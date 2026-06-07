РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Визит Зеленского в Британию
4 946 29

Украина изменила маршрут перелетов Зеленского за границу: больше не через Польшу

Зеленский летел в Лондон не через Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию воспользовался аэропортом Кишинева для перелета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных специализированного ресурса FlightAware и в материалах"Европейской правды".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Изменение маршрута полетов президента

Согласно данным отслеживания рейсов, самолет, которым пользуется президент, сначала прибыл из Жешува в Кишинев утром 7 июня.

После этого он отправился в Лондон и приземлился в аэропорту британской столицы.

"Судя по данным отслеживания рейсов, самолет Зеленского прилетел из Жешува в Кишинев утром в воскресенье, 7 июня", - говорится в сообщении.

Ранее для зарубежных поездок часто использовался аэропорт польского Жешува, где обычно начинались и завершались международные визиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве

Возможные причины смены аэропорта

На данный момент официально не сообщается, почему был изменен маршрут вылета.

В то же время отмечается, что это произошло на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Польшей, связанной с решениями о переименовании подразделения ССО.

Читайте также: Польша закрывает небо у границ с Украиной и Беларусью: ограничения будут действовать три месяца

Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

Читайте также: Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обратился к Украине: Героизация УПА вызывает протест и глубокую боль

Автор: 

визит (3227) Зеленский Владимир (24428) Лондон (367) Молдова (2001) Польша (9066) самолет (3721)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Цензоре, припиніть меншовартісно писати "Скандал із підрозділом імені Героїв УПА".
Це скандал із польськими галасливими істеричками через їхні срані імперські амбіції і небажання нести відповідальність за окупацію українських територій та геноцид і репресії українців протягом століть.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:06 Ответить
+18
поки клоун президент України,миру не побачимо
показать весь комментарий
07.06.2026 21:59 Ответить
+17
За"бав цей турист. За чий кошт?
Потрібно після того, як сяде в тюрму, конфіскувати всі витрачені ним на катання гроші.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поки клоун президент України,миру не побачимо
показать весь комментарий
07.06.2026 21:59 Ответить
Це маєте на увазі, отого зуйіла прутіна, що воює проти України уже 11 років??
показать весь комментарий
07.06.2026 22:18 Ответить
Миру захотів? Біжи до ***** та впади на коліна, він тебе ішаком с ахматі зробить...
показать весь комментарий
07.06.2026 22:19 Ответить
електричка Букурешті-Кішенев....

.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:39 Ответить
в воюющей Украине такое может нацарапать или раша-бот или интернет-клоун!
показать весь комментарий
07.06.2026 23:26 Ответить
За"бав цей турист. За чий кошт?
Потрібно після того, як сяде в тюрму, конфіскувати всі витрачені ним на катання гроші.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:01 Ответить
а за бесконечні форуми миру, саміти миру і просто потриндеть про мир хто заплатить, єрмак?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:08 Ответить
По полякам, кацапи не вдарять, а по Молдові, легко...
показать весь комментарий
07.06.2026 22:05 Ответить
Цензоре, припиніть меншовартісно писати "Скандал із підрозділом імені Героїв УПА".
Це скандал із польськими галасливими істеричками через їхні срані імперські амбіції і небажання нести відповідальність за окупацію українських територій та геноцид і репресії українців протягом століть.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:06 Ответить
Зе тут ні до чого, Польща обмежила до вересня польоти в своїй східній частині через постійні обстріли західних областей України.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:06 Ответить
..і що..аеропорт Жешува перестав працювати? Тільки за сьогодні звідти у всі кінці світу вилетіло 30 і прилетіло 32 літака.... не враховуючи військових!! Чи Ви вважаєте що Зе їздить потягом чи машинкою у Жешув? І куди безпечніше долетіти вертольотом..до Жешува..чи Кишиньова...зі смердячим кацапизмом Придністров*ям? А от далі буде цікавіше...Через яку країну будуть подальші вояжі? Не виключимо Румунію...Бо ці дії з Польщею не дуже веселі.
показать весь комментарий
07.06.2026 23:03 Ответить
І не боїться ПМР? Абрамович підтвердив "лідеру" особисті гарантії?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:08 Ответить
На 2 році незаконного правління клоун дозволяє собі змінювати маршрути,а що він буде творити на 20 році правління?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:09 Ответить
Бот, ти ще не всю методичку випростав?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:24 Ответить
Клоуна - Геть!!!
показать весь комментарий
07.06.2026 22:35 Ответить
Обидва боти одночасно зареєстровані
показать весь комментарий
07.06.2026 22:56 Ответить
Шось я тебе Фёдоров, на Хрещатику не бачу з плакатом! Де ти там гетькаєш, з Криму чи Донецька?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:59 Ответить
агент кремля Буратіно нищить рештки підтримки з нашим стратегічним партнером Польщею. Те що клоун свідомо працює проти України для розумних громадян давно не є секретом. Це просто плювок у відносини з Польщею, яка є одним з найбільших постачальників зброї для України в Європі. У 2022-2024 роках (за офіційними даними) Польща безоплатно надала ЗСУ 318 танків, серед яких T-72M/M1, модернізовані T-72M1R, PT-91 та Leopard 2. Це було коли ЗЕлідор награно верещав "Європа дай нам танки!" (перед тим практично збанкрутувавши українське танкове виробництво з 2019 по 2022 рік).
Польща також передала:
586 бронемашин;
137 артилерійських систем;
10 гелікоптерів Мі-24;
10 винищувачів МіГ-29;
287 переносних зенітно-ракетних комплексів;
44 ракети "повітря-повітря";
понад 100 одиниць стрілецької зброї;
89 мінометів;
4 реактивних системи залпового вогню БМ-21 "Град";
Понад 100 млн *********** !!!!!

ЗЕлена падаль настільки вже @***** від безкарності, що вже відкрито та нахабно нищить все, що підтримувало Україну з 2022 - довіру та підтримку наших сусідів і ця підтримка напрацьовувалася роками ДО того, як кремлівська обманка була обрана ідіотами у 2019.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:14 Ответить
Загальна сумма допомоги з початку війни - 9 міліардів доларів - за просто так. Кончена мразрта та пі...ст, цей презедент України.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:23 Ответить
Тому й нищить рештки підтримки з стратегічним партнером за таку чималу збройову допомогу,типу,щоб поляки образились і поменше давали засобів проти його хазяїна.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:35 Ответить
можуть ордена відібрати, так що літає мимо
показать весь комментарий
07.06.2026 22:15 Ответить
для скаженої собаки 100 верст не гак! )
показать весь комментарий
07.06.2026 22:17 Ответить
Цьому безтолковому мудаку, невдовзі, заборонянь його ескурсії.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:19 Ответить
Як би там якось молдаванам пригадати, як служба гниди викрадала суддю чауса та брехали, з початку, шо не мають жодного відношення. Шоб цю мразоту заперти в Україні - а то тіки велики удари ракетами - воно, пацюк хрипатий, прокукарікає - буде напад, а сам десь у тиху Европу, а останнім часом десь на Ближній Схід - до арабів. І головне шо ж бреше шо немає там нерухомості з краденими сотнями міліардів у ЗСУ.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:28 Ответить
Міжнародний тероризм,якщо називати речі своїми словами.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:44 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2026 22:49 Ответить
Молодець!
Продовжуй Вова!👏👏👏
Роботи ще не початий край!
Хтось же мусить завдавати шкоди Україні.
Як не польські фермери, то 🤡 квартальний.

Ще є Угорщина, Словаччина, Молдова, Румунія, Туреччина і Грузія.

Всім напаскудь і будеш їздити на велосипеді, як Голобородько.😂
показать весь комментарий
07.06.2026 23:13 Ответить
Агент рашки здриснув перед черговим масованим обстрілом
показать весь комментарий
07.06.2026 23:14 Ответить
 
 