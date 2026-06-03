Министр обороны Польши Косиняк-Камыш обсудит с Федоровым подразделение ССО имени "Героев УПА"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на этой неделе обсудит со своим украинским коллегой, в частности - присвоение военному подразделению ССО имени "Героев УПА".

Об этом он заявил в эфире TVP Info, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, он прокомментировал планы лидера Польши Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла.

"Я хотел бы, чтобы президент (Навроцкий) подошел к этому с рассудительностью. Однако я решительно осуждаю решение президента Владимира Зеленского о присвоении подразделению имени УПА. Это решение, которое вызывает боль и страдания в миллионах польских сердец", - сказал министр.

По его словам, речь идет не о мести, а о памяти.

"Нужно сделать все, чтобы президент Украины изменил свое мнение", - добавил Косиняк-Камыш.

Этот вопрос, добавил польский министр, он обсудит с украинским коллегой Федоровым.

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Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Північ" ССО почетное наименование "имени героев УПА".

Позже президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет требовать лишения Зеленского высшей награды Польши из-за этого решения.

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