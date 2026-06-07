Украина изменила маршрут перелетов Зеленского за границу: больше не через Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию воспользовался аэропортом Кишинева для перелета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных специализированного ресурса FlightAware и в материалах"Европейской правды".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Изменение маршрута полетов президента

Согласно данным отслеживания рейсов, самолет, которым пользуется президент, сначала прибыл из Жешува в Кишинев утром 7 июня.

После этого он отправился в Лондон и приземлился в аэропорту британской столицы.

"Судя по данным отслеживания рейсов, самолет Зеленского прилетел из Жешува в Кишинев утром в воскресенье, 7 июня", - говорится в сообщении.

Ранее для зарубежных поездок часто использовался аэропорт польского Жешува, где обычно начинались и завершались международные визиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве

Возможные причины смены аэропорта

На данный момент официально не сообщается, почему был изменен маршрут вылета.

В то же время отмечается, что это произошло на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Польшей, связанной с решениями о переименовании подразделения ССО.

Читайте также: Польша закрывает небо у границ с Украиной и Беларусью: ограничения будут действовать три месяца

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

Читайте также: Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обратился к Украине: Героизация УПА вызывает протест и глубокую боль