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Новини відносини України та Польщі
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Голова Міноборони Польщі Косіняк-Камиш звернувся до України: Героїзація УПА викликає протест та глибокий біль

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виступив із відеозверненням до українського народу. Він закликав президента України Володимира Зеленського переглянути рішення про присвоєння одному з підрозділів ССО почесного найменування "Героїв УПА".

Своє звернення він опублікував в мережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Очільник польського оборонного відомства наголосив, що поява підрозділу з таким іменем викликає у польському суспільстві "глибокий біль, занепокоєння і протест". За його словами, для поляків державна героїзація Української повстанської армії є абсолютно неприйнятною.

"Для нас, поляків, це рішення є неприйнятним. Воно викликає глибокий біль, тривогу та опір. Україна сьогодні бореться за захист своєї держави, а також за безпеку Польщі та всієї Європи. Ми повинні будувати майбутнє, цінуючи героїзм тих, хто бореться сьогодні", – заявив міністр.

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Різниця у сприйнятті історії та сучасні герої

Косіняк-Камиш зазначив, що Варшава розуміє контекст, у якому українці дивляться на УПА — як на символ боротьби проти радянського тоталітарного гніту та джерело мужності під час нинішнього відбиття російського імперіалізму. Проте для Польщі ця сторінка історії є трагічною.

Міністр нагадав, що у 1943-1945 роках жертвами дій УПА стали десятки тисяч беззахисних цивільних поляків, винищувалися цілі села та родини.

"Цей біль не можна скасувати. Геноцид залишається геноцидом. Пам'ять про жертв не може бути предметом політичного компромісу. Я закликаю владу України переглянути це рішення та знайти спосіб вшанування сучасних українських солдатів, який не зашкодить пам’яті польських жертв", – наголосив очільник Міноборони.

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Він додав, що сучасна Україна вже має нове покоління справжніх героїв — воїнів, які просто зараз зі зброєю в руках захищають Харків, Запоріжжя, Донбас та українське небо. Відтак, скасування суперечливого найменування стане для Києва не приниженням, а "жестом зрілості, відповідальності та поваги".

При цьому Косіняк-Камиш запевнив, що Польща незмінно залишається на боці України у війні проти РФ і нагадав про військову, логістичну та гуманітарну допомогу, надану з перших днів вторгнення.

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

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Польща (9331) УПА (147) Косіняк-Камиш Владислав (83)
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Топ коментарі
+32
от знищений урядовий літак ляхам зовсім не болить ! Катинь теж не болить .
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05.06.2026 16:17 Відповісти
+20
УПА у всіх окупантів викликає протест і глибокій біль. А ще вона в них викликає діарею і панічні атаки. Так і має бути. Нам є чим пишаттся.
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05.06.2026 16:25 Відповісти
+19
міністр оборони України не виступає із зверненням до польського народу з приводу того, що охоронці президента Польщі носять на своєму однострої символи Армії Крайової. Тому пан Косіняк-Камиш може або закрити свій фонтан, або чемно йти *****.
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05.06.2026 16:29 Відповісти
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Глибокий біль викликаю атаки свинособак, а пшецькі кукурікання викликають максимум сміх.
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05.06.2026 16:15 Відповісти
Для нас, каже, ПОЛЯКІВ( ?!) це рішення є неприйнятним... Ну що це,як не смішний абсурдний ідиотизм?
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05.06.2026 16:24 Відповісти
8 піхотна дивізія Війська польского ім. Армії крайової не болить полякам?
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05.06.2026 17:27 Відповісти
Цинізм поляків просто зашкалює: чи не пора б їм переписати свій гімн, в якому фігурує садист і кат українського народу Стефан Чарнецький, який хвастався , що він особисто знищив сто тисяч українців (звичайно, не він один, а разом з поплічниками). Давайте, поляки, баш на баш: ви виводите з гімну Стефана Чарнецького, садюгуі і потвору в людському обличчі, якого справедливо наздогнала українська куля, а українці міняють назву Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО.
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05.06.2026 17:03 Відповісти
Все це можна робити після війни. А можна і не робити. Просто у всіх промовах і діалогах мати позицицію- історію- історикам. А то , що Зеленьський навмисно саме зараз присвоїв звання, то Клоун знав, і хотів саме такої реакції- відволікти, переключити увагу на скандал із назвою зі скандалу Династії, Вовочки, для якого будують вілли за рахунок вкраденого Міндічем..узурпації владии, небажанням реформувати каральні ручні правоохоронні органи
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05.06.2026 18:08 Відповісти
Це він про Армію Людову та Армію Крайову, так боліє???
Хто у Полщі живе нав'язливим минулим, той залишається без її майбутнього!! Президент Польщі Лех Валенса, таких ділків від партєєк змосковщених, попереджав!!! Роздмухати жар у хаті небезпечно, так і хата спалахне!
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05.06.2026 17:22 Відповісти
Експрезидент Польщі Лех Валенса публічно зняв український прапор з грудей на знак протесту проти рішення президента України про присвоєння українському військовому підрозділу назви "Героїв УПА".
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05.06.2026 17:33 Відповісти
У такий брехливий і смердючий спосіб, і гадять Польщі та Україні, запарєбрікаваї «очевидці» у ******, як для них Лєх Валесна, і штани знімав….
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05.06.2026 17:38 Відповісти
Не знаю в кого як, а в мене викликав шалений біль те як поляки блокували наше зерно і злочинно вистпали його на землю!😢😡 Зерно яке полито буквально потом і кров'ю людей, за яке загинуло багато українців, аби земля годувала Україну і інші країни світу!
А ще мені було боляче, коли дебіл, голова одної з партії в Польші, яка зараз у владній каоліції, зірвав Український прапор і кинув його собі під ноги і топтався по ньому, прапор країни яка обливпється кров'ю аби в Польщі страждали суто через не такі назви військових вормувань, або вулиць наших міст.😢😡
Як це все блдь розгледити і співставити цей біль??????!!!!!
Як?
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05.06.2026 17:28 Відповісти
Шумів камиш - дерева гнулись
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05.06.2026 16:16 Відповісти
а от цитувати кацапську херню - це вже повний дебілізм, навіть у цьому контексті...
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05.06.2026 16:42 Відповісти
цитата доречна, адже у поляків дійсно зашумів камиш і дерева (влада) перед ху прогнулась пу пьє шампанське
Прикро, що валенса приєднався до цієї істерії. Минуле не повернути. Було чимало взаємних ображень і того, що не мало статися. Але, що було то було і травою поросло. Треба дивитися в майбутнє і розбудовувати це майбутнє, а не давати приводи ворогам на чолі з пу радіти.
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05.06.2026 18:40 Відповісти
от знищений урядовий літак ляхам зовсім не болить ! Катинь теж не болить .
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05.06.2026 16:17 Відповісти
Можно пойти полякам навстречу. И присвоить подразделению имена Гонты и Железняка. Которые ******* польских оккупантов под Уманью. И один из них был казнён поляками. А второго замучили в Сибири кацапы.
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05.06.2026 16:25 Відповісти
я погано знаю про ці події в історії . недоліки радянської освіти .
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05.06.2026 16:36 Відповісти
Героизация АК- тоже. Но Польше насрать.
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05.06.2026 16:18 Відповісти
Героїзація армії крайової теж. Йди нах,камиш. Збочені онаністи на минуле.
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05.06.2026 16:21 Відповісти
Ні ні ні ! Ви повинні визнати гегоцид проти українського народу! І визнати злочинним зпзіхання на землі українців і визнати що Холмщина це Україна .... от тілько тоді ми зможемо порозумітися.
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05.06.2026 16:21 Відповісти
ніхто не питав
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05.06.2026 16:22 Відповісти
Косіняк-Камиш повинен заглянуть у своє посвідчення... У нього не посада директора інституту національної пам'яті, а міністра оборони... І він командує не "посполитим рушенням", і не "кварцяним військом", при Сигізмунді-Августі, , а ******** Військом польським...
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05.06.2026 16:23 Відповісти
Вы кажется Шурочка, в бухгалтерии работаете? (с)
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05.06.2026 16:37 Відповісти
А що в україців викликакає навіжена героїзація Пілсудського, Армії Крайовой та ін.? пшеки ще та мразота! "Польща - гієна Європи" - Уінстон Черчелль 1938 р.
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05.06.2026 16:23 Відповісти
УПА у всіх окупантів викликає протест і глибокій біль. А ще вона в них викликає діарею і панічні атаки. Так і має бути. Нам є чим пишаттся.
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05.06.2026 16:25 Відповісти
Хай іде на х..Й
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05.06.2026 16:25 Відповісти
Вони так бояться кацапів і одночасно УПА ....Це вже починається якась маніакальна тупість !!!
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05.06.2026 16:25 Відповісти
Єще польска нє згнієла, алє згінуць МУСІ !!!!!!!!!!!
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05.06.2026 17:00 Відповісти
Цікаво, а чи викликають такий самий біль у Німеччині, Італії та ще деяких європейських країн, а також у Японії щорічні кацапські паради пабєди? Це ж регулярне нагадування цим державам про їх поразку у Другій Світовій. Як же ж так?
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05.06.2026 16:26 Відповісти
міністр оборони України не виступає із зверненням до польського народу з приводу того, що охоронці президента Польщі носять на своєму однострої символи Армії Крайової. Тому пан Косіняк-Камиш може або закрити свій фонтан, або чемно йти *****.
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05.06.2026 16:29 Відповісти
Якщо охорона польського президента може спокійно під час візиту до України начепити шеврон Армії Крайової, яка здійснювала криваві акції проти українців під час і після ІІ Світової війни, то червоно-чорний прапорець ОУН на костюмах співробітників УДО під час візиту до Польщі - це теж має бути норма. Взаємошанобливі й і рівноправні стосунки вони такі.
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05.06.2026 16:37 Відповісти
Наш міністр не знає,шо таке "армія крайова".Тому от так.
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05.06.2026 16:59 Відповісти
коли торгував засобами вд схуднення - то не знав. Тепер знає. Але зараз у нього інші конкретні проблеми, яких зараз не має пан Косіняк-Камиш, але вони несподівано можуть з'явитись і у нього.
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05.06.2026 17:11 Відповісти
Я думаю, що усі патріоти виідуть із Польщі, на знак протесту. Чи ні?
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05.06.2026 16:37 Відповісти
Собаці нема що робити-- вона яйця лиже! Тим посадовцям полякам краще було б вирішити проблему надмірної кількості, польською, ушкоджених дітей в Польщі-- це національна проблема та трагедія! А не вчити українців як їм жити!
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05.06.2026 16:41 Відповісти
От пердоліки довбані! А як гнобили українців раніше, не гірше ніж росіяни, то це вас не викликало біль?
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05.06.2026 16:42 Відповісти
Та й зараз рольники їх збіжяя висипали, а вони прикинулись сліпоглухими.
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05.06.2026 16:47 Відповісти
Те, що нам пшекі висувають претензії - винувате наше керівництво та історики. Вони що, не можуть відповісти гідно й спитати з них за Пілсудського, Армію Крайову, концтабір Березу Картузьку, за співпрацю з гітлером? Нагадати про авітрощу з Качинським.
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05.06.2026 16:46 Відповісти
Повилізала всяка сволота з правим уклоном. Про свій глибокий біль нікому не кажи! Бо виникнуть питання.
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05.06.2026 16:58 Відповісти
Та який він правий. Це протеже Туска.
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05.06.2026 17:04 Відповісти
Та не питання - тоді всі назви польських військових підрозділів узгоджуються з українським урядом, а ті що нам не подобаються - перейменовуються.
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05.06.2026 17:00 Відповісти
Я ось не розумію - а яка ваша собача справа, кого ми В ДОМА СЕБЕ героїзуємо? Ми що, в Польщі їм пам'ятники намагаємося ставити чи вулиці називати? Точнісінько як кацапи - все лізуть в наші внутрішні справи
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05.06.2026 17:03 Відповісти
Цей косяк-з-камишу -- такий самий упоротий при навроцьком, як і упорота команда отих ді джеїв та рубіо при трампаксі.
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05.06.2026 17:43 Відповісти
Ляхи ненависні завжди для нас були.
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05.06.2026 17:04 Відповісти
Правду кажете, Йода магістре
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05.06.2026 17:09 Відповісти
Споконвік польський двірник вважав українського інженера бидлом.
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05.06.2026 17:37 Відповісти
Щоб не боліло, застосовуй свічки з Нурофеном
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05.06.2026 17:10 Відповісти
Чому полякам не боліло вбивство польських офіцерів в Катині?І чому в 2010 році все керівництво Польщі, яке летіло на день вшанування полеглих в цій трагедіїї було вбито -росія спланувала вибух літака! Ні болю ні страждань з боку поляків!
Між іншим, україно-польська ворожнеча тих років була спровокована перебуванням в тих місцях на Волині радянських загонів Ковпака,які пдтримували поляків проти УПА! Не все так однозначно!
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05.06.2026 17:12 Відповісти
На Волині тоді (під час 2-ї світової) були і польські, і українські села, тож терор проти протилежної сторони чинили як УПА, так і АК з АЛ. Можливо, в силу того, що польських сіл було трохи більше, поляки постраждали дещо сильніше за українців, але хіба це щось принципово змінює (в плані взаємної провини)?
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05.06.2026 17:21 Відповісти
А героїзація АК чи урядовців доби Пілсудського не викликає?
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05.06.2026 17:16 Відповісти
А не здається вам,шановні, що тут пахне (смердить) руским духом?
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05.06.2026 17:16 Відповісти
Руськiй корабель, направленiє.
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05.06.2026 17:22 Відповісти
Армія Крайова теж не валідол. Найбільше болить від борців за незалежність самим окупантам.
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05.06.2026 17:25 Відповісти
Пропоную Збройні сили України перейменувати на Українську повстанську армію.
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05.06.2026 17:38 Відповісти
Ооо ще один довбойоб прокукарікав. Хто там, в Польщі, наступний в черзі довбойобів?
Гей, хто в польському лісі черговий довбойоб відгукнися,
Гей, хто в польському полі черговий довбойоб, відкликнися.
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05.06.2026 17:45 Відповісти
Геноцид з боку армії крайової також визнаєте?
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05.06.2026 18:03 Відповісти
А героїзація фашистів і вбивць з Армії Крайової,що викликає? А героїзація і поклоніння Пілсудському,який підло зрадив УНР,був союзником Гітлера і ввів на Волині та Галичині нацистський режим,що викликає?
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05.06.2026 18:09 Відповісти
Нехай Зеленський переіменує підрозділ в підрозділ Залужного. Всі будуть довольні: від Лондона до Токіо. Навіщо нам зараз із поляками сваритись?
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05.06.2026 18:22 Відповісти
Та поясніть йому що це наша історія, ми ж не пхаємось з повчаннями в польську історію.
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05.06.2026 18:24 Відповісти
Ну в Монголії Чінгізхан національний герой,але ні москалі ,ні ми ...ні решту всіх не протестують)
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05.06.2026 18:31 Відповісти
Якщо без пафосу,то зробіть відеоміст Варшава -Київ,і в прямому ефірі покажіть факти один одному,й коли це стане публічно обговорено,тоді треба прийти до якогось спільного знаменника,або жкожен залишиться зі своїм знаменником,але буде введено мораторій на розпалювання цих тем в майбутньому.Здається мені,що зараз поляки це почали,бо шукають приводу зарубати вступ України до ЄС.
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05.06.2026 18:34 Відповісти
Звісно - бардзим панам - не до Катині.
Не до операції "Вісла".
І на авіакастрофу під Смоленськом?
І що панам дроче? Лемберг?
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05.06.2026 18:34 Відповісти
Пшегандон
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05.06.2026 18:37 Відповісти
 
 