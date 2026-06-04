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Новости Польша укрепляет границу с Беларусью
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Польша закрывает небо около границ с Украиной и Беларусью: ограничения будут действовать три месяца

Польша ограничила воздушное движение на границе с Беларусью и Украиной

В восточной части Польши вдоль границ с Беларусью и Украиной временно ограничат воздушное движение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA). Отмечается, что решение было принято по запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

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Ограничения будут действовать до сентября

"По запросу Оперативного командования вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности с 10 июня по 9 сентября 2026 года в восточной части Польши вводятся ограничения воздушного движения", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованным схемам, зона действия ограничений охватывает весь участок польской границы с Беларусью и Украиной.

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Пассажирские рейсы продолжат полеты

В Польском агентстве аэронавигационного обслуживания уточнили, что нововведения не коснутся пассажирской авиации.

Ограничения не распространяются на полеты гражданских самолетов, выполняемые на высоте более трех километров.

Причины введения дополнительных мер безопасности подробно не раскрываются, однако польская сторона прямо связывает решение с необходимостью усиления национальной безопасности на восточной границе страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша полностью закрыла границу с Беларусью

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І правильно роблять. Кацапи стягують туди свої підрозділи і підбурили білорусів, які готові пробивати Сувальський коридор, користуючись тим, що в США президентом тупий ідіот. Їм то часу залишилося небагато - до кінця цього року. Чомусь впевнений, що США наженуть ідіотів з влади і до Конгресу та Сенату прийдуть інші політики.
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04.06.2026 10:59 Ответить
Вважаю, що як тільки це станеться, Україна просто зобов'язана одразу в@бати по Мозирському НПЗ.
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04.06.2026 11:14 Ответить
Дивне рішення... У нас там ніякого авіаруху немає - якщо й літають перехоплювачі, то тільки над власною територією. Цивільні польські літаки, літатимуть... То для кого(і для ЧОГО) ж, "обмеження"? Хіба що, "взялися за голову", та почнуть розвертать ППО, вздовж кордону, щоб збивать "шахєди", які залітатимуть на територіюПольщі...
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04.06.2026 11:26 Ответить
 
 