немає права втручатись у внутрішні справи іншої держави. Крапка.
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03.06.2026 09:46 Ответить
Так, немає права втручатися. Але має право закрити нам допомогу. Чи немає такого права? А за УПА, але це потрібно робити з розумом, а не створювати напруження з сусідами, через яких проходить логістика під час війни.
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03.06.2026 09:50 Ответить
Якщо він таке заявить, це буде називатись шантажем, й тоді Польща стане на один рівень з такими ж кремлівськими підстилками як орбан й фіцо. По-друге, це огидно й не робить честі державі, яка вважає себе європейською й демократичною. Та й у Брюселі за це не погладять по голівці. Коротше, немає що тут обговорювати, бо Україна не забов"язана з будь-ким узгоджувати свої внутрішні дії.
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03.06.2026 10:00 Ответить
Ви так і не зрозуміли про що я написав вище. Припустимо, що хтось буде це вважати сантажем з боку Польщі і що це дасть Україні? Польща в ЄС, а ми в зубах найлютішого ворога московії. То кого підтримають в ЄС Україну чи Польщу? А якщо Польща стане в один ряд зі Словаччиною, Угорщиною і поставлять нам шлагбаум про виділення коштів на захист України? А якщо будуть перепони по введенню санкцій проти росії? А якщо будуть сорйозні перепони при вступі до ЄС, я вже навіть не пишу про НАТО? Ще раз наголошую, що я за УПА, і ще раз наголошую, що це потрібно робити в підходящий час і в івнший спосіб.
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03.06.2026 10:47 Ответить
Якщо Польща припинить військову допомогу, це прямо позначиться на обороноздатності України. Уявімо, що фронт впав й русня захопила Україну. Хто буде наступним? Правильно - Польща. Ви думаєте поляки такі дурні, щоб рубати гілку на якій сидять? Крім того, Польща в більшості надає допомогу у рамках НАТО, відповідно самі її припинити вони не мають права. От й залишається їм тільки сичати від своїх імперських рефлексів. Це ж елементарно.
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03.06.2026 10:53 Ответить
гадаю, і цього права він не має. допомогу дають нам за гроші інших, більш дорослих людей. і польща тут - лише транзитна площадка. так, може відмовити іншим в цьому. тоді або отримує люлей, стисне дупу, і буде далі мовчати. або транзит переведуть на інші шляхи, а звідси почнуть забирати навіть те, що мають, бо стануть токсичними...
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03.06.2026 10:02 Ответить
Ооооось! Це я й намагаюсь пояснити людині
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03.06.2026 10:54 Ответить
На мій погляд це не так. Польща предоставляє свою територію для накопичення і переправлення різних товарів в Україну. За це її міста навіть атакували російські дрони. То хто змусить Польщу робити на її території те, чого вона не бажає? І поляки не тівльки предоставляюють свою територію і логістикеу, вони серед перших, хто нам допомагає і хто захищає нас на міжднародній арені.
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03.06.2026 10:57 Ответить
Польша закрыть помощь? Ну конечно может. И с рф подружится может. И шантажировать Украину может. Она много чего может.
Вот только какой ценой для самой Польши? Польские политики хотят позаигрывать с электоратом. Вот нашелся повод. Несколько лет назад они рассказывали, что Германия должна им 250 млрд евро по итогам ВМВ.
Но не выставляют счёт за ВМВ рф, закрывают расследование по гибели своего правительства в авиакатастрофе и т.д.
Резюме:
Если политики Польши, не поляки, а именно политики в Польше не хотят ссориться, они заваливают свои хлеборезки.
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03.06.2026 10:41 Ответить
полякам слід нарешті зрозуміти, хто для них реальні вороги: кацапи-терористи чи Воїни УПА?
а також просто зануритися в історичні факти щодо знищення Воїнами УПА московських окупантів
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03.06.2026 09:46 Ответить
Орден "Білого орла"? А немає ордена "білого чи зеленого віслюка"?
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03.06.2026 09:48 Ответить
Шукайте компроміс,поляки.Наприклад-назву підрозділу не міняти,а орден з "Білого Орла" перейменуйте у "Райдужного Когута".Так буде вбито двух зайців-у підрозділа залишиться назва,а у Зегевари-бранзулетка.
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03.06.2026 09:53 Ответить
Надіюсь Федоров вкаже цьому камишу на назви деяких польських підрозділів. Довбані істерички.
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03.06.2026 09:55 Ответить
Ага, якраз кацапьонок фьодараф, вкаже..... як його дєдушка, в нквд, етіх бындерафцав унічтажал...
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03.06.2026 10:55 Ответить
Теж мені знайшли великого дипломата Федорова!
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03.06.2026 09:56 Ответить
А далі його пам"ять не сягає - рибка гуппі - скльки за Хмельниччини поляки винищили українців - для чого ці танці на кістках? - шоб пропіаритись?
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03.06.2026 09:58 Ответить
Польські імперіалісти постійно корчать із себе жертву.Так, Стефан Чарнецький відомий жорстокими каральними діями проти українців у XVII столітті оспівується в гімні Польщі. Він придушував козацькі повстання, організовував каральні походи на Поділлі та Київщині, і джерела описують масові вбивства цивільного населення. Саме тому в українській історичній пам'яті він сприймається як «кат України».Самі добре шанують свої армії Крайова і Людова,які здійснювали геноцид українців.А Береза-Картузька - польський концтабір, створений у 1934 році,взагалі не згадують.
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03.06.2026 10:01 Ответить
потрібно бути послідовними, що не всім вдається наразі, оскільки Історія в Польщі й досі базується на Совковій історії, бо їм це дуже вигідно, що і не дивно.

Реакція Навроцького у вигляді погроз забрати Орден Білого Орла виглядає просто сміхотворною, і Зеленському його потрібно відвезти назад, бо бути в компанії нагороджених ним це просто не поважати не стільки себе скільки Україну.

Ось список в якому не варто бути порядній людині.

Беніто Муссоліні (Італія) - диктатор і лідер фашистського режиму (нагороджений у 1923 році).

Галеаццо Чано (Італія) - міністр закордонних справ фашистської Італії та зять Муссоліні (нагороджений у 1938 році).

Філіпп Петен (Франція) - маршал, який пізніше очолив колабораціоністський режим Віші та співпрацював із нацистською Німеччиною.

Мігель Прімо де Рівера (Іспанія) - військовий диктатор авторитарного режиму 1920-х років.

Міклош Горті (Угорщина) - регент та диктатор Угорського королівства.
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03.06.2026 10:01 Ответить
Ви таке як скажете...Щоб самозакоханий нарцис та віддав свою бранзулетку....
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03.06.2026 10:08 Ответить
А чому б їм не обсудити інциденти зі знищення українських сіл (як-от як в Красному Саду на початку 1943 року і превентивні акції польської поліції?
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03.06.2026 10:03 Ответить
Якщо навіть у людини Туска "страждання мільйонів сердець", то що там діється з недоумками з PiS. Тут в блогах журналістку всім колгоспом облаяли за те що придумала "антиукраїнську істерію".
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03.06.2026 10:04 Ответить
Хай заснує спілку геноцидників і окупантів України, що постраждали від УПА. Почесні члени спілки - сталін, гітлер, пілсудський.
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03.06.2026 10:05 Ответить
Незрозуміло, чому раптом так заворушились. Раніше присвоювали звання Героїв України Шухевичу і Бандері, і нікого це особливо не напрягало. Називали вулиці і проспекти іменами героїв УПА, ставили їм пам`ятники - також не напрягало. Називали військові підрозділи «Люфтваффе» і «Едельвейс» - не напрягало. І тут раптом...
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03.06.2026 10:08 Ответить
Після побиття і звільнення Кулеби Україна не давала приводу.
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03.06.2026 10:25 Ответить
Щоб що?)))Скаже Федорову,що це перебор?))А Федоров йому "Ну,раз ні то ні.Будете від москалів одномоторними відбиватися,як в 1939 році,раз вам наші дрони не подобаються")
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03.06.2026 10:14 Ответить
полякам дуже вигідна тема УПА - свідомо, на публіку ображені, а не на публіку позволяє тримати на потрібному рівні хвору думку про східні креси... присвоєння звання героїв УПА - гарна нагода підживити окупаційні замашки на Україну в польському суспільстві.
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03.06.2026 10:17 Ответить
Полякам кожен день потрвбно говорити, що без УПА не було б України , а була б московія яка бомбила польщу денно і ношно
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03.06.2026 10:19 Ответить
Так а що тут обговорювати?
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03.06.2026 10:21 Ответить
Хай почне з "Бригади Св'єнтокшиської"-освіжить пам'ять!
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03.06.2026 10:29 Ответить
Пшеки наглючі. А українцям не болить що пшеки довели до того, що українці попали в 1654 року під московію? І до сих пір виплутатись не можемо. Пшеки не хотіли б у нас вибачення просити?

Мало того, не хотіли би пшеки вибачення у всього світу просити за те що ті їх дії сприяли для створення монстра - ******** московії, яка загрозлива для всієї Європи.

І ще доповню, що УПА створені діями пшеків проти українців.
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03.06.2026 10:30 Ответить
признаюсь, я считал что поляки умнее....
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03.06.2026 10:43 Ответить
Знаючи як поляки реагують, і провокувати їх цими назвами, хто запропонував це агентура, а хто затвердив або дебіл або агентура.
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03.06.2026 10:47 Ответить
Треба врахувати, що ті "мирні" поляки на Волині є окупантами. Вони там жили не з із покон віків, а зовсім недавно до цього поселені польською владою з ціллю колонізації. Вони повинні юули відмовитись ві того поселення. Я не виправдовую їх вбивства, але ті члени УПА напевно пропонували їм повернутися додому в польщу, але вони напевне навідріз відмовились. Ото і результат.
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03.06.2026 10:56 Ответить
Хай спочатку землю віддадуть, яку забрали в мого діда під час "Вісли"!
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03.06.2026 10:56 Ответить
 
 