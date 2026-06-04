Польша закрывает небо около границ с Украиной и Беларусью: ограничения будут действовать три месяца

В восточной части Польши вдоль границ с Беларусью и Украиной временно ограничат воздушное движение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA). Отмечается, что решение было принято по запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

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Ограничения будут действовать до сентября

"По запросу Оперативного командования вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности с 10 июня по 9 сентября 2026 года в восточной части Польши вводятся ограничения воздушного движения", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованным схемам, зона действия ограничений охватывает весь участок польской границы с Беларусью и Украиной.

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Пассажирские рейсы продолжат полеты

В Польском агентстве аэронавигационного обслуживания уточнили, что нововведения не коснутся пассажирской авиации.

Ограничения не распространяются на полеты гражданских самолетов, выполняемые на высоте более трех километров.

Причины введения дополнительных мер безопасности подробно не раскрываются, однако польская сторона прямо связывает решение с необходимостью усиления национальной безопасности на восточной границе страны.

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