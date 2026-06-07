Украина изменила маршрут перелетов Зеленского за границу: больше не через Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию воспользовался аэропортом Кишинева для перелета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных специализированного ресурса FlightAware и в материалах"Европейской правды".
Изменение маршрута полетов президента
Согласно данным отслеживания рейсов, самолет, которым пользуется президент, сначала прибыл из Жешува в Кишинев утром 7 июня.
После этого он отправился в Лондон и приземлился в аэропорту британской столицы.
"Судя по данным отслеживания рейсов, самолет Зеленского прилетел из Жешува в Кишинев утром в воскресенье, 7 июня", - говорится в сообщении.
Ранее для зарубежных поездок часто использовался аэропорт польского Жешува, где обычно начинались и завершались международные визиты.
Возможные причины смены аэропорта
На данный момент официально не сообщается, почему был изменен маршрут вылета.
В то же время отмечается, что это произошло на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Польшей, связанной с решениями о переименовании подразделения ССО.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".
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Потрібно після того, як сяде в тюрму, конфіскувати всі витрачені ним на катання гроші.
Це скандал із польськими галасливими істеричками через їхні срані імперські амбіції і небажання нести відповідальність за окупацію українських територій та геноцид і репресії українців протягом століть.
Польща також передала:
586 бронемашин;
137 артилерійських систем;
10 гелікоптерів Мі-24;
10 винищувачів МіГ-29;
287 переносних зенітно-ракетних комплексів;
44 ракети "повітря-повітря";
понад 100 одиниць стрілецької зброї;
89 мінометів;
4 реактивних системи залпового вогню БМ-21 "Град";
Понад 100 млн *********** !!!!!
ЗЕлена падаль настільки вже @***** від безкарності, що вже відкрито та нахабно нищить все, що підтримувало Україну з 2022 - довіру та підтримку наших сусідів і ця підтримка напрацьовувалася роками ДО того, як кремлівська обманка була обрана ідіотами у 2019.
Продовжуй Вова!👏👏👏
Роботи ще не початий край!
Хтось же мусить завдавати шкоди Україні.
Як не польські фермери, то 🤡 квартальний.
Ще є Угорщина, Словаччина, Молдова, Румунія, Туреччина і Грузія.
Всім напаскудь і будеш їздити на велосипеді, як Голобородько.😂