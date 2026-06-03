Министр обороны Польши Косиняк-Камыш обсудит с Федоровым подразделение ССО имени "Героев УПА"
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на этой неделе обсудит со своим украинским коллегой, в частности - присвоение военному подразделению ССО имени "Героев УПА".
Об этом он заявил в эфире TVP Info, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, он прокомментировал планы лидера Польши Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла.
"Я хотел бы, чтобы президент (Навроцкий) подошел к этому с рассудительностью. Однако я решительно осуждаю решение президента Владимира Зеленского о присвоении подразделению имени УПА. Это решение, которое вызывает боль и страдания в миллионах польских сердец", - сказал министр.
По его словам, речь идет не о мести, а о памяти.
"Нужно сделать все, чтобы президент Украины изменил свое мнение", - добавил Косиняк-Камыш.
Этот вопрос, добавил польский министр, он обсудит с украинским коллегой Федоровым.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА".
- Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.
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Уверен, что рядовые поляки тоже не знали.
Вот только какой ценой для самой Польши? Польские политики хотят позаигрывать с электоратом. Вот нашелся повод. Несколько лет назад они рассказывали, что Германия должна им 250 млрд евро по итогам ВМВ.
Но не выставляют счёт за ВМВ рф, закрывают расследование по гибели своего правительства в авиакатастрофе и т.д.
Резюме:
Если политики Польши, не поляки, а именно политики в Польше не хотят ссориться, они заваливают свои хлеборезки.
а також просто зануритися в історичні факти щодо знищення Воїнами УПА московських окупантів
Реакція Навроцького у вигляді погроз забрати Орден Білого Орла виглядає просто сміхотворною, і Зеленському його потрібно відвезти назад, бо бути в компанії нагороджених ним це просто не поважати не стільки себе скільки Україну.
Ось список в якому не варто бути порядній людині.
Беніто Муссоліні (Італія) - диктатор і лідер фашистського режиму (нагороджений у 1923 році).
Галеаццо Чано (Італія) - міністр закордонних справ фашистської Італії та зять Муссоліні (нагороджений у 1938 році).
Філіпп Петен (Франція) - маршал, який пізніше очолив колабораціоністський режим Віші та співпрацював із нацистською Німеччиною.
Мігель Прімо де Рівера (Іспанія) - військовий диктатор авторитарного режиму 1920-х років.
Міклош Горті (Угорщина) - регент та диктатор Угорського королівства.
Мало того, не хотіли би пшеки вибачення у всього світу просити за те що ті їх дії сприяли для створення монстра - ******** московії, яка загрозлива для всієї Європи.
І ще доповню, що УПА створені діями пшеків проти українців.