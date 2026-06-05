Голова Міноборони Польщі Косіняк-Камиш звернувся до України: Героїзація УПА викликає протест та глибокий біль
Віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виступив із відеозверненням до українського народу. Він закликав президента України Володимира Зеленського переглянути рішення про присвоєння одному з підрозділів ССО почесного найменування "Героїв УПА".
Своє звернення він опублікував в мережі X, передає Цензор.НЕТ.
Очільник польського оборонного відомства наголосив, що поява підрозділу з таким іменем викликає у польському суспільстві "глибокий біль, занепокоєння і протест". За його словами, для поляків державна героїзація Української повстанської армії є абсолютно неприйнятною.
"Для нас, поляків, це рішення є неприйнятним. Воно викликає глибокий біль, тривогу та опір. Україна сьогодні бореться за захист своєї держави, а також за безпеку Польщі та всієї Європи. Ми повинні будувати майбутнє, цінуючи героїзм тих, хто бореться сьогодні", – заявив міністр.
Різниця у сприйнятті історії та сучасні герої
Косіняк-Камиш зазначив, що Варшава розуміє контекст, у якому українці дивляться на УПА — як на символ боротьби проти радянського тоталітарного гніту та джерело мужності під час нинішнього відбиття російського імперіалізму. Проте для Польщі ця сторінка історії є трагічною.
Міністр нагадав, що у 1943-1945 роках жертвами дій УПА стали десятки тисяч беззахисних цивільних поляків, винищувалися цілі села та родини.
"Цей біль не можна скасувати. Геноцид залишається геноцидом. Пам'ять про жертв не може бути предметом політичного компромісу. Я закликаю владу України переглянути це рішення та знайти спосіб вшанування сучасних українських солдатів, який не зашкодить пам’яті польських жертв", – наголосив очільник Міноборони.
Він додав, що сучасна Україна вже має нове покоління справжніх героїв — воїнів, які просто зараз зі зброєю в руках захищають Харків, Запоріжжя, Донбас та українське небо. Відтак, скасування суперечливого найменування стане для Києва не приниженням, а "жестом зрілості, відповідальності та поваги".
При цьому Косіняк-Камиш запевнив, що Польща незмінно залишається на боці України у війні проти РФ і нагадав про військову, логістичну та гуманітарну допомогу, надану з перших днів вторгнення.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".
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Хто у Полщі живе нав'язливим минулим, той залишається без її майбутнього!! Президент Польщі Лех Валенса, таких ділків від партєєк змосковщених, попереджав!!! Роздмухати жар у хаті небезпечно, так і хата спалахне!
А ще мені було боляче, коли дебіл, голова одної з партії в Польші, яка зараз у владній каоліції, зірвав Український прапор і кинув його собі під ноги і топтався по ньому, прапор країни яка обливпється кров'ю аби в Польщі страждали суто через не такі назви військових вормувань, або вулиць наших міст.😢😡
Як це все блдь розгледити і співставити цей біль??????!!!!!
Як?
Прикро, що валенса приєднався до цієї істерії. Минуле не повернути. Було чимало взаємних ображень і того, що не мало статися. Але, що було то було і травою поросло. Треба дивитися в майбутнє і розбудовувати це майбутнє, а не давати приводи ворогам на чолі з пу радіти.
Між іншим, україно-польська ворожнеча тих років була спровокована перебуванням в тих місцях на Волині радянських загонів Ковпака,які пдтримували поляків проти УПА! Не все так однозначно!
Гей, хто в польському лісі черговий довбойоб відгукнися,
Гей, хто в польському полі черговий довбойоб, відкликнися.
Не до операції "Вісла".
І на авіакастрофу під Смоленськом?
І що панам дроче? Лемберг?