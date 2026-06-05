Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обратился к Украине: Героизация УПА вызывает протест и глубокую боль

Вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с видеообращением к украинскому народу. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть решение о присвоении одному из подразделений ССО почетного названия "Героев УПА".

Свое обращение он опубликовал в сети X, передает Цензор.НЕТ.

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Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что появление подразделения с таким названием вызывает в польском обществе "глубокую боль, беспокойство и протест". По его словам, для поляков государственная героизация Украинской повстанческой армии является абсолютно неприемлемой.

"Для нас, поляков, это решение неприемлемо. Оно вызывает глубокую боль, тревогу и сопротивление. Украина сегодня борется за защиту своего государства, а также за безопасность Польши и всей Европы. Мы должны строить будущее, ценить героизм тех, кто борется сегодня", – заявил министр.

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Разница в восприятии истории и современные герои

Косиняк-Камыш отметил, что Варшава понимает контекст, в котором украинцы смотрят на УПА — как на символ борьбы против советского тоталитарного гнета и источник мужества во время нынешнего отражения российского империализма. Однако для Польши эта страница истории является трагической.

Министр напомнил, что в 1943-1945 годах жертвами действий УПА стали десятки тысяч беззащитных гражданских поляков, уничтожались целые деревни и семьи.

"Эту боль нельзя стереть. Геноцид остается геноцидом. Память о жертвах не может быть предметом политического компромисса. Я призываю власти Украины пересмотреть это решение и найти способ почтить память современных украинских солдат, который не нанесет ущерба памяти польских жертв", – подчеркнул глава Минобороны.

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Он добавил, что современная Украина уже имеет новое поколение настоящих героев — воинов, которые прямо сейчас с оружием в руках защищают Харьков, Запорожье, Донбасс и украинское небо. Поэтому отмена спорного наименования станет для Киева не унижением, а "жестом зрелости, ответственности и уважения".

При этом Косиняк-Камыш заверил, что Польша неизменно остается на стороне Украины в войне против РФ, и напомнил о военной, логистической и гуманитарной помощи, оказанной с первых дней вторжения.

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

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