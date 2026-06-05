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Новости Отношения Украины и Польши
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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обратился к Украине: Героизация УПА вызывает протест и глубокую боль

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с видеообращением к украинскому народу. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть решение о присвоении одному из подразделений ССО почетного названия "Героев УПА".

Свое обращение он опубликовал в сети X, передает Цензор.НЕТ.

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Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что появление подразделения с таким названием вызывает в польском обществе "глубокую боль, беспокойство и протест". По его словам, для поляков государственная героизация Украинской повстанческой армии является абсолютно неприемлемой.

"Для нас, поляков, это решение неприемлемо. Оно вызывает глубокую боль, тревогу и сопротивление. Украина сегодня борется за защиту своего государства, а также за безопасность Польши и всей Европы. Мы должны строить будущее, ценить героизм тех, кто борется сегодня", – заявил министр.

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Разница в восприятии истории и современные герои

Косиняк-Камыш отметил, что Варшава понимает контекст, в котором украинцы смотрят на УПА — как на символ борьбы против советского тоталитарного гнета и источник мужества во время нынешнего отражения российского империализма. Однако для Польши эта страница истории является трагической.

Министр напомнил, что в 1943-1945 годах жертвами действий УПА стали десятки тысяч беззащитных гражданских поляков, уничтожались целые деревни и семьи.

"Эту боль нельзя стереть. Геноцид остается геноцидом. Память о жертвах не может быть предметом политического компромисса. Я призываю власти Украины пересмотреть это решение и найти способ почтить память современных украинских солдат, который не нанесет ущерба памяти польских жертв", – подчеркнул глава Минобороны.

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Он добавил, что современная Украина уже имеет новое поколение настоящих героев — воинов, которые прямо сейчас с оружием в руках защищают Харьков, Запорожье, Донбасс и украинское небо. Поэтому отмена спорного наименования станет для Киева не унижением, а "жестом зрелости, ответственности и уважения".

При этом Косиняк-Камыш заверил, что Польша неизменно остается на стороне Украины в войне против РФ, и напомнил о военной, логистической и гуманитарной помощи, оказанной с первых дней вторжения.

Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

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Автор: 

Польша (9063) УПА (620) Косиняк-Камыш Владислав (80)
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Топ комментарии
+8
от знищений урядовий літак ляхам зовсім не болить ! Катинь теж не болить .
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05.06.2026 16:17 Ответить
+3
Глибокий біль викликаю атаки свинособак, а пшецькі кукурікання викликають максимум сміх.
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05.06.2026 16:15 Ответить
+3
Шумів камиш - дерева гнулись
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05.06.2026 16:16 Ответить
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Глибокий біль викликаю атаки свинособак, а пшецькі кукурікання викликають максимум сміх.
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05.06.2026 16:15 Ответить
Для нас, каже, ПОЛЯКІВ( ?!) це рішення є неприйнятним... Ну що це,як не смішний абсурдний ідиотизм?
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05.06.2026 16:24 Ответить
Шумів камиш - дерева гнулись
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05.06.2026 16:16 Ответить
от знищений урядовий літак ляхам зовсім не болить ! Катинь теж не болить .
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05.06.2026 16:17 Ответить
Можно пойти полякам навстречу. И присвоить подразделению имена Гонты и Железняка. Которые ******* польских оккупантов под Уманью. И один из них был казнён поляками. А второго замучили в Сибири кацапы.
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05.06.2026 16:25 Ответить
я погано знаю про ці події в історії . недоліки радянської освіти .
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05.06.2026 16:36 Ответить
Героизация АК- тоже. Но Польше насрать.
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05.06.2026 16:18 Ответить
Героїзація армії крайової теж. Йди нах,камиш. Збочені онаністи на минуле.
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05.06.2026 16:21 Ответить
Ні ні ні ! Ви повинні визнати гегоцид проти українського народу! І визнати злочинним зпзіхання на землі українців і визнати що Холмщина це Україна .... от тілько тоді ми зможемо порозумітися.
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05.06.2026 16:21 Ответить
ніхто не питав
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05.06.2026 16:22 Ответить
Косіняк-Камиш повинен заглянуть у своє посвідчення... У нього не посада директора інституту національної пам'яті, а міністра оборони... І він командує не "посполитим рушенням", і не "кварцяним військом", при Сигізмунді-Августі, , а ******** Військом польським...
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05.06.2026 16:23 Ответить
А що в україців викликакає навіжена героїзація Пілсудського, Армії Крайовой та ін.? пшеки ще та мразота! "Польща - гієна Європи" - Уінстон Черчелль 1938 р.
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05.06.2026 16:23 Ответить
УПА у всіх окупантів викликає протест і глибокій біль. А ще вона в них викликає діарею і панічні атаки. Так і має бути. Нам є чим пишаттся.
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05.06.2026 16:25 Ответить
Хай іде на х..Й
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05.06.2026 16:25 Ответить
Вони так бояться кацапів і одночасно УПА ....Це вже починається якась маніакальна тупість !!!
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05.06.2026 16:25 Ответить
Цікаво, а чи викликають такий самий біль у Німеччині, Італії та ще деяких європейських країн, а також у Японії щорічні кацапські паради пабєди? Це ж регулярне нагадування цим державам про їх поразку у Другій Світовій. Як же ж так?
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05.06.2026 16:26 Ответить
міністр оборони України не виступає із зверненням до польського народу з приводу того, що охоронці президента Польщі носять на своєму однострої символи Армії Крайової. Тому пан Косіняк-Камиш може або закрити свій фонтан, або чемно йти *****.
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05.06.2026 16:29 Ответить
Якщо охорона польського президента може спокійно під час візиту до України начепити шеврон Армії Крайової, яка здійснювала криваві акції проти українців під час і після ІІ Світової війни, то червоно-чорний прапорець ОУН на костюмах співробітників УДО під час візиту до Польщі - це теж має бути норма. Взаємошанобливі й і рівноправні стосунки вони такі.
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05.06.2026 16:37 Ответить
 
 